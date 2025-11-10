Программа тура по дням
Встреча. Манжерок. Медитация. Зубья Дракона
6:00 Сростки, ранний завтрак (оплачивается дополнительно).
Прогулка на горе Пикет, памятник В. Шукшину, первый вид на горы Алтая.
8:30 Встреча туристов в аэропорте Горно-Алтайска.
9:00 Поездка в Манжерок: подъём на двухуровневом подъемнике на гору Малая Синюха.
Посещение Парка «Хранитель Алтая» и участие в этническом обряде у Золотой Бабы.
Обед в пути (не входит в стоимость).
13:00 Заселение на базу отдыха на берегу Катуни с бассейном.
14:00 Экскурсии: медитация с поющими чашами и посещение смотровой площадки «Зубья Дракона».
17:00 По желанию дополнительная экскурсия: конная прогулка к пастбищу маралов или пантовая ванна.
20:00 Совместный ужин на мангале (по желанию, не входит в стоимость).
Чуйский тракт
Завтрак с собой в ланч-боксах.
7:00 Выезд на экскурсию по легендарному Чуйскому тракту.
В программе:
- Слияние рек Чуя и Катунь — место силы, где встречаются две могучие реки;
- Северо-Чуйский хребет — горная гряда с панорамными видами;
- Алтайский Марс 1,2 — красные скалы, создающие эффект марсианского пейзажа.
- "Луна" с высоты,"бомбы";
- Гейзерное озеро.
23.50 Возвращение на базу отдыха после насыщенного дня.
Пещеры и Камышлинский водопад
Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.
12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.
Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.
Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.
Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.
16:00 Посещение Камышлинского водопада.
Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.
Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.
Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки (не входит в стоимость).
18:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристической базе.
Размер доплаты за одноместное размещение по запросу.
Варианты проживания
База отдыха «Кедровый остров»
Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.
Кедровый остров — это экоотель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Наземный транспорт
- Проживание
- Завтраки на турбазах
- Экскурсионная программа
- Входные билеты (кроме доп. экскурсий)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/г. Новосибирска и обратно
- Трансфер из г. Новосибирска и обратно - 3 000 руб. /чел
- Обеды и ужины - средний чек 1 000 руб
- Камышлинский водопад - 350-800 р с человека (входной билет или моторафты)
- Обеды, ужины: средний чек 800 руб
- Туристическая страховка 400 руб
- Моторафты
- Баня на компанию (стоимость делиться на количество желающих)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для активного отдыха;
- удобная обувь (кроссовки);
- головной убор (по погоде);
- солнцезащитные очки;
- защита от солнца;
- фонарик;
- ланч-бокс контейнер для еды;
- рюкзак (20-30 литров);
- персональные медикаменты;
- средства личной гигиены;
- термос, кружка или термокружка;
- внешнее зарядное устройство.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нет.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.