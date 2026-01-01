Вы увидите остров Патмос, храм на острове и скит Иоанна Богослова, родники, чемальский парк развлечений, поднимитесь по канатной дороге «Чуйский тракт» на высоту 1020 метров с восхитительным видом на горы Алтая!
Программа тура по дням
Встреча участников в разных городах. День в дороге
03:30 Выезд из Ижевска (время местное).
Посадка у остановки "Собор Александра Невского", со стороны улицы Ленина. Адрес собора ул. Максима Горького 66
04:30 Выезд из Воткинска (время местное). Посадка по адресу: Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленина).
06:00 (время местное) Выезд из Большой Сосновы от кафе "Казачья застава"
06:20 (время местное) Выезд от остановки общественного транспорта "Отворот на Очер".
07:00 (время местное) Выезд от остановки общественного транспорта "Отворот на Нытву".
08:20 (время местное) Выезд из Краснокамска (время местное).
Посадка на ост. Общественного транспорта «Фабрика Гознак».
09:00 Выезд из Перми (время местное). Посадка по адресу: ул. Ленина 53.
09:20 Выезд от остановки общественного транспорта «Фролы».
09:45 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Кукуштан».
10:00 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Калинино».
10:20 Выезд от остановки общественного транспорта « Шадейка».
11:30 Выезд из Суксуна от придорожного кафе «Поворот»/гостиница «Оазис».
15:00 Выезд из Екатеринбурга (время местное). Посадка по адресу: ул. 8 марта 15, от "Уральского государственного театра эстрады".
21:00 Выезд из Тюмени (время местное). Посадка по адресу: ул. Республики, д. 159, от гостиницы "Восток", прямо от остановки.
По согласованию возможны следующие точки посадки:
- на остановке общественного транспорта «Поворот на Ачит» (федеральная трасса М12 «Восток»);
- На остановке общественного транспорта «Поворот на Ревду» (федеральная трасса М12 «Восток»);
- Камышлов, на остановке общественного транспорта «По требованию» (федеральная трасса М12 «Восток»);
- На остановке общественного транспорта «Поворот на Ишим» (трасса Р402);
- Омск ост. общественного транспорта «Госпиталь»;
- Новосибирск, аэропорт «Толмачево».
В дороге
Легенды Чемала
09:00-13:00 Экскурсия "Легенды Чемала".
К истокам христианства на Алтае.
Вы увидите остров Патмос, храм на острове и скит Иоанна Богослова, родники, чемальский парк развлечений.
В парке будет возможность купить алтайский мед, алтайские травы, орехи, различную сувенирную продукцию.
Для желающих на обратной дороге заезд в магазин.
С 14:00 Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Манжерок
09:00-10:00 Завтрак (включен в стоимость).
10:00-10:30 Переезд до села Манжерок.
10:00-15:00 Подъем по канатной дороге «Чуйский тракт» на высоту 1020 метров с восхитительным видом на горы Алтая!
Прогулка по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.
Спуск с гор по канатной дороге.
Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.
Каждый маршрут уникален, ведь по пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты повествующие историю древнего Алтая.
Главная композиция парка – каменное изваяние Кезер таш.
Скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара».
Дополняют парк его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.
Помните, что погода в горах меняется очень быстро, поэтому перед началом движения по экотропам необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и подобрать соответствующую одежду и обувь.
Также рекомендуется надевать головной убор и солнцезащитные очки.
15:00-15:30 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Рафтинг по желанию. Экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музей
8:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость).
Экскурсии за доп. плату в свободное время (с 09:00 до 14:00).
Сплав на рафтах (рафтинг):"Синегорье" — с. Барангол (2,5 часа на воде). Стоимость уточняется (группа от 12 человек).
Прохождение порогов: Ирадаш, Семинский, посещение Камышлинского водопада.
Продолжительность 4 часа.
14:00 Отправление группы на экскурсию.
15:00-16:00 Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску.
16:00-18:00 Экскурсия в национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина — одно из первых национальных научных и культурно-просветительских учреждений Республики Алтай.
18:00-19:00 Время на ужин в кафе.
19:00-20:00 Экскурсия по городскому панорамному парку «гора Туугая», подъем на гору откуда открывается вид на город Горно-Алтайск, который расположен между большого числа гор.
Посмотрим с вами на вечерний город.
20:00-21:00 Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Отдых.
Алтайский концерт. Долина горных духов. Пасека
09:00 Завтрак (включен в стоимость), сбор вещей, выезд из номеров.
11:00-12:00 Концерт – горловое пение, игра на национальных инструментах.
Горловое пение исполняется представителем алтайского народа в национальном костюме и с помощью национальных инструментов.
12:00 Выезд на экскурсию "Долина горных духов" и Ущелье Че-Чкыш, смотровая площадка на долину реки "Катунь", водопад, петроглифы, серебряный родник.
16:30-18:00 Посещение пасеки, покупка продуктов пчеловодства, дегустация медовухи, меда.
18:00 Завершение экскурсионной программы.
Отъезд домой.
В дороге
21:30 Ориентировочное время возвращения в Тюмень (время местное).
Дорога домой
5:30 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург (время местное).
07:30 Ориентировочное время возвращения к кафе «Поворот»/гостиница «Оазис»;
08:20 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта « Шадейка»;
09:00 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта «Отворот на Калинино»;
09:15 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта «Отворот на Кукуштан»;
09:40 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта «Фролы»;
10:00 Ориентировочное время возвращения в Пермь (время местное).
11:00 Ориентировочное время возвращения в Краснокамск (время местное).
12:00 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта "Отворот на Нытву" (время местное).
12:40 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта "Отворот на Очер" (время местное).
13:00 Ориентировочное время возвращения группы в Большую Соснову (местного времени).
14:00 Ориентировочное время возвращения в Воткинск (время местное).
15:00 Ориентировочное время возвращения в Ижевск (время местное).
17:00 Ориентировочное время возвращения в Набережные Челны (время местное).
21:30 Ориентировочное время возвращения в Казань (время местное).
Внимание! Время в программе ориентировочное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять программу тура.
Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.
*Время прибытия в город является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и ночные переезды в автобусе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|56 000
|14 760
Стоимость для пенсионеров и детей от 6 до 17 лет – 55 200 руб. /чел.
Варианты проживания
База отдыха «Олимп»
Для размещения гостей туристического комплекса предлагается: Одноэтажный гостиничный корпус на 24 номера.
В номерах: две односпальные кровати, две тумбочки, вешалка для одежды, телевизор, раковина, унитаз, душевая кабина, терраса без мебели. Услуги и удобства: постельное белье, полотенца, туалетные принадлежности. Покрытие пола: ковролин.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельных автобусах туристического класса
- Проживание 3 ночи в гостинице при 2-хместном размещении
- Питание по программе (3 завтрака)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Экскурсионные билеты по программе
- Услуги гида, сопровождение сотрудником компании
- Страхование во время автобусной перевозки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до указанных городов посадки и обратно
- Сплав на рафтах «Синегорье» - с. Барангол (2,5 часа на воде)
- Питание в дороге
- Питание, не включённое в программу (обеды и ужины)
- Сувениры
- Услуги и экскурсии в свободное время (для самостоятельного посещения)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- туалетные принадлежности;
- обувь: обувь для восхождений с плотной подошвой и легкую быстросохнущую обувь для сплава (можно пластиковые шлепанцы с пяткой);
- ветрозащитный костюм, штормовку;
- сменную одежду, белья, носков, обуви (частая смена погоды);
- теплая одежда;
- от солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (на сплав и каракольские озера);
- защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик);
- репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный");
- рюкзак (спортивный небольшой), гермомешок (в дождливую погоду) при желании, длительных переходов не будет;
- обязательно наличные деньги.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что нужно знать о транспорте в туре?
Внимание: в момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки.
Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов.
В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса.
В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.
Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, дети до 7 лет допускаются к поездкам только при наличии бустера (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.
Можно ли с животными?
Обращаем ваше внимание, что путешествие с питомцами любых пород не предусмотрено условиями данного тура в связи с ограничениями транспортной компании.