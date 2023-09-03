Алтай особенный

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Насыщенная и в то же время комфортная программа. Увидите самые топовые локации и нетуристические "дикие" места.

Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера!
Алтай особенный
Алтай особенный
Алтай особенный
Ближайшие даты:
27
июн
21
июл
29
июл
6
авг
14
авг
22
авг

Что вас ожидает:

Захватывающая вертолетная прогулка
Захватывающая вертолетная прогулка
Совершим настоящий полет на вертолете над Катунью и величественными хребтами Алтая
Сафари на квадроциклах
Сафари на квадроциклах
Нас ждет драйв на квадроциклах до горы Крестовая
Комфортные джипы
Комфортные джипы
На протяжении тура мы будем путешествовать на автомобилях Toyota Land Cruiser
Алтайское искусство пения
Алтайское искусство пения
Послушаем концерт горлового пения от именитых мастеров кайчи
Казахское гостеприимство
Казахское гостеприимство
Нас встретят торжественным казахским обрядом и угостят национальными блюдами
Воспарение
Воспарение
Насладимся спа-процедурами самого профессионального люкс-комплекса по парению на Алтае

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы, этномузыкальная экскурсия

Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.

Завтрак.

Тех, кто прилетел заранее, забираем из отелей.

Далее в 10-11 часов мы едем до отеля, обедаем и отдыхаем после ночного перелета.

Затем мы отправляемся в путешествие в деревню мастеров Аскат.

Удивительная атмосфера творчества, витающая в этой деревне, не оставит вас равнодушными.

Нас ждет этномузыкальная экскурсия в галерее Стрела, где вы не только сможете погрузиться в мелодии алтайских народов, но и получите шанс попробовать себя в качестве музыкантов.

Ужин.

Проживание: Эко-отель Woodpark или аналогичный.

Увидим: Галерея Стрела, Деревня Мастеров Аскат.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Передвижение: автомобили Toyota Land Cruiser.

Расстояние: около 140 км.

Встреча группы, этномузыкальная экскурсияВстреча группы, этномузыкальная экскурсияВстреча группы, этномузыкальная экскурсияВстреча группы, этномузыкальная экскурсия
2 день

Полет на вертолете над Катунью. Сафари на квадроциклах

Второй день начнётся для вас с незабываемого полёта на вертолете над величественной Катунью.

Главная водная артерия Алтая, протянувшаяся практически по всей территории республики, впечатлит вас своей красотой и великолепием.

Далее вас ждет целое сафари на огромных квадроциклах.

Не менее интересным будет кульминация этого дня: мы посетим один из самых зрелищных мостов Алтая - Ороктойский мост.

Здесь находится самое опасное и в то же время самое красивое течение Катуни.

Идеальное место, чтобы сделать эффектные фотографии и почувствовать силу природы.

Что увидим: вид на долину Катуни с высоты полета вертолета, тайгу и бездорожье на огромных квдроциклах, Ороктойский мост.

Проживание: эко-отель Woodpark или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Передвижение: автомобиль Toyota Land Cruiser.

Расстояние: около 80 км.

Полет на вертолете над Катунью. Сафари на квадроциклахПолет на вертолете над Катунью. Сафари на квадроциклахПолет на вертолете над Катунью. Сафари на квадроциклахПолет на вертолете над Катунью. Сафари на квадроциклах
3 день

Чуйский тракт, Чуя и Катунь

Завтрак в отеле в 9 часов и сегодня вы прокатитесь по самой красивой и значимой дороге Алтая – Чуйскому тракту.

Трасса считается одной из самых зрелищных по всей России и входит в пятерку самых красивых автодорог мира по версии журнала National Geographic.

Катунь сменяется не менее красивой рекой Чуя.

Мы будем подниматься всё выше и выше к владениям горных духов.

Незабываемые виды с перевала Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы и величественные бомы встретятся на вашем пути.

Обед в 14-15 часов прекрасной агродеревне.

Горловое пение кая - алтайского сказителя.

Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Передвижение: автомобиль Toyota Land Cruiser.

Расстояние: 340 км.

Увидим: Чуйский тракт, перевалы Семинский и Чике-Таман, слияние Чуи и Катуни, Катунские террасы.

Чуйский тракт, Чуя и КатуньЧуйский тракт, Чуя и КатуньЧуйский тракт, Чуя и КатуньЧуйский тракт, Чуя и Катунь
4 день

Гейзерное озеро, Алтайский Марс

Сегодня выезжаем в 7 часов без завтрака к настоящему чуду природы – Гейзерное озеро.

Мы посетим его рано утром, когда здесь почти нет посетителей, чтобы вы получили максимальное наслаждение от созерцания самого популярного и фотогеничного озера.

Дальше возвращаемся в отель к 9 часам и завтракаем.

Затем мы переместимся на Марс.

Это фантастическое место действительно напоминает красную планету.

Здесь получаются просто умопомрачительные фото, ведь вам захочется запечатлеть каждый сантиметр этого уникального ландшафта.

Полноценный обед-пикник на берегу реки к 14:00, Чуйская степь и хит нашего тура – Жалгыз Тобе.

Далее мы отправимся в Чуйскую степь, которая впечатлит вас холодной и устрашающей красотой.

Здесь мы сможем увидеть гору Жалгызтобе, которая одиноко возвышается в просторах степи.

Что увидим: Гейзерное озеро, смотровая на Северо-Чуйский хребет, Курайская степь, Чуя, Марс-1, Марс-2, Чуйская степь, Жалгыз Тобе.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 100 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Гейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский МарсГейзерное озеро, Алтайский Марс
5 день

Сафари-приключение на джипах

На пятый день нашего путешествия мы поднимемся выше облаков! Как? У нас будет целое приключение на наших комфортабельных внедорожниках.

Просторы Курайской степи, вечные ледники Северо-Чуйского хребта и извилины горной реки откроются нам на вершине смотровой площадки. Эти виды по-настоящему захватывают дух и заставляют сердце биться чаще!

Обед-пикник на природе.

Озеро Горных духов.

Вечером вас ждет концерт горлового пения от именитых мастеров кайчи.

А если повезет, мы сможем поиграть в снежки в середине лета!

Что увидим: Чуйские меандры, Акташский ретранслятор, Северо-Чуйский хребет.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 26 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Сафари-приключение на джипахСафари-приключение на джипахСафари-приключение на джипахСафари-приключение на джипах
6 день

Высокогорное плато Эмиле

Завтракаем в 8:30 и стартуем в 9:00.

Продолжаем наполняться энергией новых мест!

На очереди у нас путешествие через захватывающее высокогорное плато Эмиле, к молочному озеру Акколь.

Здесь, среди высоких, заснеженных хребтов вы почувствуете подлинную красоту и уединение.

Обед на природе в окружении огромных гор.

Потрясающие виды ошеломят вас и пробудят внутри настоящий восторг и ликование.

Завершением этого дня станет ужин у костра под звездным небом.

Трансфер: джип Land Cruiser.

Расстояние: около 280 км.

Проживание: Этнодом ЮРТА или аналогичный.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Высокогорное плато ЭмилеВысокогорное плато ЭмилеВысокогорное плато ЭмилеВысокогорное плато ЭмилеВысокогорное плато Эмиле
7 день

Обратная дорога

Мы движемся в обратном направлении по Чуйскому тракту.

Мы обязательно увидим ещё раз красавицу Катунь со смотровой площадки.

Катунь как надежная проводница встретит и проводит нас в начале и в конце нашего путешествия.

Затем мы поедем на пасеку, где каждый желающий сможет попробовать настоящий Алтайский мёд.

Кроме того, желающие могут попробовать сон на пчелах.

В завершении финального дня вас ожидает вкусный прощальный ужин, где вы сможете рассказать о своих впечатлениях.

Проживание: отель «Всесезонный курорт Манжерок» или аналогичные.
Питание: завтрак, обед, ужин.

Передвижение: автомобиль Toyota Land Cruiser.

Расстояние: около 340 км.

Увидим: старый Чуйский тракт и памятник Кольке Снегиреву.

Обратная дорогаОбратная дорогаОбратная дорога
8 день

Отъезд

Вылет из аэропорта Горно-Алтайска утренним рейсом.

Проживание

Тур предполагает двухместное проживание в уютных комфортных номерах Woodpark, Этнодом ЮРТА и комфортный отель поблизости Горно-Алтайска (или аналогичные средства размещения).

Мы подбираем такие отели, что везде у вас в номере будет туалет и душ.

  • стоимость тура при одноместном размещении 175 000 рублей.
  • стоимость тура при размещении в автомобиле по 2 человека 194 000 руб. /чел.
  • стоимость турапри размещении в автомобиле 3 человека 175 000 руб. /чел.
  • индивидуальный тур 584 000 руб. (до 4х человек).

Варианты проживания

Отель «Baza WOOD PARK»

2 ночи

Отель Baza WOOD PARK расположен в городе Аскт. К услугам гостей терраса, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Ежедневно в отеле сервируется континентальный завтрак.

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «База ВУД» предоставят гостям необходимую туристическую информацию.

Расстояние до аэропорта Горно-Алтайска составляет 49 км.

Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»Отель «Baza WOOD PARK»

Этнодом «Юрта»

4 ночи

Проживание в юртах в горном Алтае.

Мы постарались совместить колорит этих аутентичных сооружений и современные удобства и комфорт.

Удобства в каждой юрте:

  • 2 кровати, трансформируемые в одну двуспальную кровать с белоснежным постельным бельем;
  • Удобный диван, как дополнительное спальное место;
  • Мини-кухня со всем необходимым для приготовления еды;
  • Круглый традиционный стол и табуретки;
  • Отопление, которое не сушит воздух;
  • Достаточное количество розеток для ваших гаджетов;
  • Тумбочки — 2шт.;
  • Гардеробная зона;
  • Национальные ковры-сырмаки на полу;
  • Бесплатный Wi-Fi;
  • В каждой юрте есть собственная ванная комната: душ, теплый пол, комплект полотенец, гигиенический набор, фен, туалетная бумага.
Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»Этнодом «Юрта»

База отдыха «Атмосфера»

4 ночи

Современная база отдыха расположена в Республике Алтай, с. Акташ на южном склоне Курайского хребта. Когда смотришь на удивительные пейзажи горных равнин и устья рек, от красоты замирает сердце, здесь особая атмосфера – Атмосфера Алтая.

Мы предлагаем Вашему вниманию дома построенные из экологически чистого материала, с современным и уютным интерьером.

База отдыха «Атмосфера»База отдыха «Атмосфера»База отдыха «Атмосфера»База отдыха «Атмосфера»База отдыха «Атмосфера»База отдыха «Атмосфера»База отдыха «Атмосфера»

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отель

1 ночь

Курортный отель «Манжерок» расположен в окружении зелени и живописных Алтайских гор, в поселке Манжерок, в 30 км от Горно-Алтайска.

Места на парковке и Wi-Fi предоставляются бесплатно. На территории можно пользоваться принадлежностями для барбекю.

Светлые номера отеля оформлены в теплых тонах. В числе удобств балкон, мини-кухня, микроволновая печь, чайник, посуда и холодильник.

В курортном отеле «Манжерок» работает круглосуточная стойка регистрации, а также прокат горных велосипедов, сноубордов и лыжного снаряжения.

Гости могут заняться лыжным спортом, велоспортом и пешим туризмом.

Аэропорт Горно-Алтайска находится в 30 км от курортного отеля «Манжерок».

Отель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отельОтель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отельОтель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отельОтель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отельОтель «Всесезонный курорт Манжерок» 3* или аналогичный отель

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и все трансферы во время путешествия
  • Горячее трехразовое питание все дни тура (учитываем предпочтения каждого участника)
  • Двухместное проживание в уютных комфортных номерах
  • Входы на все достопримечательности и все экскурсии
  • Концерт горлового пения
  • Вертолетная прогулка
  • Квадроциклы
  • Круглосуточное сопровождение нашей команды
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Даже если вы собираете вещи в чемодан, берите с собой рюкзак, он точно пригодится.

  • Легкие вещи, футболки, купальники;
  • Удобные вещи, штаны, леггинсы;
  • Тёплые вещи, носки, толстовка, тёплые штаны, лёгкая шапка;
  • Куртки: желательно иметь с собой и лёгкую непромокаемую ветровку или дождевик, и тёплую куртку. Можно заменить теплую куртку жилетом с толстовкой;
  • Обувь: удобные непромокаемые кроссовки или треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды, сланцы;
  • Защита от солнца (обязательно!): кепка, солнцезащитные очки и защитный крем с SPF 50 или более;
  • Набор средств гигиены;
  • Камеры, телефон, зарядные устройства.

Во многих местах, где мы бываем с активными турами, нет больших магазинов и нет аптек. Поэтому вещи первой необходимости всегда должны быть с собой, иногда их просто негде приобрести. Если вам нужна какая-то особая марка косметики или какие-то редкие лекарства, рекомендую привезти их с собой. Также советую не брать много вещей, чтобы не переплачивать за багаж, в активном путешествии не нужно много одежды. Но важно, чтобы у вас всегда был запасной комплект одежды и обуви! Чтобы было во что переодеться, в дождь или даже снег.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем будем ездить?

Мы ездим на подготовленных к бездорожью комфортабельных внедорожниках (Land Cruiser, Lexus) по 4 человека в автомобиле (кроме водителя). Если хотите большего комфорта и его стоимость вам не так важна, скажите нам об этом, мы посадим вас по 2 или 3 человека.

Есть ли связь и интернет?

Связь есть в населенных пунктах везде, кроме Чулышманской долины. В отелях у вас будет возможность подключиться к интернету и пообщаться с родными или поработать (не рекомендуется).

Какая там погода?

Климат на Алтае резко континентальный, поэтому значительные перепады температуры от +30 днем и +10 ночью могут быть. Поэтому мы всегда направляем рекомендации по одежде.

А комаров много?

Как говорят местные:"Они у нас в Красной книге)". Ну, а если серьезно, их тут очень мало, и шанс встретиться с ними в наших путешествиях очень мал.

Сколько человек в группе?

Количество гостей в сборных группах мы берем кратно четырем (кроме случаев, когда гости выкупают одноместное проживание).

Есть ли скидки в туре?

Скидки детям предоставляются при условии совместного проживания с 2 взрослыми. Для них бронируется семейный номер. Предоставляется при условии наличия таких номеров в бронируемых отелях. Подробнее о возможности и размере скидки уточняйте у менеджера при бронирования тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
3 сен 2023
Прекрасно организованный тур, великолепные места, отличные люди и просто нереальные виды.
Алтай-место силы!
А
23 июня 2023
Ездили в тур семьёй: мы с мужем и ребёнок (8 лет). Поскольку в группе должно быть 4 человека, то с нами был попутчик - Николай. Нам всем тур ооооочень понравился. Всё продумано до мелочей. Если какая-то экскурсия по погодным условиям была недоступна, то её заменяли на другую, которая ничуть не хуже (а может даже и лучше). Каждый день - новое яркое впечатление. Словами просто не передать все эмоции. Хочется отметить, что негативных моментов или моментов, портящих настроение, не было вообще за время поездки. Всё было на высшем уровне.
Нам подобрали замечательные отели для проживания - красивые и комфортные. А несколько дней мы провели в этнодоме "Юрта" - очень атмосферное место, со своей энергетикой, красивое убранство внутри юрт. Оказалось, что дизайном этнодома и декором помещений занималась Армангуль. Собственно, она и является организатором туров. Но про неё напишу ниже, в отзыве про организаторов.
Одним из пунктов программы была баня Воспарение. От бани муж был в таком восторге, что потом еще пару дней со всеми делился впечатлениями. Да и дома часто про неё вспоминает. Но мы с ребёнком в бани не ходим из-за внутричерепного давления. Для нас бани оборачиваются мигренью на несколько дней. Поэтому в баню пошли муж и наш попутчик Николай. Вместо бани я попросила конный тур. Разумеется, он уже был за наш счет, т. к. не является частью программы, но нам помогли с организацией. Вернее всё сделали за нас, нам осталось только сесть на лошадь и наслаждаться процессом. Т. е. нам не отказали в желании покататься на лошади, а наоборот, помогли исполнить. И вот так во всём на протяжении всего тура - твои желания исполняют.
И этими чудесными волшебниками, исполняющими желания, были наши водители - Ержан и Рахат - замечательные, душевные люди, с которыми было легко и интересно общаться.
В один из вечеров мы ужинали не в нашем отеле, а в ресторане другого отеля, и моя дочь забыла там свой браслет, купленный на одной из экскурсий на память. Поняла она это только на следующий день, когда мы уехали и было уже поздно возвращаться. Кроме того, на следующее утро на завтрак вместо сырников принесли кексы, а их моей дочери нельзя (врач запретил сладкое и выпечку). В общем, браслет потерян, сырников нет - утро у ребенка не задалось, настроение испорчено. Поехали на экскурсию на квадроциклах. По приезду с экскурсии нас встретил Ержан и ….. тааадаам… он привез ей браслет и сырники. Т. е. пока мы гоняли на квадроциклах по лесу, Ержан вернулся в ресторан, нашел браслет и купил сырники по дороге, чтобы моя дочь не расстраивалась. Стоит ли говорить, что счастью ребенка не было предела? Спасибо ему огромное.
В один из дней Ержану пришлось вернуться домой и нашим водителем стал Рахат. Сложно психологически менять проводника, потому что с Ержаном уже было сформировано доверие, а тут посреди тура нужно начинать сначала. Но Рахат оказался тоже очень открытым и добрым человеком. Так что контакт нашли быстро. С Рахатом мы покоряли вершины гор по пути к Куюктанарским озёрам. Поход был пеший, местами было тяжеловато, но Рахат на протяжении всего пути подбадривал и поднимал настроение. А на следующий день нас ожидало ещё одно незабываемое приключение - поездка по хребту гор до черного озера. О, это было великолепно: подъем на высоченную гору, спуск по краю склона, изумительный вид. Спасибо Рахату за то, что рискнул поехать именно по этой дороге, хоть эта поездка и не прошла бесследно для его машины (надеюсь, её быстро отремонтируют и ремонт обойдется недорого).
В общем, великолепный отдых, насыщенный, оставляющий в душе тепло и незабываемые впечатления. Спасибо вам!
Ш
16 окт 2023
Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!)
Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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