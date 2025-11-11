1 день

Чуйский тракт

Встреча участников в аэропорту города Горно-Алтайска, после чего состоится переезд в экоотель «Таёжник».

Для гостей, прибывших до 10:30, будет организован завтрак. В это время также состоится знакомство с нашим гидом и новыми спутниками путешествия.

После завтрака, при условии, что все участники прибыли вовремя, мы отправимся в увлекательный маршрут, после которого вас ждет обед в придорожном кафе.

Если кто-то прибудет позже, их встреча и обед будут организованы непосредственно в ресторане экоотеля «Таёжник».

Далее нас ждет незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту.

Экскурсия на Семинском перевале, посещение Каракольской долины и памятника суслику.

Прибытие на турбазу. Размещение. Ужин в кафе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160