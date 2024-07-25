Чуйский тракт – один огромный памятник природы и истории протяжённостью сотни километров.
Увидите многие достопримечательности за короткое время, включая Чемальскую ГЭС, Семинский перевал, перевал Чике-Таман, остров Патмос.
Увидите многие достопримечательности за короткое время, включая Чемальскую ГЭС, Семинский перевал, перевал Чике-Таман, остров Патмос.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Что вас ожиадает:Путешествие начнется с посещения живописного всесезонного курорта Манжерок, где природа сливается с комфортом. Это место, где можно насладиться красотой гор и свежим воздухом, при этом инфраструктура здесь на высшем уровне, отели 3-5 звезд, вкусное кофе и глинтвейн и, конечно, множество локаций для фото! Мы отправимся на остров Патмос, скрытую жемчужину на реке Катунь. Чтобы попасть туда, нам предстоит пересечь подвесной мостик, который добавит острых ощущений нашему приключению. Остров поражает своей духовной атмосферой и величественным храмом, уединенно стоящим среди природы. Семинский перевал — одно из самых живописных мест на Чуйском тракте, расположенное на высоте 1717 метров над уровнем моря. Пейзажи вокруг перевала поражают своей красотой: луга, покрытые яркими альпийскими цветами летом, и величественные горные вершины, усыпанные снегом зимой. Перевал Чике-Таман находится на высоте 1295 метров и славится своими впечатляющими панорамными видами. Местность вокруг Чике-Тамана богата редкими видами растений и животных, что делает его популярным местом не только для фотолюбителей, но и для натуралистов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тавдинские пещеры
- Манжерок
- Чемальская ГЭС
Что включено
- Трансфер
- Проживание в гостинице
- Экскурсионная программа с гидом
Что не входит в цену
- Питание (обеды и ужины в кафе)
- Входные билеты на экскурсию - 150-250 руб.
- Канатная дорога Манжерок - 1200 руб.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 53
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите расписание
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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