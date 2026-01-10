Описание тура
Наше путешествие - это глубокое погружение в разные лики Алтая.
Я специально выбрала места, где природа становится частью вашего трансформационного процесса.
Первая остановка: Телецкое озеро (3 ночи)
Место: Ретритный центр Дом Созвездий, берег Телецкого озера, за поселком Артыбаш.
Атмосфера: Уединение, сила воды и древнего леса.
Здесь мы остановимся в новых деревянных домах, где воздух напоен ароматом целебного кедра. Вы будете засыпать и просыпаться под шум могучего леса и любоваться гладью Золотого озера.
Размещение: Уютные комнаты на 2 человек.
Удобства: в номере
Это место для старта путешествия — чтобы замедлиться, настроиться на ритм природы и накопить силы.
Вторая остановка: Чулышманская долина (4 ночи)
Место: Сердце Чулышманской долины.
Атмосфера: Мистика, мощь и единение с традициями.
После переезда нас ждет полная смена декораций и энергетики. Мы будем жить в окружении величественных пейзажей.
На выбор два формата проживания:
Гостевой домик: Стандартный деревянный домик для трех человек
Национальный аил: Уникальное четырехместное размещение в традиционном деревянном жилище алтайцев. Позволяет по-настоящему прочувствовать дух этого места и его культуру.
Удобства: на территории
Долина реки Чулышман — это место силы, где практики обретают особую глубину, а связь с природой становится осязаемой.
Третья остановка: У подножия гор (2 ночи)
Место: Район деревни Акташ, после перевала Кату-Ярык.
Атмосфера: Суровая красота высокогорий, простор и свобода.
После захватывающего дух спуска с перевала Кату-Ярык нас ждет новый пейзаж и финальная глава нашего путешествия. Мы разместимся в комфортабельных домиках с удобствами.
Размещение: Домики на 3х человек.
Удобства: Все номера с удобствами. Возможно двухместное размещение за небольшую доплату
Это место для завершающего этапа трансформации, интеграции опыта и подготовки к возвращению в обычную жизнь — уже обновленным и наполненным силой Алтая.
Завершающая остановка: Отдых перед дорогой (1 ночь)
Место: Комфортный хостел Игман, Горно-Алтайск.
Задача: Спокойно отдохнуть, интегрировать впечатления и с комфортом подготовиться к вылету.
Размещение: номера по 2-3 человека
Удобства: на этаже
После насыщенного путешествия и завершающего переезда мы остановимся в уютном хостеле Игман. Это наша бережная забота о вас — чтобы вы могли отдохнуть, принять душ и спокойно собраться, не спеша на утренний рейс.
Это плавный и комфортный переход из мира горной мощи и тишины обратно в ритм города, позволяющий сохранить внутреннее состояние покоя и приобретённую силу.
Программа тура по дням
14 июня. Встреча с Алтаем
11:30 — Встреча группы в Горно-Алтайске.
Точное время будет согласовано дополнительно, исходя из ваших рейсов. Наш комфортабельный автобус соберет всех участников.
12:00 15:00 — Живописный переезд к Телецкому озеру.
Вас ждет путешествие по одной из красивейших дорог Алтая, где горные хребты сменяются долинами бирюзовых рек.
15:00 — Прибытие на базу, размещение в уютных номерах и долгожданный обед.
16:00 17:00 — Свободное время.
Вы можете отдохнуть после дороги, прогуляться по берегу легендарного Золотого озера, вдохнуть чистейший воздух, напоенный ароматом тайги.
17:00 19:00 Знакомство и первая практика.
Мы соберемся в нашем йога-зале, чтобы познакомиться, задать намерение на путешествие и мягко войти в практику через простую, но глубокую крийю Кундалини-йоги и звуковую медитацию, которая поможет снять дорожную усталость и настроиться на энергию этого места.
19:30 — Ужин и свободный вечер для отдыха и неспешного общения.
15 июня. Пробуждение силы и погружение в традиции
Тема нашего дня - здоровье. И это сильно связано с темой исполнения желаний.
Если тело истощено оно не поддержит ни одно намерение.
Мы здесь за ресурсом, и в первую очередь - за ресурсом своего тела.
7:00 8:30 Утренняя Кундалини-йога.
Мы встретимся на ковриках, чтобы зарядиться энергией пробуждающегося дня.
Практика будет посвящена пробуждению внутренней силы и настройке гармоничного взаимодействия с собой и окружающим миром.
9:00 — Заряжающий завтрак.
10:30 13:30 Путешествие в сакральный Алтай.
Нас ждет встреча с интересным рассказчиком и глубокое погружение в магию этого края: вы познакомитесь с древними обычаями и мистическими обрядами коренных народов, услышите удивительные легенды и прикоснетесь к живой истории Алтая.
А так же получим благословение у духов Алтая на наше путешествие.
14:00 — Обед.
15:00 18:00 — Свободное время для интеграции впечатлений.
Вы можете погулять по лесу, найти свое тихое место у озера или просто отдохнуть, наслаждаясь покоем.
19:00 — Ужин.
20:30 21:30 Вечерняя медитация
Завершим день глубоким расслаблением под звуки волшебных инструментов, которые помогут гармонизировать состояние и закрепить полученный опыт.
16 июня Прогулка по тайге и сувениры на память
Тема - коммуникация. Любой успех к нам может прийти только через людей.
Но в первую очередь, нужно научиться договариваться с собой.
7:00 8:30 Утренняя Кундалини-йога.
Практика для горловой чакры чтобы синхронизировать внутренние ритмы с ритмами природы, смелее себя проявлять и проявить свои творческие способности.
9:00 — Завтрак.
10:00 13:30 Прогулка по первозданной тайге.
Мы отправимся на прогулку вдоль одной из местных красавиц — Третьей речки или Ойрок. Вас ждут потрясающие виды, чистейший воздух, мощь и спокойствие вековой тайги. Здесь можно по-настоящему ощутить единение с природой.
14:00 — Обед.
15:00 18:00 — Свободное время и шопинг.
У вас будет возможность приобрести уникальные сувениры от местных мастеров: изделия из камня и кожи, знаменитый алтайский чай, целебные травяные сборы и алтайский мед.
19:00 — Ужин.
20:30 21:30 Вечерняя практика Звук и Тишина.
Комплексная медитация, объединяющая пранаямы Кундалини-йоги и глубокое погружение в звуковую медитацию. Это поможет переработать впечатления дня и настроиться на завтрашние приключения.
17 июня Жизнь как путь
Этот день станет настоящим путешествием-метафорой: как вода пересекает озеро, так и мы пересекаем границы привычного себя, чтобы оказаться в сердце алтайской силы.
И сегодня исследуем такую тему - соответствие своих желания своим внутренним состояниям навыкам.
Утро: Прощание с Телецким озером
7:008:30
Утренняя практика
Крийя Кундалини-йоги, помогающая отпустить старое и открыться новым впечатлениям. Мы поблагодарим озеро за принятие и очищение.
9:00
Энергетический завтрак
Нас ждут целебные алтайские каши и травяные чаи для сил в дорогу.
День: Путешествие-приключение сквозь стихии
11:30
Отправление на катере
Забрав вещи, мы отправляемся в захватывающее путешествие по всей длине Телецкого озера.
Остановка на водопаде Корбу
Сила воды: мощный 13-метровый водопад
И возможно нам повезет, и мы встретим француженку, которая променяла Елисейские поля на алтайскую тайгу. Вы увидите, как настоящая любовь может создать рай даже в самом удаленном уголке мира.
Вкус Алтая: дегустация местной хариуса (по желанию) и уникальных французских десертов, приготовленных из алтайских продуктов.
14:00
Пересадка на автобус и переезд в Чулышманскую долину
И вы увидите как пейзажи будут меняться — от водных просторов к величию гор.
Вечер: Обретение нового дома
Прибытие в ретритный центр в Чулышманской долине. Размещение.
Мы будем жить в простых деревянных домиках с удобствами на территории. Эта простота — часть магии: она помогает сбросить наносное и ощутить настоящую жизнь.
18:00
Ужин
Сытная вегетарианская кухня, восстановление сил после дороги.
20:30
Вечерняя медитация Земля предков
Чулышманская долина — одно из самых сильных мест Алтая. Мы проведем медитацию и соединимся с духом этой земли, ощутим ее поддержку и мудрость.
Почему этот день особенный:
Вы совершите путешествие сквозь три стихии: вода (озеро), земля (долина), воздух (горные перевалы)
Услышите реальную историю трансформации, которая вдохновит на изменения в собственной жизни
Попробуете Алтай на вкус — от дикой рыбы до французских десертов с местным характером
Попадете из курортного Алтая (Телецкое) в дикий, настоящий Алтай (Чулышман)
Иногда чтобы найти себя, нужно оказаться в месте, где нет ничего знакомого. Чулышманская долина — именно такое место.
18 июня Встреча с одним из чудес нашего мира
Утро: Пробуждение в раю
Вы просыпаетесь в одном из самых диких и прекрасных мест Алтая.
За окном — величественные горы, чистый воздух и пение птиц.
Этот день посвящен неспешному исследованию и глубокому соединению с природой.
И мы продолжаем идти маленькими шагами к своим большим и не очень целям.
Если цели небольшие - они от этого не становятся менее важными.
Желание-Знание как- Вера в то, что мне этот метод подходит.
Только присутствие этих трех составляющих приведет вас в желанное будущее, а не какое получится.
7:008:30
Утренняя практика
Комплекс Кундалини-йоги, направленный на заземление и наполнение энергией гор. Мы будем черпать силу из этой древней земли, готовясь к путешествию.
9:00
Сытный завтрак
Вкусные и полезные блюда, которые дадут нам энергию для предстоящего пути.
День: Путешествие в урочище Аккурум
10:00
Начало приключения
Мы неспешно выдвигаемся в сторону одной из главных жемчужин долины — уникальных каменных грибов.
10:30
Переправа через реку
Нас ждет захватывающая переправа на быстрой лодке через бирюзовые воды Чулышмана.
11:0013:30
Подъем к каменным грибам и медитация
Неспешный подъем в гору по тропе с потрясающими видами. Мы никуда не торопимся — можно останавливаться, фотографировать и любоваться пейзажами, от которых захватывает дух.
На одной из смотровых площадок мы проведем медитацию — практику тишины и растворения в величии окружающего пространства.
Послеобеденное время: Отдых и интеграция
14:00
Обед
Возвращение к месту размещения и вкусный обед, приготовленный с любовью из местных продуктов.
15:0017:00
Свободное время
Отдых, осмысление утренних впечатлений, прогулки по окрестностям или просто наслаждение покоем в этом удивительном месте.
Вечер: Звуковое очищение
17:3018:30
Звуковая медитация
Глубокая практика под звуки волшебных инструментов. Она поможет нам очиститься от остатков напряжения, гармонизировать энергии и закрепить полученный опыт.
19:00
Ужин
Уютный вечер в кругу единомышленников, обмен впечатлениями и вкусная вегетарианская еда.
Особенности этого дня:
Неспешный ритм: Мы никуда не торопимся, позволяя себе полностью прочувствовать каждый момент.
Уникальная природа: Каменные грибы — редкое геологическое явление, которое встречается только в нескольких местах мира.
Гармония активностей: Сочетание легкого похода, медитации на природе и глубокого отдыха.
В Чулышманской долине время течет иначе. Здесь учатся быть, а не казаться; чувствовать, а не анализировать.
19 июня Путь мирного воина - гармония силы и покоя
Утро: Пробуждение в объятиях долины
Благодарность и удовлетворение настоящим.
Если сегодня вы здесь - значит вам уже точно есть за что быть благодарным.
И из этого состояния мы двигаемся дальше.
7:008:30
Утренняя практика
Особая крийя Кундалини-йоги, которая поможет настроить тело и ум для предстоящего путешествия на лошадях.
Практика направлена на раскрытие тазобедренных суставов, укрепление центра и обретение чувства уверенности и спокойствия.
9:00
Энергетический завтрак
Питательный завтрак, который даст силы для конной прогулки
День: Конная прогулка — диалог с природой
Мы встретимся с опытными инструкторами и добрыми, спокойными лошадьми, привыкшими к горным тропам. После краткого инструктажа мы отправимся в путь.
Нас ждет неспешная прогулка по живописным тропам Чулышманской долины. Вы сможете:
Почувствовать ритм природы, слиться с ним в едином движении с лошадью.
Увидеть долину с нового ракурса, недоступного пешим туристам.
Созерцать божественные красоты: горные хребты, цветущие долины и бескрайние просторы.
Это будет медитативное путешествие, где не нужно никуда спешить, а можно просто быть в потоке.
14:00
Обед
Возвращение и сытный обед, чтобы восстановить силы.
Послеобеденное время: Банный ритуал
15:0018:00
Исцеляющая баня
После активной прогулки нас ждет настоящая сибирская баня!
Это не просто гигиеническая процедура, а целый ритуал очищения и восстановления:
Глубокое прогревание мышц, чтобы снять напряжение.
Ароматерапия с местными травами (пихта, кедр, чабрец).
Возможность окунуться в прохладную речку для закаливания (по желанию).
Баня — лучший способ завершить этот день, даря телу расслабление, а душе — лёгкость.
Вечер: Завершение дня в благости
19:00
Лёгкий ужин
20:00
Вечерняя медитация
Мы соберёмся для глубокой, спокойной медитации, чтобы закрепить в теле и сознании состояние гармонии, силы и радости, прожитое сегодня. Нас будет окружать лишь звук ветра и тишина гор.
21:00
Отдых
Свободное время для того, чтобы насладиться тишиной, понаблюдать за звездным небом или просто лечь спать с чувством глубокого удовлетворения.
Почему этот день особенный:
Конная прогулка — это древний способ путешествия, который помогает ощутить себя частью природы.
Ритм дня идеально сбалансирован: активность, расслабление и глубокий отдых.
Верхом на лошади ты не покоряешь природу, а учишься слышать ее сердцебиение.
В бане ты не просто моешь тело, а смываешь с души пыль обыденности.
20 июня Сила водопада - очищение и наполнение
Утро: Настройка на путь
Правдивость. Часто надо остановиться и честно посмотреть где я нахожусь.
Иногда чтобы двигаться к улучшению надо сильно разозлиться на то, что есть сейчас.
Нам всегда есть за что быть благодарным и есть на что негодовать.
И в обоих этих состояниях есть ресурс. И в любви, и в гневе.
Каждому есть что здесь поисследовать.
7:00 8:30
Утренняя практика
Крийя Кундалини-йоги, направленная на раскрытие энергетических каналов, повышение жизненного тонуса и гармонизацию состояния перед дорогой. Практика поможет нам войти в ритм предстоящего пути и настроиться на диалог со стихией воды.
9:00
Сбалансированный завтрак
Питательный завтрак. Мы также соберем с собой ланч-боксы с вкусным и полезным обедом для пикника у водопада.
День: Путешествие к водопаду Куркуре
10:00
Начало похода
Мы отправляемся в живописный двухчасовой поход по тропе вдоль реки Чулышман. Нас ждут:
Неспешная ходьба в комфортном темпе с остановками для фото и отдыха.
Чистейший воздух, напоенный ароматом хвои и горных трав.
Постепенное погружение в дикую природу, вдали от цивилизации.
12:00 и сколько угодно по времени
Пикник и медитация под шум водопада.
Мы достигаем цели — многокаскадного водопада Куркуре, низвергающегося с 20-метровой высоты.
Обед на лоне природы: мы насладимся приготовленной заранее пищей под мощный гул падающей воды.
Практика осознанного присутствия и соединения со стихией воды. Мы позволим звуку и вибрации водопада очистить ум, смыть остатки напряжения и наполниться свежей энергией.
Это время для личного общения с могущественной силой водного потока.
Возвращение и завершение дня
Обратный путь
Неспешное возвращение на базу по уже знакомой тропе, но с новым взглядом и ощущением лёгкости после медитации у водопада.
19:00
Ужин
Теплая, душевная трапеза в кругу группы, где можно обменяться впечатлениями и ощущениями от прожитого дня.
Вечер: Интеграция опыта
Особенности этого дня:
Доступность маршрута: Поход подходит для людей с любой физической подготовкой.
Мощь стихии: Водопад Куркуре — это не только красота, но и сильная энергетика, способная зарядить и трансформировать.
Единение с природой: День, полностью посвященный пешему путешествию, позволяет глубже прочувствовать ритмы и дыхание Алтая.
Водопад не просто течет — он поет. И в его песне есть ответы на вопросы, которые мы не решались задать.
21 июня День летнего солнцестояния
Встреча с великим перевалом в день летнего Солнцестояния
Вся Сила природы сегодня на вашей стороне.
И сегодня самое время освободиться от страхов и двинуть через высокий перевал в светлое будущее.
Почему мы часто остаемся там, где нам плохо? Думаю все знают правильный ответ. Но мало кто знает что делать.
А всего-то - надо оказаться в день летнего Солнцестояния на легендарном перевале.
Утро: Завершающая практика в сердце Чулышмана
7:008:30
Утренняя практика
Прощальная крийя Кундалини-йоги, посвященная благодарности могущественной Чулышманской долине за силу, покой и откровения.
Мы мысленно поблагодарим это место, соберем все полученные дары в сердце и подготовимся к новому этапу пути.
9:00
Завтрак и сборы
Вкусный, сытный завтрак, сбор вещей и прощание с нашим временным домом в долине.
День: Легендарный перевал Кату-Ярык
10:00
Выезд в направлении перевала Кату-Ярык
12:00
Прибытие на перевал Кату-Ярык
Нас ждет одна из самых зрелищных и узнаваемых точек на карте Алтая. Это не просто перевал, а грандиозная смотровая площадка, открывающая панораму на долину реки Чулышман с высоты птичьего полета.
Что делает это место уникальным:
Величественный серпантин: Дорога, спускающаяся с перевала в долину, состоит из девяти крутых петель и является одной из самых впечатляющих в России.
Перепад высот: Смотровая площадка находится на высоте около 1200 метров над уровнем моря.
Отсюда открывается вид на долину, лежащую на 400-500 метров ниже.
Этот головокружительный перепад и создает ощущение невероятного масштаба и простора.
Энергия свободы: Кату-Ярык — место силы, где дух захватывает не только от высоты, но и от чувства полной свободы, единения с бескрайними горными просторами.
Мы сделаем остановку, чтобы восхититься, сделать фотографии на память и вдохнуть воздух величия Алтая.
15:00
Прибытие на новую базу в поселке Акташ
После примерно 5 часов пути, наполненных впечатлениями, мы приедем на комфортабельную базу отдыха в поселке Акташ. Здесь нас ждут уютные номера, горячий душ и долгожданный отдых.
Вечер: Прибытие и обустройство
16:00
Размещение на базе, отдых
19:00
Ужин
Расслабленная вечерняя трапеза в новом месте.
Обеды и ужины в поселке Акташ не включены в стоимость тура.
Мы будем ходить в кафе и пробовать местную кухню.
20:30
Вечерний круг Дорога и я
Небольшая медитация-рефлексия, чтобы поделиться впечатлениями от дня, интегрировать опыт переезда и настроиться на завершающий этап нашего путешествия.
Философия дня:
Иногда, чтобы увидеть всю красоту пройденного пути, нужно подняться на высоту и оглянуться назад. Кату-Ярык дарит нам эту возможность — проститься с долиной, поблагодарить ее и, сохранив всю ее силу в сердце, двигаться дальше.
22 июня Встреча с внеземными ландшафтами
Утро: Зарядка для космического путешествия
На день, где мы встретимся с марсианскими ландшафтами - я оставила супер-тему: взаимоотношения с более сильными энергоструктурами. И это очень интересно.
Ваше желание может не сбываться просто потому, что у кого-то на вас другие планы.
Как вам такое?
7:008:30
Утренняя практика Космическое сознание
Особая крийя Кундалини-йоги, направленная на расширение восприятия и подготовку к встрече с неземными пейзажами. Практика поможет нам выйти за пределы привычных форм и ощутить единство с многомерностью Вселенной.
9:00
Завтрак
Легкий и питательный завтрак, который зарядит нас силами для путешествия в инопланетные миры: злаковые каши, орехи, сухофрукты и целебные алтайские чаи.
День: Экспедиция на Марс
10:00
Выезд в Марсианскую долину
11:00
Прибытие в Марсианскую долину
Нас ждет одно из самых фантастических мест Алтая — Кызыл-Чин (Марсианская долина). Это уникальное геологическое образование, где за миллионы лет ветер и вода создали ландшафты, поразительно похожие на марсианские.
Что делает это место уникальным:
Внеземные пейзажи: Яркие красно-оранжевые, лиловые и зеленые глиняные скалы создают ощущение полного перемещения на другую планету. Это естественные декорации для фантастических фильмов!
Марс 1 и Марс 2: Мы посетим обе самые зрелищные локации долины, каждая из которых открывает свой уникальный инопланетный вид.
Сила земли: Глины и минералы, окрашивающие склоны, обладают особой энергетикой. Это место для перезагрузки сознания, где стираются старые шаблоны и рождаются новые идеи.
Фотографии: Здесь получаются самые невероятные кадры, которые удивят ваших друзей и останутся в памяти навсегда.
Возвращение на Землю
15:00
Возвращение на базу в Акташе
После столь сильных впечатлений нас ждет отдых на уютной базе. Вы сможете осмыслить пережитый опыт, принять душ и расслабиться.
19:00
Ужин
Душевный ужин, где мы сможем поделиться своими ощущениями и впечатлениями от полета на Марс.
20:30
Вечерняя медитация Интеграция космоса
Специальная медитация, которая поможет вернуться на Землю, заякорить полученные мощные энергии и гармонично вплести космический опыт в нашу повседневную реальность.
Философия дня:
Марсианская долина напоминает нам, что мы — дети не только Земли, но и Вселенной. Иногда нужно оказаться в месте, где стираются все привычные ориентиры, чтобы вспомнить: наша истинная природа безгранична и многомерна.
23 июня Интеграция. Чуйский тракт
Утро: Завершающая практика на алтайской земле
И сегодня мы просто интегрируем весь свой новый опыт в себя.
Глубоко и честно.
7:008:30
Утренняя практика
Завершающая, глубоко интегрирующая крийя. Мы соберем воедино все дары этого путешествия — силу гор, текучесть рек, покой долин и ясность неба — и запечатаем их в своем сердце как неиссякаемый внутренний ресурс. Это практика благодарности и осознания произошедших изменений.
9:00
Прощальный завтрак в Акташе
Торжественный и одновременно легкий завтрак. Мы делимся тишиной и улыбками, чувствуя, как за эти дни стали настоящей семьей.
День: Путешествие по легендарному Чуйскому тракту
10:00
Выезд по главной дороге Алтая
Нас ждет путешествие по Чуйскому тракту — дороге, признанной одной из самых красивых в мире. Это не просто переезд, а финальный, подводящий итог всему путешествию аккорд.
В пути:
Мы будем останавливаться на самых живописных смотровых площадках, чтобы вдохнуть полной грудью и сделать последние кадры на память.
Проедем через Семинский перевал — сакральное место силы.
Увидим слияние рек Чуи и Катуни — мощное и завораживающее зрелище.
Остановимся на обед в уютном кафе, чтобы подкрепиться перед дальней дорогой.
17:00
Прибытие в Горно-Алтайск. Размещение в хостеле Игман.
Мы прибываем в город, но это уже не точка старта. Это портал между мирами — миром алтайской магии и миром нашей обычной жизни. Комфортный хостел станет нашим временным пристанищем для мягкой адаптации.
Вечер: Прощальный круг
19:00
Торжественный прощальный ужин
Мы соберемся за общим столом не для того, чтобы попрощаться, а чтобы отпраздновать наше путешествие и преображение. Мы будем делиться самыми яркими открытиями и тем, что каждый увозит в своем сердце.
Философия дня и всего путешествия:
Да, мы опять в Горно-Алтайске, но трансформации были неизбежны и мы уже не те, что 10 дней назад. Мы везем домой:
Силу гор в позвоночнике.
Текучесть рек в своем сердце.
Тишину долин в своем уме.
Ясность неба в своем взгляде.
Вы не просто посетили Алтай. Вы впустили его в себя. И теперь, где бы вы ни были, вы можете закрыть глаза, сделать глубокий вдох — и снова оказаться здесь. Потому что Алтай — это не место на карте. Это состояние души, которое вы теперь носите в себе.
Отныне ваш внутренний компас всегда будет настроен на частоту гармонии. Вы возвращаетесь не туда, откуда приехали. Вы возвращаетесь домой — к своему настоящему Я.
24 июня До новых встреч
Утро теплых объятий и прощания до следующих встреч, которые чаще всего случаются.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость включено:
- Проживание
- Все экскурсии
- Трансферы по программе, туристический сбор в Марсианскую долину
- Трехразовое питание, кроме: обеда при переезде на катере через Телецкое озеро, обедов и ужинов в поселке Акташ и питания на трассе
- Практики кундалини-йоги и медитации каждый день
Что не входит в цену
- Авиа билеты в/из Горно-Алтайск
- Питание на трассе
- Обед при переезде на катере через Телецкое озеро, туристический сбор на территорию водопада Корбу
- Ужины и обеды в поселке Акташ (включены только завтраки) 2 дня