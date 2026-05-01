Этот отдых — не просто поездка, а возможность перезагрузиться, вдохновиться и почувствовать настоящее.
Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск, переезд в село Кош-Агач
Встречаемся в аэропорту в Горно-Алтайске! Познакомимся, обменяемся первыми впечатлениями и отправимся на завтрак.
После завтрака сразу начнётся красота: поедем по знаменитому Чуйскому тракту, который вошёл в десятку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Вы точно почувствуете, почему он заслужил такое звание!
По пути остановимся на обед в одном из живописных уголков, чтобы перевести дух и насладиться видами.
Дальше нас ждут захватывающие пейзажи: Семинский перевал, перевал Чике-Таман и удивительное слияние рек Чуи и Катуни — место, которое завораживает своей природной гармонией. Плюс вам обязательно понравится Курайская степь с её просторами и невероятной атмосферой.
Конечная точка сегодняшнего дня — село Кош-Агач. Это маленький уютный посёлок, который словно затерялся среди величественных гор. Здесь высокие горные хребты создают ощущение уединённости и полного погружения в природу. Там нас ждёт уютный отель, чтобы набраться сил перед новым днём приключений.
Тархатинский мегалитический комплекс, озеро Тархатинское
Просыпаемся и завтракаем в 09:00.
После завтрака отправляемся в путь на комфортабельном и подготовленном Toyota Land Cruiser для езды по бездорожью.
Первым пунктом маршрута станет Тархатинский мегалитический комплекс — древнее историческое место с удивительной атмосферой и загадочной историей.
Затем проезжаем через пограничный пропускной пункт и делаем остановку у живописного озера Тархатинское, чтобы насладиться его красотой и тишиной.
Далее доезжаем до уютной турбазы «Девятый Брод», где в 14:00 нас ждёт обед.
После него пройдём 2-3-часовой инструктаж и получим всю необходимую экипировку, чтобы быть готовыми к предстоящим активностям.
Ужин в 18:00, а с 19:00 до 22:00 будет возможность расслабиться и восстановиться в бане.
Путешествие на Плато Укок на квадроциклах
Просыпаемся и завтракаем в 09:00. В 10:00 выезжаем на квадроциклах по захватывающему маршруту.
Нас ждёт путешествие на Плато Укок — высокогорное плато с высотами от 2400 до 2700 метров над уровнем моря, а отдельные возвышения достигают 2900 метров.
По пути будем проходить через живописное ущелье реки Аккол и подниматься на перевал, останавливаясь на смотровых площадках, чтобы полюбоваться панорамными видами и сделать фотографии.
Обед организован в пути в формате ланч-боксов, чтобы мы могли наслаждаться едой на свежем воздухе и не терять времени в дороге.
Вечером по пути к высокогорной стоянке мы ужинаем и располагаемся на ночлег в юрточном кемпинге — уникальное и аутентичное место для отдыха на природе.
Меандры реки Акалаха, Укокская принцесса
Завтракаем в 09:00 и отправляемся в путь.
Сначала посещаем меандры реки Акалаха— уникальные природные изгибы реки, образующие невероятные геологические формы и пейзажи.
Затем направляемся к месту захоронения мумии Укокской принцессы — уникальной исторической находки, которая раскрывает загадочную историю региона.
После этого отправляемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на ледники Укок и живописное озеро Кальджин-Коль.
Здесь можно насладиться панорамными видами, сделать фотографии и прочувствовать величие местной природы.
Завершаем день возвращением на обед и отдых в юрты, где можно расслабиться и восстановиться после насыщенного дня.
Прогулка к оползням
Просыпаемся без спешки, наслаждаемся отдыхом и хорошим настроением.
Завтракаем на свежем воздухе, вдыхаем горный воздух и наслаждаемся моментом.
После завтрака проводим время интересно и с удовольствием, наслаждаясь природой и спокойствием.
В 10:00 отправляемся в увлекательную прогулку к оползням — захватывающему природному объекту с уникальными пейзажами и впечатляющими видами.
Этот день будет пронизан легкостью, свободой и отдыхом, позволяющим восстановить силы и полностью насладиться путешествием.
Древние петроглифы, возвращение в село Кош-Агач
Завтракаем в 09:00 и отправляемся с плато Укок в обратный путь к турбазе «Девятый Брод».
По дороге нас ждёт уникальная остановка — мы увидим древние петроглифы тюркских народов.
Эти наскальные изображения — важная часть истории региона, которые расскажут много интересного о древних культурах и традициях.
По прибытии в турбазу «Девятый Брод» нас будут ждать ланч-боксы, чтобы подкрепиться после пути.
Здесь также будет возможность сдать квадроциклы и технику.
Клиенты несут ответственность за порчу имущества компании, поэтому важно быть внимательными при возврате.
После обеда выезжаем в село Кош-Агач, завершая насыщенный и интересный день.
Чуйский тракт
Завтракаем в 09:00 и отправляемся вниз по Чуйскому тракту в путь. По дороге сделаем несколько остановок в живописных местах, чтобы насладиться природой и сделать красивые фотографии.
Обед проведём в уютном кафе на маршруте.
По прибытии располагаемся в атмосферном отеле в Майминском районе — здесь будет комфортный отдых после насыщенного дня.
Вечером посетим спа-процедуры, чтобы полностью расслабиться и восстановить силы.
А затем проведём прощальный ужин, чтобы обсудить впечатления и отметить завершение этого удивительной экспедиции.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в ресторане и, после вкусного кофе, отправление в аэропорт.
Трансфер до аэропорта осуществляется с 07:00 до 11:00 утра.
На прощание, в дороге, мы вспомним все яркие моменты тура. Это не конец, а лишь начало новой главы. До новых встреч!
Проживание
Проживание на турбазах «Шум ручья» и «Девятый брод», в юртах, на базе «PINEWOOD».
Варианты проживания
База отдыха «Шум ручья»
База отдыха «Шум ручья» находится в селе Кош-Агач Республики Алтай, в непосредственной близости от границы с Монголией.
Приглашаем вас насладиться природой и комфортом в уютном доме с тремя комнатами и всеми необходимыми удобствами. Кухня с панорамными окнами позволяет любоваться живописными видами на горы, слушать пение птиц и шум горного ручья. В шаговой доступности расположено озеро.
Заселение возможно с 14:00, а выезд — до 11:00.
Размещение доступно круглый год.
Турбаза «Девятый брод»
Туристическая база «Девятый Брод» расположена на 84 километре автодороги Кош-Агач – Джазатор (Беляши), в живописном урочище Аюты. Это место известно своим биоразнообразием и является домом для редких видов растений и животных, включенных в Красную книгу.
Туристическая база построена у горной речки любителями бесконечно красивой природы Алтая.
Современные здания с большими террасами и видом на Южно-Чуйские горы понравятся тем, кто предпочитает комфорт.
Всего на базе шесть домиков, которые могут разместить до 22 человек. Также предоставляется дополнительная раскладная кровать.
Юрта
Гостиница «Slumo Altai»
Гостиница «Slumo Altai» (бывший «Pinewood resort & SPA») — это место для спокойного отдыха, где можно насладиться великолепным видом на горы. База находится недалеко от популярного горнолыжного курорта «Манжерок» и идеально подходит как для семейного, так и для индивидуального отдыха. Гости отмечают её эстетичность благодаря красивым видам из окон и тщательно продуманному интерьеру.
Для проживания предлагаются виллы, вмещающие до четырёх человек, и зеркальные дома, идеально подходящие для романтического отдыха в лесу для двоих. У каждого зеркального дома есть своя терраса с современной мебелью, а особенностью номера является проектор с экраном для просмотра фильмов и панорамные окна в пол.
На базе есть ресторан с камином и верандой, где подают блюда локальной и европейской кухни в авторской интерпретации шеф-повара. В меню также представлена широкая барная и винная карта. Для детей предусмотрены детское меню, стульчик, уголок с игрушками и ТВ-зоной, а также денди с играми. Завтраки для проживающих по системе «Шведский стол» проходят в ресторане, и каждый может посетить их за дополнительную плату. Ресторан работает с 09:00 до 23:00.
На территории можно отдохнуть в бане, насладиться горячей купелью с алтайскими травами, арендовать беседки и посетить мини-ферму, где дети смогут провести время с пользой.
Расстояние до аэропорта «Горно-Алтайск» составляет 26,8 км, а до железнодорожного вокзала «Бийск» — 96 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на джипах
- Встреча в аэропорту и проводы
- Трехразовое горячее питание в ресторанах и от поваров на природе
- Двухместное проживание в уютных номерах и юртах
- Все локации, экскурсии
- Сопровождение опытными турлидерами
- Каски, рации, ветровлагозащитные вещи от наших партнеров
- Огромные квадроциклы могут преодолевать бездорожье, словно плывя по воде
- Пропуск в приграничную зону - на границу 4 государств
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Покупка сувениров
- Алкоголь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
- непромокаемые треккинговые кроссовки, хорошо разношенные и удобные;
- спортивные тапочки.
Одежда:
- ветрозащитная непромокаемая мембранная куртка;
- флисовая кофта;
- лёгкая жилетка;
- пара футболок;
- нижнее белье;
- термобелье;
- носки (несколько пар);
- головной убор (кепка/панама и шапка);
- купальные принадлежности;
- дождевик;
- запасная одежда на случай непогоды.
Рюкзак:
- небольшой рюкзак для воды, запасной одежды и личных вещей.
Личные вещи:
- солнцезащитные очки;
- гигиеническая губная помада;
- SPF крем 50+;
- индивидуальная аптечка;
- емкость для питья (пластиковая бутылка или лёгкая фляжка);
- фото и/или видеоаппаратура.
Документы:
- паспорт;
- авиабилет;
- страховой полис.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько прилететь и улететь?
Прилет:
- Прилететь в Горно-Алтайск нужно до 10:00 утра.
- Прямые рейсы из Москвы обычно осуществляются:
- Аэрофлот (вылет в 00:10 или 01:05 ночи в день начала тура);
- S7 (вылет в 23:55 накануне).
- Если подходящий рейс найти не удалось, рекомендуем прилететь за день до начала тура.
- В случае более позднего прилёта трансфер необходимо организовать самостоятельно.
Вылет:
- Обратный рейс лучше всего планировать не ранее 9 утра в последний день тура. Прямые рейсы в Москву предлагают «Аэрофлот» (вылет в 10:30 и 11:45) и S7 (вылет в 09:15).
- Мы организуем трансфер до аэропорта для тех, кто улетает вместе со всей группой.
- Если рейс позже, мы будем рады помочь с организацией индивидуального трансфера.
Нужны ли наличные?
Да, лучше взять с собой запас наличных средств на сувениры (10 000-15 000 рублей). В некоторых местах можно рассчитываться переводом, терминалы есть не везде.
Нужен ли пропуск в приграничную зону?
Для граждан РФ пропуск оформляется за пару недель. Но если Вы не являетесь гражданином РФ, то в этом случае вам за месяц нужно позаботиться о пропусках в приграничную зону. А также подготовить наличные в рублях. Не забудьте о медицинских страховках.
Если решили задержаться на Алтае?
Где можно остановиться:
- отель «Игман» в Горно-Алтайске;
- гранд отель «Алтай 3*» в Горно-Алтайске;
- парк отель «Шишка» в Майме;
- гостиница «Август глэмпинг» в Манжероке;
- отель «Геометрика» в Манжероке;
- база отдыха «Тан Алтай» в Усть-Сема;
- эко-отель «Алтика» в Майме;
- отель «Этника» в Черемшанке;
- отель «Гранд Шале Алтай» в Манжероке;
- всесезонный курорт «Манжерок» в Манжероке;
- эко-отель «Мирамирам» в селе Анос.
Где поесть:
- ресторан «Музей» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Рерих» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Rest N16» в Горно-Алтайске;
- ресторан «Лампа» в Камлаке;
- ресторан «СенаСтог» в Камлаке.
Куда сходить:
- музей имени Анохина в Горно-Алтайске;
- центральный парк в Горно-Алтайске;
- ВК «Манжерок»;
- палеопарк в Элекмонаре;
- комплекс «Рублевка» с бассейном;
- деревня мастеров в селе Аскат;
- ярмарочное колесо в Чепоше.
Что можно приобрести в качестве сувениров?
- монгольские изделия из шерсти и кашемира;
- музыкальные инструменты:
- комус;
- поющие чаши;
- глюкофоны;
- алтайский мёд;
- маточное молочко;
- прополис;
- травяные чаи и травы;
- струя бобра;
- пантогематоген;
- мумие;
- варенье из шишки, кедровые орехи;
- украшения из камней.