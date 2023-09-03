Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы, этномузыкальная экскурсия
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Завтрак.
Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.
Далее в 10-11 часов мы едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.
Затем мы отправляемся в путешествие в деревню мастеров Аскат.
Удивительная атмосфера творчества, витающая в этой деревне, не оставит вас равнодушными.
Нас ждет этномузыкальная экскурсия в галерее Стрела, где вы не только сможете погрузиться в мелодии алтайских народов, но и получите шанс попробовать себя в качестве музыкантов.
Ужин.
Проживание: Эко-отель Woodpark или аналогичный.
Увидим: Галерея Стрела, Деревня Мастеров Аскат.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Передвижение: автомобили Toyota Land Cruiser.
Расстояние: около 140 км.
Полет на вертолете над Катунью. Сафари на квадроциклах
Второй день начнётся для вас с незабываемого полёта на вертолете над величественной Катунью.
Главная водная артерия Алтая, протянувшаяся практически по всей территории республики, впечатлит вас своей красотой и великолепием.
Далее вас ждет целое сафари на огромных квадроциклах.
Не менее интересным будет кульминация этого дня: мы посетим один из самых зрелищных мостов Алтая - Ороктойский мост.
Здесь находится самое опасное и в то же время самое красивое течение Катуни.
Идеальное место, чтобы сделать эффектные фотографии и почувствовать силу природы.
Что увидим: вид на долину Катуни с высоты полета вертолета, тайгу и бездорожье на огромных квдроциклах, Ороктойский мост.
Проживание: эко-отель Woodpark или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Передвижение: автомобиль Toyota Land Cruiser.
Расстояние: около 80 км.
Чуйский тракт, Чуя и Катунь
Завтрак в отеле в 9 часов и сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.
Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.
Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.
Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.
Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.
Обед в 14-15 часов прекрасной агродеревне.
Горловое пение кая - алтайского сказителя.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Передвижение: автомобиль Toyota Land Cruiser.
Расстояние: 340 км.
Увидим: Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы.
Гейзерное озеро, Алтайский Марс
Сегодня выезжаем в 7 часов без завтрака к настоящему чуду природы – Гейзерное озеро.
Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания самого популярного и фотогеничного озера.
Дальше возвращаемся в отель к 9 часам и завтракаем.
Затем мы переместимся на Марс.
Это фантастическое место действительно напоминает красную планету.
Здесь получаются просто умопомрачительные фото, ведь вам захочется запечатлеть каждый сантиметр этого уникального ландшафта.
Полноценный обед-пикник на берегу реки к 14:00, Чуйская степь и хит нашего тура – Жалгыз Тобе.
Далее мы отправимся в Чуйскую степь, которая впечатлит вас холодной и устрашающей красотой.
Здесь мы сможем увидеть гору Жалгызтобе, которая одиноко возвышается в просторах степи.
Что увидим: Гейзерное озеро, смотровая на Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, Чуя, Марс-1, Марс-2, Чуйская степь, Жалгыз Тобе.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 100 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Сафари-приключение на джипах
На пятый день нашего путешествия мы поднимемся выше облаков! Как? У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках.
Просторы Курайской степи, вечные ледники Северо-Чуйского хребта и извилины горной реки откроются нам на вершине смотровой площадки. Эти виды по-настоящему захватывают дух и заставляют сердце биться чаще!
Обед-пикник на природе.
Озеро Горных духов.
Вечером вас ждет концерт горлового пения от именитых мастеров кайчи.
А если повезет, мы сможем поиграть в снежки в середине лета!
Что увидим: Чуйские меандры, Акташский ретранслятор, Северо-Чуйский хребет.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 26 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Высокогорное плато Эмиле
Завтракаем в 8:30 и стартуем в 9:00.
Продолжаем наполняться энергией новых мест!
На очереди у нас путешествие через захватывающее высокогорное плато Эмиле, к молочному озеру Акколь.
Здесь, среди высоких, заснеженных хребтов вы почувствуете подлинную красоту и уединение.
Обед на природе в окружении огромных гор.
Потрясающие виды ошеломят вас и пробудят внутри настоящий восторг и ликование.
Завершением этого дня станет ужин у костра под звездным небом.
Трансфер: джип Land Cruiser.
Расстояние: около 280 км.
Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Обратная дорога
Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.
Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.
Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.
Затем мы поедем на пасеку, где каждый желающий сможет попробовать настоящий Алтайский мёд.
Кроме того, желающие могут попробовать сон на пчелах.
В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где вы сможете рассказать о своих впечатлениях.
Передвижение: автомобиль Toyota Land Cruiser.
Расстояние: около 340 км.
Увидим: старый Чуйский тракт и памятник Кольке Снегиреву.
Отъезд
Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.
Проживание
Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Woodpark, Этнодом ЮРТА и комфортный отель поблизости Горно-Алтайска (или аналогичные средства размещения).
Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.
- стоимость тура при одноместном размещении 175 000 рублей.
- стоимость тура при размещении в автомобиле по 2 человека 194 000 руб. /чел.
- стоимость турапри размещении в автомобиле 3 человека 175 000 руб. /чел.
- индивидуальный тур 584 000 руб. (до 4х человек).
Варианты проживания
Отель «Baza WOOD PARK»
Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.
Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.
Этнодом «Юрта»
Проживание в юртах в горном Алтае.
Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.
Удобства в каждой юрте:
- 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
- Удобный диван, как дополнительное спальное место;
- Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
- Круглый традиционный стол и табуретки;
- Отопление, которое не сушит воздух;
- Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
- Тумбочки — 2шт.;
- Гардеробная зона;
- Национальные ковры-сырмаки на полу;
- Бесплатный Wi-Fi;
- В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
База отдыха «Атмосфера»
Современная база отдыха расположена в Республике Алтай, с. Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера – Атмосфера Алтая.
Мы предлагаем Вашему вниманию дома построенные из экологически чистого материала, с современным и уютным интерьером.
Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отель
Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.
Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.
Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.
В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.
Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.
Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
- Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
- Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
- Входы на все достопримечательности и все экскурсии
- Концерт горлового пения
- Вертолетная прогулка
- Квадроциклы
- Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.
- Легкие вещи, футболки, купальники;
- Удобные вещи, штаны, леггинсы;
- Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
- Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
- Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
- Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
- Набор средств гигиены;
- Камеры, телефон, зарядные устройства.
Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем будем ездить?
Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.
Есть ли связь и интернет?
Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).
Какая там погода?
Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.
А комаров много?
Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.
Сколько человек в группе?
Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).
Есть ли скидки в туре?
Скидки детям предоставляются при условии совместного проживания с 2 взрослыми. Для них бронируется семейный номер. Предоставляется при условии наличия таких номеров в бронируемых отелях. Подробнее о возможности и размере скидки уточняйте у менеджера при бронирования тура.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Алтай-место силы!
Нам подобрали замечательные отели для проживания - красивые и комфортные. А несколько дней мы провели в этнодоме "Юрта" - очень атмосферное место, со своей энергетикой, красивое убранство внутри юрт. Оказалось, что дизайном этнодома и декором помещений занималась Армангуль. Собственно, она и является организатором туров. Но про неё напишу ниже, в отзыве про организаторов.
Одним из пунктов программы была баня Воспарение. От бани муж был в таком восторге, что потом еще пару дней со всеми делился впечатлениями. Да и дома часто про неё вспоминает. Но мы с ребёнком в бани не ходим из-за внутричерепного давления. Для нас бани оборачиваются мигренью на несколько дней. Поэтому в баню пошли муж и наш попутчик Николай. Вместо бани я попросила конный тур. Разумеется, он уже был за наш счет, т. к. не является частью программы, но нам помогли с организацией. Вернее всё сделали за нас, нам осталось только сесть на лошадь и наслаждаться процессом. Т. е. нам не отказали в желании покататься на лошади, а наоборот, помогли исполнить. И вот так во всём на протяжении всего тура - твои желания исполняют.
И этими чудесными волшебниками, исполняющими желания, были наши водители - Ержан и Рахат - замечательные, душевные люди, с которыми было легко и интересно общаться.
В один из вечеров мы ужинали не в нашем отеле, а в ресторане другого отеля, и моя дочь забыла там свой браслет, купленный на одной из экскурсий на память. Поняла она это только на следующий день, когда мы уехали и было уже поздно возвращаться. Кроме того, на следующее утро на завтрак вместо сырников принесли кексы, а их моей дочери нельзя (врач запретил сладкое и выпечку). В общем, браслет потерян, сырников нет - утро у ребенка не задалось, настроение испорчено. Поехали на экскурсию на квадроциклах. По приезду с экскурсии нас встретил Ержан и ….. тааадаам… он привез ей браслет и сырники. Т. е. пока мы гоняли на квадроциклах по лесу, Ержан вернулся в ресторан, нашел браслет и купил сырники по дороге, чтобы моя дочь не расстраивалась. Стоит ли говорить, что счастью ребенка не было предела? Спасибо ему огромное.
В один из дней Ержану пришлось вернуться домой и нашим водителем стал Рахат. Сложно психологически менять проводника, потому что с Ержаном уже было сформировано доверие, а тут посреди тура нужно начинать сначала. Но Рахат оказался тоже очень открытым и добрым человеком. Так что контакт нашли быстро. С Рахатом мы покоряли вершины гор по пути к Куюктанарским озёрам. Поход был пеший, местами было тяжеловато, но Рахат на протяжении всего пути подбадривал и поднимал настроение. А на следующий день нас ожидало ещё одно незабываемое приключение - поездка по хребту гор до черного озера. О, это было великолепно: подъем на высоченную гору, спуск по краю склона, изумительный вид. Спасибо Рахату за то, что рискнул поехать именно по этой дороге, хоть эта поездка и не прошла бесследно для его машины (надеюсь, её быстро отремонтируют и ремонт обойдется недорого).
В общем, великолепный отдых, насыщенный, оставляющий в душе тепло и незабываемые впечатления. Спасибо вам!
Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊