Описание тура
Если душа жаждет простора, а сердце готово к испытаниям дальней дороги, — этот тур для вас. Алтай за пять дней подарит мгновения, от которых замирает дыхание: вы проедете по древнему Чуйскому тракту, увидите, как дышит Гейзерово озеро, ступите на земли Алтайского Марса, преодолеете суровый перевал Кату‑Ярык, погрузитесь в атмосферу долины Чулышмана, прикоснётесь к вечности у каменных грибов и завершите путешествие водной прогулкой по величественному Телецкому озеру. Бездорожье и ранние подъёмы — лишь цена за встречу с первозданной красотой!
Транспорт по маршруту – внедорожники или проходимые минивены. Можем организовать для 3-5 чел. практически в любую дату – по запросу.
Тур состоится от 2 участников. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Очередность показа локаций может быть изменена!
- Если душа жаждет простора, а сердце готово к испытаниям дальней дороги, — этот тур для вас
Программа тура по дням
Чуйский тракт до пос. Акташ
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
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Около 9:00-10:30: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, Горно-Алтайске, районах Соузга/Манжерок, или далее по Чуйскому тракту. Время встречи может корректироваться и на более ранее, в зависимости от времени фактического прибытия участников тура.
Рекомендуем прибывать к туру на день раньше, так как километраж первого дня – ок. 350 км. Также при существенных задержках рейса (прибытие после 10:00), к сожалению, ждать вас у нас нет возможности.
Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Обедаем в кафе по пути (заказ на месте самостоятельный).
Увидим дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Ужинаем (в кафе в пос. Акташ, заказ на месте самостоятельный).
Заселяемся на турбазу Хуторок / отель Расул / турбазы Зеленый мох / Республика / Майман / Зеленый лес / Душа Алтая / Altay Rest / Шам Алтай / Клевер / У Никанорыча или турбазы аналогичного уровня. Размещение – на усмотрение организатора. С доплатой возможно размещение в глемпинге Панорама, глемпинге Тайгала, отеле Речные Земли, вип-домиках отеля Расул.
Авто по маршруту – около 370 км. (6 часов дороги + время на остановки)
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Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве.
Алтайский Марс
Завтрак (включен).
Сперва едем до села Чаган-Узун и посещаем долину Кызыл-Чин — Алтайский Марс. Это участок разноцветных гор, напоминающих марсианские пейзажи: горы здесь окрашены в различные оттенки — от красного и оранжевого до белого и фиолетового. Это место привлекает тысячи туристов, фотографов, археологов и ученых. Вы точно сделаете красивые панорамные фото! * До Марса мы сможем добраться на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Акташ, с. Кош-Агач, Курайской степи.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
В ясную погоду мы сможем увидеть Северо-Чуйский хребет — 120 километров горных вершин, где снег лежит круглый год.
Возвращаемся в пос. Акташ, время на обед (заказ на месте самостоятельный).
По согласованию с гидом, можно посетить дополнительные локации: Акташский ретранслятор, вид на Чуйский меандры, озеро Горных духов, Мажойские каскады и др. Стоимость дополнительных забросок на локации, если они будут необходимы, согласуются с гидом.
Ужинаем (заказ на месте самостоятельный).
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00, сеанс нужно выбирать не ранее 20:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Улаганский перевал, Кату-Ярык, долина Чулышмане
Выселяемся из номера. Завтракаем (включено).
Выезжаем в долину Чулышман. По пути будем делать остановки, чтобы в деталях рассмотреть все пейзажи.
Остановимся на фотостоп у Красных ворот. Красные ворота – это памятник природы, проход в скалах, который был пробит при строительстве дороги. Розово-красный оттенок им придают соединения ртути.
Далее увидим озеро Киделю – небольшое горное озеро, расположенное на южном склоне Улаганского перевала.
Проедем с. Улаган и остановимся у Пазырыкских курганов.
Пазырыкскими курганами называют 5 больших («царских») курганов, это древние захоронения скифского периода VI–III вв. до н. э. Бесценные экспонаты, найденные в курганах, сейчас хранятся в петербургском Эрмитаже.
Сделаем остановку на смотровой площадке у озера Уч Кёль.
Преодолеем перевал Кату-Ярык, проезжая который захватывает дух.
Кату-Ярык – это двери в Чулышманскую долину, он представляет собой серпантин из 9 петель длиной 3,5 километра! Перепад высот здесь составляет 800 метров.
Обед нас сегодня ждет в кафе по маршруту или, при хорошей погоде, можем устроить пикник на берегу реки Чулышман (заказ в кафе / покупка продуктов – за доплату, самостоятельно)
Спустимся в долину Чулышман — живописное, труднодоступное и безумно красивое место. Когда попадаешь сюда, не покидает ощущение, что в одном месте природа собрала все самое лучшее, самое необычное и самое грандиозное.
В зависимости от погодных условий, вас будет ждать: или пешая прогулка до водопада Куркуре (трекинг ок. 5 км.), или до водопада Тюл Оозы, или до смотровой на водопад Кулузун.
Ужинаем (заказ на месте самостоятельный, возможен формат барбекю за доплату, по согласованию с гидом).
Заселяемся на турбазу в Чулышманской долине: Чистый остров Ару / Алтай Чулышман / Каменные грибы / Долина водопадов / Мешке Таш или другие турбазы аналогичного уровня. ВНИМАНИЕ: туалет в домиках, баня – на территории турбазы (заказ заранее), возможны домики без розеток (зарядить гаджеты можно будет по расписанию в административном помещении), подача электричества возможна по расписанию. За доплату возможно размещение в домиках с туалетом и душем, запрашивайте – таких домиков мало!
Каменные грибы, Телецкое озеро
Ранний подъем. Выселяемся с вещами. Завтрак (включен).
Посещаем урочище Аккурум с природными скульптурами Каменные грибы. Образование грибов — результат многовекового воздействия природных сил. Вода, ветер, перепады температур и выветривание постепенно придавали скалам характерные формы. С высоты открывается роскошный вид на Чулышманскую долину. Возможен перенос данного трекинга на День 3.
*Нужна хорошая физическая подготовка – при сомнениях просьба посоветоваться с организаторами!
Выезжаем к южному берегу Телецкого озера (время выезда будет объявлено накануне). Встретимся с капитаном нашего катера и другими участниками групповой водной экскурсии, прощаемся с нашим гидом. Экскурсию на катере нам проведет капитан.
Телецкое озеро, или «Алтын‑Кёль», как его издавна называют алтайцы, — это не просто водоём, а настоящее природное сокровище, порой именуемое «Байкалом в миниатюре». Горные вершины, тайга, шум водопадов и зеркальная гладь озера создают атмосферу, в которой легко забыть о повседневных заботах и ощутить единение с природой. По погодным условиям, посетим один или несколько водопадов (для входа необходимы наличные).
Возвращаемся к цивилизации.
Трансфер в отель. Заселяемся на одну из турбаз в поселке Артыбаш или Иогач: Телецкая волна, Горное озеро, Артыбаш, Алтын-Кель, Тепло Души, Ойер Парк или аналогичные. С доплатой возможны базы: Телецкое шале, Галактика, Телецкое Золотое, Тайга и Озеро, другие отели и базы по согласованию.
Ужин – самостоятельно.
Трансфер в аэропорт
Завтракаем, выселяемся из отеля.
12:00 – Трансфер в центр Горно-Алтайска или в аэропорт (3,5-4 часа в пути). Возможность иного времени выезда просьба согласовать с организатором.
Трансфер до Горно-Алтайска – 160 км.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в отелях / на турбазах в номерах с удобствами, кроме домиков в Чулышманской долине (туалет в номере, баня - на территории). Стоимость тура дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение в базовые отели производится на усмотрение организаторов. С коррекцией цены возможно размещение в других отелях и улучшение классификации номера
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в объекты по программе, кроме билетов на водопады Телецкого озера
- Питание по программе: завтраки
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя, в 1-4 дни
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (стоимость по запросу - доплата от 12000 руб., подселения нет)
- Страховка от клеща (рекомендуем оформить, при бронировании тура более, чем за 5 дней до отъезда)
- Посещение Марс-2 (стоимость заброски распределяется между всеми участниками группы)
- Входные билеты на водопады Телецкого озера - 250-300 руб/водопад (только наличные!)
- Обеды и ужины
- Туристический налог, введенный с 1 января 2025 г., - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 руб. /ночь, по запросу отеля / турбазы
- Проживание в отелях повышенной комфортности, предлагаемых по программе с доплатой
- Дополнительные заброски в День 2, стоимость вариантов озвучит гид
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. Очередность показа локаций может быть изменена!
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Hyundai Starex, Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover, Mitsubishi Delica, Haval Jolion, Toyota RAV4 или другие проходимые внедорожники или минивены.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.