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Алтайские места силы и древние петроглифы (в мини-группе)

Исследовать места языческих ритуалов и услышать легенды от коренной жительницы Каракольской долины
Шаманские ритуалы, места языческих поклонений, истории местных жителей и горловое пение — всё это ждет вас на Алтае! Вы увидите знаменитое место слияния двух разноцветных рек, проедете между огромными 50-метровыми красными скалами, услышите легенды Алтайского Стоунхенджа и окажетесь на Алтайском Марсе.
5
2 отзыва
Алтайские места силы и древние петроглифы (в мини-группе)
Алтайские места силы и древние петроглифы (в мини-группе)
Алтайские места силы и древние петроглифы (в мини-группе)

Описание тура

Организационные детали

Программа включает лёгкие прогулки по горам, возьмите с собой удобную обувь (лучше треккинговую), а также тёплую одежду — на перевалах может быть гораздо холоднее, чем в городе.

Программа тура по дням

1 день

Шаманские ритуалы и самая живописная дорога России

Погружение в алтайские мифы. Путешествие начнется с шаманского обряда. Вы узнаете, кто такой Ээзи и познакомитесь с алтайской мифологией и местными легендами. Мы поедем по Чуйскому тракту, который считается одной из самых красивых дорог мира: снежные макушки гор, живописные поля, витиеватые реки.

Кедровый лес. Наша первая остановка — Семинский перевал или, как его называют местные, Дьал-Менку. Это рубеж Северного и центрального Алтая. Вы насладитесь ароматами кедрового леса, погуляете среди священных для алтайцев деревьев и узнаете о ритуалах поклонения духам на перевалах.

Мистическое урочище. Дальше в программе — природный парк Уч-Энмек. Нас встретит коренная жительница Каракольской долины и познакомит с обрядами местного племени. Здесь сохранились объекты времен скифов, гуннов и тюрков. Увидим загадочные менгиры — каменные стелы с уклоном. А потом, взяв с собой обереги и защиту от темных сил, пройдем или проедем по Урочищу Соору: говорят, здесь часто наблюдаются аномальные явления, а кто-то и вовсе считает урочище местом сатаны.

Древние каменные стелы. Поднимемся на перевал Чике-Таман и осмотрим место языческих ритуалов. Проехав еще немного по Чуйскому тракту, полюбуемся Ининскими Стелами: это четыре каменных изваяния эпохи бронзы.

Слияние разноцветных рек. Заедем к одному из открыточных мест Алтая: слиянию разноцветных рек Катуни и Чуи. Такие места, как считают алтайцы, обладают особой энергетикой.

Шаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога РоссииШаманские ритуалы и самая живописная дорога России
2 день

Петроглифы, водопады и места силы

Место силы. После завтрака отправимся на пешую прогулку к слиянию рек Аргут и Катунь. В эти отдаленные места добирается не так много путешественников, и вы сможете в полной мере насладиться тишиной и мощью природы.

Загадки петроглифов. Следующая остановка — петроглифы урочища Калбак-Таш. Вы увидите наскальные изображения оленей, горных зверей и охотников, руническую орохонскую письменность и рисунки с невероятными мифологическими существами. Затем пешком или на внедорожнике УАЗ отправимся на Уларские водопады.

Петроглифы, водопады и места силыПетроглифы, водопады и места силыПетроглифы, водопады и места силыПетроглифы, водопады и места силы
3 день

Невероятные виды Алтая

Красные ворота. Проедем по очень узкой дороге, над которой с двух сторон нависают 50-метровые скалы — это «Красные ворота». Днем при свете солнца скалы приобретают яркий кораллово-красный цвет и особенно красиво смотрятся на фотографиях.

Скифские тайны. По пути будем любоваться озерами, остановимся возле самого живописного — Киделю, а потом приблизимся к местам древних скифских захоронений. Вы узнаете, кто такие пазырыкцы и какие загадки скрывает алтайская принцесса Укока.

Фантастические виды. Приготовьтесь к невероятным видам! На смотровой площадке перевала Кату-Ярык нам откроется фантастический обзор на долину Чулышмана: внизу узкой зеленой лентой извивается река Чулышман, на противоположной стороне ущелья — Чулышманское нагорье, обрывающееся в долину скальными стенами километровой высоты, по которым низвергается стометровый водопад.

Пикник с видом на долину. Ужин будет проходить в живописном месте, где есть специально оборудованная площадка для пикника. Приготовим шашлык из баранины или рыбы, согреемся алтайским чаем и послушаем алтайские сказки у костра.

Невероятные виды АлтаяНевероятные виды АлтаяНевероятные виды АлтаяНевероятные виды Алтая
4 день

Алтайский Стоунхендж и высадка на Марсе

Алтайский Стоунхендж. Сегодня увидим Тархатинский мегалитический комплекс — «Алтайский Стоунхендж». Место довольно загадочное — ученые до сих пор ломают голову, как такие громадины могли доставить сюда, когда не было ни подходящего оборудования, ни специальной техники. К тому же все камни выстроены с учетом своих магнитных свойств. То есть внутри круга образуется геомагнитная аномалия, которая влияет на поведение человека и животных, а значит, скорее всего, этот комплекс имел ритуальное назначение.

Путешествие на другую планету. Наша следующая остановка — Марс! Земля здесь необычного красно-коричневого цвета с вкраплениями желтых, оранжевых и даже фиолетовых оттенков, отчего пейзажи вокруг похожи на инопланетные.

Озеро с рисунком. На обратном пути заедем на популярное Гейзеровое озеро: источники с его дна создают на воде фантастические рисунки.

Вернемся в Горно-Алтайск около 18-20 часов. Можно выбрать вечерние рейсы, либо остаться в Горно-Алтайске до завтра (за дополнительную плату).

Алтайский Стоунхендж и высадка на МарсеАлтайский Стоунхендж и высадка на МарсеАлтайский Стоунхендж и высадка на МарсеАлтайский Стоунхендж и высадка на Марсе

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Сопровождение профессионального гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание - средний чек в кафе 500 ₽
  • Дорога из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1829 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
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через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мила
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Ирина, потрясающий гид проводник Очень рады встретить таких невероятных гидов. Экскурсия насыщенная, красивая, удивительная Обязательно приезжайте на Алтай к Ирине и Олегу
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
Мы приехали впятером, первый раз, наш водитель - гид Олег встретил нас в аэропорту Мы проехали 4 дня по всему Алтаю до Монголии.
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А
Путешествие длилось четыре дня, за которые мы побывали в интересных и живописных местах Алтая. Тур рассчитан на группу до 6 туристов, мы путешествовали вчетвером на микроавтобусе. Программа была очень насыщенная,
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нужно быть готовым к автомобильной поездке более тысячи километров, а также нескольким пешим походам более 2-3 часов и непредсказуемой погоде.
В данном туре мы любовались потрясающей разнообразной природой Алтая, ознакомились с его историей, встретили настоящего шамана, провели ночь в кочевой юрте и наслаждались живой этнической музыкой. Видели слияние могучих рек, побывали в местах силы, прошлись по Марсу и ощутили прохладу горных озер.
Экскурсоводы Ирина и Олег приятные и общительные люди, интересно рассказывают, учитывают пожелания и настроения туристов по маршруту, питанию и проживанию.
Горный Алтай подарил множество положительных эмоций и памятных фотографий. Мы рады, что поехали в тур именно с Ириной и Олегом. Благодаря им, мы провели время в комфортной и дружеской обстановке. Знакомиться с красотами Алтая рекомендуем с Ириной и Олегом.

Путешествие длилось четыре дня, за которые мы побывали в интересных и живописных местах Алтая. Тур рассчитан
Путешествие длилось четыре дня, за которые мы побывали в интересных и живописных местах Алтая. Тур рассчитан
Путешествие длилось четыре дня, за которые мы побывали в интересных и живописных местах Алтая. Тур рассчитан
Путешествие длилось четыре дня, за которые мы побывали в интересных и живописных местах Алтая. Тур рассчитан
Путешествие длилось четыре дня, за которые мы побывали в интересных и живописных местах Алтая. Тур рассчитан
Вам был полезен этот отзыв?

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