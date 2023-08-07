Мы будем любоваться перевалами Семинский и Чике-Таман, Камышлинским водопадом и
Описание тура
Организационные детали
Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги:
Сумма по собственному желанию.
Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.
Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат.
Программа тура по дням
Предгорье Алтая: Чёртов палец и Камышлинский водопад
Встречаемся и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту. Сделаем остановку, чтобы немного размяться и прогуляться до скалы Чёртов палец. После обеда лесной тропой пройдёмся вдоль Катуни к Камышлинскому водопаду. Обратно можно вернуться на моторной лодке (по желанию, за доплату). По прибытии на базу отдыха поужинаем.
Всего за день будем ходить пешком 5 часов.
Достопримечательности Чемальского района
В этот день наш маршрут пройдёт по Чемальскому тракту. Мы увидим знаменитый остров Патмос, а от него тропа проведёт нас вдоль реки до слияния рек Чемал и Катунь. Посмотрим на расположенную неподалёку Чемальскую ГЭС, памятник архитектуры краевого значения.
После отправимся в сторону Еландинских порогов на реке Катунь. Насладившись мощью бурных вод, продолжим путь до Ороктойского моста над самым узким и глубоким местом на всём течении Катуни. После активного дня вернёмся на базу.
Всего за день проедем на авто ~ 3 часа, пройдём пешком 3 часа.
По Чуйскому тракту к высоким горам и перевалам
Позавтракав, отправимся в путь по Чуйскому тракту всё выше и выше к перевалам Семинский и Чике-Таман. На перевале Чике-Таман, высота которого 1295 метров, остановимся для невероятных снимков и созерцания бескрайних горных долин.
Далее остановимся у слияния рек Б. Ильгумень и Катунь, где буйство потоков и шум дарят невероятные ощущения. Конечной точкой на сегодня станет смотровая на высокогорные пейзажи — Катунские боомы.
Всего за день проедем на авто 8 часов, пройдём пешком 2 часа.
Рынок, парк Рериха и музей
В заключительный день заедем за сувенирами, посетим парк Рериха и отправимся на увлекательную экскурсию в Национальный музей Республики Алтай. Завершим путешествие в 16:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 360 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютных номерах/домиках с удобствами
- Питание, начиная с ужина 1-го дня по обед в день завершения
- Трансфер по маршруту на комфортабельном автомобиле
- Экологические сборы (проходы на локации)
- Баня (2 часа, по желанию)
- Страховка в поездках по России и от клеща (апрель-июнь)
Что не входит в цену
- Билеты до места старта
- Завтрак и обед в 1-й день и ужин в день завершения
- 1-местное проживание - 2000-3000 ₽/ночь в зависимости от месяца
- Возможен трансфер из Новосибирска и Барнаула и обратно с доплатой: 2500 ₽ в одну сторону из Новосибирска, 1700 ₽ из Барнаула
- Моторная лодка от Камышлинского водопада