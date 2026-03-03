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Алтайская кругосветка: группа до 5 человек

Если душа жаждет простора, а сердце готово к испытаниям дальней дороги, этот тур для вас
Алтайская кругосветка: группа до 5 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Алтайская кругосветка: группа до 5 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Алтайская кругосветка: группа до 5 человекФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Если душа жаждет простора, а сердце готово к испытаниям дальней дороги, — этот тур для вас. Алтай за пять дней подарит мгновения, от которых замирает дыхание: вы проедете по древнему Чуйскому тракту, увидите, как дышит Гейзерово озеро, ступите на земли Алтайского Марса, преодолеете суровый перевал Кату‑Ярык, погрузитесь в атмосферу долины Чулышмана, прикоснётесь к вечности у каменных грибов и завершите путешествие водной прогулкой по величественному Телецкому озеру. Бездорожье и ранние подъёмы — лишь цена за встречу с первозданной красотой!

Транспорт по маршруту – внедорожники или проходимые минивены. Можем организовать для 3-5 чел. практически в любую дату – по запросу.

Тур состоится от 2 участников. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Очередность показа локаций может быть изменена!

  • Если душа жаждет простора, а сердце готово к испытаниям дальней дороги, — этот тур для вас

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт до пос. Акташ

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

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Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, Горно-Алтайске, районах Соузга/Манжерок, или далее по Чуйскому тракту. Время встречи может корректироваться и на более ранее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.

Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.

Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!

На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.

Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.

Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)

Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!

Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).

Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!

Ужинаем (в кафе в пос. Акташ, заказ на месте самостоятельный).

Заселяемся на турбазу Хуторок / отель Расул / турбазы Зеленый мох / Республика / Майман / Зеленый лес / Душа Алтая / Altay Rest / Шам Алтай / Клевер / У Никанорыча или турбазы аналогичного уровня. Размещение – на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, глемпинге Тайгала, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул.

Авто по маршруту – около 370 км. (6 часов дороги + время на остановки)

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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.

Чуйский тракт до пос. АкташЧуйский тракт до пос. АкташЧуйский тракт до пос. Акташ
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Алтайский Марс

Завтрак (включен).

Сперва едем до села Чаган-Узун и посещаем долину Кызыл-Чин — Алтайский Марс. Это участок разноцветных гор, напоминающих марсианские пейзажи: горы здесь окрашены в различные оттенки — от красного и оранжевого до белого и фиолетового. Это место привлекает тысячи туристов, фотографов, археологов и ученых. Вы точно сделаете красивые панорамные фото! * До Марса мы сможем добраться на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.

*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Акташ, с. Кош-Агач, Курайской степи.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.

В ясную погоду мы сможем увидеть Северо-Чуйский хребет — 120 километров горных вершин, где снег лежит круглый год.

Возвращаемся в пос. Акташ, время на обед (заказ на месте самостоятельный).

По согласованию с гидом, можно посетить дополнительные локации: Акташский ретранслятор, вид на Чуйский меандры, озеро Горных духов, Мажойские каскады и др. Стоимость дополнительных забросок на локации, если они будут необходимы, согласуются с гидом.

Ужинаем (заказ на месте самостоятельный).

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00, сеанс нужно выбирать не ранее 20:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Улаганский перевал, Кату-Ярык, долина Чулышмане

Выселяемся из номера. Завтракаем (включено).

Выезжаем в долину Чулышман. По пути будем делать остановки, чтобы в деталях рассмотреть все пейзажи.

Остановимся на фотостоп у Красных ворот. Красные ворота – это памятник природы, проход в скалах, который был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок им придают соединения ртути.

Далее увидим озеро Киделю – небольшое горное озеро, расположенное на южном склоне Улаганского перевала.

Проедем с. Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов.

Пазырыкскими курганами называют 5 больших («царских») курганов, это древние захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Бесценные экспонаты, найденные в курганах, сейчас хранятся в петербургском Эрмитаже.

Сделаем остановку на смотровой площадке у озера Уч Кёль.

Преодолеем перевал Кату-Ярык, проезжая который захватывает дух.

Кату-Ярык – это двери в Чулышманскую долину, он представляет собой серпантин из 9 петель длиной 3,5 километра! Перепад высот здесь составляет 800 метров.

Обед нас сегодня ждет в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, можем устроить пикник на берегу реки Чулышман (заказ в кафе / покупка продуктов – за доплату, самостоятельно)

Спустимся в долину Чулышман — живописное, труднодоступное и безумно красивое место. Когда попадаешь сюда, не покидает ощущение, что в одном месте природа собрала все самое лучшее, самое необычное и самое грандиозное.

В зависимости от погодных условий, вас будет ждать: или пешая прогулка до водопада Куркуре (трекинг ок. 5 км.), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.

Ужинаем (заказ на месте самостоятельный, возможен формат барбекю за доплату, по согласованию с гидом).

Заселяемся на турбазу в Чулышманской долине: Чистый остров Ару / Алтай Чулышман / Каменные грибы / Долина водопадов / Мешке Таш или другие турбазы аналогичного уровня. ВНИМАНИЕ: туалет в домиках, баня – на территории турбазы (заказ заранее), возможны домики без розеток (зарядить гаджеты можно будет по расписанию в административном помещении), подача электричества возможна по расписанию. За доплату возможно размещение в домиках с туалетом и душем, запрашивайте – таких домиков мало!

Улаганский перевал, Кату-Ярык, долина ЧулышманеУлаганский перевал, Кату-Ярык, долина ЧулышманеУлаганский перевал, Кату-Ярык, долина Чулышмане
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Каменные грибы, Телецкое озеро

Ранний подъем. Выселяемся с вещами. Завтрак (включен).

Посещаем урочище Аккурум с природными скульптурами Каменные грибы. Образование грибов — результат многовекового воздействия природных сил. Вода, ветер, перепады температур и выветривание постепенно придавали скалам характерные формы. С высоты открывается роскошный вид на Чулышманскую долину. Возможен перенос данного трекинга на День 3.

*Нужна хорошая физическая подготовка – при сомнениях просьба посоветоваться с организаторами!

Выезжаем к южному берегу Телецкого озера (время выезда будет объявлено накануне). Встретимся с капитаном нашего катера и другими участниками групповой водной экскурсии, прощаемся с нашим гидом. Экскурсию на катере нам проведет капитан.

Телецкое озеро, или «Алтын‑Кёль», как его издавна называют алтайцы, — это не просто водоём, а настоящее природное сокровище, порой именуемое «Байкалом в миниатюре». Горные вершины, тайга, шум водопадов и зеркальная гладь озера создают атмосферу, в которой легко забыть о повседневных заботах и ощутить единение с природой. По погодным условиям, посетим один или несколько водопадов (для входа необходимы наличные).

Возвращаемся к цивилизации.

Трансфер в отель. Заселяемся на одну из турбаз в поселке Артыбаш или Иогач: Телецкая волна, Горное озеро, Артыбаш, Алтын-Кель, Тепло Души, Ойер Парк или аналогичные. С доплатой возможны базы: Телецкое шале, Галактика, Телецкое Золотое, Тайга и Озеро, другие отели и базы по согласованию.

Ужин – самостоятельно.

Каменные грибы, Телецкое озероКаменные грибы, Телецкое озероКаменные грибы, Телецкое озеро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Трансфер в аэропорт

Завтракаем, выселяемся из отеля.

12:00 – Трансфер в центр Горно-Алтайска или в аэропорт (3,5-4 часа в пути). Возможность иного времени выезда просьба согласовать с организатором.

Трансфер до Горно-Алтайска – 160 км.

Трансфер в аэропортТрансфер в аэропортТрансфер в аэропорт
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в отелях / на турбазах в номерах с удобствами, кроме домиков в Чулышманской долине (туалет в номере, баня - на территории). Стоимость тура дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты в объекты по программе, кроме билетов на водопады Телецкого озера
  • Питание по программе: завтраки
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя, в 1-4 дни
Что не входит в цену
  • Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение (стоимость по запросу - доплата от 12000 руб., подселения нет)
  • Страховка от клеща (рекомендуем оформить, при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
  • Посещение Марс-2 (стоимость заброски распределяется между всеми участниками группы)
  • Входные билеты на водопады Телецкого озера - 250-300 руб/водопад (только наличные!)
  • Обеды и ужины
  • Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Проживание в отелях повышенной комфортности, предлагаемых по программе с доплатой
  • Дополнительные заброски в День 2, стоимость вариантов озвучит гид
О чём нужно знать до поездки

• Что важно знать о туре?

Тур состоится от 2 участников. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Очередность показа локаций может быть изменена!
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Hyundai Starex, Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или другие проходимые внедорожники или минивены.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.

• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
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наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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