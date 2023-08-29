Манжерок – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Манжерок» в Горно-Алтайске, цены от 53 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Айзиля
    29 августа 2023
    В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
    Тур превзошёл все наши ожидания. Алтай поразил великолепными панорамами гор, рекой Катунь с бурлящими порогами, прекрасными видами Чуйского тракта, самобытной
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    культурой, многовековой историей. Проживание в высококомфортабельных юртах в этно-глэмпинге Алтайское кочевье в окружении таинственных гор, под звёздным небом, в тишине природы оставило неизгладимое впечатление. Тур включает активный отдых (моторафтинг, конную прогулку, пешиий поход по Тропе предков, экстремальное восхождение в горы на квадроциклах), достопримечательности, историю и культуру алтайского народа. Особая благодарность нашему гиду Артёму Казанцеву, который влюбил нашу группу в Алтай, поразил глубокими знаниями, высоким профессионализмом, организаторскими способностями, умением создавать тёплую, душевную атмосферу в группе. Мы также благодарны персоналу этно-глэмпинга за внимательное отношение и профессионализм. Кроме этого, благодаря этому туру мы познакомились с замечательными людьми из Владивостока и Санкт-Петербурга.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Манжерок»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
  2. Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
  3. Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Манжерок" можно забронировать 3 тура от 53 300 до 56 666. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Манжерок», 1 ⭐ отзыв, цены от 53300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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