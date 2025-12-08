2 день

Голубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выбор

Вкусный завтрак с видом на застывшую реку и елки в инее.

Прогулка по льду Катуни до голубых озер, получивших поэтичное название Глаза Катуни.

И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Далее Вас ждет программа на выбор в зависимости от Ваших предпочтений:

1 Вариант: Горнолыжный курорт Манжерок.

Здесь вы можете опробовать катание на горных лыжах, сноуборде или тюбинге на современных трассах различного уровня сложности (ориентировочное время открытия зимнего сезона на курорте 05-10 декабря, до этого периода можно рассматривать только вариант 2).

Все услуги горнолыжного комплекса оплачиваются дополнительно, по тарифам горнолыжного комплекса.

2 Вариант: Прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник.

Прогулка по зимнему лесу до замерзшего Камышлинского водопада.

Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).

Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.

Ужин, приготовленный на огне. Жаркая и красивая баня с камином.

Горячая купель фурако под открытым небом (за доплату).

Размещение: горный отель «Территория счастья», двухместное (возможно трех и четырехместное, по согласованию), удобства в номере или аналогичный.

Включено питание: завтрак, ужин.

Экскурсии и мероприятия: Голубые озера – глаза Катуни, мероприятие на выбор – горнолыжный курорт или прогулка до Камышлинского водопада + зубровый заказник.

Авто: 80 км. Пешком: 5 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160