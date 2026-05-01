Описание тура
Организационные детали
Программа включает лёгкие прогулки по горам, возьмите с собой удобную обувь (лучше треккинговую), а также тёплую одежду — на перевалах может быть гораздо холоднее, чем в городе.
Программа тура по дням
Шаманские ритуалы и самая живописная дорога России
Погружение в алтайские мифы. Путешествие начнется с шаманского обряда. Вы узнаете, кто такой Ээзи и познакомитесь с алтайской мифологией и местными легендами. Мы поедем по Чуйскому тракту, который считается одной из самых красивых дорог мира: снежные макушки гор, живописные поля, витиеватые реки.
Кедровый лес. Наша первая остановка — Семинский перевал или, как его называют местные, Дьал-Менку. Это рубеж Северного и центрального Алтая. Вы насладитесь ароматами кедрового леса, погуляете среди священных для алтайцев деревьев и узнаете о ритуалах поклонения духам на перевалах.
Мистическое урочище. Дальше в программе — природный парк Уч-Энмек. Нас встретит коренная жительница Каракольской долины и познакомит с обрядами местного племени. Здесь сохранились объекты времен скифов, гуннов и тюрков. Увидим загадочные менгиры — каменные стелы с уклоном. А потом, взяв с собой обереги и защиту от темных сил, пройдем или проедем по Урочищу Соору: говорят, здесь часто наблюдаются аномальные явления, а кто-то и вовсе считает урочище местом сатаны.
Древние каменные стелы. Поднимемся на перевал Чике-Таман и осмотрим место языческих ритуалов. Проехав еще немного по Чуйскому тракту, полюбуемся Ининскими Стелами: это четыре каменных изваяния эпохи бронзы.
Слияние разноцветных рек. Заедем к одному из открыточных мест Алтая: слиянию разноцветных рек Катуни и Чуи. Такие места, как считают алтайцы, обладают особой энергетикой.
Петроглифы, водопады и места силы
Место силы. После завтрака отправимся на пешую прогулку к слиянию рек Аргут и Катунь. В эти отдаленные места добирается не так много путешественников, и вы сможете в полной мере насладиться тишиной и мощью природы.
Загадки петроглифов. Следующая остановка — петроглифы урочища Калбак-Таш. Вы увидите наскальные изображения оленей, горных зверей и охотников, руническую орохонскую письменность и рисунки с невероятными мифологическими существами. Затем пешком или на внедорожнике УАЗ отправимся на Уларские водопады.
Невероятные виды Алтая
Красные ворота. Проедем по очень узкой дороге, над которой с двух сторон нависают 50-метровые скалы — это «Красные ворота». Днем при свете солнца скалы приобретают яркий кораллово-красный цвет и особенно красиво смотрятся на фотографиях.
Скифские тайны. По пути будем любоваться озерами, остановимся возле самого живописного — Киделю, а потом приблизимся к местам древних скифских захоронений. Вы узнаете, кто такие пазырыкцы и какие загадки скрывает алтайская принцесса Укока.
Фантастические виды. Приготовьтесь к невероятным видам! На смотровой площадке перевала Кату-Ярык нам откроется фантастический обзор на долину Чулышмана: внизу узкой зеленой лентой извивается река Чулышман, на противоположной стороне ущелья — Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину скальными стенами километровой высоты, по которым низвергается стометровый водопад.
Пикник с видом на долину. Ужин будет проходить в живописном месте, где есть специально оборудованная площадка для пикника. Приготовим шашлык из баранины или рыбы, согреемся алтайским чаем и послушаем алтайские сказки у костра.
Алтайский Стоунхендж и высадка на Марсе
Алтайский Стоунхендж. Сегодня увидим Тархатинский мегалитический комплекс — «Алтайский Стоунхендж». Место довольно загадочное — ученые до сих пор ломают голову, как такие громадины могли доставить сюда, когда не было ни подходящего оборудования, ни специальной техники. К тому же все камни выстроены с учетом своих магнитных свойств. То есть внутри круга образуется геомагнитная аномалия, которая влияет на поведение человека и животных, а значит, скорее всего, этот комплекс имел ритуальное назначение.
Путешествие на другую планету. Наша следующая остановка — Марс! Земля здесь необычного красно-коричневого цвета с вкраплениями желтых, оранжевых и даже фиолетовых оттенков, отчего пейзажи вокруг похожи на инопланетные.
Озеро с рисунком. На обратном пути заедем на популярное Гейзеровое озеро: источники с его дна создают на воде фантастические рисунки.
Вернемся в Горно-Алтайск около 18-20 часов. Можно выбрать вечерние рейсы, либо остаться в Горно-Алтайске до завтра (за дополнительную плату).
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|36 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Сопровождение профессионального гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание - средний чек в кафе 500 ₽
- Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
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Отзывы и рейтинг
Ирина, потрясающий гид проводник Очень рады встретить таких невероятных гидов. Экскурсия насыщенная, красивая, удивительная Обязательно приезжайте на Алтай к Ирине и Олегу