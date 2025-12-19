1 день

Переезд из Горно-Алтайска в Тюнгур

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени.

Автобус довезет нас до поселка Тюнгур, путь будет неблизким, но очень живописным.

Поедем через Чуйский тракт, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Не забываем любоваться и восхищаться видами Горного Алтая.

По приезде в Тюнгур ставим свой лагерь в туркомплексе и слушаем вводный инструктаж.

После ужина ложимся спать — день был непростым, надо набраться сил перед большим путешествием.

Забираем из Горно-Алтайска.

Переезд до 8 часов.

Первая ночёвка в палатках.

Связь пока есть.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160