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Авторский тур
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААйзиля29 августа 2023Тур превзошёл все наши ожидания. Алтай поразил великолепными панорамами гор, рекой Катунь с бурлящими порогами, прекрасными видами Чуйского тракта, самобытной
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Манжерок»
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