3 день

Пещеры и Камышлинский водопад

Свободное время — расслабьтесь у бассейна, наслаждаясь тишиной и красотой окружающей природы.

12:00 Выезд с вещами на экскурсию к Тавдинским пещерам.

Тавдинские пещеры — уникальный природный комплекс, расположенный в Горном Алтае.

Эти карстовые пещеры славятся своими сталактитами и сталагмитами, а также подземными озёрами.

Пещеры неоднократно служили убежищем для древних людей и животных, а сегодня привлекают туристов своей загадочной атмосферой и удивительными природными формами.

16:00 Посещение Камышлинского водопада.

Камышлинский водопад — один из красивейших на Алтае, его высота около 20 метров.

Вода срывается с каменистых уступов, создавая мощный поток и освежающую прохладу.

Здесь вас ждёт пешая прогулка вдоль берега реки Катунь или захватывающий спуск на моторафтах — отличный способ добавить драйва и почувствовать бурлящую силу горной реки (не входит в стоимость).

18:00 Выезд домой.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160