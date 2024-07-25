Описание тура

Что вас ожиадает:Путешествие начнется с посещения живописного всесезонного курорта Манжерок, где природа сливается с комфортом. Это место, где можно насладиться красотой гор и свежим воздухом, при этом инфраструктура здесь на высшем уровне, отели 3-5 звезд, вкусное кофе и глинтвейн и, конечно, множество локаций для фото! Мы отправимся на остров Патмос, скрытую жемчужину на реке Катунь. Чтобы попасть туда, нам предстоит пересечь подвесной мостик, который добавит острых ощущений нашему приключению. Остров поражает своей духовной атмосферой и величественным храмом, уединенно стоящим среди природы. Семинский перевал — одно из самых живописных мест на Чуйском тракте, расположенное на высоте 1717 метров над уровнем моря. Пейзажи вокруг перевала поражают своей красотой: луга, покрытые яркими альпийскими цветами летом, и величественные горные вершины, усыпанные снегом зимой. Перевал Чике-Таман находится на высоте 1295 метров и славится своими впечатляющими панорамными видами. Местность вокруг Чике-Тамана богата редкими видами растений и животных, что делает его популярным местом не только для фотолюбителей, но и для натуралистов.