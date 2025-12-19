Чтобы увидеть её покрытую вечным снегом вершину, необходимо пройти по диким тропам и
Программа тура по дням
Переезд из Горно-Алтайска в Тюнгур
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени.
Автобус довезет нас до поселка Тюнгур, путь будет неблизким, но очень живописным.
Поедем через Чуйский тракт, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Не забываем любоваться и восхищаться видами Горного Алтая.
По приезде в Тюнгур ставим свой лагерь в туркомплексе и слушаем вводный инструктаж.
После ужина ложимся спать — день был непростым, надо набраться сил перед большим путешествием.
- Забираем из Горно-Алтайска.
- Переезд до 8 часов.
- Первая ночёвка в палатках.
- Связь пока есть.
Заброска и первый ходовой день: Тюнгур - ручей Ороктой
Утро в горах! Просыпаемся, завтракаем и наслаждаемся отсутствием связи.
Пора собирать и настраивать рюкзаки. Нам предстоит непростой маршрут, и каждый грамм имеет значение.
Ещё раз подумайте, что брать с собой, а что оставить на базе до возвращения.
Заброска довезет нас из Тюнгура к началу тропы, а дальше короткий переход до стоянки на ручье Ороктой.
Обедаем и остаток дня проводим в лагере. Знакомимся, играем, вечером уже дружной компанией сидим у костра, считаем звезды и делимся ожиданиями от похода.
- Заброска в горы.
- Переход: 5,5 км; набор высоты: 300 м.
- Все лишние вещи оставим на хранение.
- Теперь отдыхаем от связи с большим миром.
Переход ручей Ороктой - река Тухман
Первый серьёзный ходовой день!
Завтракаем, собираем лагерь, разминаемся и под рюкзаки. Сегодня нам предстоит набрать почти километр.
Тропа идет вверх, часть пути пройдет прямо по ручью Ороктой, понадобятся высокие ботинки, не лишними будут мембранные носки.
Вода для питья есть только в начале пути, основную часть перехода пройдем с тем, что запасли в бутылки утром.
Вечером ставим лагерь у реки Тухман, засыпаем уставшие, но счастливые.
- Переход: 9 км; набор высоты: 950 метров.
- Побольше воды с собой.
- Стоянка у реки.
Переход река Тухман - озеро Гульдыайры
Просыпаемся и прислушиваемся к новым ощущениям в теле.
Вчера мы отлично поработали, набрав высоту, так что сегодня наслаждаемся почти прямой дорогой вдоль хребта.
Любуемся открывающимися видами бескрайних гор. Большую часть пути снова не будет воды, но мы уже привыкли набирать её с запасом.
Лагерь поставим у живописного озера Гульдыайры, смельчаки могут искупаться в бодрящей воде.
Компанию на стоянке нам составят местные бурундучки.
- Переход: 17 км.
- Небольшой перепад высот: 340 метров.
- Набираем воду с собой.
- Мы и больше никого!
Переход озеро Гульдыайры - водопад Текелю
Утром как следует выспимся, неспешно позавтракаем и двинемся дальше.
Сегодня нас ждет простой переход: к обеду уже встанем на стоянку.
После обеда отправимся налегке в небольшую радиалку к самому водопаду Текелю. Вода срывается с высоты 60 метров и не встречает на своем пути ни одного уступа. Потрясающее зрелище.
Вечером посиделки у костра — мы становимся большой и дружной походной семьёй.
- Переход: 6,5 км с рюкзаком, 4 км налегке.
- Общий перепад высот: 556 м.
- Водопад Текелю (60 м).
Водопад Текелю - плато Сарыбель - Аккемское озеро - Долина Ярлу
Сегодня выходим на плато Сарыбель, с которого, наконец, открывается вид на красавицу Белуху.
Дыхание перехватывает и кажется, вот она, рукой подать. Но на самом деле впереди целый ходовой день.
В переводе с алтайского Сарыбель переводится как «жёлтое плато». Высота плато — 2380 метров. На нём встречаются скальные останцы причудливой формы.
С плато спускаемся в ущелье Ярлу и оказываемся на правом берегу реки Аккем. Ущелье Ярлу ещё называют Долиной эдельвейсов. Его склоны покрыты пёстрым ковром из этих редких горных цветов.
Оставим рюкзаки и налегке прогуляемся к магической локации — Камню мудрости. Вокруг него построен целый город из небольших каменных пирамид. Когда-то Николай Рерих оставил на этом камне метку в форме правильного круга с тремя точками.
Многие приходят сюда помедитировать и почувствовать необычную энергетику «города».
Зарядившись энергией, возвращаемся к рюкзакам и ставим лагерь в долине.
- Переход: 14 км под рюкзаком; набор высоты: 565 м.
- Долина Эдельвейсов.
- Камень Рериха и Каменный город.
- Мы у подножия Белухи.
Долина Ярлу - Аккемское озеро
Сегодня переправляемся через Аккем. Вот мы и у подножия Белухи!
И теперь нас ждет отдых!
В один из дней обязательно сходим в баньку. Никогда еще горячая вода не была так прекрасна.
А еще попробуем местные лепешки, искупаемся в Аккеме и будем бесконечно любоваться Белухой.
Как знать, может, однажды вы вернетесь сюда матерыми альпинистами, готовыми к восхождению?
- Набираемся сил.
- Возможность зарядиться.
- Сходить в кафе за пирожками.
- Прогуляться по окрестностям.
Озеро Горных духов и ледник Белухи
После завтрака, отдохнувшие и бодрые, мы отправляемся в радиальный выход.
Пойдем к часовне Св. Архангела Михаила, которая была построена в память об альпинистах, погибших при восхождении на вершину в 2006 году. С тех пор часовня сгорала, но в 2021 году её полностью восстановили.
Место очень живописное, любуемся видами, наслаждаемся величием здешних мест. И, конечно, снимаем тонну фотографий и видео, которые хоть сейчас можно отправлять в журнал о дикой природе.
Довольные и вдохновленные, идем к озеру Горных духов или к леднику, который и образует реку Аккем.
Вечером возвращаемся в лагерь извилистыми дорогами и каменными осыпями.
- Треккинг налегке: 6 км.
- Перепад высот: до 100 м.
- Посещение пограничной зоны.
- Возможность зарядиться.
Долина Семи озер
Кажется, будто мы в горах уже целый месяц, и даже забыли, как пользоваться соцсетями. Но сегодня последний день нашей роскошной жизни под Белухой. Проведем его активно.
После завтрака и обязательной разминки выходим налегке в долину Семи озер. Тропа ведет нас вверх, поднимаясь среди кустарников и кедров.
Виды впечатляют: мощные деревья с раскидистыми кронами, сверкающие снега величественной Белухи, пушистые облака под ногами, зеркальная гладь затерянных в горах озер.
Мы пообедаем в долине, чтобы подольше насладиться красотой и атмосферой этих мест, а затем пойдем обратно в лагерь.
За ужином обменяемся впечатлениями, потом устроим вечер игр или песен у костра.
- Треккинг налегке: 8 км.
- Перепад высот: 600 м.
- Последний шанс зарядить технику.
- Устроим обед в долине.
Аккемское озеро - водопад Текелю
Начинается наш путь домой. Встаем пораньше, завтракаем, собираем лагерь.
Кидаем прощальный взгляд на Белуху и начинаем спуск. Большая часть модулей съедена, идти вниз легко и приятно. Ноги сами несут нас вперед.
Лагерь поставим в лесу, наслаждаемся шумом ветра в кронах и уютным треском костра.
- Переход под рюкзаком.
- Перепад высот 500 м.
- Пройдем 9 км.
- Начинаем путь домой.
Стоянка «Три березы»
Просыпаемся под пение птиц и аппетитные запахи походной кухни.
Сегодня нас ждет путь вдоль реки Аккем до стоянки «Три берёзы».
Радуемся первым признакам цивилизации: в местном магазине можно купить напитки, горячие пирожки, лепёшки к обеду.
День будет несложным, но завтра планируется ещё один перевал. Так что копим силы и как следует высыпаемся в уютном тёплом спальнике под звуки вечерней природы.
- Переход под рюкзаком: 13 км.
- Перепад высот: 500 м.
- Подкрепимся местными пирожками.
- Возможны моменты связи.
Перевал Кузуяк
По утру выходим к перевалу Кузуяк. Путь наверх непрост, но и мы уже тёртые походные калачи!
На седловине перевала нас ждет небольшая передышка и перекус.
Затем спускаемся к долине реки Кучерла. Идем до села Тюнгур к знакомому туркомплексу, встаем лагерем, бежим распаковывать нетронутые чистые вещи.
Вечером устраиваем прощальный ужин у костра, подводим итоги, делимся впечатлениями.
- Переход под рюкзаком: 18 км.
- Банька при желании.
- Перепад высот: 650 м.
- При желании можно проехаться.
Трансфер до Горно-Алтайска
Ранним утром собираем лагерь и личные вещи, выезжаем на трансфере до Горно-Алтайска.
По желанию участников заедем в музей Н. К. Рериха, музей старообрядчества и творческое объединение «Самоцветы» в селе Верх-Уймон.
Вылет домой: обнимаемся с новыми друзьями, мысленно прощаемся с чудесным Алтаем и обещаем себе обязательно вернуться сюда снова.
- Переезд до 8 часов.
- Повезем в Горно-Алтайск.
- Все в порядке со связью.
- Перелет и вы дома.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Рады сообщить, что аренда удобных и надежных палаток уже включена в стоимость вашего путешествия! Мы тщательно подбираем снаряжение, чтобы вам было комфортно в любых условиях.
Варианты проживания
Палатка
Какие палатки мы предоставляем?
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов:
- Normal Zero;
- Red Fox.
Давайте познакомимся с ними поближе.
Трехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 3 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 3;
- весит всего: 3,15-3,45 кг;
- просторный тент: 324×218×114 см;
- размеры внутренней палатки: 172×211×104 см.
Четырехместные модели палаток:
- Normal Zero Z 4 PRO;
- Red Fox Trekking Fox 4;
- весит всего: 4,09 кг;
- просторный тент: 380x236x140 см;
- размеры внутренней палатки: 225х235 см.
Как мы распределяем места?
Мы хотим, чтобы всем было комфортно:
- семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе;
- незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола.
Можно взять 3-местную палатку на двоих (без третьего соседа) — просто предупредите нас заранее. Но учтите, что нести её будет немного тяжелее.
Или возьмите специальную 2-местную палатку в прокат — она легче и удобнее именно для двоих!
Двухместные модели палаток:
- Normal Zero Z2 Pro;
- Red Fox Trekking fox 2;
- весит всего: 2,52-2,83 кг;
- просторный тент: 290х222х110 см;
- размеры внутренней палатки: 125x210x100 см.
Чтобы заказать, напишите нам после бронирования. Мы сами привезём на место старта похода палатку и заберём обратно — вам не о чем беспокоиться!
Важно знать:
- Каждый год мы обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии
- Рекомендуем брать личное снаряжение, если для вас принципиальны особые условия комфорта. Если у вас есть любимая собственная палатка — берите её! Просто отметьте это в анкете перед походом.
Выбирайте самый комфортный для вас вариант и готовьтесь к чудесному путешествию! Мы всегда рады помочь и ответить на любые вопросы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжения на место старта маршрута в Горно-Алтайск
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно по окончании похода
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Баня в середине похода на Аккемском озере
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на самолёт до Горно-Алтайска (или до Новосибирска + автобус)
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Горно-Алтайска
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10% скидкой в нашем прокате
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
- Самостоятельное оформление индивидуального погранпропуска для иностранных граждан
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное оборудование — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте. Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг и занимать около 60% объёма рюкзака.
Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой. Стандартный вес общественных модулей для мужчин — 9 кг, для женщин — 6-7 кг.
Снаряжение:
- рюкзак для длительного похода (90 л — мужчины, 70 л — женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- балаклава;
- фотоаппарат;
- очки солнцезащитные.
Какая будет погода? Что делать, если пойдет дождь?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни.
Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода.
Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки.
Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
Главное правило: «Нет плохой погоды — есть неподходящая экипировка».
Что взять обязательно?
- защита от дождя: дождевик или мембранная куртка (даже если в прогнозе солнце);
- тёплая одежда: флис, термобельё — вечера могут быть прохладными;
- головной убор: кепка от солнца + шапка/бафф для прохлады;
- купальные принадлежности (как минимум для бани, как максимум для горных рек и озер);
- удобная разношенная обувь + сменка для лагеря.
Что делать, если дождь? Не переживать! Дождь — это:
- уютные чаепития у костра, веселые истории, интересные игры и неповторимая атмосфера;
- надеть дождевик и продолжать путь — маршрут не прерывается!
В лагере:
- поставим общий тент;
- организуем сухую зону;
- приготовим горячую еду.
Важно знать:
- Поход состоится при любой безопасной погоде.
- Отмена возможна только при угрозе жизни (шторм, ураган) — такое бывает крайне редко.
- Мы всегда на связи с МЧС и следим за прогнозами.
Наш совет: соберитесь по списку снаряжения — и доверьтесь природе. Любая погода дарит уникальные впечатления!
P.S. В любых условиях вас будет сопровождать опытный инструктор, который знает, как сделать поход комфортным.
Что предоставляет турклуб?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приёмы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и т. п.).
Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.
Прокат личного походного снаряжения выдается с 10% скидкой всем нашим участникам.
Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах.
Всегда можно устроить «помывочный день» из котелков с теплой водой.
На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость, и у вас нет необходимости покупать что‑то дополнительно.
Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без «быстрых» каш и супов.
Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Также будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза и т. п.).
На месте закупаем хлеб и лимоны.
Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
Вода на маршруте:
- Питьевая вода — возьмите с собой бутылку 1–1,5 л на человека.
- Источники с чистой водой на маршруте: родники. Будем постоянно восполнять запасы воды.
- Для готовки используем воду из ручьев — кипятим.
Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг, зависит от веса личного снаряжения.
Стремимся к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (7-9 кг):
- у девушек не более 18-20 кг;
- у мужчин не более 25-27 кг.
Иначе будет действительно тяжело.
Можно ли поехать с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом!
Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна.
Мы просим вас также оценить не только свои, но и собачьи силы, и, чтобы всем было спокойно, указать ваш предыдущий походный опыт с собакой. На маршруте будут сыпучие камни, курумник и довольно крутые участки, если собака не подготовлена — может натереть лапки или травмироваться.
Вам также необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Как получить пограничный пропуск иностранному гражданину?
Мы посещаем приграничную зону во время одного из радиальных выходов. Гражданам России пропуск не требуется, только наличие паспорта, а вот иностранцам рекомендуется оформить себе пограничный пропуск, чтобы не пропускать часть локаций по программе.
Заявление подается онлайн, а получается либо на почте, либо непосредственно в пограничном подразделении Республики Алтай.
Электронный адрес для подачи заявления: pu.altai@fsb.ru
Подразделения, где можно очно получить пропуска и проконсультироваться по телефону:
- Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т. Коммунистический, д. 94, 649002, ПУ ФСБ России по Республике Алтай, телефон для справок: 8(38822) 4-82-48, 8(38822) 4-82-44.
- Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, д. 119, 649490, Отдел (погк) в с. Усть-Кокса, ПУ ФСБ России по РА, телефон для справок: 8(38848) 2-00-00.
В заявлении пишите
- Пограничная зона — Усть-Коксинский район Республики Алтай (Аккемское озеро).
- Цель — туристский поход к подножию горы Белухи.
Пропуск оформляется в течение 30 рабочих дней иностранным гражданам.
Ловит ли связь на маршруте?
В некоторые местах ловит МТС, Мегафон, без интернета. Но в целом не рассчитывайте на сотовую связь.
Какая обувь нужна? Можно ли в кроссовках?
Категорический нельзя идти в этот поход в кроссовках. Их можно взять для лагеря, когда мы на стоянке.
Только треккинговые ботинки с хорошей поддержкой голеностопа.
Не подходят:
- кеды, слипоны, сандалии;
- обувь на плоской подошве без протектора;
- новая, неразношенная обувь (может натереть)!
Почему это важно? На маршруте бывают:
- каменистые и скользкие участки;
- броды, роса, дождь;
- долгие переходы.
Ваша обувь должна:
- надёжно фиксировать ногу (чтобы не подвернуть голеностоп);
- не скользить (агрессивный протектор обязателен!);
- выдерживать влагу (промокнет — но не развалится).
Что ещё взять?
- сменная обувь для лагеря — кроссовки (чтобы дать ногам отдохнуть и переобуться, если основная пара промокла);
- носки — 2-3 пары (включая тёплые и быстросохнущие).
Совет: перед походом обязательно разносите новую обувь! Даже самые удобные ботинки могут натереть, если надеть их впервые прямо на маршруте.
Если сомневаетесь в выборе — пишите, поможем подобрать вариант под ваш маршрут!