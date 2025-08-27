Плотно позавтракаем, пройдём инструктаж, соберём вещи и выйдем на маршрут. Переход сегодня будет при полной загрузке: несём палатки, вещи и продукты до Кылайской гривы у Каракольских озёр. Дорога ждёт живописная: будем идти и через лесные тропы, и по цветущим лугам, а затем выйдем в зону Высокогорья.

Разобьём лагерь на стоянке под названием «Смотровая», здесь проведём следующие 3 дня. Место невероятно красивое! Повсюду цветут цветы, высятся вековые кедры, а ещё открывается вид на бескрайнюю тайгу.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6 часов с остановками.