Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе

Групповой тур в Горно-Алтайске
5
3 отзыва
Вас ждет захватывающая зимняя поездка на горнолыжный курорт Алтая! Если вы являетесь опытным лыжником или только начинаете свой путь в активном зимнем отдыхе – этот тур будет идеальным выбором для вас.

Белокуриха является одним из самых популярных горнолыжных курортов Сибири, и привлекает туристов со всей России и даже из-за рубежа.

Это место славится своей уникальной природой, чистым горным воздухом и отличными условиями для катания на лыжах и сноуборде. Вам представится возможность покататься на двух трассах – Благодать и Мишина гора. Обе трассы самые популярные на курорте.
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Горнолыжный тур выходного дня на Белокурихе
Ближайшие даты:
12
янв
26
янв
16
фев
1
мар
15
мар

Что вас ожидает:

Снежная сказка Алтая
Снежная сказка Алтая
Совершите незабываемое путешествие в живописные горы, где белоснежные вершины сверкают на солнце, а воздух чист и свеж
Заряд адреналина
Заряд адреналина
С ветерком промчитесь по склону горнолыжного курорта Белокуриха – драйв, энергия и яркие эмоции вам обеспечены
Активная экскурсия – Места силы
Активная экскурсия – Места силы
Вы увидите удивительные каменные скалы, а затем совершите интересный пеший подъем на гору Круглая, с которой открывается шикарный пейзаж

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силы

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

!!! Рекомендованный рейс компании Аэрофлот – прилет в 8:35.

9:00 Отправление в тур (если кто приехал заранее, то нужно самостоятельно добраться до аэропорта).

Встреча в аэропорту, переезд до курорта Белокуриха.

Горнолыжный комплекс Белокурихи предлагает трассы различной сложности, общей протяженностью более 20 километров.

Начинающие лыжники и сноубордисты могут выбрать пологие склоны с минимальной крутизной, а опытные спортсмены – сложные трассы с крутыми виражами и перепадами высот.

После размещения и обеда (включен в стоимость), отправляемся на активную экскурсию – Места Силы.

Идем в горы!

Сначала на проходимой технике поднимаемся примерно 15 мин., затем пешком прогуляемся к удивительным каменным скалам, высота которых 10 м.

Гид расскажет много интересного про эти места.

Затем интересный пеший подъем на г. Круглая 800 м. откуда открывается шикарный пейзаж на горы.

После экскурсии довозим до отеля и гид раздаст SKI Pass, расскажет про дальнейшие дни отдыха.

Вечером баня – в стоимость включено.

Прибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силыПрибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силыПрибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силыПрибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силыПрибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силы
2 день

День активного отдыха

Драйв! Энергия! Яркие эмоции!

Чистый воздух и снег!

Горнолыжный отдых – это прекрасный способ провести время на свежем воздухе, насладиться красотой природы и получить заряд адреналина от катания на лыжах или сноуборде.

После завтрака отправляемся на гору Благодать.

Два бугельных подъемника, один из которых парный, обеспечивают приличную пропускную способность.

Как правило, отдыхающие, что приезжают в Белокуриху с детьми выбирают для катания именно это место.

Трасса широкая, пологая, безопасная и отлично подходит для начинающих, а вечером она еще и освещается.

Основные характеристики:

  • Протяжённость подъёмника – 950м.
  • Протяжённость склона – 850м.
  • Перепад высот – 185м.

Если нужен инструктор для обучения, то легко мы подберем сертифицированного специалиста по горным лыжам и сноуборду.

Эта трасса удобна по отношению к отелю, в шаговой доступности!

Обед и ужин дополнительно – много мест из которых можно выбрать то, что по душе.

День активного отдыхаДень активного отдыхаДень активного отдыхаДень активного отдыха
3 день

День активного отдыха

Завтрак и в этот день знакомство с Мишиной горой – новая интересная трасса.

Выезд в 9:30 от отеля.

На сегодняшний день в составе две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м.

Трассы относятся к среднему уровню сложности, имеют выкат 1000 метров. Также имеется тюбинговая трасса.

Поклонники горных лыж и сноуборда оценят разнообразный рельеф и комфортную ширину склона, а любители фрирайда смогут покататься в пухляке лесного массива.

Трассы аттестованы FIS.

Аналогов комплексу на «Белокурихе-2 Горной» до сих пор не было в Алтайском крае.

До нее доезжаем на микроавтобусе – подъем по пейзажному горному серпантину.

Рядом с трассой есть кафе.

Обратный трансфер до отеля в 18:00/

День активного отдыхаДень активного отдыхаДень активного отдыха
4 день

Завершение программы

Так какрекомендованный рейскомпании Аэрофлот вылет в 11:45, то выезд в аэропорт в 6:00.

Время в пути до аэропорта примерно 2-2,5 часа.

Проживание

В туре предусмотрено размещение на курорте – турбаза Белокуриха.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в номере стандарт со всеми удобствами:

РазмещениеДвухместноеОдноместноеДоп. место в номере
Стоимость37 00057 80023 200

Варианты проживания

Турбаза Белокуриха

3 ночи

Туристическая база «Белокуриха», расположена в дали от городской суеты, на вершине горы. За пределами базы-только просторы и бесконечная природная даль!

Абсолютно новый туркомплекс, новый номерной фонд, благоустроенная территория. Созданы все условия для хорошего отдыха! И банька с купелью, и детская игровая площадка, и уютное кафе с вкусной едой, и выход на терренкуры курорта…

Турбаза БелокурихаТурбаза БелокурихаТурбаза БелокурихаТурбаза БелокурихаТурбаза БелокурихаТурбаза Белокуриха

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение на турбазе Белокуриха
  • Питание - обед в первый день, завтраки со второго дня
  • Трансфер от аэропорта Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер до горнолыжной трассы «Мишина гора»
  • Экскурсия в горы в первый день
  • Skipass (дневной абонемент) - суббота и воскресенье
  • Баня 2 часа (в первый день)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительное питание
  • Горнолыжное снаряжение в прокат (при отсутствии своего)
  • Услуги инструктора для начинающих
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Набор стандартный:

  • горнолыжный костюм;
  • теплые носки;
  • термобелье;
  • шапка, балаклава;
  • перчатки;
  • удобная теплая обувь;
  • личные вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 фев 2024
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.Организация очень грамотная, все вопросы решались оперативно и точно.
Е
13 дек 2023
Нареканий нет.
Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.Нареканий нет.
Е
20 окт 2023
Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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