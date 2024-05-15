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Авторский тур
8 дней
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Далее вас ждет целое сафари на огромных квадроциклах»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Сафари на огромных квадроциклах в заповедные земли плато Укок»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прокатимся на лошадях, сплавимся на рафтах, попаримся в настоящей алтайской баньке, а для больших эмоций – желающие смогут прокатиться на квадроциклах по диким лесам Алтая вместе с профессиональным гидом»
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай осенний
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Далее к 17:00 едем на другое приключение, сафари на квадроциклах в горы, мимо живописных долин и гор»
9 сен в 10:00
12 сен в 10:00
128 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
«Вас ждут конные прогулки по алтайским лугам, исследование окрестностей на квадроцикле и знакомство с редкими зубрами»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«Завершим день прогулкой на квадроциклах с видом на горные вершины»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММаксим15 мая 2024Гиды Дима и Аслан топ)
- ШШишкина16 октября 2023Осенний Алтай превзошел все возможные ожидания! Море красок, смена пейзажей, горы, красавица-Катунь, местные легенды, вкусная еда, интересная программа тура без
- ММария16 октября 2023Невероятно насыщенный, комфортный и организованный тур! Были в начале октября, шикарная погода, отдельное спасибо гиду Дмитрию, решал все наши вопросы,
- ММария16 октября 2023Майский тур. Алтайская сакураОгромное спасибо организаторам за такую насыщенную программу! Впечатлений на месяцы вперед! и хотим еще поехать в скором времени!
- ШШишкина16 октября 2023Майский тур. Алтайская сакураВыражаю благодарность всей команде организаторов за проделанную работу, высокий уровень профессионализма, внимательность, юмор и терпение на протяжении всего тура. Вы крутые!) Отдельное большое спасибо нашему сопровождающему Дмитрию! 🙏🏻😊
- ААлександр10 октября 2023Отличный тур, впечатления только положительные.
- ААлександр10 октября 2023Майский тур. Алтайская сакураВсё организовано замечательно. Ребята стараются учесть все пожелания.
- ППавел3 сентября 2023Прекрасно организованный тур, великолепные места, отличные люди и просто нереальные виды. Алтай-место силы!
- ККонстантин29 августа 2023Отличный тур. Куча эмоций. Дети в восторге. Потрясающие природа и виды. Девочки-гиды умницы, и развлекали детей и интересно рассказывали во время походов. Интересная программа переездов и достопримечательностей.
- ААнна23 июня 2023Ездили в тур семьёй: мы с мужем и ребёнок (8 лет). Поскольку в группе должно быть 4 человека, то с
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Туры на квадроциклах»
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