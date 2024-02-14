Белокуриха является одним из самых популярных горнолыжных курортов Сибири, и привлекает туристов со всей России и даже из-за рубежа.
Это место славится своей уникальной природой, чистым горным воздухом и отличными условиями для катания на лыжах и сноуборде. Вам представится возможность покататься на двух трассах – Благодать и Мишина гора. Обе трассы самые популярные на курорте.
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Прибытие в Горно-Алтайск. Отправление на курорт Белокуриха и активная экскурсия Места силы
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
!!! Рекомендованный рейс компании Аэрофлот – прилет в 8:35.
9:00 Отправление в тур (если кто приехал заранее, то нужно самостоятельно добраться до аэропорта).
Встреча в аэропорту, переезд до курорта Белокуриха.
Горнолыжный комплекс Белокурихи предлагает трассы различной сложности, общей протяженностью более 20 километров.
Начинающие лыжники и сноубордисты могут выбрать пологие склоны с минимальной крутизной, а опытные спортсмены – сложные трассы с крутыми виражами и перепадами высот.
После размещения и обеда (включен в стоимость), отправляемся на активную экскурсию – Места Силы.
Идем в горы!
Сначала на проходимой технике поднимаемся примерно 15 мин., затем пешком прогуляемся к удивительным каменным скалам, высота которых 10 м.
Гид расскажет много интересного про эти места.
Затем интересный пеший подъем на г. Круглая 800 м. откуда открывается шикарный пейзаж на горы.
После экскурсии довозим до отеля и гид раздаст SKI Pass, расскажет про дальнейшие дни отдыха.
Вечером баня – в стоимость включено.
День активного отдыха
Драйв! Энергия! Яркие эмоции!
Чистый воздух и снег!
Горнолыжный отдых – это прекрасный способ провести время на свежем воздухе, насладиться красотой природы и получить заряд адреналина от катания на лыжах или сноуборде.
После завтрака отправляемся на гору Благодать.
Два бугельных подъемника, один из которых парный, обеспечивают приличную пропускную способность.
Как правило, отдыхающие, что приезжают в Белокуриху с детьми выбирают для катания именно это место.
Трасса широкая, пологая, безопасная и отлично подходит для начинающих, а вечером она еще и освещается.
Основные характеристики:
- Протяжённость подъёмника – 950м.
- Протяжённость склона – 850м.
- Перепад высот – 185м.
Если нужен инструктор для обучения, то легко мы подберем сертифицированного специалиста по горным лыжам и сноуборду.
Эта трасса удобна по отношению к отелю, в шаговой доступности!
Обед и ужин дополнительно – много мест из которых можно выбрать то, что по душе.
День активного отдыха
Завтрак и в этот день знакомство с Мишиной горой – новая интересная трасса.
Выезд в 9:30 от отеля.
На сегодняшний день в составе две трассы с перепадом высот 225 м длиной 980 м.
Трассы относятся к среднему уровню сложности, имеют выкат 1000 метров. Также имеется тюбинговая трасса.
Поклонники горных лыж и сноуборда оценят разнообразный рельеф и комфортную ширину склона, а любители фрирайда смогут покататься в пухляке лесного массива.
Трассы аттестованы FIS.
Аналогов комплексу на «Белокурихе-2 Горной» до сих пор не было в Алтайском крае.
До нее доезжаем на микроавтобусе – подъем по пейзажному горному серпантину.
Рядом с трассой есть кафе.
Обратный трансфер до отеля в 18:00/
Завершение программы
Так какрекомендованный рейскомпании Аэрофлот вылет в 11:45, то выезд в аэропорт в 6:00.
Время в пути до аэропорта примерно 2-2,5 часа.
Проживание
В туре предусмотрено размещение на курорте – турбаза Белокуриха.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в номере стандарт со всеми удобствами:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Доп. место в номере
|Стоимость
|37 000
|57 800
|23 200
Варианты проживания
Турбаза Белокуриха
Туристическая база «Белокуриха», расположена в дали от городской суеты, на вершине горы. За пределами базы-только просторы и бесконечная природная даль!
Абсолютно новый туркомплекс, новый номерной фонд, благоустроенная территория. Созданы все условия для хорошего отдыха! И банька с купелью, и детская игровая площадка, и уютное кафе с вкусной едой, и выход на терренкуры курорта…
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на турбазе Белокуриха
- Питание - обед в первый день, завтраки со второго дня
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайск и обратно
- Трансфер до горнолыжной трассы «Мишина гора»
- Экскурсия в горы в первый день
- Skipass (дневной абонемент) - суббота и воскресенье
- Баня 2 часа (в первый день)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительное питание
- Горнолыжное снаряжение в прокат (при отсутствии своего)
- Услуги инструктора для начинающих
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Набор стандартный:
- горнолыжный костюм;
- теплые носки;
- термобелье;
- шапка, балаклава;
- перчатки;
- удобная теплая обувь;
- личные вещи.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.