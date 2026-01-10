от 98 680 ₽ за человека

Описание тура

Наше путешествие - это глубокое погружение в разные лики Алтая.

Я специально выбрала места, где природа становится частью вашего трансформационного процесса.

Первая остановка: Телецкое озеро (3 ночи)

Место: Ретритный центр Дом Созвездий, берег Телецкого озера, за поселком Артыбаш.

Атмосфера: Уединение, сила воды и древнего леса.

Здесь мы остановимся в новых деревянных домах, где воздух напоен ароматом целебного кедра. Вы будете засыпать и просыпаться под шум могучего леса и любоваться гладью Золотого озера.

Размещение: Уютные комнаты на 2 человек.

Удобства: в номере

Это место для старта путешествия — чтобы замедлиться, настроиться на ритм природы и накопить силы.

Вторая остановка: Чулышманская долина (4 ночи)

Место: Сердце Чулышманской долины.

Атмосфера: Мистика, мощь и единение с традициями.

После переезда нас ждет полная смена декораций и энергетики. Мы будем жить в окружении величественных пейзажей.

На выбор два формата проживания:

Гостевой домик: Стандартный деревянный домик для трех человек

Национальный аил: Уникальное четырехместное размещение в традиционном деревянном жилище алтайцев. Позволяет по-настоящему прочувствовать дух этого места и его культуру.

Удобства: на территории

Долина реки Чулышман — это место силы, где практики обретают особую глубину, а связь с природой становится осязаемой.

Третья остановка: У подножия гор (2 ночи)

Место: Район деревни Акташ, после перевала Кату-Ярык.

Атмосфера: Суровая красота высокогорий, простор и свобода.

После захватывающего дух спуска с перевала Кату-Ярык нас ждет новый пейзаж и финальная глава нашего путешествия. Мы разместимся в комфортабельных домиках с удобствами.

Размещение: Домики на 3х человек.

Удобства: Все номера с удобствами. Возможно двухместное размещение за небольшую доплату

Это место для завершающего этапа трансформации, интеграции опыта и подготовки к возвращению в обычную жизнь — уже обновленным и наполненным силой Алтая.

Завершающая остановка: Отдых перед дорогой (1 ночь)

Место: Комфортный хостел Игман, Горно-Алтайск.

Задача: Спокойно отдохнуть, интегрировать впечатления и с комфортом подготовиться к вылету.

Размещение: номера по 2-3 человека

Удобства: на этаже

После насыщенного путешествия и завершающего переезда мы остановимся в уютном хостеле Игман. Это наша бережная забота о вас — чтобы вы могли отдохнуть, принять душ и спокойно собраться, не спеша на утренний рейс.

Это плавный и комфортный переход из мира горной мощи и тишины обратно в ритм города, позволяющий сохранить внутреннее состояние покоя и приобретённую силу.