На Алтай во время цветения алтайской сакуры

Проехать по красивейшим местам Чуйского тракта, рассмотреть древности и узнать, как пахнет маральник
Я покажу вам места силы и дикие уголки Алтая. Вы полюбуетесь слиянием рек, головокружительными горными перевалами и струящимися водопадами. Мы исследуем петроглифы и другие археологические памятники, погуляем по разноцветному «Марсу».

И всё это — в фиолетовой дымке алтайской сакуры, или маральника, цветущей в начале мая и окрашивающей просторы Алтая, словно художник, который случайно разлил банку с краской.
4.6
7 отзывов
Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами — душем, туалетом и раковиной. Размещение 2- или 3-местное на усмотрение организатора.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура. Обеды оплачиваются отдельно, в обеденное время заезжаем в кафе.

Транспорт. Комфортные минивэны Toyota HiAce Regius, Toyota Voxy, Honda StepWgn, на группы из 15 человек — Fiat Ducato.

Уровень сложности. Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Село Сростки и гора Пикет, Тавдинские пещеры, «Зубы дракона»

Встречаемся и начинаем наше путешествие. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и побываем на нескольких смотровых площадках с живописными видами на Катунь.

Увидим «Зубы дракона» — острые скальные образования, которые торчат прямо посреди Катуни. Вечером разместимся на уютной базе и отдохнём.

Всего за день проедем 400 км, из аэропорта Горно-Алтайска — 150 км.

2 день

«Долин горных духов», фотосессии на фоне маральника, остров-скала Патмос

Сегодня вас ждёт прогулка по урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. Побываем у ручья Здоровья, и я расскажу, почему он носит такое название. Посмотрим на водопад и послушаем его умиротворяющее шуршание. Со смотровой площадки полюбуемся речной долиной. Заглянем в пещеру с наскальными рисунками, изображающими быт скифов. Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни.

Сделаем остановки в живописных местах с цветущим маральником, который ещё именуют алтайской сакурой, чтобы сфотографироваться на фоне фиолетовой дымки. После побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов. Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. При желании заглянем в храм. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы до эффектной Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. В завершение заглянем на пасеку, где нам проведут экскурсию, и вы попробуете настоящий алтайский мёд.

Всего за день проедем 100 км.

3 день

Перевалы, скалы и Чуйский тракт

В этот день отправимся в путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. Покорим крутой и захватывающий перевал Чике-Таман. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву, увидим старый Чуйский тракт, и вы узнаете историю его строительства и первых водителей, проехавших по нему.

Вечером приедем на базу в село Чибит. Всего за день проедем 320 км.

4 день

Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»

Утром побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу, — небольшом термальном водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Много легенд связано с этим местом, говорят, что и зимой вода тут не замерзает!

Доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Это мекка для альпинистов, царство льда и снега, а на пустынной поверхности перед горным хребтом можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире.

Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, которые миллионы лет были спрятаны под толщей воды, являясь частью реликтового Чуйского озера. Затем вдоль реки, где растут кустарники и тополя, прогуляемся на «Марс-2» (около 6 км без значительного набора высоты, 2 часа) и посмотрим на уникальные ландшафты начала Чуйской степи.

Всего за день проедем 200 км.

5 день

Археологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-Алтайск

В первой половине дня побываем в святилище Адыр-Кан — исторический и археологический комплекс, возраст которого более 2000-3000 тысяч лет. Вы рассмотрите петроглифы — древние рисунки на скалах, увидите каменные курганы и «Чуйского воина» — высокую каменную плиту, на которой изображён лик воина.

Посмотрим на Катунские речные террасы. Выровненные природой площадки различной ширины образуют громадные ступени, высота некоторых из них более 100 метров над уровнем реки. Понаблюдаем за мощными водами Катуни, которая на Ильгуменском пороге, одном из немногих доступных для наблюдения, разламывает камни. Пройдём до берега по подвесному мосту, а далее — вдоль гранитных валунов.

Поднимемся на Семинский перевал — царство кедров — уникальное место, где можно прикоснуться к деревьям. На обратном пути будет возможность купить на базаре травяные чаи, мёд, кедровые орехи.

Прибудем в аэропорт Горно-Алтайска до 16:00. На автовокзал Барнаула мы вернёмся до 21:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на все экскурсии
  • Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по программе
  • Посещение бани (на группу 1 раз)
  • Медицинские страховки на участников
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты
  • Обеды - в среднем 600-900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/д вокзале Барнаула; в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б); в аэропорту Горно-Алтайска в 13:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсию на стелы республики Алтай)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 16:00; Барнаул, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 964 туристов
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. Работаю с такими же
читать дальше

увлеченными гидам, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае. Все наши туры гарантированы, отмен не бывает! У нас нет скрытых платежей, дополнительных оплат за проживание (кроме услуги одноместного размещения). В туры всё включено, не нужно будет платить за входы на экскурсии, катера, паромы, баню и прочее по программе. Мы живем на Алтае, знаем свой регион и будем рады провести для вас экскурсии! Всего нас 10 человек.

Отзывы и рейтинг

Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нина
Нина
12 мая 2024
Спасибо большое гиду Инне и водителю-Сергею Ивановичу за эти замечательные майские!!
Моральник цвел буйным цветом, цель достигнута))
Размещение на базе Чибит комфортное и с потрясающим видом из окон "в пол". Душ и
читать дальше

туалет в домике. Также есть фен, гель для душа, шампунь и полотенца.
Хотела бы добавить комментарий к предыдущему негативному отзыву-да, гиды готовят сами, но и посуду моют сами, а если есть справедливое желание помочь-почему нет, помыть за собой одну тарелку и кружку вообще не увидела проблемы. Шашлык в последний день никто жарить не заставлял, мы с удовольствием, шутками и музыкой провели время с гидом Инной у мангала пока он жарился (и да, решетка была новая). По столовым-мы наедались и причем вкусно, самолепные пельмени и перекрученное сало с чесноком-огонь)) и с очередями повезло, либо их не было, либо несколько человек стояло.
Пробка была только 9 мая, но и заранее предугадать проведенное в ней время, думаю, врят ли возможно.
Дорога на Кату-Ярык жесть конечно, соглашусь. Но опять-таки, не вина гидов или тур-компании)) а вот вид ради которого эта жуткая тряска- все правдывает.
Из замечаний-хотелось бы больше фактов о местности, местных жителях, их жизни и обычаях и т. д.
Вопрос ехать или нет, даже не ставьте перед собой-смело езжайте.
Миниотпуск удался! Обязательно приеду еще для более продолжительного тура!

Н
Наталья
2 мая 2024
Исключительно рекомендую! Особенно гида Игоря - профессионал, интересный рассказчик, внимательный, организованный. Хоть переезды и долгие, но получаешь максимум удовольствия от посещаемых мест. Путешествие было насыщенным, комфортным, весёлым (спасибо группе, нас было 6)) Спасибо организарам!
Ю
Юлия
2 мая 2024
Ожидание/реальность или цель не оправдывает средства.
Если вы готовы к спартанским условиям, отсутствию сервиса, питанию в столовых с долгими очередями, длительным некорфортным поездкам, то тут может понравиться:)

1. Автобус с жестокой подвеской,
читать дальше

очень трясло, хотя организатор и гиды знают о плохих дорогах.
2. В описании тура представлены имена команды организатора, но с нами были другие гиды. Ощущение, что организатор это агрегатор заказов.
3. Многие из группы покупали тур на других ресурсах. Название тура «цветение маральника». В итоге у нас есть фото только одного куста маральника. Мало того, что маральник еще не расцвел до конца, так еще и гиды проехали все места, где можно было бы полюбоваться им. Гид с уверенностью говорил, что еще будет он позже.
4. Тайминг не соблюдали. Часто ждали гидов, пока они пофоткают друг друга.
5. В первый день провели с 7 утра до 00:00 весь день дороге с двумя огромными пробками, ничего не удалось посмотреть. Пробки из-за фестиваля маральника. Нам сказали, что так всегда в этот период - открытие сезона. Почему так планируется тур, если это известный факт.
6. В первый день ужин планировался на базе отдыха. Гиду говорили сами о том, чтобы они подумали про ужин в другом месте, а не в 12 ночи, раз уж поездка пошла не по таймингу. Уговорились они не с первого раза. Удивительно, что они сами об этом не подумали. Организатор закупил фрукты, но они не были помыты заранее.
7. В описании «Проживание. На базах Горного Алтая в домиках с удобствами.». По факту ночевали на одной базе отдыха. Все маршруты линейны, то есть если в одну сторону нужно ехать 6 часов до какой-то локации, то обратно по той же дороге вы проведите столько же времени. Добавьте сюда еще трясущийся автобус.
8. На базах сами туристы моют за собой посуду, помогают в приготовлении шашлыка в последний вечер (иначе ужин был бы за полночь). Гиды готовят завтраки и ужины сами! В общей столовой базы отдыха с общим холодильником, посудой и плитой на всю базу. Туристы из других групп могут оставить посуду в раковине, не убрать за собой после приготовления (не всегда аккуратного). Картина не для брезгливых. В последнее утро пришлось самим собирать новый стул из-за нехватки, т. к. обе группы завтракали в одно время.
9. Шашлык жарили на решетках, на которых уже жарили другие группы в предыдущие дни. Решетки клали на огонь, чтобы сгорели остатки старой пищи. Причем решки уже выглядели так, что их хотелось выкинуть, вряд ли их хоть раз мыли. Неужели нет возможности купить новые решетки?
10. Обеды - скудные местные столовые с компотами, чебуреками, борщами. Мы сами просили заезжать в магазин за дополнительной едой. У нас было 17 человек (вместе с гидами и водителем). Обеды заранее не заказывались. Долго провели в ожиданиях и очередях. Национальной кухни отведать не удалось, ее и не было в планах.
11. По приезде дают 0,5 воды. Далее также сами не предлагают заехать в магазин. На базе отдыха магазинов нет, воды в бутылках соответственно тоже. Говорят пейте из под крана, там питьевая. Пить то можно, в взять с собой в дорогу - нет.
12. На третий день была длительная поездка (5-6ч в одну сторону), половина которой по стиральной доске (грунтовая дорога). И это, по сути, ради одного каньона и тот был весь в непроглядном молоке. Гиды не имеют связи с кем-либо на точке для уточнения обстановки и не корректируют план. И далее возвращаться абсолютно тем же маршрутом на базу.
13. Баня, которая была запланирована на 20:00, началась в 21. Туристы сами участвовали в растопке бани. Если бы не они, парение началось бы еще позже. В баню помещается до 6 человек. Гиды также ходили, а после них должны были быть еще туристы, но было уже 23:00, они не дождались и легли спать.
14. Общее ощущение, что маршрут непродуманный, сырой. Возможно направленный на то, что удобные даты и люди согласны его покупать, у организатора нет цели оставить у туристов хорошее послевкусие и желание рекомендовать его. Организация сильно хромает. Экономия на всех мелочах.

Хочется найти позитивные моменты, но они возникали по большей части только от общения внутри нашей группы и локальных шуток. Гид Татьяна подкованная и улыбчивая, но тайм-менеджмент и адаптивность не про нее, хотя в туре это очень важно. Была еще девушка-гид-стажер, которой обычно, как мы поняли, нет в группах. А значит всё приготовление еды ложится только на 1 гида, и наши ужины могли быть всегда очень поздно.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Юлия, добрый день! Мы очень расстроены, что тур оставил такие впечатления после себя. Мы являемся прямыми организаторами туров по Алтаю,
читать дальше

а не агрегатором. Наши туры представлены на многих сайтах-агрегаторах.

К сожалению, дорожное покрытие в некоторых местах Республики Алтай не смягчит подвеска ни одного автобуса, с этим приходится мириться.
Тайминг первого дня был сильно нарушен – такие масштабные пробки встречены командой «Твой Алтай» впервые за много лет работы, впредь это будет учтено в графике выездов.
Фрукты были закуплены для последующей обработки на базе, ввиду пробок гиды начали выдавать их раньше на протяжении дороги, поэтому вышло так, что они не помыты.
Наше проживание всегда в домиках с удобствами, данный маршрут – линейный, предполагающий выезд и возвращение на базу ввиду отсутствия разнообразия дорог с качественным покрытием. По сути - есть одна главная артерия - Чуйский тракт.
В описании тура указано, что обеды оплачиваются туристами самостоятельно, предзаказ по опыту прошлых лет не осуществляется – у всех разные вкусы и пожелания, тайминг также отличается, ведь иногда требуется чуть больше времени для экскурсии или возникают незапланированные остановки. Национальная кухня не включена в программе тура, её нет ни в одном описании, по пожеланиям туристов мы всегда советуем места, где можно её попробовать.
Самостоятельная готовка в Чибите обусловлена пока еще недостаточно развитым сервисом в высокогорных районах Алтая. Мы с нетерпением ждем, а пока прикладываем все усилия, чтобы питание было разнообразным и вкусным.
По цветению: перед началом тура 25-27 апреля были сильные заморозки, поэтому цветущие кусты осыпались и пришлось иметь дело с тем, что осталось.
Туман на Кату-Ярыке периодическое явление, по пути к нему также есть много красивых мест с историей, убрать его из программы тура было бы большим упущением, ведь по дороге к нему мы останавливались и посещали Красные ворота, Улаганский перевал, Пазырыкские курганы.
С гидами и турбазой (касаемо бани) по всем указанным вами пунктам будет проведена дополнительная работа.

Мы не экономим на наших туристах, удивлены комментарию про экономию на всех мелочах. Всегда стараемся оставлять приятное послевкусие, нам очень жаль, что в вашем путешествии впечатления оставили негативный осадок.

Т
Татьяна
1 мая 2024
Отличный тур! Наш гид Игорь очень профессионально провел программу, прекрасно всё организовал, реагировал на любые просьбы и пожелания группы, показал всё самое лучшее на маршруте. С ним было весело и интересно. Он надёжный, лёгкий в общении. Если ехать в тур по Алтаю, то с Игорем!!!
В
Виталий
14 мая 2023
Путешествие очень понравилось, всё было отлично) И гид по имени Ольга, и водитель по имени Игорь. Если случались проблемы, которые они решали. Гид и водитель были с позитивом, было очень приятно с ними взаимодействовать. Спасибо, что сделали моё путешествие в сто раз круче остальных)) Без чувства юмора Игоря, путешествие не путешествие.
Всем советую)))
М
Максим
10 мая 2023
Всё супер. Гид Ольга
Анастасия
Анастасия
9 мая 2023
Хочу сказать огромное спасибо Ольге и Игорю за терпение, отзывчивость и отличный тур! Локации были потрясающие. Игорь очень старался привезти всю группу на каждую точку как можно скорее. Несмотря на
читать дальше

обстоятельства(лопнула шина у колеса), все равно старались соблюдать программу. Ольге большое спасибо за терпение: к сожалению, половина группы были неадекватные и поехавшие люди, а именно - возрастные женщины, которые приехали бухать каждый день, везде вставлять едкие комментарии и провоцировать на конфликты. Относились неуважительно к Ольге, воспринимали остальных людей как обслуживающий персонал, могли хамить на ровном месте, хотя по факту - обычные колхозницы в возрасте, которые считают, что поехали в Турцию в олинклюзив, где им пятки должны целовать. Ольга все время старалась настраивать группу на положительный лад, вела себя профессионально!

