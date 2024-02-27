А Андрей Алтай. Поход к подножию Белухи Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Алтай. Поход к подножию Белухи Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

В Вадим Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы» Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!

И Ирина Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы» Огромное спасибо команде Константина!!!! Всё супер!!! Спасибо гиду Николаю!!! Спасибо Алтаю!!! Спасибо всем кто подарил прекрасные пять дней счастья! Всем кто не был на Алтае - НАДО ЕХАТЬ!

К Константин Алтай. Поход к подножию Белухи Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие