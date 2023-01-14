Встреча группы происходит в городе Бийске (ж/д вокзал) или Горно-Алтайске (аэропорт).
Далее на трансфере (микроавтобус или легковые авто) мы выдвигаемся в поселок Тюнгур, с которого начинается наш маршрут.
Время в пути составит в среднем 8 часов, во время трансфера будем делать остановку на обед.
Вечером размещаемся в гостевом доме в Тюнгуре, где для вас будет готов вкусный ужин и баня.
Утром завтракаем на базе в Тюнгуре и начинаем наш путь к стоянке «Три березы» — с этой стоянки начинается активная часть маршрута.
До «Трех берез» мы поедем через перевал Кузуяк (1513 м) на ГАЗ-66 (грузовой автомобиль повышенной проходимости).
Далее нам предстоит пеший переход (около 23 км) вдоль реки Аккем до нашего кемпинга в районе Аккемского озера.
В кемпинге для вас будут готовы просторные палатки на настилах, горячий ужин и полевая палаточная баня.
После вчерашней заброски у нас запланирован день отдыха, во время которого можно прогуляться вдоль берегов Аккемского озера.
С берегов озера прекрасно видна могучая, неприступная стена Белухи!
Также в этот день мы подгоняем снаряжение, учимся с ним обращаться, готовимся к выходу к Белухе.
Сегодня нам предстоит переход до следующей точки нашего маршрута — стоянки «Томские ночевки».
Предстоит пройти около 11 км и набрать 950 м по высоте.
По мере движения вверх подходим к зоне ледников.
Вечером устроим тренировку и закрепим на практике: технику передвижения в кошках (по снегу и на льду), основные навыки работы со снаряжением.
Ночуем в своих палатках на леднике.
Рано утром выходим к перевалу Делоне, преодолеваем его с помощью перил — специально провешенных веревок.
Перепад высот между Томскими стоянками и высшей точкой перевала — 400 метров.
После подъема на перевал нам еще предстоит восхождение по снежно-ледовому гребню с участками скал.
Маршрут восхождения имеет 4А категорию трудности и проходит по заранее провешенным перильным веревкам с использованием альпинистского снаряжения.
Под пиком Делоне на отметке 4000 м останавливаемся на ночевку в штурмовом лагере, чтобы набраться сил перед решающим штурмом Белухи.
Продолжаем восхождение.
Поднимаемся на вершину пика Делоне (4260 м), далее немного сбрасываем высоту, спускаясь в седловину между пиком Делоне и Белухой Восточной.
После чего снова идем вверх.
И вот мы достигли цели — стоим на Белухе Восточной (4509 м).
Радуемся, фотографируемся, наслаждаемся открывающимися с вершины видами и отправляемся в обратный путь по пути подъема.
Сегодня нам надо спуститься до «Томских ночевок».
Продолжаем спуск.
Сегодня предстоит переход от «Томских ночевок» до базового кемпинга в районе Аккемского озера.
Запасной день на случай непогоды.
Если нам повезло с погодой и мы взошли на Белуху с первой попытки — то этот день в нашем полном распоряжении.
По желанию можно будет подняться на перевал Кара-Тюрек с пешей группой.
Оттуда открывается отличный вид на Белуху!
Также можем прогуляться в долину Ярлу, полюбоваться на мистические разноцветные горы.
Просыпаемся, завтракаем и начинаем путь домой!
По уже знакомой нам тропе спускаемся до стоянки Три березы.
Там нас будет ждать ГАЗ-66, который отвезет группу до базы в Тюнгуре.
В Тюнгуре ждет жаркая баня и вкусный ужин — отличное завершение похода!
Переезд Тюнгур — Горно-Алтайск (Бийск).
Завтракаем на базе в Тюнгуре, собираемся и на трансфере выезжаем обратно в Бийск или Горно-Алтайск.
Время в пути до Горно- Алтайска составит примерно 6 часов, во время трансфера предусмотрена остановка на обед.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в поселке Тюнгур (2 ночи) и в палатках по пути следования.
Стоимость тура на 1 чел. – 120 000 рублей.
Возможно индивидуальное восхождение с инструктором. Стоимость 240 000 рублей.
Размещение в палатках:
Снаряжение и экипировка, которая потребуется для восхождения.
ОБУВЬ
ОДЕЖДА
СНАРЯЖЕНИЕ ПОХОДНОЕ
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
ДОКУМЕНТЫ
В программу могут быть внесены изменения, исходя из погодных условий и состояния участников. Инструктор в праве отменить восхождение, если видит слабую подготовку любого участника группы, которая может повлиять на безопасность восхождения. Изменившаяся погода также может быть причиной отмены восхождения.
Безопасность превыше всего!
В стоимость тура входит страховка от несчастного случая на время восхождения, включена эвакуация вертолетом. По желанию вы можете оформить страховку от укуса клеща (клещи могут быть в день заброски и выброски,потом нет).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Восхождение на Белуху (4509 м) проходит по гребню через пик Делоне по маршруту 4А категории сложности.
Это сложный маршрут, но мы заранее провесили перильные веревки, пробили станции, благодаря чему восхождение по нему стало возможным и для людей без большого альпинистского опыта.