Вас ждут – теплый кедровый номер со всеми удобствами, ароматный глинтвейн, треск костра, сотни падающих звезд, жаркая баня.
Вы посетите голубые незамерзающие озера, водопады, вершины перевалов, места силы, волшебный зимний лес.
Программа тура по дням
Ущелье Духов. Долина Сартакпая
08:30-10:50 Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска.
10:50-12:30 Трансфер в гостиницу «Территория счастья» (1,5 часа).
12:30-13:30 Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
12:00-15:00 Отдых после переезда/перелета.
15:00-18:00 Экскурсия по ущелью горных духов – место силы для алтайского народа.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
18:00-19:00: Обратное возвращение в гостиницу.
19:00-21:30 Ужин у камина, глинтвейн и вечернее общение.
Размещение: горный отель «Территория счастья», Чемальский р-он, Респ. Алтай, двухместное, удобства в номере или аналогичная.
Питание: ужин.
Экскурсии: ущелье горных духов.
Авто: от Горно-Алтайска 90 км.
Голубые озера. Горнолыжный курорт Манжерок или прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник на выбор
Вкусный завтрак с видом на застывшую реку и елки в инее.
Прогулка по льду Катуни до голубых озер, получивших поэтичное название Глаза Катуни.
И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом Катунь, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Далее Вас ждет программа на выбор в зависимости от Ваших предпочтений:
1 Вариант: Горнолыжный курорт Манжерок.
Здесь вы можете опробовать катание на горных лыжах, сноуборде или тюбинге на современных трассах различного уровня сложности (ориентировочное время открытия зимнего сезона на курорте 05-10 декабря, до этого периода можно рассматривать только вариант 2).
Все услуги горнолыжного комплекса оплачиваются дополнительно, по тарифам горнолыжного комплекса.
2 Вариант: Прогулка до Камышлинского водопада и зубровый заказник.
Прогулка по зимнему лесу до замерзшего Камышлинского водопада.
Зубровый заказник, где проживает 48 зубров (этот вид животных находится на грани исчезновения).
Вы сможете увидеть этих величественных зверей и угостить их яблоками.
Ужин, приготовленный на огне. Жаркая и красивая баня с камином + горячая купель фурако под открытым небом.
Размещение: горный отель «Территория счастья», двухместное (возможно трех и четырехместное, по согласованию), удобства в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Экскурсии и мероприятия: Голубые озера – глаза Катуни, мероприятие на выбор – горнолыжный курорт или прогулка до Камышлинского водопада + зубровый заказник.
Авто: 80 км. Пешком: 5 км.
Путешествие по Чуйскому тракту
Завтрак, выезд из номеров.
Сегодня мы уезжаем в другой район Республики Алтай.
Далее наша дорога будет лежать через Семинский перевал (1717 м), где находится биатлонная база Олимпийского резерва и большой сувенирный рынок.
Прогулка по лесной тропе.
Обед (оплачивается дополнительно).
Обзорная экскурсия по природному парку Уч Энмек.
Вы познакомитесь с одним из самых сакральных и мистических мест Алтая, увидите древнейшие археологические памятники над загадкой которого ученые до сих пор ломают голову.
Далее вы отправитесь в приграничные территории с Монголией, за окном будут чудесные, завораживающие пейзажи.
Посещение места силы на слиянии двух рек Чуи и Катуни.
Заселение в живописный отель с панорамными окнами «Речные земли».
Ужин в кафе.
За дополнительную плату возможна аренда очень красивых панорамных приватных бань в зимнем лесу.
Экскурсии: Семинский перевал; Природный парк «Уч Энмек»; Перевал Чике-Таман; Ильгуменские пороги; Цаплинский мост; Слияние двух рек Чуи и Катуни.
Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Авто: 350 км. Пешком: 5 км.
Гейзерное озеро. Чуйская степь
Завтрак.
Выезд из номеров.
Прогулка к гейзерному озеру (потаенному), на дне этого озера лежит голубая глина, которая придает ему такой глубокий цвет.
Осмотр великолепной панорамы Северо-Чуйского хребта.
Обед (оплачивается дополнительно).
Поездка до границы с Монголией.
Вы увидите, как поменяются пейзажи за окном, около дороги будут пастись стада верблюдов, практически исчезнет снег, горы приобретут другой рельеф и цвет.
Именно в этом труднодоступном и отдаленном районе обитают краснокнижные снежные барсы, бараны аргали и кот манул.
Обратное возвращение по Чуйскому тракту в отель.
Ужин в зимнем лесу, дегустация настоек.
За дополнительную плату возможна аренда очень красивых панорамных приватных бань.
Экскурсии: Гейзерное озеро; Панорама Северо-Чуйского хребта; Достопримечательности Чуйского тракта.
Размещение: отель «Речные земли», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Авто: 80 км. Пешком: 5 км.
Красные ворота. Озеро Киделю. Водопад Ширлак
Завтрак с видом на заснеженный лес и горы.
Выезд из номеров.
Утром мы отправимся к необычному скальному объекту Красные ворота.
Поедем по узкому и живописному ущелью, дорога будет набирать высоту.
Из окна вы увидите горы, чистейший снег, прозрачные озера подо льдом.
Остановка на озере Киделю.
Подъем на Улаганский перевал, значимое место силы для алтайского народа.
С высоты перевала открываются фантастические виды на сотни километров вокруг, мысли здесь очищаются, а сердце наполняется любовью к жизни и окружающему пространству.
Остановка на обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Обратное возвращение по Чуйскому тракту с остановкой на водопаде Ширлак и Ильгуменских порогах.
Заселение на «Территорию счастья».
Прощальный ужин.
Экскурсии: Красные ворота; Озеро Киделю; Улаганский перевал; Водопад Ширлак; Достопримечательности Чуйского тракта.
Размещение: отель «Территория счастья», двухместное, душ и туалет в номере или аналогичный.
Включено питание: завтрак, ужин.
Авто: 350 км. Пешком: 3 км.
Отъезд
08:00-08:45 Завтрак.
Выезд из номеров.
В качестве дополнительной опции, вы можете продлить своей размещение в гостинице «Территория счастья» на дополнительные ночи (стоимость проживания – 5500 руб.).
08:45-10:45 Трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Прощание с участниками, вылетающими утренними рейсами компании «Аэрофлот».
10:50-11:30 Трансфер от аэропорта г. Горно-Алтайска до г. Горно-Алтайска (автовокзал).
Авто: 90 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования в номерах категории “Стандарт” (двухместное размещение с удобствами).
Доплата за одноместное размещение – 14 500 рублей.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда уточняйте при бронировании. .
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Турбаза зависит от даты путешествия. Если для Вас принципиально размещение на какой-либо конкретной турбазе, то это возможно согласовать с организаторами заранее.
Вы будете размещаться на двух различных базах в разных районах Алтая. В данном туре заявлены возможные варианты:
База №1: «Территория счастья» или аналогичная
База №2: «Речные земли» или аналогичная.
Размещение – двухместное (возможно трех или четырехместное по запросу).
Все турбазы для маршрута находятся в живописных местах с видом на горы, на берегах рек.
Душ и туалет находятся в номере по тарифу «Стандарт».
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно.
В домиках/номерах есть розетки. Но практически вся Республика Алтай – это сельская местность, где часто отключают электричество. Рекомендуем Вам взять с собой powerbank.
На большинстве турбаз нет фена. Если он Вам необходим, лучше захватите с собой.
Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах Вы будете проживать в номерах, на некоторых турбазах – в отдельных домиках. Постельное белье и полотенца предоставляются везде.
Гигиенические наборы не предоставляются. Если вы решите идти в баню, то Вам может понадобиться собственное полотенце – не во всех банях их выдают.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от города встречи и обратно
- Питание - 5 завтраков в кафе, 5 ужинов в кафе
- Проживание, указанное в программе
- Баня - 1 раз на базе «Территории счастья»
- Экскурсии по программе тура + входные билеты, кроме экскурсий и услуг, отмеченных «оплачивается дополнительно»
- Работа гидов и организаторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
- Питание (обеды) в кафе - от 650-1500 руб. (средний чек)
- Баня
- Услуги горнолыжного комплекса Манжерок
- Все дополнительные услуги, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы;
- теплая обувь на плоской подошве;
- шлепанцы или тапочки для душа/сауны;
- влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны;
- дождевик. Лучше взять тканевый дождевик с проклеенными швами, или 2-3 штуки целофановых дождевиков;
- спортивные штаны (шерсть/полартек/флис,термобелье);
- теплый свитер или куртка (полартек/флис);
- тонкий свитер (шерсть/полартек/флис, термобелье);
- рубашка с длинными рукавами;
- футболки (2-3 штуки);
- шорты;
- купальник, плавки для бани;
- носки шерстяные (2 пары);
- носки тонкие (2-3 пары);
- головной убор от солнца (кепка, панама, бандана);
- шапка теплая (шерсть/полартек/мех);
- рукавицы влагозащитные и непродуваемые;
- фонарик (лучше налобный, с запасными батарейками);
- солнцезащитные очки;
- крем от солнца с высоким уровнем защиты 30-60;
- индивидуальная аптечка + пластырь бактерицидный;
- зубная щетка, паста, мыло, мочалка;
- полотенце;
- набор влажных гигиенических салфеток;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли сотовая связь?
В любом случае ежедневно будет появляться возможность воспользоваться мобильным интернетом. Относительно наличия wi-fi на каждой конкретной базе вас сможет проконсультировать координатор непосредственно перед началом тура.
Как добраться?
Самый удобный перелет до г. Горно-Алтайска. Мы встретим Вас в аэропорту (в день заезда, согласно времени, указанному в программе) и доставим на базу (примерно 1,5-2 часа трансфера).
Как правило, основные рейсы прилетают утром. Лучше всего брать рейс с прилетом с 9 утра до 10.30. Трансфер будет групповой, участники распределяются по минивэнам или автобусам, координатор заранее сообщит Вам марку авто и время, в которое Вас заберут от аэропорта.
Например, если несколько человек прилетело в 8.2 и 2 человека в 09.10, то отправление автобуса будет происходить после того, как участники, прилетевшие в 09.10, получат багаж, т. е. в 9.30 утра.