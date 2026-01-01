Автобусный тур на Алтай из Перми

Приглашаем вас в автобусный экскурсионный тур на Алтай! Во время всего путешествия мы будем перемещаться на комфортабельном автобусе туристического класса.

Вы увидите остров Патмос, храм на острове и скит Иоанна Богослова, родники, чемальский парк развлечений, поднимитесь по канатной дороге «Чуйский тракт» на высоту 1020 метров с восхитительным видом на горы Алтая!
Программа тура по дням

1 день

Встреча участников в разных городах. День в дороге

03:30 Выезд из Ижевска (время местное).

Посадка у остановки "Собор Александра Невского", со стороны улицы Ленина. Адрес собора ул. Максима Горького 66

04:30 Выезд из Воткинска (время местное). Посадка по адресу: Центральная площадь, ул. Кирова 2 (памятник Ленина).

06:00 (время местное) Выезд из Большой Сосновы от кафе "Казачья застава"

06:20 (время местное) Выезд от остановки общественного транспорта "Отворот на Очер".

07:00 (время местное) Выезд от остановки общественного транспорта "Отворот на Нытву".

08:20 (время местное) Выезд из Краснокамска (время местное).

Посадка на ост. Общественного транспорта «Фабрика Гознак».

09:00 Выезд из Перми (время местное). Посадка по адресу: ул. Ленина 53.

09:20 Выезд от остановки общественного транспорта «Фролы».

09:45 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Кукуштан».

10:00 Выезд от остановки общественного транспорта «Отворот на Калинино».

10:20 Выезд от остановки общественного транспорта « Шадейка».

11:30 Выезд из Суксуна от придорожного кафе «Поворот»/гостиница «Оазис».

15:00 Выезд из Екатеринбурга (время местное). Посадка по адресу: ул. 8 марта 15, от "Уральского государственного театра эстрады".

21:00 Выезд из Тюмени (время местное). Посадка по адресу: ул. Республики, д. 159, от гостиницы "Восток", прямо от остановки.

По согласованию возможны следующие точки посадки:

  • на остановке общественного транспорта «Поворот на Ачит» (федеральная трасса М12 «Восток»);
  • На остановке общественного транспорта «Поворот на Ревду» (федеральная трасса М12 «Восток»);
  • Камышлов, на остановке общественного транспорта «По требованию» (федеральная трасса М12 «Восток»);
  • На остановке общественного транспорта «Поворот на Ишим» (трасса Р402);
  • Омск ост. общественного транспорта «Госпиталь»;
  • Новосибирск, аэропорт «Толмачево».
2 день

В дороге.

3 день

Легенды Чемала

09:00-13:00 Экскурсия "Легенды Чемала".

К истокам христианства на Алтае.

Вы увидите остров Патмос, храм на острове и скит Иоанна Богослова, родники, чемальский парк развлечений.

В парке будет возможность купить алтайский мед, алтайские травы, орехи, различную сувенирную продукцию.

Для желающих на обратной дороге заезд в магазин.

С 14:00 Заселение в гостиницу.

Свободное время.

4 день

Манжерок

09:00-10:00 Завтрак (включен в стоимость).

10:00-10:30 Переезд до села Манжерок.

10:00-15:00 Подъем по канатной дороге «Чуйский тракт» на высоту 1020 метров с восхитительным видом на горы Алтая!

Прогулка по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет во всей России.

Спуск с гор по канатной дороге.

Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.

Каждый маршрут уникален, ведь по пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты повествующие историю древнего Алтая.

Главная композиция парка – каменное изваяние Кезер таш.

Скульптура воздвигнута в честь баатыра Когудея Мергена, главного героя алтайского героического эпоса «Маадай Кара».

Дополняют парк его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Помните, что погода в горах меняется очень быстро, поэтому перед началом движения по экотропам необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и подобрать соответствующую одежду и обувь.

Также рекомендуется надевать головной убор и солнцезащитные очки.

15:00-15:30 Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

5 день

Рафтинг по желанию. Экскурсия по Горно-Алтайску и Национальный музей

8:00-09:00 Завтрак (включен в стоимость).

Экскурсии за доп. плату в свободное время (с 09:00 до 14:00).

Сплав на рафтах (рафтинг):"Синегорье" — с. Барангол (2,5 часа на воде). Стоимость уточняется (группа от 12 человек).

Прохождение порогов: Ирадаш, Семинский, посещение Камышлинского водопада.

Продолжительность 4 часа.

14:00 Отправление группы на экскурсию.

15:00-16:00 Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску.

16:00-18:00 Экскурсия в национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина — одно из первых национальных научных и культурно-просветительских учреждений Республики Алтай.

18:00-19:00 Время на ужин в кафе.

19:00-20:00 Экскурсия по городскому панорамному парку «гора Туугая», подъем на гору откуда открывается вид на город Горно-Алтайск, который расположен между большого числа гор.

Посмотрим с вами на вечерний город.

20:00-21:00 Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Отдых.

6 день

Алтайский концерт. Долина горных духов. Пасека

09:00 Завтрак (включен в стоимость), сбор вещей, выезд из номеров.

11:00-12:00 Концерт – горловое пение, игра на национальных инструментах.

Горловое пение исполняется представителем алтайского народа в национальном костюме и с помощью национальных инструментов.

12:00 Выезд на экскурсию "Долина горных духов" и Ущелье Че-Чкыш, смотровая площадка на долину реки "Катунь", водопад, петроглифы, серебряный родник.

16:30-18:00 Посещение пасеки, покупка продуктов пчеловодства, дегустация медовухи, меда.

18:00 Завершение экскурсионной программы.

Отъезд домой.

7 день

В дороге

21:30 Ориентировочное время возвращения в Тюмень (время местное).

8 день

Дорога домой

5:30 Ориентировочное время возвращения в Екатеринбург (время местное).

07:30 Ориентировочное время возвращения к кафе «Поворот»/гостиница «Оазис»;

08:20 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта « Шадейка»;

09:00 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта «Отворот на Калинино»;

09:15 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта «Отворот на Кукуштан»;

09:40 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта «Фролы»;

10:00 Ориентировочное время возвращения в Пермь (время местное).

11:00 Ориентировочное время возвращения в Краснокамск (время местное).

12:00 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта "Отворот на Нытву" (время местное).

12:40 Ориентировочное время возвращения к остановке общественного транспорта "Отворот на Очер" (время местное).

13:00 Ориентировочное время возвращения группы в Большую Соснову (местного времени).

14:00 Ориентировочное время возвращения в Воткинск (время местное).

15:00 Ориентировочное время возвращения в Ижевск (время местное).

17:00 Ориентировочное время возвращения в Набережные Челны (время местное).

21:30 Ориентировочное время возвращения в Казань (время местное).

Внимание! Время в программе ориентировочное и указывается для того, чтобы Вам лучше представлять программу тура.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или заменять их равноценными без изменения общего объема программы.

*Время прибытия в город является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Запланируйте деньги на такси в случае раннего или позднего прибытия.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и ночные переезды в автобусе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное Доплата за одноместное
56 00014 760

Стоимость для пенсионеров и детей от 6 до 17 лет – 55 200 руб. /чел.

Варианты проживания

База отдыха «Олимп»

3 ночи

Для размещения гостей туристического комплекса предлагается: Одноэтажный гостиничный корпус на 24 номера.

В номерах: две односпальные кровати, две тумбочки, вешалка для одежды, телевизор, раковина, унитаз, душевая кабина, терраса без мебели. Услуги и удобства: постельное белье, полотенца, туалетные принадлежности. Покрытие пола: ковролин.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельных автобусах туристического класса
  • Проживание 3 ночи в гостинице при 2-хместном размещении
  • Питание по программе (3 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Экскурсионные билеты по программе
  • Услуги гида, сопровождение сотрудником компании
  • Страхование во время автобусной перевозки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до указанных городов посадки и обратно
  • Сплав на рафтах «Синегорье» - с. Барангол (2,5 часа на воде)
  • Питание в дороге
  • Питание, не включённое в программу (обеды и ужины)
  • Сувениры
  • Услуги и экскурсии в свободное время (для самостоятельного посещения)
Место начала и завершения?
Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • туалетные принадлежности;
  • обувь: обувь для восхождений с плотной подошвой и легкую быстросохнущую обувь для сплава (можно пластиковые шлепанцы с пяткой);
  • ветрозащитный костюм, штормовку;
  • сменную одежду, белья, носков, обуви (частая смена погоды);
  • теплая одежда;
  • от солнца: головной убор с козырьком, косметические средства, легкая одежда с рукавами, солнцезащитные очки (на сплав и каракольские озера);
  • защита от дождя (как вариант П/Э накидка - китайский дождевик);
  • репеллент от насекомых и акарицидные средства против клещей (можно универсальные средства по типу рефтамида "Таежный");
  • рюкзак (спортивный небольшой), гермомешок (в дождливую погоду) при желании, длительных переходов не будет;
  • обязательно наличные деньги.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что нужно знать о транспорте в туре?

Внимание: в момент бронирования для туров используются стандартные схемы автобусной рассадки.

Перед выездом каждому туру назначается конкретное транспортное средство, которое может отличаться по расположению дверей, количеству мест и числу рядов.

В зависимости от количества участников тур может быть переведен на микроавтобус, автобус на 35 мест или другой формат рассадки большого автобуса.

В таких случаях ваше посадочное место может быть изменено и сообщено за 1 день до выезда.

Обратите внимание! В соответствии с действующим законодательством, дети до 7 лет допускаются к поездкам только при наличии бустера (специальными детскими креслами). В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающий.

Можно ли с животными?

Обращаем ваше внимание, что путешествие с питомцами любых пород не предусмотрено условиями данного тура в связи с ограничениями транспортной компании.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

