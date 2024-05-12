читать дальше

очень трясло, хотя организатор и гиды знают о плохих дорогах.

2. В описании тура представлены имена команды организатора, но с нами были другие гиды. Ощущение, что организатор это агрегатор заказов.

3. Многие из группы покупали тур на других ресурсах. Название тура «цветение маральника». В итоге у нас есть фото только одного куста маральника. Мало того, что маральник еще не расцвел до конца, так еще и гиды проехали все места, где можно было бы полюбоваться им. Гид с уверенностью говорил, что еще будет он позже.

4. Тайминг не соблюдали. Часто ждали гидов, пока они пофоткают друг друга.

5. В первый день провели с 7 утра до 00:00 весь день дороге с двумя огромными пробками, ничего не удалось посмотреть. Пробки из-за фестиваля маральника. Нам сказали, что так всегда в этот период - открытие сезона. Почему так планируется тур, если это известный факт.

6. В первый день ужин планировался на базе отдыха. Гиду говорили сами о том, чтобы они подумали про ужин в другом месте, а не в 12 ночи, раз уж поездка пошла не по таймингу. Уговорились они не с первого раза. Удивительно, что они сами об этом не подумали. Организатор закупил фрукты, но они не были помыты заранее.

7. В описании «Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами.». По факту ночевали на одной базе отдыха. Все маршруты линейны, то есть если в одну сторону нужно ехать 6 часов до какой-то локации, то обратно по той же дороге вы проведите столько же времени. Добавьте сюда еще трясущийся автобус.

8. На базах сами туристы моют за собой посуду, помогают в приготовлении шашлыка в последний вечер (иначе ужин был бы за полночь). Гиды готовят завтраки и ужины сами! В общей столовой базы отдыха с общим холодильником, посудой и плитой на всю базу. Туристы из других групп могут оставить посуду в раковине, не убрать за собой после приготовления (не всегда аккуратного). Картина не для брезгливых. В последнее утро пришлось самим собирать новый стул из-за нехватки, т. к. обе группы завтракали в одно время.

9. Шашлык жарили на решетках, на которых уже жарили другие группы в предыдущие дни. Решетки клали на огонь, чтобы сгорели остатки старой пищи. Причем решки уже выглядели так, что их хотелось выкинуть, вряд ли их хоть раз мыли. Неужели нет возможности купить новые решетки?

10. Обеды - скудные местные столовые с компотами, чебуреками, борщами. Мы сами просили заезжать в магазин за дополнительной едой. У нас было 17 человек (вместе с гидами и водителем). Обеды заранее не заказывались. Долго провели в ожиданиях и очередях. Национальной кухни отведать не удалось, ее и не было в планах.

11. По приезде дают 0,5 воды. Далее также сами не предлагают заехать в магазин. На базе отдыха магазинов нет, воды в бутылках соответственно тоже. Говорят пейте из под крана, там питьевая. Пить то можно, в взять с собой в дорогу - нет.

12. На третий день была длительная поездка (5-6ч в одну сторону), половина которой по стиральной доске (грунтовая дорога). И это, по сути, ради одного каньона и тот был весь в непроглядном молоке. Гиды не имеют связи с кем-либо на точке для уточнения обстановки и не корректируют план. И далее возвращаться абсолютно тем же маршрутом на базу.

13. Баня, которая была запланирована на 20:00, началась в 21. Туристы сами участвовали в растопке бани. Если бы не они, парение началось бы еще позже. В баню помещается до 6 человек. Гиды также ходили, а после них должны были быть еще туристы, но было уже 23:00, они не дождались и легли спать.

14. Общее ощущение, что маршрут непродуманный, сырой. Возможно направленный на то, что удобные даты и люди согласны его покупать, у организатора нет цели оставить у туристов хорошее послевкусие и желание рекомендовать его. Организация сильно хромает. Экономия на всех мелочах.



Хочется найти позитивные моменты, но они возникали по большей части только от общения внутри нашей группы и локальных шуток. Гид Татьяна подкованная и улыбчивая, но тайм-менеджмент и адаптивность не про нее, хотя в туре это очень важно. Была еще девушка-гид-стажер, которой обычно, как мы поняли, нет в группах. А значит всё приготовление еды ложится только на 1 гида, и наши ужины могли быть всегда очень поздно.