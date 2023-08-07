Это короткий, но очень насыщенный маршрут для тех, у кого мало времени, но кто хочет увидеть Алтайские горы во всей красе.Мы будем любоваться перевалами Семинский и Чике-Таман, Камышлинским водопадом и

скалой Чёртов палец и наслаждаться видами на Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Услышим, как шумят Катунь, Чемал и Большая Ильгумень, а в заключительный день заедем на рынок за сувенирами, посетим парк Рериха и побываем в Национальном музее Республики Алтай.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Горно-Алтайске

Станислав Ваш гид в Горно-Алтайске

Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи

Документы:

Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги:

Сумма по собственному желанию.

Набор путешественника:

Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.

Зубная паста и щетка.

Полотенце, мыло, гель для душа,

влажные салфетки, шампунь.

Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:

Сушилка для обуви,

средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:

Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).

Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.

Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.

Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).

Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).

Фотоаппарат.