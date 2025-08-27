Мы будем жить в палаточном лагере близ горы Кылайская грива и Каракольских озёр и совершать радиальные выезды налегке. Маршруты наши пройдут
Описание тура
Организационные детали
На маршруте в составе группы всадники передвигаются исключительно шагом по следующим причинам:
1. лошади везут не только туристов, но и вещи, а также групповые продукты и снаряжение. А скакать с таким грузом, конечно, противопоказано,
2. маршруты проходят по горной местности – тропа уходит то вверх, то вниз. При такой географии даже опытному всаднику сложно двигаться быстрым аллюром,
3. тропы на Алтае очень каменистые и применяя быстрый аллюр, можно искалечить лошади ноги,
4. не все участники тура обладают навыками верховой езды.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас на автовокзале или в аэропорту Горно-Алтайска до 10:00, а затем отвезём в наш «Штаб», где вы сможете отдохнуть, попить чай, получить снаряжение и узнать о тонкостях сборов в поход. До 14:00 подождём путешественников, которые добираются самостоятельно, и все вместе на ГАЗ-66 поедем к конной базе по бездорожью. По приезде вас ждёт жаркая баня и вкусный ужин.
Переход к стоянке у Каракольских озёр
Плотно позавтракаем, пройдём инструктаж, соберём вещи и выйдем на маршрут. Переход сегодня будет при полной загрузке: несём палатки, вещи и продукты до Кылайской гривы у Каракольских озёр. Дорога ждёт живописная: будем идти и через лесные тропы, и по цветущим лугам, а затем выйдем в зону Высокогорья.
Разобьём лагерь на стоянке под названием «Смотровая», здесь проведём следующие 3 дня. Место невероятно красивое! Повсюду цветут цветы, высятся вековые кедры, а ещё открывается вид на бескрайнюю тайгу.
Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 6 часов с остановками.
Радиальный выезд к смотровой «Море тайги»
После завтрака отправимся в путь, на этот раз налегке. Возьмём с собой только перекус и фотоаппараты. Ехать будем по таёжной тропе близ горы Кылайская грива высотой 1700 метров. По тундре поднимемся к смотровой площадке, откуда открываются невероятные виды и можно во всей красе рассмотреть Каракольские острова. В этом живописном месте устроим пикник, а потом у вас будет время, чтобы погулять по перевалу, отдохнуть или пофотографироваться.
Затем вернёмся в лагерь. В зависимости от настроения и погоды, вечером пешком прогуляемся к Кылайскому маяку.
Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 5-6 часов с остановками туда-обратно.
Путешествие к Каракольским озёрам и пешая прогулка до снежника
Сегодня выйдем на маршрут пораньше, чтобы успеть увидеть как можно больше. Советуем захватить с собой сгущёнку. Отправимся к Каракольским озёрам, верхом проедем около 1,5 часов, а затем оставим лошадей отдыхать и продолжим путь пешком. Доберёмся до снежника, который и питает водоёмы уже множество столетий. Можно сделать мороженое из снега — здесь вам и пригодится сгущёнка.
Затем вернёмся к лошадям и верхом доберёмся до лагеря. Вечером устроим прощальный ужин в алтайской тайге.
Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 5-6 часов с остановками верхом и пешком.
Возвращение на базу
После завтрака соберём лагерь, попрощаемся с уже полюбившимися местами и поедем обратно на нашу базу. Вечером вас ждут баня, вкусный ужин и душевные разговоры у костра.
Протяжённость маршрута верхом: 25 км. Продолжительность: 5-6 часов с остановками.
Отъезд
Встанем рано, уже в 7:00 будет ждать автомобиль. К 9:00 он доставит вас в село Элекмонар. У вас будет время, чтобы переложить вещи, а в 12:00 — трансфер в аэропорт или на автовокзал Горно-Алтайска. Прибытие в 13:30. Если вы улетаете из Барнаула или Новосибирска, мы поможем вам сесть на рейсовый автобус.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Аренда лошадей
- Работа инструктора-проводника (1-3 человека в зависимости от количества участников)
- Рекреационные сборы
- Страховка от несчастного случая и медицинская страховка
- Посещение бани
- Аренда снаряжения: аптечка, набор посуды, топор, пила, тент, палатка, спальник, коврик, личная посуда, резиновый плащ от дождя, герметичный арчимак (переметные сумки, которые надеваются на лошадь для перевозки груза), гермомешок
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно