И всё это — в фиолетовой дымке алтайской сакуры, или маральника, цветущей в начале мая и окрашивающей просторы Алтая, словно художник, который случайно разлил банку с краской.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами — душем, туалетом и раковиной. Размещение 2- или 3-местное на усмотрение организатора.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, начиная с ужина 1-го дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура. Обеды оплачиваются отдельно, в обеденное время заезжаем в кафе.
Транспорт. Комфортные минивэны Toyota HiAce Regius, Toyota Voxy, Honda StepWgn, на группы из 15 человек — Fiat Ducato.
Уровень сложности. Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Село Сростки и гора Пикет, Тавдинские пещеры, «Зубы дракона»
Встречаемся и начинаем наше путешествие. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.
После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла, заглянем в каменные туннели. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Николаю Рериху. Также осмотрим грот Ихтиандра и побываем на нескольких смотровых площадках с живописными видами на Катунь.
Увидим «Зубы дракона» — острые скальные образования, которые торчат прямо посреди Катуни. Вечером разместимся на уютной базе и отдохнём.
Всего за день проедем 400 км, из аэропорта Горно-Алтайска — 150 км.
«Долин горных духов», фотосессии на фоне маральника, остров-скала Патмос
Сегодня вас ждёт прогулка по урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. Побываем у ручья Здоровья, и я расскажу, почему он носит такое название. Посмотрим на водопад и послушаем его умиротворяющее шуршание. Со смотровой площадки полюбуемся речной долиной. Заглянем в пещеру с наскальными рисунками, изображающими быт скифов. Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни.
Сделаем остановки в живописных местах с цветущим маральником, который ещё именуют алтайской сакурой, чтобы сфотографироваться на фоне фиолетовой дымки. После побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов. Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. При желании заглянем в храм. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы до эффектной Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. В завершение заглянем на пасеку, где нам проведут экскурсию, и вы попробуете настоящий алтайский мёд.
Всего за день проедем 100 км.
Перевалы, скалы и Чуйский тракт
В этот день отправимся в путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших автодорог мира. Покорим крутой и захватывающий перевал Чике-Таман. Остановимся на Чуй-Оозы, священном для алтайцев месте, где чистые воды Катуни смешиваются с мутно-молочными водами Чуи. Посмотрим на памятник герою песни Кольке Снегирёву, увидим старый Чуйский тракт, и вы узнаете историю его строительства и первых водителей, проехавших по нему.
Вечером приедем на базу в село Чибит. Всего за день проедем 320 км.
Гейзерное озеро, Курайская степь, «Алтайские Марсы»
Утром побываем на красочном Гейзерном озере, спрятанном в лесу, — небольшом термальном водоёме, питаемом родниками. Поверхность дна состоит из смеси голубой глины и песка, которая при увеличении притока воды из родников поднимается и оседает, образуя причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли. Много легенд связано с этим местом, говорят, что и зимой вода тут не замерзает!
Доедем до Курайской степи, похожей на пустыню, окружённую снежными горными вершинами. Полюбуемся ледниками Актру, возвышающимися на 4000 метров. Это мекка для альпинистов, царство льда и снега, а на пустынной поверхности перед горным хребтом можно увидеть гигантскую рябь течения, самую большую в мире.
Увидим и разноцветное урочище Кызыл-Чин, оно же «Алтайский Марс». Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, которые миллионы лет были спрятаны под толщей воды, являясь частью реликтового Чуйского озера. Затем вдоль реки, где растут кустарники и тополя, прогуляемся на «Марс-2» (около 6 км без значительного набора высоты, 2 часа) и посмотрим на уникальные ландшафты начала Чуйской степи.
Всего за день проедем 200 км.
Археологический комплекс Адыр-Кан, Ильгуменский порог, возвращение в Барнаул и Горно-Алтайск
В первой половине дня побываем в святилище Адыр-Кан — исторический и археологический комплекс, возраст которого более 2000-3000 тысяч лет. Вы рассмотрите петроглифы — древние рисунки на скалах, увидите каменные курганы и «Чуйского воина» — высокую каменную плиту, на которой изображён лик воина.
Посмотрим на Катунские речные террасы. Выровненные природой площадки различной ширины образуют громадные ступени, высота некоторых из них более 100 метров над уровнем реки. Понаблюдаем за мощными водами Катуни, которая на Ильгуменском пороге, одном из немногих доступных для наблюдения, разламывает камни. Пройдём до берега по подвесному мосту, а далее — вдоль гранитных валунов.
Поднимемся на Семинский перевал — царство кедров — уникальное место, где можно прикоснуться к деревьям. На обратном пути будет возможность купить на базаре травяные чаи, мёд, кедровые орехи.
Прибудем в аэропорт Горно-Алтайска до 16:00. На автовокзал Барнаула мы вернёмся до 21:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 020 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на все экскурсии
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Посещение бани (на группу 1 раз)
- Медицинские страховки на участников
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты
- Обеды - в среднем 600-900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Моральник цвел буйным цветом, цель достигнута))
Размещение на базе Чибит комфортное и с потрясающим видом из окон "в пол". Душ и
Если вы готовы к спартанским условиям, отсутствию сервиса, питанию в столовых с долгими очередями, длительным некорфортным поездкам, то тут может понравиться:)
1. Автобус с жестокой подвеской,
Всем советую)))