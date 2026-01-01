И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска или центр Горно-Алтайска, ...
20 янв в 08:00
24 янв в 08:00
64 900 ₽ за человека
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, Горно-Алтайск или район М...
23 янв в 08:00
25 янв в 08:00
44 900 ₽ за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык и Телецкое озеро
Увидеть главные локации в море цветов, прокатиться на теплоходе-легенде и попробовать мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00 / центр Горно-Ал...
1 мая в 08:00
6 мая в 08:00
89 900 ₽ за человека
