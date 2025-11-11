Мои заказы

Алтайский пеший для начинающих

Откройте для себя удивительный Горный Алтай! Каждый день вас ждут захватывающие авто-пешие экскурсии к самым живописным и популярным достопримечательностям региона.

Насладитесь прогулками по красивым горным тропам и почувствуйте себя настоящим исследователем
читать дальше

природы.

Вечерами вы сможете делиться своими впечатлениями с друзьями, рассказывая об открытиях и приключениях, которые сделали ваш день особенным.

Подарите себе возможность увидеть и почувствовать магию Горного Алтая — это путешествие оставит яркие воспоминания и вдохновит на новые открытия!

Алтайский пеший для начинающихФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтайский пеший для начинающихФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Алтайский пеший для начинающихФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
26
июн6
июл16
июл10
авг25
авг

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Встреча участников в аэропорту города Горно-Алтайска, после чего состоится переезд в экоотель «Таёжник».

Для гостей, прибывших до 10:30, будет организован завтрак. В это время также состоится знакомство с нашим гидом и новыми спутниками путешествия.

После завтрака, при условии, что все участники прибыли вовремя, мы отправимся в увлекательный маршрут, после которого вас ждет обед в придорожном кафе.

Если кто-то прибудет позже, их встреча и обед будут организованы непосредственно в ресторане экоотеля «Таёжник».

Далее нас ждет незабываемое путешествие по одной из самых красивых дорог мира — Чуйскому тракту.

Экскурсия на Семинском перевале, посещение Каракольской долины и памятника суслику.

Прибытие на турбазу. Размещение. Ужин в кафе.

Чуйский трактЧуйский тракт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Онгудай - устье Аргута - Чуйский тракт - Чибит

Завтрак в кафе. Переезд до с. Инегень.

Экскурсия к устью реки Аргут — это уникальное сочетание живописной поездки по части Чуйского тракта и треккинга к одному из самых красивых уголков Алтая.

В устье Аргута сливаются две мощные реки — Аргут и Катунь, создавая сильную энергетическую атмосферу и завораживающие горные пейзажи.

Этот маршрут идеально подходит для тех, кто готов пройти пешком около 6 км (туда и обратно). Тропа достаточно комфортная, без резких подъёмов и спусков, что делает экскурсию доступной и приятной для большинства туристов.

Природа, энергия воды и величие гор подарят вам незабываемые впечатления и чувство единения с Алтаем.

Обед в кафе.

Переезд до с. Чибит по Чуйскому тракту с остановками на объектах.

Прибытие в туркомплекс. Ужин.

3 день

Долина Чулышмана

Начинаем день с завтрака в кафе, после которого гид проведет инструктаж по технике пешего туризма.

Затем отправимся в путь: выезд на маршрут. Из села Акташ свернем с Чуйского тракта на Улаганский тракт, ведущий к перевалу Кату-Ярык (часть пути пройдет по асфальтированному покрытию, часть пути — по бездорожью).

Сам перевал мы преодолеем пешком, спускаясь в долину Чулышмана. Спуск и последующий подъем будут осуществляться с соблюдением техники безопасности.

После спуска нас ждет переправа через Чулышман и пешая экскурсия к живописному водопаду Куркуре. Тропа к водопаду легкая, по ровной местности.

Независимо от времени года водопад поражает своей красотой.

По завершении экскурсии — обед в кафе туркомплекса Кату-Ярык.

Завершим день возвращением в экокомплекс Кочевник с остановками у озера Киделю, Красных ворот. Ужин.

Авто: 200 км.

Пешком: 15 км.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Гейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степь

День начнется с завтрака в кафе.

Затем состоится выселение из номеров или сворачивание лагеря, после чего группа выезжает на маршрут.

Первым пунктом программы станет Гейзерное озеро. Свое название оно получило благодаря особенностям дна: выход воздуха поднимает на поверхность голубую глину, создавая уникальные узоры на воде, напоминающие гейзеры.

После фотосъемки озера группа направится к началу треккинга к Куихтанарским озерам.

Для желающих (за дополнительную плату и при наличии свободных лошадей) предусмотрена конная экскурсия.

Обед будет организован в формате перекуса на озёрах.

Далее — переезд в Курайскую степь с последующим размещением в туркомплексе Курайские зори или аналогичном, в зависимости от выбранного пакета.

Вечер закончится ужином в кафе.

Авто: 75 км.

Пешком: 15 км.

Гейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степьГейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степьГейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степьГейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степьГейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степьГейзерное озеро. Куихтанарские озёра. Курайская степь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Треккинг к языку ледника Большой Актру

Внимание! Тропа средней сложности. Решение подниматься до ледника принимает гид, опираясь на ваш темп и выносливость (набор высоты, перепад высот, а следовательно, меньшее количество кислорода в воздухе может пагубно влиять на ваше состояние).

После завтрака — выезд на внедорожниках к альплагерю Актру. Путешествие по Курайской степи с впечатляющими видами.

Подъем на ГАЗ 66 по бездорожью и на высоту около 2150 метров над уровнем моря, затем треккинг к леднику Большой Актру.

Желающие могут отправиться на более сложный треккинг к Голубому озеру.

Обед-перекус.

Возвращение той же дорогой к ГАЗ-66, спуск по бездорожью в Курайскую степь.

Ужин и баня.

Авто: 40 км.

Пешком: 15 км.

Треккинг к языку ледника Большой АктруТреккинг к языку ледника Большой АктруТреккинг к языку ледника Большой Актру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Алтайский Марс. Чуйский тракт. Завершение тура

Утром гостей ждёт вкусный завтрак в кафе.

После завтрака происходит выселение из номеров, сворачивание палаточного лагеря. Группа отправляется по маршруту, который включает в себя остановки в самых интересных местах.

Первой остановкой дня станет Алтайский Марс, где сделаем памятные фотографии.

Обед в кафе.

Возвращение по Чуйскому тракту с остановками: Катунские террасы, перевал Чике-Таман, Семинский перевал.

Вечером путников ждет прощальный ужин в ресторане экоотеля «Таёжник», где они смогут насладиться уютной атмосферой.

Для тех, кто отправляется в города Новосибирск или Барнаул, предусмотрен выезд в 22:30 (за дополнительную плату) или индивидуальный выезд в удобное время.

Для тех, кто останавливается на дополнительную ночь в отеле, отличном от экоотеля «Таёжник», будет организована групповая доставка до отелей, расположенных вдоль Чуйского тракта.

Таким образом, путешественники проведут этот день, наслаждаясь красотами Чуйского тракта и памятниками природы и истории, а также попробуют местную кухню и насладятся уютной атмосферой экоотеля.

Программа завершится после ужина.

Размещение в палатках на территории экоотеля «Таёжник» — бесплатно.

Билеты необходимо приобретать с вылетом на следующий день после окончания тура.

Авто: 440 км.

Пешком: 10 км.

Алтайский Марс. Чуйский тракт. Завершение тураАлтайский Марс. Чуйский тракт. Завершение тураАлтайский Марс. Чуйский тракт. Завершение тураАлтайский Марс. Чуйский тракт. Завершение тура
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура зависит от выбранной категории размещения:

  • размещение в палатках (палатки, спальники, коврики предоставляем) — 82 900 руб. /чел., одноместное размещение — 85 500 руб.;
  • размещение в номерах с удобствами — 97 700 руб. /чел., одноместное размещение — 133 300 руб.

Варианты проживания

Александрия

1 ночь

Возможна замена на аналогичную гостиницу.

Номер с туалетом и душем.

АлександрияАлександрия
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Экокомплекс «Кочевник»

4 ночи

Туристический комплекс «Кочевник», расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья.

В полной мере отвечает заявленному слову «эко»: экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимального нанесения вреда природе.

Экокомплекс «Кочевник»Экокомплекс «Кочевник»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и обратно в аэропорт, при условии, если Вы остаётесь ночевать на территории отеля Таёжник
  • Размещение согласно выбранной категории на территории экокомплекса Кочевник (2 ночи) и туркомплекса Курайские зори (или аналогичных)
  • Аренда палаток, спальников, ковриков, вкладышей в спальник для выбравших вариант размещения в палатках
  • Работа гида
  • Внутримаршрутные перевозки
  • Трехразовое питание в кафе или в виде перекусов, согласно программе тура
  • Душ на территории экокомплекса Кочевник для тех, кто выбрал размещение в палатках и домиках без удобств
  • Все входные билеты и рекреационные сборы
  • Страховка медицинская и от несчастного случая для лиц до 65 лет
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
  • Трансфер из любого места, за исключением аэропорта Горно-Алтайска
  • Страховка для лиц, старше 65 лет
  • Аренда лошадей на Куихтанарские озёра
  • Улучшение выбранной при бронировании категории размещения
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск / село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
  4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
  5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
  9. Средства личной гигиены.
  10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  11. Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
  12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура
  • Для участия в маршруте опыт не обязателен, нужна хорошая физическая форма. Пеший маршрут без тяжёлых рюкзаков.
  • В маршруте могут участвовать дети от 12 лет в сопровождении лиц, которые за них несут ответственность.
  • Лица старше 60 лет могут принять участие в туре при наличии справки от врача о возможности совершать треккинг в условиях высокогорья и наличии самостоятельно оформленной страховки. При этом гид оставляет за собой право не допустить такого участника до какой-то части маршрута, ориентируясь по ситуации.
  • Хорошая переносимость перепадов высот.
Входит ли доставка в стоимость тура?

Бесплатно предоставляется групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска до/от экоотеля Таёжник.

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура.

Бесплатно можем забрать из отелей, расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и экоотелем Таежник, по дороге из аэропорта.

  • Доставка из отелей Горно-Алтайска оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно, по тарифу такси.
  • Доставка в любой отель после окончания тура — за дополнительную плату, кроме отелей, расположенных между экоотелем Таёжник и аэропортом, согласно групповому трансферу в аэропорт.

Доставка из/в аэропорт/железнодорожный вокзал Барнаула осуществляется за дополнительную плату, по тарифу перевозчика (от 1800 руб/чел с ж/д вокзала и от 2100 руб/чел от аэропорта Барнаула).

Мы можем заказать места в машинах, но при отсутствии таковых проезд осуществляется на рейсовых автобусах. Туристы рассчитываются за проезд только и исключительно с водителями, либо приобретают билеты в кассах автовокзалов, либо на сайтах онлайн-продажи билетов.

Переезд от Барнаула до Таёжника занимает примерно 4-4,5 часа.

Доставка из/в Новосибирск осуществляется на рейсовых автобусах по тарифу перевозчика. Ежедневно из Новосибирска идет автобус Новосибирск — Чемал, на который можно приобрести билет до с. Манжерок и выйти у памятника Шишкову.

Билеты можно приобрести как в кассах Новосибирского автовокзала, так и в сервисах онлайн-продажи билетов.

Переезд от Новосибирска до Таёжника занимает примерно 7 часов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка, страховое покрытие — 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Нужен ли пропуск в пограничную зону?

Для посещения программы обязательно наличие паспорта гражданина РФ.

Для граждан иностранных государств необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется за 30 дней до начала маршрута.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
На машине
2 дня
46 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть среди гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
26 000 ₽ за человека
На Алтай во время цветения алтайской сакуры
На автобусе
5 дней
-
10%
7 отзывов
На Алтай во время цветения алтайской сакуры
Проехать по красивейшим местам Чуйского тракта, рассмотреть древности и узнать, как пахнет маральник
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
28 апр в 08:00
7 мая в 08:00
52 020 ₽57 800 ₽ за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
На машине
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю с комфортом
Увидеть петроглифы и «Марс», проплыть по Телецкому озеру и узнать тайну алтайской принцессы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска до 10:00 или Горно-Алтайск...
26 апр в 08:00
3 мая в 08:00
139 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска