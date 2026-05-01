1 день

Прибытие в Горно-Алтайск, переезд в село Кош-Агач

Встречаемся в аэропорту в Горно-Алтайске! Познакомимся, обменяемся первыми впечатлениями и отправимся на завтрак.

После завтрака сразу начнётся красота: поедем по знаменитому Чуйскому тракту, который вошёл в десятку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Вы точно почувствуете, почему он заслужил такое звание!

По пути остановимся на обед в одном из живописных уголков, чтобы перевести дух и насладиться видами.

Дальше нас ждут захватывающие пейзажи: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и удивительное слияние рек Чуи и Катуни — место, которое завораживает своей природной гармонией. Плюс вам обязательно понравится Курайская степь с её просторами и невероятной атмосферой.

Конечная точка сегодняшнего дня — село Кош-Агач. Это маленький уютный посёлок, который словно затерялся среди величественных гор. Здесь высокие горные хребты создают ощущение уединённости и полного погружения в природу. Там нас ждёт уютный отель, чтобы набраться сил перед новым днём приключений.

