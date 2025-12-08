Мои заказы

Большой Алтай. Зимняя сказка. Сокращенная программа

Мы отправимся в заснеженный Горный Алтай, чтобы окунуться в его потрясающую природу, активно провести время и познакомиться с интересными людьми.

Вас ждут комфортабельные номера с кедровыми стенами и всеми удобствами, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд и горячая баня.

Вы увидите голубые незамерзающие озера, водопады, вершины перевалов, места силы и волшебный зимний лес.
Большой Алтай. Зимняя сказка. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большой Алтай. Зимняя сказка. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Большой Алтай. Зимняя сказка. Сокращенная программаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Духов. Долина Сартакпая

08:30-10:50 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.

10:50-12:30 Трансфер в гостиницу «Территория счастья» (1,5 часа).

12:30-13:30 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).

12:00-15:00 Отдых после переезда/перелета.

15:00-18:00 Экскурсия по ущелью горных духов – место силы для алтайского народа.

В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.

18:00-19:00: Обратное возвращение в гостиницу.

19:00-21:30 Ужин у камина, глинтвейн и вечернее общение.

Размещение: горный отель «Территория счастья», Чемальский р-он, Респ. Алтай, двухместное, удобства в номере или аналогичная.

Питание: ужин.

Экскурсии: ущелье горных духов.

Авто: от Горно-Алтайска 90 км.

Ущелье Духов. Долина СартакпаяУщелье Духов. Долина СартакпаяУщелье Духов. Долина СартакпаяУщелье Духов. Долина Сартакпая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Голубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выбор

Вкусный завтрак с видом на застывшую реку и елки в инее.

Прогулка по льду Катуни до голубых озер, получивших поэтичное название Глаза Катуни.

И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.

Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.

Далее Вас ждет программа на выбор в зависимости от Ваших предпочтений:

1 Вариант: Горнолыжный курорт Манжерок.

Здесь вы можете опробовать катание на горных лыжах, сноуборде или тюбинге на современных трассах различного уровня сложности (ориентировочное время открытия зимнего сезона на курорте 05-10 декабря, до этого периода можно рассматривать только вариант 2).

Все услуги горнолыжного комплекса оплачиваются дополнительно, по тарифам горнолыжного комплекса.

2 Вариант: Прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник.

Прогулка по зимнему лесу до замерзшего Камышлинского водопада.

Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).

Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.

Ужин, приготовленный на огне. Жаркая и красивая баня с камином.

Горячая купель фурако под открытым небом (за доплату).

Размещение: горный отель «Территория счастья», двухместное (возможно трех и четырехместное, по согласованию), удобства в номере или аналогичный.

Включено питание: завтрак, ужин.

Экскурсии и мероприятия: Голубые озера – глаза Катуни, мероприятие на выбор – горнолыжный курорт или прогулка до Камышлинского водопада + зубровый заказник.

Авто: 80 км. Пешком: 5 км.

Голубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выборГолубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выборГолубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выборГолубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Завтрак, выезд из номеров.

Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай.

Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.

Прогулка по лесной тропе.

Обед (оплачивается дополнительно).

Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.

Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.

Далее вы отправитесь в приграничные территории с Монголией, за окном будут чудесные, завораживающие пейзажи.

Посещение места силы на слиянии двух рек Чуи и Катуни.

Заселение в живописный отель с панорамными окнами «Речные земли».

Ужин в кафе.

За дополнительную плату возможна аренда очень красивых панорамных приватных бань в зимнем лесу.

Экскурсии: Семинский перевал; Природный парк «Уч Энмек»; Перевал Чике-Таман; Ильгуменские пороги; Цаплинский мост; Слияние двух рек Чуи и Катуни.

Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.

Включено питание: завтрак, ужин.

Авто: 350 км. Пешком: 5 км.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Гейзерное озеро. Чуйская степь

Завтрак. Выезд из номеров.

Прогулка к Гейзерному озеру (потаенному), на дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.

Осмотр великолепной панорамы Северо-Чуйского хребта.

Обед (оплачивается дополнительно).

Обратное возвращение по Чуйскому тракту, в пути вы увидите панораму реки Катунь и археологические памятники.

Возвращение на «Территорию счастья».

Прощальный ужин в кафе или у камина.

Экскурсии: Гейзерное озеро; Панорама Северо-Чуйского хребта; Достопримечательности Чуйского тракта.

Размещение: отель «Территория счастья», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.

Включено питание: завтрак, ужин.

Авто: 80 км. Пешком: 5 км.

Гейзерное озеро. Чуйская степьГейзерное озеро. Чуйская степьГейзерное озеро. Чуйская степьГейзерное озеро. Чуйская степь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

08:00-08:45 Завтрак.

Выезд из номеров.

В качестве дополнительной опции, вы можете продлить своей размещение в гостинице «Территория счастья» на дополнительные ночи (стоимость проживания – 5500 руб.).

08:45-10:45 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.

Прощание с участниками, вылетающими утренними рейсами компании «Аэрофлот».

10:50-11:30 Трансфер от аэропорта г. Горно-Алтайска до г. Горно-Алтайска (автовокзал).

Авто: 90 км.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования в номерах категории “Стандарт” (двухместное размещение с удобствами).

Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.

Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Турбазы по маршруту

4 ночи

Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.

Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:

База №1: «Территория счастья» или аналогичная

База №2: «Речные земли» или аналогичная.

Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).

Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.

Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».

На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.

В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.

На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.

Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде.

Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.

Турбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршрутуТурбазы по маршруту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от города встречи и обратно
  • Питание - 4 завтрака в кафе, 4 ужина в кафе
  • Проживание, указанное в программе
  • Баня - 1 раз на базе «Территории счастья»
  • Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
  • Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание (обеды) в кафе - от 800-1500 руб. (средний чек)
  • Фурако
  • Услуги горнолыжного комплекса Манжерок
  • Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • теплая обувь на плоской подошве;
  • шлепанцы или тапочки для душа/сауны;
  • влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны;
  • дождевик. Лучше взять тканевый дождевик с проклеенными швами, или 2-3 штуки целофановых дождевиков;
  • спортивные штаны (шерсть/полартек/флис,термобелье);
  • теплый свитер или куртка (полартек/флис);
  • тонкий свитер (шерсть/полартек/флис, термобелье);
  • рубашка с длинными рукавами;
  • футболки (2-3 штуки);
  • шорты;
  • купальник, плавки для бани;
  • носки шерстяные (2 пары);
  • носки тонкие (2-3 пары);
  • головной убор от солнца (кепка, панама, бандана);
  • шапка теплая (шерсть/полартек/мех);
  • рукавицы влагозащитные и непродуваемые;
  • фонарик (лучше налобный, с запасными батарейками);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца с высоким уровнем защиты 30-60;
  • индивидуальная аптечка + пластырь бактерицидный;
  • зубная щетка, паста, мыло, мочалка;
  • полотенце;
  • набор влажных гигиенических салфеток;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли сотовая связь?

В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.

Вас ожидает примерно следующая ситуация со связью:

1. С 01 по 07 день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе ловит мобильный оператор МТС, Билайн, частично Мегафон (Wi-Fi нет, есть мобильный интернет).
2. При отключении электричества в местных поселках более 3 часов, перестают работать все вышки мобильной связи, т. к. их заряда хватает только на 3 часа. Никакие мобильные операторы в этом случае не будут работать.
Как добраться?

Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера).

Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.

Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра.

Какие особенности тура?
1. Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации и привычной инфраструктуры. На многих тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей. Обратите внимание!!! На Алтае практически нет инфраструктуры. Вы едете смотреть природу.
2. На Алтае минимально возможный сервис, который находится в начале своего развития, но крайне доброжелательные люди, которые будут стараться улучшить Ваш отдых.
3. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием и пылью.
4. В горном Алтае мы можем ощутить на себе и знойное лето, и морозную зиму в один день. Если погода нас подводит, Гид постарается то показать максимум запланированных объектов. В зависимости от объективных обстоятельств (особенно погодных условий) мы оставляем за собой право вносить изменения в программу тура, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить
равноценную замену.
5. В горном Алтае мы можем ощутить на себе переменчивость погоды в один день. Если погода нас подводит, Гид постарается то показать максимум запланированных объектов. В зависимости от объективных обстоятельств (особенно погодных условий) мы оставляем за собой право вносить изменения в программу тура, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить равноценную замену.
Какие особенности питания?
1. Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, Вы можете выбрать вегетарианский тип питания. Стандартные позиции завтраков — это каша, яйца (омлет или глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи, фрукты), вареные сосиски, блинчики или сырники, чай, кофе, вода, молоко. Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
2. Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе или столовые. Средняя стоимость комплексного питания (800-1500 руб.).
3. Ужины происходят на турбазе. Как правило, это салат + второе блюдо+ гарнир + хлебная корзина, чай/ кофе. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания.
4. Если Вы придерживаетесь особого режима питания – вегетарианство, безлактозная, безглютеновая диета. Обратите внимание, что предприятия общественного питания Республики Алтай находятся в начальной стадии своего развития и совершенно не адаптированы под какие-либо отличные типы питания от стандартного.
Мы можем заказать для Вас вегетарианское или безлактозное питание, но Вы должны быть готовы к тому, что оно будет очень скромного состава. В большинстве случаев Вам подадут тоже самое, что и остальным участникам, но только без мяса или без лактозы. С безглютеновым меню все еще сложнее, т. к. большинство сотрудников предприятий питания Алтая не знают как должны выглядеть блюда, не включающие глютен. В связи с чем, мы не сможем обеспечить в туре данного типа питания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтай в новогодних красках: главные места и активный отдых в комплексе «Манжерок»
На машине
5 дней
1 отзыв
Алтай в новогодних красках: главные места и активный отдых в комплексе «Манжерок»
Попробовать алтайскую кухню, покататься на плюшках, погадать и увидеть зубров
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 8:00-10:00
30 дек в 08:00
63 700 ₽ за человека
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
На машине
На снегоходах
6 дней
1 отзыв
Зимний Алтай: снежные горы, незамерзающие озёра и тысяча лебедей
Увидеть, как зимуют лебеди-кликуны, погонять на снегоходах и насладиться видами Чуйского тракта
Начало: Горно-Алтайск: аэропорт или от адреса, 9:00-10:30....
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
64 900 ₽ за человека
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
На автобусе
4 дня
-
6%
2 отзыва
Зимняя Катунь. Каникулы на Алтае
Начало: Г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
2 янв в 10:00
8 янв в 10:00
50 000 ₽53 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска