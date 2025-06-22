Алтайский край – это поля, луга с густым разнотравьем, уютные зеленые предгорья, поросшие лесом горные хребты.
В Республике Алтай
Программа тура по дням
Добро пожаловать! Начинаем с Алтайского края
Мы встретим вас в аэропорту или в указанном вами месте в Горно-Алтайске и отправимся в Алтайский край – г. Бийск.
Бийск – ровесник Санкт-Петербурга.
Он возник как первая крепость в Южной Сибири, здесь проходила церемония принятия коренных народов Алтая в российское подданство.
Отсюда начинался Чуйский тракт, здесь останавливались все путешественники и исследователи Алтая.
К концу XIX-началу XX века Бийск стал богатым купеческим городом, во многом благодаря прибыльной торговле с жителями Алтая, Монголии и Китая.
Сколько тайн и удивительных историй хранит этот город!
Мы отправимся в историческую часть: поищем остатки старой крепости, увидим сибирские версии Медного всадника и утепленного Ленина, постоим у нулевого километра Чуйского тракта и полюбуемся великолепными кирпичными домами начала XX века.
А чтобы перенестись на 1,5 века назад, побываем в музее Архиерейского подворья, где бережно воссозданы старинные интерьеры.
Мы узнаем тайны подземелий и пройдем потайной лестницей дома.
На ужин – в настоящий трактир!
Ресторан разместился в старинном особняке и сохранил всю атмосферу купеческой эпохи.
Вечером заселимся в отель в исторической части Бийска.
Питание: обед, ужин. На автомобиле: 100 км. Пешком: по городу.
Едем в горы
После завтрака выезжаем в горы!
Вскоре перед нами начнут открываться северные отроги Чергинского и Семинского хребтов, а чуть дальше заметим уютно притаившийся у подножия гор город-курорт Белокуриха.
Мы поднимемся по красивейшему серпантину с 62 поворотами в Горную Белокуриху, со смотровых площадок полюбуемся на то, как равнина встречается с горами.
Если вчера мы знакомились с жизнью дворянства и купечества XIX века, то сегодня составим представление о жизни русских крестьян на Алтае – побываем в доме знахарки, доме хлеба, винокурне.
А еще заедем в настоящую кузницу, где вы сможете увидеть процесс ковки и выковать себе сувенир.
Следующая остановка – небольшая семейная сыроварня.
Здесь мы пообщаемся с симпатичными козами, заглянем через окно в «святую святых» — производственный цех и, конечно, примем участие в дегустации вкуснейших сыров.
К вечеру мы приедем в гостевые дома в Солонешенском районе, где остановимся на 2 ночи.
Питание: 3 раза. На авто: 167 км. Пешком: умеренно.
В гости к старообрядцам. Традиционная свадьба
Сегодня мы знакомимся с культурой старообрядцев.
Удивительно, но есть такая тенденция – люди и народы, переселившиеся на новые земли, гораздо лучше сохраняют свои исконные традиции.
Так случилось и со старообрядцами.
Спасаясь от гонений после реформ церкви XVII века, крестьяне европейской части России нашли убежище в далекой Сибири и бережно через века пронесли знания, обряды, фольклор.
Мы едем в Сибирячиху, это село было основано в XVIII веке поляками-староверами.
Побываем в Горнице, обустроенной в соответствии с традициями и правилами старообрядцев, в ней собраны предметы быта, обихода местных старожилов, их костюмы, старинные молебные книги, иконы.
А потом погуляем на Свадьбе!
Обряд окручивания невесты, фольклорные песни и конечно, настоящее русское застолье – мы не будем смотреть со стороны, а примем участие в празднике.
После свадебного веселья выезжаем в окрестности Сибирячихи: полюбуемся красотой предгорий и заглянем в дом неандертальцев — пещеру Окладникова.
Археологические исследования подтверждают, что люди жили в ней около 50 тысяч лет назад.
Причем, это место – самое восточное из известных в Евразии точек обнаружения следов неандертальцев.
К вечеру вернемся в наши гостевые дома.
Питание: 3 раза. На авто: 100 км. Пешком: умеренно.
Денисова пещера. Въезжаем в Республику Алтай
С утра мы собираем вещи и отправляемся дальше, вглубь Алтая.
Продолжается наше знакомство с древностями.
У нас на пути всемирно известная Денисова пещера.
Большой холл с естественным отверстием наверху, служившим вытяжкой и источником света, несколько галерей, уходящих вглубь, вода неподалеку – просто «идеальная квартира».
Наверно поэтому люди населяли Денисову пещеру на протяжении почти 300 тысяч лет, в ней обнаружено 22 культурных слоя.
Мировую славу пещере принесло открытие 2008 года – анализ ДНК маленькой косточки показал, что ее обладательница не принадлежит ни к вымершим неандертальцам, ни к Homo Sapiens, а представляет собой особую ветвь эволюции человека.
Нового человека назвали Homo Altaensis или денисовец.
Почти каждый год в Денисовой пещере делаются новые открытия, которые становятся мировой сенсацией.
Вскоре после Денисовой пещеры мы пересечем границу между Алтайским краем и Республикой Алтай.
Через живописную Канскую степь и несколько перевалов выедем на Чуйский тракт, а затем свернем в Каракольскую долину, считающуюся сакральным местом на Алтае.
Вторую половину дня мы посвятим Каракольской долине: увидим петроглифы, царские курганы и современные оригинальные памятники.
Вечером мы продолжим знакомство с Алтаем, теперь узнаем, как он звучит и каков на вкус: нас ждет национальный ужин с соблюдением ритуалов и концерт кайчи – исполнителя горлового пения.
Питание: 3 раза. На авто: 180 км. Пешком: умеренно.
По Чуйскому тракту
Сегодня мы выезжаем на Чуйский тракт – одну из самых красивых дорог мира.
Здесь за каждым поворотом открывается новый великолепный пейзаж, так что хочется делать фотографии буквально на каждом шагу.
Вдобавок к этому на Чуйском тракте масса исторических, археологических и культурных объектов.
Поэтому дорога длиной в 270 километров займет у нас целый день.
В селе Купчегень мы посетим центр народных промыслов.
Там работают мастера, которые сохранили традиции валяния войлока, шорно-седельного дела, тиснения кожи, чеканки, резьбы по кости, ковки и других ремесел и создают настоящие шедевры.
В Калбак-Таше мы узнаем много нового о жизни и верованиях древних жителей Алтая, разглядывая рисунки, выбитые на камне.
Мы полюбуемся перевалом Чике-таман, слиянием рек Чуя и Катунь, террасами Катуни и впечатляющим Северо-Чуйским хребтом с ледниками и вечными снегами.
Заглянем на маленькое Гейзерное озеро, которое умеет рисовать абстрактные картины на дне.
На ночь остановимся в гостевых домах на окраине с. Кош-Агач с живописным видом на Чуйскую степь.
Питание: 3 раза. На авто: 270 км. Пешком: умеренно.
Тайны Чуйской степи
Сегодня мы встанем рано, чтобы отправиться на Марс, пока там немного туристов.
Выходы красных, желтых, бордовых, белых и коричневых глин делают это место поистине фантастическим.
Мы поднимемся на вершину холмов, а спустимся по узкому небольшому каньону.
Полюбуемся панорамой Южно-Чуйского хребта и Марсом-2 со смотровой площадки.
Затем мы пересечем Чуйскую степь и приедем в небольшое село Кокоря.
Здесь в местном музее хранятся уникальные исторические и археологические находки, обнаруженные в Чуйской степи.
Чего только стоит отлично сохранившиеся голова и рука древнего воина, которому не меньше 1,5 тысячи лет.
Дальше наш путь лежит в долину реки Юстыд.
На первый взгляд она выглядит совсем безжизненной.
Но это абсолютно не так.
Здесь идеальные пастбища, уже несколько тысяч лет используемые кочевниками.
Об этом нам говорят мегалитические стелы, петроглифы, курганы, огромные каменные насыпи и выкладки из валунов.
Очень впечатляюще выглядят керексуры: большая насыпь в центре, кольцо или прямоугольник из камней большого диаметра, лучи из центра.
Мы обязательно побываем на самых интересных.
Вечером вернемся в гостевой дом в Кош-Агаче.
Питание: 3 раза. На авто: 80 км. Пешком: средняя нагрузка.
В гости к теленгитам. Традиционная свадьба
Сегодня мы продолжаем знакомиться с традициями и обычаями коренных жителей Алтая.
Для этого идем в гости в этноаил.
Вы из первых уст узнаете, как провести обряд подвязывания лент и кормления огня, существуют ли сегодня настоящие шаманы, где на Алтае живут духи и что главное в жизни кочевника.
Вы сами попробуете приготовить алтайский десерт чок-чок.
А еще мы увидим фрагмент алтайской свадьбы, вспомним, как это происходило у староверов и найдем общие черты.
После обеда начинаем наш путь в сторону Горно-Алтайска.
Хотя большую часть пути мы едем той же дорогой, но у нас в запасе еще масса интересных остановок.
На ночь остановимся в гостевых домах в районе Онгудая.
Питание: 3 раза. На авто: 270 км. Пешком: умеренно.
Столица Республики
Сегодня нас ждет последняя часть пути до Горно-Алтайска, столицы Республики Алтай.
Эта часть дороги будет для вас новой.
Мы поднимемся на самый высокий перевал тракта – Семинский, и через пару часов прибудем в столицу Республики – Горно-Алтайск.
Здесь нас ждет обзорная экскурсия по городу.
Мы отыщем место, откуда начиналась Улала, увидим, как развивалась Ойрот-Тура и узнаем, чем архитектура Горно-Алтайска близка Египту.
После обеда — Национальный музей Республики Алтай – один из лучших в Сибири.
Именно там в специальном саркофаге покоится знаменитая мумия Алтайской принцессы, найденная на плато Укок.
Исторический и этнографический залы с интересными экспонатами структурируют уже полученную вами информацию, напомнят о том, что вы уже видели, и обязательно расскажут что- то новое.
Вечером — прощальный ужин.
Проживание: нет. Питание: 3 раза. На авто: 170 км. Пешком: умеренно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, гостевых домах, турбазах по маршруту следования.
Одноместное размещение 19 00 рублей по предварительному согласованию, так как в некоторых локациях ограниченный номерной фонд.
В гостевых домах – размещение 2-, 3-местное. Санузел и душ в номере или на этаже общий на несколько номеров. Размещение всегда на индивидуальной кровати, в случае наличия одной двуспальной, одной односпальной кровати в номере, размещается только 2 человека.
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «На старом месте» или аналогичная
Особенностью является удачное сочетание домашнего уюта и спокойствия небольшой гостиницы с набором услуг, который может предложить солидный гостиничный комплекс. К Вашим услугам уютные, многофункциональные номера, выполненные в спокойных пастельных тонах и отличающиеся изысканной простотой и практичностью.
Гордостью гостиницы является ресторан "На Старом Месте", который предоставляет нашим гостям всё разнообразие и богатство немецкой кухни.
База отдыха «Шинок» или подобная
Гостевой дом «Шанкы» или подобный
Двух- или трех-местное размещение (душ и туалет в домике).
Гостевой дом Алтай Paradise или подобный
Двух- или трех-местное размещение (душ и туалет в домике).
База отдыха «Зеленый берег» или подобная
Двух- или трех-местное размещение (душ и туалет в домике).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х и 3-х местное размещение в гостевых домах, на базах отдыха
- Трехразовое питание (кроме завтрака 1-го дня)
- Трансферы по программе
- Услуги гида (русский, английский, немецкий яз.)
- Входные билеты (Музей Архиерейского подворья, Кузница Белокуриха, Музей Андреевская слобода, экскурсия в Денисовой пещере, Центр ремесел Купчегень, Калбак-Таш, Гейзерное озеро, Марс, Музей теленгитов Чуйской степи, Ботанический сад, Национальный музей РА)
- Экскурсии и мероприятия по программе Дегустация сыров на сыроварне, экскурсия, свадьба и обед у староверов в Сибирячихе, Национальный ужин в Каракольской долине, концерт кайчи индивидуально для группы, встреча и фрагмент свадьбы в этноаиле
- Приглашение для визы (для иностранных туристов)
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Страховки (кроме страховки от куса клеща)
- Предметы личного пользования (сувениры и другие личные вещи, которые вы захотите купить)
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Этот список поможет убедиться, что у вас есть все необходимое для вашей поездки на Алтай. Даже если вы опытный путешественник, всегда полезно проконтролировать себя по дополнительному списку. Если вы что-то забыли, будет возможность купить самые необходимые вещи в местных магазинах. Но будьте готовы, что выбор может быть ограничен и вы не сможете найти любимые бренды.
Сумки:
- Основная сумка. Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Они менее громоздки и просты в обращении. Мы действительно ценим сумки удобного размера. Чемоданы для наших туров не самый подходящий вид.
- Походный Рюкзак. Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку.
Одежда:
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью.
Но бывают и очень жаркие (выше 30 °C) или дождливые дни.
Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, так что очень много УФ-излучения. Самый надежный совет – будьте готовы к любой погоде! Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже. Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Так что лучше брать то количество одежды, которое вам нужно на все дни путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.
- Футболки;
- Рубашка с длинными рукавами;
- Майка – для очень жарких дней;
- Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
- Теплое (пуховое) пальто или куртка – для холодных вечеров;
- Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
- Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
- Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
- Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
- Носки – шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные;
- Нижнее белье;
- Солнцезащитная кепка или шляпа;
- Флисовая или шерстяная шапка;
- Перчатки;
- Купальник (по желанию);
Обувь:
- Ботинки для радиальных походов/ треккинга. Они должны иметь хорошую поддержку лодыжки и сцепление с поверхностью, быть влагозащищенными и водонепроницаемыми.
- Кроссовки (для перемещения в транспорте, ходьбы на базах);
- Спортивные сандалии;
Туалетные принадлежности:
- Полотенце – легкое, впитывающее и легко сохнущее;
- Зубная щетка, зубная паста;
- Мыло, гель для душа;
- Шампунь, кондиционер;
- Зеркало (необязательно);
- Щетка/гребень для волос, резинки для волос (при необходимости);
- Дезодорант;
- Крем для бритья и бритвы (при необходимости);
- Влажные салфетки;
- Туалетная бумага;
- Средства женской гигиены (при необходимости);
- Солнцезащитный крем/крем для загара (SPF 30 или выше);
- Бальзам для губ (SPF 30 или выше);
- Увлажняющий крем (солнце и ветер обычно делают кожу сухой);
- Средство от насекомых;
- Небольшая аптечка и любые рецептурные лекарства, которые вы принимаете (у нас есть собственная аптечка на случай необходимости);
Технические средства:
- Камера;
- Запасные батареи;
- Карты памяти;
- Зарядные устройства;
- Кабели;
- Фонарик/налобный фонарь и батарейки;
- Телефон;
- Штатив (опционально);
- Бинокль (по желанию);
Другие личные вещи:
- Солнечные очки;
- Запасные очки или контактные линзы (при необходимости);
- Бутылка для воды;
- Карманный нож;
- Письменные принадлежности;
- Средства для сна (повязки на глаза, беруши) (по желанию);
- Трекинговые палки (по желанию);
- Мы предоставим вам металлическую тарелку и чашку, вилку и ложку.
- Если вы предпочитаете свои собственные, вы можете принести его, конечно.
Документы:
- Паспорт и ксерокопия первой страницы.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В стоимость входит страховка от укуса клеща.
На чем будем передвигаться?
Какие рекомендуются рейсы?
Мы встречаем в аэропорту/ на автовокзале или указанном месте в г. Горно-Алтайск (входит в стоимость). Мы рекомендуем прилететь днем ранее, так как ночной перелет тяжело переносится путешественниками, и организм требует отдыха. В случае невозможности прилететь днем ранее, рекомендуем рейсы, прибывающие не позднее 9 в аэропорт Горно-Алтайска. В случае прибытия в г. Бийск, г. Барнаул или г. Новосибирск – поможем с организацией трансфера (в стоимость не входит). Обратный рейс лучше бронировать на следующее утро после тура.
Есть ли скидки в туре?
Скидка 5% при бронировании до 31.12.24.
Скидка 5% для группы от 3-х человек.