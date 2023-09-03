Ездили в тур семьёй: мы с мужем и ребёнок (8 лет). Поскольку в группе должно быть 4 человека, то с нами был попутчик - Николай. Нам всем тур ооооочень понравился. Всё продумано до мелочей. Если какая-то экскурсия по погодным условиям была недоступна, то её заменяли на другую, которая ничуть не хуже (а может даже и лучше). Каждый день - новое яркое впечатление. Словами просто не передать все эмоции. Хочется отметить, что негативных моментов или моментов, портящих настроение, не было вообще за время поездки. Всё было на высшем уровне.

Нам подобрали замечательные отели для проживания - красивые и комфортные. А несколько дней мы провели в этнодоме "Юрта" - очень атмосферное место, со своей энергетикой, красивое убранство внутри юрт. Оказалось, что дизайном этнодома и декором помещений занималась Армангуль. Собственно, она и является организатором туров. Но про неё напишу ниже, в отзыве про организаторов.

Одним из пунктов программы была баня Воспарение. От бани муж был в таком восторге, что потом еще пару дней со всеми делился впечатлениями. Да и дома часто про неё вспоминает. Но мы с ребёнком в бани не ходим из-за внутричерепного давления. Для нас бани оборачиваются мигренью на несколько дней. Поэтому в баню пошли муж и наш попутчик Николай. Вместо бани я попросила конный тур. Разумеется, он уже был за наш счет, т. к. не является частью программы, но нам помогли с организацией. Вернее всё сделали за нас, нам осталось только сесть на лошадь и наслаждаться процессом. Т. е. нам не отказали в желании покататься на лошади, а наоборот, помогли исполнить. И вот так во всём на протяжении всего тура - твои желания исполняют.

И этими чудесными волшебниками, исполняющими желания, были наши водители - Ержан и Рахат - замечательные, душевные люди, с которыми было легко и интересно общаться.

В один из вечеров мы ужинали не в нашем отеле, а в ресторане другого отеля, и моя дочь забыла там свой браслет, купленный на одной из экскурсий на память. Поняла она это только на следующий день, когда мы уехали и было уже поздно возвращаться. Кроме того, на следующее утро на завтрак вместо сырников принесли кексы, а их моей дочери нельзя (врач запретил сладкое и выпечку). В общем, браслет потерян, сырников нет - утро у ребенка не задалось, настроение испорчено. Поехали на экскурсию на квадроциклах. По приезду с экскурсии нас встретил Ержан и ….. тааадаам… он привез ей браслет и сырники. Т. е. пока мы гоняли на квадроциклах по лесу, Ержан вернулся в ресторан, нашел браслет и купил сырники по дороге, чтобы моя дочь не расстраивалась. Стоит ли говорить, что счастью ребенка не было предела? Спасибо ему огромное.

В один из дней Ержану пришлось вернуться домой и нашим водителем стал Рахат. Сложно психологически менять проводника, потому что с Ержаном уже было сформировано доверие, а тут посреди тура нужно начинать сначала. Но Рахат оказался тоже очень открытым и добрым человеком. Так что контакт нашли быстро. С Рахатом мы покоряли вершины гор по пути к Куюктанарским озёрам. Поход был пеший, местами было тяжеловато, но Рахат на протяжении всего пути подбадривал и поднимал настроение. А на следующий день нас ожидало ещё одно незабываемое приключение - поездка по хребту гор до черного озера. О, это было великолепно: подъем на высоченную гору, спуск по краю склона, изумительный вид. Спасибо Рахату за то, что рискнул поехать именно по этой дороге, хоть эта поездка и не прошла бесследно для его машины (надеюсь, её быстро отремонтируют и ремонт обойдется недорого).

В общем, великолепный отдых, насыщенный, оставляющий в душе тепло и незабываемые впечатления. Спасибо вам!