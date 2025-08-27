Мои заказы

Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)

На лошади дойти до Каракольских озёр, устроить посиделки у костра и провести 3 дня в тайге
Приглашаем в увлекательное приключение в Высокогорном Алтае верхом на лошадях.

Мы будем жить в палаточном лагере близ горы Кылайская грива и Каракольских озёр и совершать радиальные выезды налегке. Маршруты наши пройдут
читать дальше

через живописные лесные тропы, цветущие луга и даже тундровую зону. Потолком для нас будет высокое небо, стенами — вековые кедры, а ковром — яркое разнотравье.

Тур подойдёт новичкам и детям с 12 лет, переходы будем совершать с остановками на отдых и фотосессии, чтобы получить максимум удовольствия от путешествия.

5
1 отзыв
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
Верхом по Алтаю: конный тур для новичков с палатками (всё включено)
Ближайшие даты:
1
июн8
июн15
июн22
июн29
июн6
июл13
июл
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

На маршруте в составе группы всадники передвигаются исключительно шагом по следующим причинам:
1. лошади везут не только туристов, но и вещи, а также групповые продукты и снаряжение. А скакать с таким грузом, конечно, противопоказано,
2. маршруты проходят по горной местности – тропа уходит то вверх, то вниз. При такой географии даже опытному всаднику сложно двигаться быстрым аллюром,
3. тропы на Алтае очень каменистые и применяя быстрый аллюр, можно искалечить лошади ноги,
4. не все участники тура обладают навыками верховой езды.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас на автовокзале или в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00, а затем отвезём в наш «Штаб», где вы сможете отдохнуть, попить чай, получить снаряжение и узнать о тонкостях сборов в поход. До 14:00 подождём путешественников, которые добираются самостоятельно, и все вместе на ГАЗ-66 поедем к конной базе по бездорожью. По приезде вас ждёт жаркая баня и вкусный ужин.

2 день

Переход к стоянке у Каракольских озёр

Плотно позавтракаем, пройдём инструктаж, соберём вещи и выйдем на маршрут. Переход сегодня будет при полной загрузке: несём палатки, вещи и продукты до Кылайской гривы у Каракольских озёр. Дорога ждёт живописная: будем идти и через лесные тропы, и по цветущим лугам, а затем выйдем в зону Высокогорья.

Разобьём лагерь на стоянке под названием «Смотровая», здесь проведём следующие 3 дня. Место невероятно красивое! Повсюду цветут цветы, высятся вековые кедры, а ещё открывается вид на бескрайнюю тайгу.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6 часов с остановками.

Переход к стоянке у Каракольских озёрПереход к стоянке у Каракольских озёрПереход к стоянке у Каракольских озёрПереход к стоянке у Каракольских озёр
3 день

Радиальный выезд к смотровой «Море тайги»

После завтрака отправимся в путь, на этот раз налегке. Возьмём с собой только перекус и фотоаппараты. Ехать будем по таёжной тропе близ горы Кылайская грива высотой 1700 метров. По тундре поднимемся к смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды и можно во всей красе рассмотреть Каракольские острова. В этом живописном месте устроим пикник, а потом у вас будет время, чтобы погулять по перевалу, отдохнуть или пофотографироваться.

Затем вернёмся в лагерь. В зависимости от настроения и погоды, вечером пешком прогуляемся к Кылайскому маяку.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 5-6 часов с остановками туда-обратно.

Радиальный выезд к смотровой «Море тайги»Радиальный выезд к смотровой «Море тайги»Радиальный выезд к смотровой «Море тайги»Радиальный выезд к смотровой «Море тайги»
4 день

Путешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежника

Сегодня выйдем на маршрут пораньше, чтобы успеть увидеть как можно больше. Советуем захватить с собой сгущёнку. Отправимся к Каракольским озёрам, верхом проедем около 1,5 часов, а затем оставим лошадей отдыхать и продолжим путь пешком. Доберёмся до снежника, который и питает водоёмы уже множество столетий. Можно сделать мороженое из снега — здесь вам и пригодится сгущёнка.

Затем вернёмся к лошадям и верхом доберёмся до лагеря. Вечером устроим прощальный ужин в алтайской тайге.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 5-6 часов с остановками верхом и пешком.

Путешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежникаПутешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежникаПутешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежникаПутешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежникаПутешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежника
5 день

Возвращение на базу

После завтрака соберём лагерь, попрощаемся с уже полюбившимися местами и поедем обратно на нашу базу. Вечером вас ждут баня, вкусный ужин и душевные разговоры у костра.

Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 5-6 часов с остановками.

Возвращение на базуВозвращение на базуВозвращение на базуВозвращение на базуВозвращение на базу
6 день

Отъезд

Встанем рано, уже в 7:00 будет ждать автомобиль. К 9:00 он доставит вас в село Элекмонар. У вас будет время, чтобы переложить вещи, а в 12:00 — трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска. Прибытие в 13:30. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, мы поможем вам сесть на рейсовый автобус.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Аренда лошадей
  • Работа инструктора-проводника (1-3 человека в зависимости от количества участников)
  • Рекреационные сборы
  • Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
  • Посещение бани
  • Аренда снаряжения: аптечка, набор посуды, топор, пила, тент, палатка, спальник, коврик, личная посуда, резиновый плащ от дождя, герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь для перевозки груза), гермомешок
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, 10:00
Завершение: Аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска, 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 12 туристов
Наш опыт в конном туризме более 15 лет: мы из года в год показываем Алтаю наших гостей, а гостям — Алтай, и, поверьте, это лучшая работа на свете! Мы не
читать дальше

команда, мы — семья! Каждый из нас здесь, прежде всего, ради любимого дела! Мы работаем для вас не только по договору, а, прежде всего, по душе. Каждый наш сотрудник и друг (а именно так мы относимся к нашим лошадям) обучен специально для туристических походов в горах. Кого-то мы вырастили сами, многие лошадки были куплены, а некоторые спасены нами от грустной участи. Каждый год мы обновляем наше туристическое снаряжение, закупая новые палатки, спальники, коврики, тенты и прочие туристические «штуки» для комфорта, здоровья и безопасности наших гостей. Мы покажем вам Горный Алтай изнутри, откроем магнетизм Высокогорья и поделимся с вами своей большой любовью!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Валентин
27 авг 2025
Второй раз приезжал в в конный тур Каракольские озера - Кольцевой. Могу с уверенностью рекомендовать данную компанию! Все четко организовано на всех этапах пребывания с заботой о туристе. На все вопросы ответят, любую бытовую проблему решат! Можете быть уверены! Классный коллектив, ухоженные кони! Планирую в будущем путешествовать с вами.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Конные прогулки
5 дней
1 отзыв
Конный тур для новичков по осеннему Алтаю с проживанием на базе. Всё включено
Верхом на лошади исследовать золотые пейзажи и увидеть главные достопримечательности
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
17 ноя в 10:00
24 ноя в 10:00
48 000 ₽ за человека
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
На машине
Конные прогулки
5 дней
6 отзывов
Алтай - активный: конная прогулка, лёгкий сплав и треккинг к горным озёрам + топовые локации
Научиться сидеть в седле, сплавиться по Катуни, побывать на Марсе и увидеть Гейзерное озеро
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:00. Встретим вас в аэропорт...
16 мая в 08:00
19 мая в 08:00
64 900 ₽ за человека
Погружение в Алтай. Конный тур
Конные прогулки
6 дней
-
14%
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: Село Манжерок
25 мая в 10:00
1 июн в 10:00
от 70 000 ₽81 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска