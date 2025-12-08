Вас ждут комфортабельные номера с кедровыми стенами и всеми удобствами, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд и горячая баня.
Вы увидите голубые незамерзающие озера, водопады, вершины перевалов, места силы и волшебный зимний лес.
Программа тура по дням
Ущелье Духов. Долина Сартакпая
08:30-10:50 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.
10:50-12:30 Трансфер в гостиницу «Территория счастья» (1,5 часа).
12:30-13:30 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
12:00-15:00 Отдых после переезда/перелета.
15:00-18:00 Экскурсия по ущелью горных духов – место силы для алтайского народа.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
18:00-19:00: Обратное возвращение в гостиницу.
19:00-21:30 Ужин у камина, глинтвейн и вечернее общение.
Размещение: горный отель «Территория счастья», Чемальский р-он, Респ. Алтай, двухместное, удобства в номере или аналогичная.
Питание: ужин.
Экскурсии: ущелье горных духов.
Авто: от Горно-Алтайска 90 км.
Голубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выбор
Вкусный завтрак с видом на застывшую реку и елки в инее.
Прогулка по льду Катуни до голубых озер, получивших поэтичное название Глаза Катуни.
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Далее Вас ждет программа на выбор в зависимости от Ваших предпочтений:
1 Вариант: Горнолыжный курорт Манжерок.
Здесь вы можете опробовать катание на горных лыжах, сноуборде или тюбинге на современных трассах различного уровня сложности (ориентировочное время открытия зимнего сезона на курорте 05-10 декабря, до этого периода можно рассматривать только вариант 2).
Все услуги горнолыжного комплекса оплачиваются дополнительно, по тарифам горнолыжного комплекса.
2 Вариант: Прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник.
Прогулка по зимнему лесу до замерзшего Камышлинского водопада.
Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).
Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.
Ужин, приготовленный на огне. Жаркая и красивая баня с камином.
Горячая купель фурако под открытым небом (за доплату).
Размещение: горный отель «Территория счастья», двухместное (возможно трех и четырехместное, по согласованию), удобства в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Экскурсии и мероприятия: Голубые озера – глаза Катуни, мероприятие на выбор – горнолыжный курорт или прогулка до Камышлинского водопада + зубровый заказник.
Авто: 80 км. Пешком: 5 км.
Путешествие по Чуйскому тракту
Завтрак, выезд из номеров.
Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай.
Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.
Прогулка по лесной тропе.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.
Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.
Далее вы отправитесь в приграничные территории с Монголией, за окном будут чудесные, завораживающие пейзажи.
Посещение места силы на слиянии двух рек Чуи и Катуни.
Заселение в живописный отель с панорамными окнами «Речные земли».
Ужин в кафе.
За дополнительную плату возможна аренда очень красивых панорамных приватных бань в зимнем лесу.
Экскурсии: Семинский перевал; Природный парк «Уч Энмек»; Перевал Чике-Таман; Ильгуменские пороги; Цаплинский мост; Слияние двух рек Чуи и Катуни.
Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Авто: 350 км. Пешком: 5 км.
Гейзерное озеро. Чуйская степь
Завтрак. Выезд из номеров.
Прогулка к Гейзерному озеру (потаенному), на дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.
Осмотр великолепной панорамы Северо-Чуйского хребта.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обратное возвращение по Чуйскому тракту, в пути вы увидите панораму реки Катунь и археологические памятники.
Возвращение на «Территорию счастья».
Прощальный ужин в кафе или у камина.
Экскурсии: Гейзерное озеро; Панорама Северо-Чуйского хребта; Достопримечательности Чуйского тракта.
Размещение: отель «Территория счастья», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Авто: 80 км. Пешком: 5 км.
Отъезд
08:00-08:45 Завтрак.
Выезд из номеров.
В качестве дополнительной опции, вы можете продлить своей размещение в гостинице «Территория счастья» на дополнительные ночи (стоимость проживания – 5500 руб.).
08:45-10:45 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими утренними рейсами компании «Аэрофлот».
10:50-11:30 Трансфер от аэропорта г. Горно-Алтайска до г. Горно-Алтайска (автовокзал).
Авто: 90 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования в номерах категории “Стандарт” (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение – 16 000 рублей.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья» или аналогичная
База №2: «Речные земли» или аналогичная.
Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.
Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде.
Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от города встречи и обратно
- Питание - 4 завтрака в кафе, 4 ужина в кафе
- Проживание, указанное в программе
- Баня - 1 раз на базе «Территории счастья»
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание (обеды) в кафе - от 800-1500 руб. (средний чек)
- Фурако
- Услуги горнолыжного комплекса Манжерок
- Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- теплая обувь на плоской подошве;
- шлепанцы или тапочки для душа/сауны;
- влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны;
- дождевик. Лучше взять тканевый дождевик с проклеенными швами, или 2-3 штуки целофановых дождевиков;
- спортивные штаны (шерсть/полартек/флис,термобелье);
- теплый свитер или куртка (полартек/флис);
- тонкий свитер (шерсть/полартек/флис, термобелье);
- рубашка с длинными рукавами;
- футболки (2-3 штуки);
- шорты;
- купальник, плавки для бани;
- носки шерстяные (2 пары);
- носки тонкие (2-3 пары);
- головной убор от солнца (кепка, панама, бандана);
- шапка теплая (шерсть/полартек/мех);
- рукавицы влагозащитные и непродуваемые;
- фонарик (лучше налобный, с запасными батарейками);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца с высоким уровнем защиты 30-60;
- индивидуальная аптечка + пластырь бактерицидный;
- зубная щетка, паста, мыло, мочалка;
- полотенце;
- набор влажных гигиенических салфеток;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.
Вас ожидает примерно следующая ситуация со связью:
Как добраться?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера).
Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра.