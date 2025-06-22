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Добро пожаловать! Начинаем с Алтайского края

Мы встретим вас в аэропорту или в указанном вами месте в Горно-Алтайске и отправимся в Алтайский край – г. Бийск.

Бийск – ровесник Санкт-Петербурга.

Он возник как первая крепость в Южной Сибири, здесь проходила церемония принятия коренных народов Алтая в российское подданство.

Отсюда начинался Чуйский тракт, здесь останавливались все путешественники и исследователи Алтая.

К концу XIX-началу XX века Бийск стал богатым купеческим городом, во многом благодаря прибыльной торговле с жителями Алтая, Монголии и Китая.

Сколько тайн и удивительных историй хранит этот город!

Мы отправимся в историческую часть: поищем остатки старой крепости, увидим сибирские версии Медного всадника и утепленного Ленина, постоим у нулевого километра Чуйского тракта и полюбуемся великолепными кирпичными домами начала XX века.

А чтобы перенестись на 1,5 века назад, побываем в музее Архиерейского подворья, где бережно воссозданы старинные интерьеры.

Мы узнаем тайны подземелий и пройдем потайной лестницей дома.

На ужин – в настоящий трактир!

Ресторан разместился в старинном особняке и сохранил всю атмосферу купеческой эпохи.

Вечером заселимся в отель в исторической части Бийска.

Питание: обед, ужин. На автомобиле: 100 км. Пешком: по городу.