Мои заказы

Алтай этнический

Погрузитесь в атмосферу Алтая – этнические обряды, горные пейзажи и уникальные впечатления ждут вас! Вы побываете на знаменитом курорте Манжерок, увидите легендарный Чуйский тракт, который входит в топ-5 самых красивых
читать дальше

дорог мира, удивительные узоры Гейзерного озера и величественные вершины Северо-Чуйского хребта.

По желанию Вы сможете разнообразить отдых дополнительными экскурсиями, например встретить рассвет на высоте 3200 м., отправиться на конную прогулку или принять пантовые ванны.

Алтай этническийФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтай этническийФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтай этническийФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
31
июл2
окт

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Манжерок. Медитация. Зубья Дракона

6:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).

Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.

8:30 Встреча туристов в аэропорте Горно-Алтайска.

9:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъемнике на гору Малая Синюха.

Посещение Парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.

Обед в пути (не входит в стоимость).

13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.

14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».

17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.

20:00 Совместный ужин на мангале (по желанию, не входит в стоимость).

Встреча. Манжерок. Медитация. Зубья ДраконаВстреча. Манжерок. Медитация. Зубья ДраконаВстреча. Манжерок. Медитация. Зубья ДраконаВстреча. Манжерок. Медитация. Зубья ДраконаВстреча. Манжерок. Медитация. Зубья Дракона
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Чуйский тракт

Завтрак с собой в ланч-боксах.

7:00 Выезд на экскурсию по легендарному Чуйскому тракту.

В программе:

  • Слияние рек Чуя и Катунь — место силы, где встречаются две могучие реки;
  • Северо-Чуйский хребет — горная гряда с панорамными видами;
  • Алтайский Марс 1,2 — красные скалы, создающие эффект марсианского пейзажа.
  • "Луна" с высоты,"бомбы";
  • Гейзерное озеро.

23.50 Возвращение на базу отдыха после насыщенного дня.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пещеры и Камышлинский водопад

Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.

Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.

Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.

Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.

16:00 Посещение Камышлинского водопада.

Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.

Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.

Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки (не входит в стоимость).

18:00 Выезд домой.

Пещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопадПещеры и Камышлинский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристической базе.

Размер доплаты за одноместное размещение по запросу.

Варианты проживания

База отдыха «Кедровый остров»

2 ночи

Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.

Кедровый остров — это экоотель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.

База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»База отдыха «Кедровый остров»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Наземный транспорт
  • Проживание
  • Завтраки на турбазах
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты (кроме доп. экскурсий)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Новосибирска и обратно
  • Трансфер из г. Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
  • Обеды и ужины - средний чек 1 000 руб
  • Камышлинский водопад - 350-800 р с человека (входной билет или моторафты)
  • Обеды, ужины: средний чек 800 руб
  • Туристическая страховка 400 руб
  • Моторафты
  • Баня на компанию (стоимость делиться на количество желающих)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная одежда для активного отдыха;
  • удобная обувь (кроссовки);
  • головной убор (по погоде);
  • солнцезащитные очки;
  • защита от солнца;
  • фонарик;
  • ланч-бокс контейнер для еды;
  • рюкзак (20-30 литров);
  • персональные медикаменты;
  • средства личной гигиены;
  • термос, кружка или термокружка;
  • внешнее зарядное устройство.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нет.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Погружение в Алтай. Конный тур
Конные прогулки
6 дней
-
14%
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 70 000 ₽81 000 ₽ за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Конные прогулки
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 89 000 ₽ за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Пешая
Конные прогулки
7 дней
-
13%
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 89 500 ₽103 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска