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Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай. Поход к подножию Белухи
Начало: г. Горно-Алтайск
1 июля в 10:00
27 июля в 10:00
от 59 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ВВадим30 ноября 2023Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!
- ИИрина20 сентября 2023Огромное спасибо команде Константина!!!! Всё супер!!! Спасибо гиду Николаю!!! Спасибо Алтаю!!! Спасибо всем кто подарил прекрасные пять дней счастья! Всем кто не был на Алтае - НАДО ЕХАТЬ!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
- ААлла24 августа 2023Нашим гидом был Дмитрий. Путешествовали женской компанией (6человек). Дима показал нам множество локаций, слушали его, открыв рот. На любые просьбы быстро реагировал. Путешествовать с ним безопасно и увлекательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гора Белуха»
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