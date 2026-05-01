Погружение в алтайские мифы. Путешествие начнется с шаманского обряда. Вы узнаете, кто такой Ээзи и познакомитесь с алтайской мифологией и местными легендами. Мы поедем по Чуйскому тракту, который считается одной из самых красивых дорог мира: снежные макушки гор, живописные поля, витиеватые реки.

Кедровый лес. Наша первая остановка — Семинский перевал или, как его называют местные, Дьал-Менку. Это рубеж Северного и центрального Алтая. Вы насладитесь ароматами кедрового леса, погуляете среди священных для алтайцев деревьев и узнаете о ритуалах поклонения духам на перевалах.

Мистическое урочище. Дальше в программе — природный парк Уч-Энмек. Нас встретит коренная жительница Каракольской долины и познакомит с обрядами местного племени. Здесь сохранились объекты времен скифов, гуннов и тюрков. Увидим загадочные менгиры — каменные стелы с уклоном. А потом, взяв с собой обереги и защиту от темных сил, пройдем или проедем по Урочищу Соору: говорят, здесь часто наблюдаются аномальные явления, а кто-то и вовсе считает урочище местом сатаны.

Древние каменные стелы. Поднимемся на перевал Чике-Таман и осмотрим место языческих ритуалов. Проехав еще немного по Чуйскому тракту, полюбуемся Ининскими Стелами: это четыре каменных изваяния эпохи бронзы.

Слияние разноцветных рек. Заедем к одному из открыточных мест Алтая: слиянию разноцветных рек Катуни и Чуи. Такие места, как считают алтайцы, обладают особой энергетикой.