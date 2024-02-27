Гора Белуха – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Гора Белуха» в Горно-Алтайске, цены от 42 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000 за человека
Алтай. Поход к подножию Белухи
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай. Поход к подножию Белухи
Начало: г. Горно-Алтайск
1 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 59 400 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гора Белуха»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
  2. Алтай. Поход к подножию Белухи
  3. По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гора Белуха" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 59 400. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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