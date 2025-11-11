Насладитесь прогулками по красивым горным тропам и почувствуйте себя настоящим исследователем
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча участников в аэропорту города Горно-Алтайска, после чего состоится переезд в экоотель «Таёжник».
Для гостей, прибывших до 10:30, будет организован завтрак. В это время также состоится знакомство с нашим гидом и новыми спутниками путешествия.
После завтрака, при условии, что все участники прибыли вовремя, мы отправимся в увлекательный маршрут, после которого вас ждет обед в придорожном кафе.
Если кто-то прибудет позже, их встреча и обед будут организованы непосредственно в ресторане экоотеля «Таёжник».
Далее нас ждет незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту.
Экскурсия на Семинском перевале, посещение Каракольской долины и памятника суслику.
Прибытие на турбазу. Размещение. Ужин в кафе.
Онгудай - устье Аргута - Чуйский тракт - Чибит
Завтрак в кафе. Переезд до с. Инегень.
Экскурсия к устью реки Аргут — это уникальное сочетание живописной поездки по части Чуйского тракта и треккинга к одному из самых красивых уголков Алтая.
В устье Аргута сливаются две мощные реки — Аргут и Катунь, создавая сильную энергетическую атмосферу и завораживающие горные пейзажи.
Этот маршрут идеально подходит для тех, кто готов пройти пешком около 6 км (туда и обратно). Тропа достаточно комфортная, без резких подъёмов и спусков, что делает экскурсию доступной и приятной для большинства туристов.
Природа, энергия воды и величие гор подарят вам незабываемые впечатления и чувство единения с Алтаем.
Обед в кафе.
Переезд до с. Чибит по Чуйскому тракту с остановками на объектах.
Прибытие в туркомплекс. Ужин.
Долина Чулышмана
Начинаем день с завтрака в кафе, после которого гид проведет инструктаж по технике пешего туризма.
Затем отправимся в путь: выезд на маршрут. Из села Акташ свернем с Чуйского тракта на Улаганский тракт, ведущий к перевалу Кату-Ярык (часть пути пройдет по асфальтированному покрытию, часть пути — по бездорожью).
Сам перевал мы преодолеем пешком, спускаясь в долину Чулышмана. Спуск и последующий подъем будут осуществляться с соблюдением техники безопасности.
После спуска нас ждет переправа через Чулышман и пешая экскурсия к живописному водопаду Куркуре. Тропа к водопаду легкая, по ровной местности.
Независимо от времени года водопад поражает своей красотой.
По завершении экскурсии — обед в кафе туркомплекса Кату-Ярык.
Завершим день возвращением в экокомплекс Кочевник с остановками у озера Киделю, Красных ворот. Ужин.
Авто: 200 км.
Пешком: 15 км.
Гейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степь
День начнется с завтрака в кафе.
Затем состоится выселение из номеров или сворачивание лагеря, после чего группа выезжает на маршрут.
Первым пунктом программы станет Гейзерное озеро. Свое название оно получило благодаря особенностям дна: выход воздуха поднимает на поверхность голубую глину, создавая уникальные узоры на воде, напоминающие гейзеры.
После фотосъемки озера группа направится к началу треккинга к Куихтанарским озерам.
Для желающих (за дополнительную плату и при наличии свободных лошадей) предусмотрена конная экскурсия.
Обед будет организован в формате перекуса на озёрах.
Далее — переезд в Курайскую степь с последующим размещением в туркомплексе Курайские зори или аналогичном, в зависимости от выбранного пакета.
Вечер закончится ужином в кафе.
Авто: 75 км.
Пешком: 15 км.
Треккинг к языку ледника Большой Актру
Внимание! Тропа средней сложности. Решение подниматься до ледника принимает гид, опираясь на ваш темп и выносливость (набор высоты, перепад высот, а следовательно, меньшее количество кислорода в воздухе может пагубно влиять на ваше состояние).
После завтрака — выезд на внедорожниках к альплагерю Актру. Путешествие по Курайской степи с впечатляющими видами.
Подъем на ГАЗ 66 по бездорожью и на высоту около 2150 метров над уровнем моря, затем треккинг к леднику Большой Актру.
Желающие могут отправиться на более сложный треккинг к Голубому озеру.
Обед-перекус.
Возвращение той же дорогой к ГАЗ-66, спуск по бездорожью в Курайскую степь.
Ужин и баня.
Авто: 40 км.
Пешком: 15 км.
Алтайский Марс. Чуйский тракт. Завершение тура
Утром гостей ждёт вкусный завтрак в кафе.
После завтрака происходит выселение из номеров, сворачивание палаточного лагеря. Группа отправляется по маршруту, который включает в себя остановки в самых интересных местах.
Первой остановкой дня станет Алтайский Марс, где сделаем памятные фотографии.
Обед в кафе.
Возвращение по Чуйскому тракту с остановками: Катунские террасы, перевал Чике-Таман, Семинский перевал.
Вечером путников ждет прощальный ужин в ресторане экоотеля «Таёжник», где они смогут насладиться уютной атмосферой.
Для тех, кто отправляется в города Новосибирск или Барнаул, предусмотрен выезд в 22:30 (за дополнительную плату) или индивидуальный выезд в удобное время.
Для тех, кто останавливается на дополнительную ночь в отеле, отличном от экоотеля «Таёжник», будет организована групповая доставка до отелей, расположенных вдоль Чуйского тракта.
Таким образом, путешественники проведут этот день, наслаждаясь красотами Чуйского тракта и памятниками природы и истории, а также попробуют местную кухню и насладятся уютной атмосферой экоотеля.
Программа завершится после ужина.
Размещение в палатках на территории экоотеля «Таёжник» — бесплатно.
Билеты необходимо приобретать с вылетом на следующий день после окончания тура.
Авто: 440 км.
Пешком: 10 км.
Проживание
Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения:
- размещение в палатках (палатки, спальники, коврики предоставляем) — 82 900 руб. /чел., одноместное размещение — 85 500 руб.;
- размещение в номерах с удобствами — 97 700 руб. /чел., одноместное размещение — 133 300 руб.
Варианты проживания
Александрия
Возможна замена на аналогичную гостиницу.
Номер с туалетом и душем.
Экокомплекс «Кочевник»
Туристический комплекс «Кочевник», расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья.
В полной мере отвечает заявленному слову «эко»: экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимального нанесения вреда природе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно в аэропорт, при условии, если Вы остаётесь ночевать на территории отеля Таёжник
- Размещение согласно выбранной категории на территории экокомплекса Кочевник (2 ночи) и туркомплекса Курайские зори (или аналогичных)
- Аренда палаток, спальников, ковриков, вкладышей в спальник для выбравших вариант размещения в палатках
- Работа гида
- Внутримаршрутные перевозки
- Трехразовое питание в кафе или в виде перекусов, согласно программе тура
- Душ на территории экокомплекса Кочевник для тех, кто выбрал размещение в палатках и домиках без удобств
- Все входные билеты и рекреационные сборы
- Страховка медицинская и от несчастного случая для лиц до 65 лет
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
- Трансфер из любого места, за исключением аэропорта Горно-Алтайска
- Страховка для лиц, старше 65 лет
- Аренда лошадей на Куихтанарские озёра
- Улучшение выбранной при бронировании категории размещения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
- Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
- Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура
- Для участия в маршруте опыт не обязателен, нужна хорошая физическая форма. Пеший маршрут без тяжёлых рюкзаков.
- В маршруте могут участвовать дети от 12 лет в сопровождении лиц, которые за них несут ответственность.
- Лица старше 60 лет могут принять участие в туре при наличии справки от врача о возможности совершать треккинг в условиях высокогорья и наличии самостоятельно оформленной страховки. При этом гид оставляет за собой право не допустить такого участника до какой-то части маршрута, ориентируясь по ситуации.
- Хорошая переносимость перепадов высот.
Входит ли доставка в стоимость тура?
Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до/от экоотеля Таёжник.
Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.
Бесплатно можем забрать из отелей, расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и экоотелем Таежник, по дороге из аэропорта.
- Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
- Доставка в любой отель после окончания тура — за дополнительную плату, кроме отелей, расположенных между экоотелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.
Доставка из/в аэропорт/железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1800 руб/чел с ж/д вокзала и от 2100 руб/чел от аэропорта Барнаула).
Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов, либо на сайтах онлайн-продажи билетов.
Переезд от Барнаула до Таёжника занимает примерно 4-4,5 часа.
Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск — Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.
Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов.
Переезд от Новосибирска до Таёжника занимает примерно 7 часов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка, страховое покрытие — 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Нужен ли пропуск в пограничную зону?
Для посещения программы обязательно наличие паспорта гражданина РФ.
Для граждан иностранных государств необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется за 30 дней до начала маршрута.