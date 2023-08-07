Мои заказы

Алтайские горы, Чуйский тракт и Чемальский район: главные достопримечательности в экспресс-туре

Насладиться реками и водопадами Алтая и зарядиться в местах силы
Это короткий, но очень насыщенный маршрут для тех, у кого мало времени, но кто хочет увидеть Алтайские горы во всей красе.

Мы будем любоваться перевалами Семинский и Чике-Таман, Камышлинским водопадом и
скалой Чёртов палец и наслаждаться видами на Чемальскую ГЭС и остров Патмос.

Услышим, как шумят Катунь, Чемал и Большая Ильгумень, а в заключительный день заедем на рынок за сувенирами, посетим парк Рериха и побываем в Национальном музее Республики Алтай.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги:
Сумма по собственному желанию.

Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат.

Программа тура по дням

1 день

Предгорье Алтая: Чёртов палец и Камышлинский водопад

Встречаемся и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту. Сделаем остановку, чтобы немного размяться и прогуляться до скалы Чёртов палец. После обеда лесной тропой пройдёмся вдоль Катуни к Камышлинскому водопаду. Обратно можно вернуться на моторной лодке (по желанию, за доплату). По прибытии на базу отдыха поужинаем.

Всего за день будем ходить пешком 5 часов.

2 день

Достопримечательности Чемальского района

В этот день наш маршрут пройдёт по Чемальскому тракту. Мы увидим знаменитый остров Патмос, а от него тропа проведёт нас вдоль реки до слияния рек Чемал и Катунь. Посмотрим на расположенную неподалёку Чемальскую ГЭС, памятник архитектуры краевого значения.

После отправимся в сторону Еландинских порогов на реке Катунь. Насладившись мощью бурных вод, продолжим путь до Ороктойского моста над самым узким и глубоким местом на всём течении Катуни. После активного дня вернёмся на базу.

Всего за день проедем на авто ~ 3 часа, пройдём пешком 3 часа.

3 день

По Чуйскому тракту к высоким горам и перевалам

Позавтракав, отправимся в путь по Чуйскому тракту всё выше и выше к перевалам Семинский и Чике-Таман. На перевале Чике-Таман, высота которого 1295 метров, остановимся для невероятных снимков и созерцания бескрайних горных долин.

Далее остановимся у слияния рек Б. Ильгумень и Катунь, где буйство потоков и шум дарят невероятные ощущения. Конечной точкой на сегодня станет смотровая на высокогорные пейзажи — Катунские боомы.

Всего за день проедем на авто 8 часов, пройдём пешком 2 часа.

4 день

Рынок, парк Рериха и музей

В заключительный день заедем за сувенирами, посетим парк Рериха и отправимся на увлекательную экскурсию в Национальный музей Республики Алтай. Завершим путешествие в 16:00.

Рынок, парк Рериха и музей

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 360 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютных номерах/домиках с удобствами
  • Питание, начиная с ужина 1-го дня по обед в день завершения
  • Трансфер по маршруту на комфортабельном автомобиле
  • Экологические сборы (проходы на локации)
  • Баня (2 часа, по желанию)
  • Страховка в поездках по России и от клеща (апрель-июнь)
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта
  • Завтрак и обед в 1-й день и ужин в день завершения
  • 1-местное проживание - 2000-3000 ₽/ночь в зависимости от месяца
  • Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула и обратно с доплатой: 2500 ₽ в одну сторону из Новосибирска, 1700 ₽ из Барнаула
  • Моторная лодка от Камышлинского водопада
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск (при необходимости можем забрать из Новосибирска), 9:30
Завершение: Горно-Алтайск (при необходимости можем отвезти в Новосибирск), 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Станислав
Станислав — ваш гид в Горно-Алтайске
Провёл экскурсии для 155 туристов
С 2018 года организую путешествия по Республике Алтай: индивидуальные, групповые и треккинг-активные — как летом, так и зимой. Программы подходят для любого уровня физической подготовки. Люблю горы и знаю удивительные места, от которых захватывает дух, а ощущение восторга не отпускает на протяжении всего пути. С удовольствием покажу их вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
7 авг 2023
Всё хорошо. Спасибо. На Алтае очень красиво

