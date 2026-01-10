Энергия твоей мечты: йога-путешествие по Алтаю

Наше путешествие - это глубокое погружение в разные лики Алтая
Описание тура

Наше путешествие - это глубокое погружение в разные лики Алтая.

Я специально выбрала места, где природа становится частью вашего трансформационного процесса.

Первая остановка: Телецкое озеро (3 ночи)

Место: Ретритный центр Дом Созвездий, берег Телецкого озера, за поселком Артыбаш.

Атмосфера: Уединение, сила воды и древнего леса.

Здесь мы остановимся в новых деревянных домах, где воздух напоен ароматом целебного кедра. Вы будете засыпать и просыпаться под шум могучего леса и любоваться гладью Золотого озера.

Размещение: Уютные комнаты на 2 человек.

Удобства: в номере

Это место для старта путешествия — чтобы замедлиться, настроиться на ритм природы и накопить силы.

Вторая остановка: Чулышманская долина (4 ночи)

Место: Сердце Чулышманской долины.

Атмосфера: Мистика, мощь и единение с традициями.

После переезда нас ждет полная смена декораций и энергетики. Мы будем жить в окружении величественных пейзажей.

На выбор два формата проживания:

Гостевой домик: Стандартный деревянный домик для трех человек

Национальный аил: Уникальное четырехместное размещение в традиционном деревянном жилище алтайцев. Позволяет по-настоящему прочувствовать дух этого места и его культуру.

Удобства: на территории

Долина реки Чулышман — это место силы, где практики обретают особую глубину, а связь с природой становится осязаемой.

Третья остановка: У подножия гор (2 ночи)

Место: Район деревни Акташ, после перевала Кату-Ярык.

Атмосфера: Суровая красота высокогорий, простор и свобода.

После захватывающего дух спуска с перевала Кату-Ярык нас ждет новый пейзаж и финальная глава нашего путешествия. Мы разместимся в комфортабельных домиках с удобствами.

Размещение: Домики на 3х человек.

Удобства: Все номера с удобствами. Возможно двухместное размещение за небольшую доплату

Это место для завершающего этапа трансформации, интеграции опыта и подготовки к возвращению в обычную жизнь — уже обновленным и наполненным силой Алтая.

Завершающая остановка: Отдых перед дорогой (1 ночь)

Место: Комфортный хостел Игман, Горно-Алтайск.

Задача: Спокойно отдохнуть, интегрировать впечатления и с комфортом подготовиться к вылету.

Размещение: номера по 2-3 человека

Удобства: на этаже

После насыщенного путешествия и завершающего переезда мы остановимся в уютном хостеле Игман. Это наша бережная забота о вас — чтобы вы могли отдохнуть, принять душ и спокойно собраться, не спеша на утренний рейс.

Это плавный и комфортный переход из мира горной мощи и тишины обратно в ритм города, позволяющий сохранить внутреннее состояние покоя и приобретённую силу.

Программа тура по дням

1 день

14 июня. Встреча с Алтаем

11:30 — Встреча группы в Горно-Алтайске.

Точное время будет согласовано дополнительно, исходя из ваших рейсов. Наш комфортабельный автобус соберет всех участников.

12:00 15:00 — Живописный переезд к Телецкому озеру.

Вас ждет путешествие по одной из красивейших дорог Алтая, где горные хребты сменяются долинами бирюзовых рек.

15:00 — Прибытие на базу, размещение в уютных номерах и долгожданный обед.

16:00 17:00 — Свободное время.

Вы можете отдохнуть после дороги, прогуляться по берегу легендарного Золотого озера, вдохнуть чистейший воздух, напоенный ароматом тайги.

17:00 19:00 Знакомство и первая практика.

Мы соберемся в нашем йога-зале, чтобы познакомиться, задать намерение на путешествие и мягко войти в практику через простую, но глубокую крийю Кундалини-йоги и звуковую медитацию, которая поможет снять дорожную усталость и настроиться на энергию этого места.

19:30 — Ужин и свободный вечер для отдыха и неспешного общения.

2 день

15 июня. Пробуждение силы и погружение в традиции

Тема нашего дня - здоровье. И это сильно связано с темой исполнения желаний.

Если тело истощено оно не поддержит ни одно намерение.

Мы здесь за ресурсом, и в первую очередь - за ресурсом своего тела.

7:00 8:30 Утренняя Кундалини-йога.

Мы встретимся на ковриках, чтобы зарядиться энергией пробуждающегося дня.

Практика будет посвящена пробуждению внутренней силы и настройке гармоничного взаимодействия с собой и окружающим миром.

9:00 — Заряжающий завтрак.

10:30 13:30 Путешествие в сакральный Алтай.

Нас ждет встреча с интересным рассказчиком и глубокое погружение в магию этого края: вы познакомитесь с древними обычаями и мистическими обрядами коренных народов, услышите удивительные легенды и прикоснетесь к живой истории Алтая.

А так же получим благословение у духов Алтая на наше путешествие.

14:00 — Обед.

15:00 18:00 — Свободное время для интеграции впечатлений.

Вы можете погулять по лесу, найти свое тихое место у озера или просто отдохнуть, наслаждаясь покоем.

19:00 — Ужин.

20:30 21:30 Вечерняя медитация

Завершим день глубоким расслаблением под звуки волшебных инструментов, которые помогут гармонизировать состояние и закрепить полученный опыт.

3 день

16 июня Прогулка по тайге и сувениры на память

Тема - коммуникация. Любой успех к нам может прийти только через людей.

Но в первую очередь, нужно научиться договариваться с собой.

7:00 8:30 Утренняя Кундалини-йога.

Практика для горловой чакры чтобы синхронизировать внутренние ритмы с ритмами природы, смелее себя проявлять и проявить свои творческие способности.

9:00 — Завтрак.

10:00 13:30 Прогулка по первозданной тайге.

Мы отправимся на прогулку вдоль одной из местных красавиц — Третьей речки или Ойрок. Вас ждут потрясающие виды, чистейший воздух, мощь и спокойствие вековой тайги. Здесь можно по-настоящему ощутить единение с природой.

14:00 — Обед.

15:00 18:00 — Свободное время и шопинг.

У вас будет возможность приобрести уникальные сувениры от местных мастеров: изделия из камня и кожи, знаменитый алтайский чай, целебные травяные сборы и алтайский мед.

19:00 — Ужин.

20:30 21:30 Вечерняя практика Звук и Тишина.

Комплексная медитация, объединяющая пранаямы Кундалини-йоги и глубокое погружение в звуковую медитацию. Это поможет переработать впечатления дня и настроиться на завтрашние приключения.

4 день

17 июня Жизнь как путь

Этот день станет настоящим путешествием-метафорой: как вода пересекает озеро, так и мы пересекаем границы привычного себя, чтобы оказаться в сердце алтайской силы.

И сегодня исследуем такую тему - соответствие своих желания своим внутренним состояниям навыкам.

Утро: Прощание с Телецким озером

7:008:30

Утренняя практика

Крийя Кундалини-йоги, помогающая отпустить старое и открыться новым впечатлениям. Мы поблагодарим озеро за принятие и очищение.

9:00

Энергетический завтрак

Нас ждут целебные алтайские каши и травяные чаи для сил в дорогу.

День: Путешествие-приключение сквозь стихии

11:30

Отправление на катере

Забрав вещи, мы отправляемся в захватывающее путешествие по всей длине Телецкого озера.

Остановка на водопаде Корбу

Сила воды: мощный 13-метровый водопад

И возможно нам повезет, и мы встретим француженку, которая променяла Елисейские поля на алтайскую тайгу. Вы увидите, как настоящая любовь может создать рай даже в самом удаленном уголке мира.

Вкус Алтая: дегустация местной хариуса (по желанию) и уникальных французских десертов, приготовленных из алтайских продуктов.

14:00

Пересадка на автобус и переезд в Чулышманскую долину

И вы увидите как пейзажи будут меняться — от водных просторов к величию гор.

Вечер: Обретение нового дома

Прибытие в ретритный центр в Чулышманской долине. Размещение.

Мы будем жить в простых деревянных домиках с удобствами на территории. Эта простота — часть магии: она помогает сбросить наносное и ощутить настоящую жизнь.

18:00

Ужин

Сытная вегетарианская кухня, восстановление сил после дороги.

20:30

Вечерняя медитация Земля предков

Чулышманская долина — одно из самых сильных мест Алтая. Мы проведем медитацию и соединимся с духом этой земли, ощутим ее поддержку и мудрость.

Почему этот день особенный:

Вы совершите путешествие сквозь три стихии: вода (озеро), земля (долина), воздух (горные перевалы)

Услышите реальную историю трансформации, которая вдохновит на изменения в собственной жизни

Попробуете Алтай на вкус — от дикой рыбы до французских десертов с местным характером

Попадете из курортного Алтая (Телецкое) в дикий, настоящий Алтай (Чулышман)

Иногда чтобы найти себя, нужно оказаться в месте, где нет ничего знакомого. Чулышманская долина — именно такое место.

5 день

18 июня Встреча с одним из чудес нашего мира

Утро: Пробуждение в раю

Вы просыпаетесь в одном из самых диких и прекрасных мест Алтая.

За окном — величественные горы, чистый воздух и пение птиц.

Этот день посвящен неспешному исследованию и глубокому соединению с природой.

И мы продолжаем идти маленькими шагами к своим большим и не очень целям.

Если цели небольшие - они от этого не становятся менее важными.

Желание-Знание как- Вера в то, что мне этот метод подходит.

Только присутствие этих трех составляющих приведет вас в желанное будущее, а не какое получится.

7:008:30

Утренняя практика

Комплекс Кундалини-йоги, направленный на заземление и наполнение энергией гор. Мы будем черпать силу из этой древней земли, готовясь к путешествию.

9:00

Сытный завтрак

Вкусные и полезные блюда, которые дадут нам энергию для предстоящего пути.

День: Путешествие в урочище Аккурум

10:00

Начало приключения

Мы неспешно выдвигаемся в сторону одной из главных жемчужин долины — уникальных каменных грибов.

10:30

Переправа через реку

Нас ждет захватывающая переправа на быстрой лодке через бирюзовые воды Чулышмана.

11:0013:30

Подъем к каменным грибам и медитация

Неспешный подъем в гору по тропе с потрясающими видами. Мы никуда не торопимся — можно останавливаться, фотографировать и любоваться пейзажами, от которых захватывает дух.

На одной из смотровых площадок мы проведем медитацию — практику тишины и растворения в величии окружающего пространства.

Послеобеденное время: Отдых и интеграция

14:00

Обед

Возвращение к месту размещения и вкусный обед, приготовленный с любовью из местных продуктов.

15:0017:00

Свободное время

Отдых, осмысление утренних впечатлений, прогулки по окрестностям или просто наслаждение покоем в этом удивительном месте.

Вечер: Звуковое очищение

17:3018:30

Звуковая медитация

Глубокая практика под звуки волшебных инструментов. Она поможет нам очиститься от остатков напряжения, гармонизировать энергии и закрепить полученный опыт.

19:00

Ужин

Уютный вечер в кругу единомышленников, обмен впечатлениями и вкусная вегетарианская еда.

Особенности этого дня:

Неспешный ритм: Мы никуда не торопимся, позволяя себе полностью прочувствовать каждый момент.

Уникальная природа: Каменные грибы — редкое геологическое явление, которое встречается только в нескольких местах мира.

Гармония активностей: Сочетание легкого похода, медитации на природе и глубокого отдыха.

В Чулышманской долине время течет иначе. Здесь учатся быть, а не казаться; чувствовать, а не анализировать.

6 день

19 июня Путь мирного воина - гармония силы и покоя

Утро: Пробуждение в объятиях долины

Благодарность и удовлетворение настоящим.

Если сегодня вы здесь - значит вам уже точно есть за что быть благодарным.

И из этого состояния мы двигаемся дальше.

7:008:30

Утренняя практика

Особая крийя Кундалини-йоги, которая поможет настроить тело и ум для предстоящего путешествия на лошадях.

Практика направлена на раскрытие тазобедренных суставов, укрепление центра и обретение чувства уверенности и спокойствия.

9:00

Энергетический завтрак

Питательный завтрак, который даст силы для конной прогулки

День: Конная прогулка — диалог с природой

Мы встретимся с опытными инструкторами и добрыми, спокойными лошадьми, привыкшими к горным тропам. После краткого инструктажа мы отправимся в путь.

Нас ждет неспешная прогулка по живописным тропам Чулышманской долины. Вы сможете:

Почувствовать ритм природы, слиться с ним в едином движении с лошадью.

Увидеть долину с нового ракурса, недоступного пешим туристам.

Созерцать божественные красоты: горные хребты, цветущие долины и бескрайние просторы.

Это будет медитативное путешествие, где не нужно никуда спешить, а можно просто быть в потоке.

14:00

Обед

Возвращение и сытный обед, чтобы восстановить силы.

Послеобеденное время: Банный ритуал

15:0018:00

Исцеляющая баня

После активной прогулки нас ждет настоящая сибирская баня!

Это не просто гигиеническая процедура, а целый ритуал очищения и восстановления:

Глубокое прогревание мышц, чтобы снять напряжение.

Ароматерапия с местными травами (пихта, кедр, чабрец).

Возможность окунуться в прохладную речку для закаливания (по желанию).

Баня — лучший способ завершить этот день, даря телу расслабление, а душе — лёгкость.

Вечер: Завершение дня в благости

19:00

Лёгкий ужин

20:00

Вечерняя медитация

Мы соберёмся для глубокой, спокойной медитации, чтобы закрепить в теле и сознании состояние гармонии, силы и радости, прожитое сегодня. Нас будет окружать лишь звук ветра и тишина гор.

21:00

Отдых

Свободное время для того, чтобы насладиться тишиной, понаблюдать за звездным небом или просто лечь спать с чувством глубокого удовлетворения.

Почему этот день особенный:

Конная прогулка — это древний способ путешествия, который помогает ощутить себя частью природы.

Ритм дня идеально сбалансирован: активность, расслабление и глубокий отдых.

Верхом на лошади ты не покоряешь природу, а учишься слышать ее сердцебиение.

В бане ты не просто моешь тело, а смываешь с души пыль обыденности.

7 день

20 июня Сила водопада - очищение и наполнение

Утро: Настройка на путь

Правдивость. Часто надо остановиться и честно посмотреть где я нахожусь.

Иногда чтобы двигаться к улучшению надо сильно разозлиться на то, что есть сейчас.

Нам всегда есть за что быть благодарным и есть на что негодовать.

И в обоих этих состояниях есть ресурс. И в любви, и в гневе.

Каждому есть что здесь поисследовать.

7:00 8:30

Утренняя практика

Крийя Кундалини-йоги, направленная на раскрытие энергетических каналов, повышение жизненного тонуса и гармонизацию состояния перед дорогой. Практика поможет нам войти в ритм предстоящего пути и настроиться на диалог со стихией воды.

9:00

Сбалансированный завтрак

Питательный завтрак. Мы также соберем с собой ланч-боксы с вкусным и полезным обедом для пикника у водопада.

День: Путешествие к водопаду Куркуре

10:00

Начало похода

Мы отправляемся в живописный двухчасовой поход по тропе вдоль реки Чулышман. Нас ждут:

Неспешная ходьба в комфортном темпе с остановками для фото и отдыха.

Чистейший воздух, напоенный ароматом хвои и горных трав.

Постепенное погружение в дикую природу, вдали от цивилизации.

12:00 и сколько угодно по времени

Пикник и медитация под шум водопада.

Мы достигаем цели — многокаскадного водопада Куркуре, низвергающегося с 20-метровой высоты.

Обед на лоне природы: мы насладимся приготовленной заранее пищей под мощный гул падающей воды.

Практика осознанного присутствия и соединения со стихией воды. Мы позволим звуку и вибрации водопада очистить ум, смыть остатки напряжения и наполниться свежей энергией.

Это время для личного общения с могущественной силой водного потока.

Возвращение и завершение дня

Обратный путь

Неспешное возвращение на базу по уже знакомой тропе, но с новым взглядом и ощущением лёгкости после медитации у водопада.

19:00

Ужин

Теплая, душевная трапеза в кругу группы, где можно обменяться впечатлениями и ощущениями от прожитого дня.

Вечер: Интеграция опыта

Особенности этого дня:

Доступность маршрута: Поход подходит для людей с любой физической подготовкой.

Мощь стихии: Водопад Куркуре — это не только красота, но и сильная энергетика, способная зарядить и трансформировать.

Единение с природой: День, полностью посвященный пешему путешествию, позволяет глубже прочувствовать ритмы и дыхание Алтая.

Водопад не просто течет — он поет. И в его песне есть ответы на вопросы, которые мы не решались задать.

8 день

21 июня День летнего солнцестояния

Встреча с великим перевалом в день летнего Солнцестояния

Вся Сила природы сегодня на вашей стороне.

И сегодня самое время освободиться от страхов и двинуть через высокий перевал в светлое будущее.

Почему мы часто остаемся там, где нам плохо? Думаю все знают правильный ответ. Но мало кто знает что делать.

А всего-то - надо оказаться в день летнего Солнцестояния на легендарном перевале.

Утро: Завершающая практика в сердце Чулышмана

7:008:30

Утренняя практика

Прощальная крийя Кундалини-йоги, посвященная благодарности могущественной Чулышманской долине за силу, покой и откровения.

Мы мысленно поблагодарим это место, соберем все полученные дары в сердце и подготовимся к новому этапу пути.

9:00

Завтрак и сборы

Вкусный, сытный завтрак, сбор вещей и прощание с нашим временным домом в долине.

День: Легендарный перевал Кату-Ярык

10:00

Выезд в направлении перевала Кату-Ярык

12:00

Прибытие на перевал Кату-Ярык

Нас ждет одна из самых зрелищных и узнаваемых точек на карте Алтая. Это не просто перевал, а грандиозная смотровая площадка, открывающая панораму на долину реки Чулышман с высоты птичьего полета.

Что делает это место уникальным:

Величественный серпантин: Дорога, спускающаяся с перевала в долину, состоит из девяти крутых петель и является одной из самых впечатляющих в России.

Перепад высот: Смотровая площадка находится на высоте около 1200 метров над уровнем моря.

Отсюда открывается вид на долину, лежащую на 400-500 метров ниже.

Этот головокружительный перепад и создает ощущение невероятного масштаба и простора.

Энергия свободы: Кату-Ярык — место силы, где дух захватывает не только от высоты, но и от чувства полной свободы, единения с бескрайними горными просторами.

Мы сделаем остановку, чтобы восхититься, сделать фотографии на память и вдохнуть воздух величия Алтая.

15:00

Прибытие на новую базу в поселке Акташ

После примерно 5 часов пути, наполненных впечатлениями, мы приедем на комфортабельную базу отдыха в поселке Акташ. Здесь нас ждут уютные номера, горячий душ и долгожданный отдых.

Вечер: Прибытие и обустройство

16:00

Размещение на базе, отдых

19:00

Ужин

Расслабленная вечерняя трапеза в новом месте.

Обеды и ужины в поселке Акташ не включены в стоимость тура.

Мы будем ходить в кафе и пробовать местную кухню.

20:30

Вечерний круг Дорога и я

Небольшая медитация-рефлексия, чтобы поделиться впечатлениями от дня, интегрировать опыт переезда и настроиться на завершающий этап нашего путешествия.

Философия дня:

Иногда, чтобы увидеть всю красоту пройденного пути, нужно подняться на высоту и оглянуться назад. Кату-Ярык дарит нам эту возможность — проститься с долиной, поблагодарить ее и, сохранив всю ее силу в сердце, двигаться дальше.

9 день

22 июня Встреча с внеземными ландшафтами

Утро: Зарядка для космического путешествия

На день, где мы встретимся с марсианскими ландшафтами - я оставила супер-тему: взаимоотношения с более сильными энергоструктурами. И это очень интересно.

Ваше желание может не сбываться просто потому, что у кого-то на вас другие планы.

Как вам такое?

7:008:30

Утренняя практика Космическое сознание

Особая крийя Кундалини-йоги, направленная на расширение восприятия и подготовку к встрече с неземными пейзажами. Практика поможет нам выйти за пределы привычных форм и ощутить единство с многомерностью Вселенной.

9:00

Завтрак

Легкий и питательный завтрак, который зарядит нас силами для путешествия в инопланетные миры: злаковые каши, орехи, сухофрукты и целебные алтайские чаи.

День: Экспедиция на Марс

10:00

Выезд в Марсианскую долину

11:00

Прибытие в Марсианскую долину

Нас ждет одно из самых фантастических мест Алтая — Кызыл-Чин (Марсианская долина). Это уникальное геологическое образование, где за миллионы лет ветер и вода создали ландшафты, поразительно похожие на марсианские.

Что делает это место уникальным:

Внеземные пейзажи: Яркие красно-оранжевые, лиловые и зеленые глиняные скалы создают ощущение полного перемещения на другую планету. Это естественные декорации для фантастических фильмов!

Марс 1 и Марс 2: Мы посетим обе самые зрелищные локации долины, каждая из которых открывает свой уникальный инопланетный вид.

Сила земли: Глины и минералы, окрашивающие склоны, обладают особой энергетикой. Это место для перезагрузки сознания, где стираются старые шаблоны и рождаются новые идеи.

Фотографии: Здесь получаются самые невероятные кадры, которые удивят ваших друзей и останутся в памяти навсегда.

Возвращение на Землю

15:00

Возвращение на базу в Акташе

После столь сильных впечатлений нас ждет отдых на уютной базе. Вы сможете осмыслить пережитый опыт, принять душ и расслабиться.

19:00

Ужин

Душевный ужин, где мы сможем поделиться своими ощущениями и впечатлениями от полета на Марс.

20:30

Вечерняя медитация Интеграция космоса

Специальная медитация, которая поможет вернуться на Землю, заякорить полученные мощные энергии и гармонично вплести космический опыт в нашу повседневную реальность.

Философия дня:

Марсианская долина напоминает нам, что мы — дети не только Земли, но и Вселенной. Иногда нужно оказаться в месте, где стираются все привычные ориентиры, чтобы вспомнить: наша истинная природа безгранична и многомерна.

10 день

23 июня Интеграция. Чуйский тракт

Утро: Завершающая практика на алтайской земле

И сегодня мы просто интегрируем весь свой новый опыт в себя.

Глубоко и честно.

7:008:30

Утренняя практика

Завершающая, глубоко интегрирующая крийя. Мы соберем воедино все дары этого путешествия — силу гор, текучесть рек, покой долин и ясность неба — и запечатаем их в своем сердце как неиссякаемый внутренний ресурс. Это практика благодарности и осознания произошедших изменений.

9:00

Прощальный завтрак в Акташе

Торжественный и одновременно легкий завтрак. Мы делимся тишиной и улыбками, чувствуя, как за эти дни стали настоящей семьей.

День: Путешествие по легендарному Чуйскому тракту

10:00

Выезд по главной дороге Алтая

Нас ждет путешествие по Чуйскому тракту — дороге, признанной одной из самых красивых в мире. Это не просто переезд, а финальный, подводящий итог всему путешествию аккорд.

В пути:

Мы будем останавливаться на самых живописных смотровых площадках, чтобы вдохнуть полной грудью и сделать последние кадры на память.

Проедем через Семинский перевал — сакральное место силы.

Увидим слияние рек Чуи и Катуни — мощное и завораживающее зрелище.

Остановимся на обед в уютном кафе, чтобы подкрепиться перед дальней дорогой.

17:00

Прибытие в Горно-Алтайск. Размещение в хостеле Игман.

Мы прибываем в город, но это уже не точка старта. Это портал между мирами — миром алтайской магии и миром нашей обычной жизни. Комфортный хостел станет нашим временным пристанищем для мягкой адаптации.

Вечер: Прощальный круг

19:00

Торжественный прощальный ужин

Мы соберемся за общим столом не для того, чтобы попрощаться, а чтобы отпраздновать наше путешествие и преображение. Мы будем делиться самыми яркими открытиями и тем, что каждый увозит в своем сердце.

Философия дня и всего путешествия:

Да, мы опять в Горно-Алтайске, но трансформации были неизбежны и мы уже не те, что 10 дней назад. Мы везем домой:

Силу гор в позвоночнике.

Текучесть рек в своем сердце.

Тишину долин в своем уме.

Ясность неба в своем взгляде.

Вы не просто посетили Алтай. Вы впустили его в себя. И теперь, где бы вы ни были, вы можете закрыть глаза, сделать глубокий вдох — и снова оказаться здесь. Потому что Алтай — это не место на карте. Это состояние души, которое вы теперь носите в себе.

Отныне ваш внутренний компас всегда будет настроен на частоту гармонии. Вы возвращаетесь не туда, откуда приехали. Вы возвращаетесь домой — к своему настоящему Я.

11 день

24 июня До новых встреч

Утро теплых объятий и прощания до следующих встреч, которые чаще всего случаются.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость включено:
  • Проживание
  • Все экскурсии
  • Трансферы по программе, туристический сбор в Марсианскую долину
  • Трехразовое питание, кроме: обеда при переезде на катере через Телецкое озеро, обедов и ужинов в поселке Акташ и питания на трассе
  • Практики кундалини-йоги и медитации каждый день
Что не входит в цену
  • Авиа билеты в/из Горно-Алтайск
  • Питание на трассе
  • Обед при переезде на катере через Телецкое озеро, туристический сбор на территорию водопада Корбу
  • Ужины и обеды в поселке Акташ (включены только завтраки) 2 дня
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествую я всю сознательную жизнь, и организовала 11 йога-туров и ретритов. Проводила туры в Индии, Тыве, Алтае и Хакасии. Мое самое любимое - Тыва, место, покоряющее своей невероятной аутентичностью и природными
ландшафтами. Все мои маршруты уникальны, основное отличие - интегрированные практики кундалини-йоги и звуковых медитаций. Сочетание экскурсий и терапевтических практик дают максимальный эффект, перезагрузку и новое видение. Каждый тур имеет свою программу, и каждый день открываем новые грани в обозначенной теме. Так же в группах всегда любящая, дружелюбная атмосфера, никто не остается в стороне. Для меня в турах очень важен комфорт, удобный маршрут - сочетание перемещения и дней отдыха, интересная программа, экскурсии всегда только максимально-интересные и соединенные смыслом с практиками. Путешествия преимущественно для женщин, мужчины бывают в турах, но только вместе с женами. Для тех кто практикует йогу, но всегда половина группы впервые начинает практиковать именно в этих турах.

