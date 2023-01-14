1 день

Встреча с группой в Бийске или Горно-Алтайске

Встреча группы происходит в городе Бийске (ж/д вокзал) или Горно-Алтайске (аэропорт).

Далее на трансфере (микроавтобус или легковые авто) мы выдвигаемся в поселок Тюнгур, с которого начинается наш маршрут.

Время в пути составит в среднем 8 часов, во время трансфера будем делать остановку на обед.

Вечером размещаемся в гостевом доме в Тюнгуре, где для вас будет готов вкусный ужин и баня.