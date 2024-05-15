Туры на квадроциклах – туры в Горно-Алтайске

Найдено 6 туров в категории «Туры на квадроциклах» в Горно-Алтайске, цены от 53 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтай особенный
🛣 Джиппинг
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Далее вас ждет целое сафари на огромных квадроциклах»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000 за человека
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Сафари на огромных квадроциклах в заповедные земли плато Укок»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000 за человека
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прокатимся на лошадях, сплавимся на рафтах, попаримся в настоящей алтайской баньке, а для больших эмоций – желающие смогут прокатиться на квадроциклах по диким лесам Алтая вместе с профессиональным гидом»
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Алтай осенний
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🚁 На вертолёте
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Далее к 17:00 едем на другое приключение, сафари на квадроциклах в горы, мимо живописных долин и гор»
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Завершим день прогулкой на квадроциклах с видом на горные вершины»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Максим
    15 мая 2024
    Алтай особенный
    Гиды Дима и Аслан топ)
    Гиды Дима и Аслан топ)
  • Ш
    Шишкина
    16 октября 2023
    Алтай осенний
    Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда, интересная программа тура без
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    каких-либо отступлений! От души рекомендую отправиться в эти красивые края за новыми впечатлениями и силами! ✨ Тур очень комфортный, начиная с трансфера, заканчивая местами проживания и обильным питанием 😅

    Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная едаОсенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда
  • М
    Мария
    16 октября 2023
    Алтай осенний
    Невероятно насыщенный, комфортный и организованный тур! Были в начале октября, шикарная погода, отдельное спасибо гиду Дмитрию, решал все наши вопросы,
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    комфортно передвигал на замечательном джипе, мы остались в полнейшем восторге от поездки и приедем еще! А, самое главное)) Кормили нас реально на убой😂 очень вкусно, очень много и разнообразно! Жили тоже в замечательных отелях! 10000 раз спасибо за этот тур! Лучший тур!

  • М
    Мария
    16 октября 2023
    Майский тур. Алтайская сакура
    Огромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
  • Ш
    Шишкина
    16 октября 2023
    Майский тур. Алтайская сакура
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
    Выражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение наВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на
  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Алтай осенний
    Отличный тур, впечатления только положительные.
  • А
    Александр
    10 октября 2023
    Майский тур. Алтайская сакура
    Всё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
  • П
    Павел
    3 сентября 2023
    Алтай особенный
    Прекрасно организованный тур, великолепные места, отличные люди и просто нереальные виды. Алтай-место силы!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Семейный тур на Алтай без рюкзаков
    Отличный тур. Куча эмоций. Дети в восторге. Потрясающие природа и виды. Девочки-гиды умницы, и развлекали детей и интересно рассказывали во время походов. Интересная программа переездов и достопримечательностей.
  • А
    Анна
    23 июня 2023
    Алтай особенный
    Ездили в тур семьёй: мы с мужем и ребёнок (8 лет). Поскольку в группе должно быть 4 человека, то с
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    нами был попутчик - Николай. Нам всем тур ооооочень понравился. Всё продумано до мелочей. Если какая-то экскурсия по погодным условиям была недоступна, то её заменяли на другую, которая ничуть не хуже (а может даже и лучше). Каждый день - новое яркое впечатление. Словами просто не передать все эмоции. Хочется отметить, что негативных моментов или моментов, портящих настроение, не было вообще за время поездки. Всё было на высшем уровне. Нам подобрали замечательные отели для проживания - красивые и комфортные. А несколько дней мы провели в этнодоме "Юрта" - очень атмосферное место, со своей энергетикой, красивое убранство внутри юрт. Оказалось, что дизайном этнодома и декором помещений занималась Армангуль. Собственно, она и является организатором туров. Но про неё напишу ниже, в отзыве про организаторов. Одним из пунктов программы была баня Воспарение. От бани муж был в таком восторге, что потом еще пару дней со всеми делился впечатлениями. Да и дома часто про неё вспоминает. Но мы с ребёнком в бани не ходим из-за внутричерепного давления. Для нас бани оборачиваются мигренью на несколько дней. Поэтому в баню пошли муж и наш попутчик Николай. Вместо бани я попросила конный тур. Разумеется, он уже был за наш счет, т. к. не является частью программы, но нам помогли с организацией. Вернее всё сделали за нас, нам осталось только сесть на лошадь и наслаждаться процессом. Т. е. нам не отказали в желании покататься на лошади, а наоборот, помогли исполнить. И вот так во всём на протяжении всего тура - твои желания исполняют. И этими чудесными волшебниками, исполняющими желания, были наши водители - Ержан и Рахат - замечательные, душевные люди, с которыми было легко и интересно общаться. В один из вечеров мы ужинали не в нашем отеле, а в ресторане другого отеля, и моя дочь забыла там свой браслет, купленный на одной из экскурсий на память. Поняла она это только на следующий день, когда мы уехали и было уже поздно возвращаться. Кроме того, на следующее утро на завтрак вместо сырников принесли кексы, а их моей дочери нельзя (врач запретил сладкое и выпечку). В общем, браслет потерян, сырников нет - утро у ребенка не задалось, настроение испорчено. Поехали на экскурсию на квадроциклах. По приезду с экскурсии нас встретил Ержан и ….. тааадаам… он привез ей браслет и сырники. Т. е. пока мы гоняли на квадроциклах по лесу, Ержан вернулся в ресторан, нашел браслет и купил сырники по дороге, чтобы моя дочь не расстраивалась. Стоит ли говорить, что счастью ребенка не было предела? Спасибо ему огромное. В один из дней Ержану пришлось вернуться домой и нашим водителем стал Рахат. Сложно психологически менять проводника, потому что с Ержаном уже было сформировано доверие, а тут посреди тура нужно начинать сначала. Но Рахат оказался тоже очень открытым и добрым человеком. Так что контакт нашли быстро. С Рахатом мы покоряли вершины гор по пути к Куюктанарским озёрам. Поход был пеший, местами было тяжеловато, но Рахат на протяжении всего пути подбадривал и поднимал настроение. А на следующий день нас ожидало ещё одно незабываемое приключение - поездка по хребту гор до черного озера. О, это было великолепно: подъем на высоченную гору, спуск по краю склона, изумительный вид. Спасибо Рахату за то, что рискнул поехать именно по этой дороге, хоть эта поездка и не прошла бесследно для его машины (надеюсь, её быстро отремонтируют и ремонт обойдется недорого). В общем, великолепный отдых, насыщенный, оставляющий в душе тепло и незабываемые впечатления. Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Туры на квадроциклах»

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Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Туры на квадроциклах" можно забронировать 6 авторских туров от 53 300 до 177 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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