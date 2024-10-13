Создайте незабываемые воспоминания и укрепите корпоративные связи в живописной обстановке Горного Алтая. Ваш идеальный корпоративный тур ждет вас!
Программа тура по дням
Телецкое озеро. Горнолыжный курорт
9:30 Прибытие на Телецкое озеро.
Подъем на вершину горы, обзорная экскурсия, коллективная фотосессия.
Далее все те, кто взял с собой или в прокате снаряжение, едут кататься.
Все остальные гуляют, наслаждаются видами, общаются в кафе за чашкой таежного чая или глинтвейна.
14:00 Обед в кафе на втором уровне, где можно попробовать восхитительные манты из марала.
17:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Телецкое озеро
9.00-10.00 Завтрак в кафе отеля.
10:00 Выезд на горнолыжный курорт Телецкий.
Катание на лыжах, сноубордах.
14:00 Снегоходная экскурсия, на кромку льда, в место где озеро никогда не замерзает, сделать незабываемые снимки!
Время экскурсии 3-4 часа.
19:00 Совместный ужин в кафе отеля, время для ваших мероприятий.
Водопад Третья речка. Отъезд
9-10:00 Завтрак.
11:00 Выезд с вещами на водопад Третья речка по эко-тропе до замерзшего водопада.
12:00 Далее едем на экскурсию на обзорную площадку горы Тилан-Туу, которую местные называют Змеиной горой, а почему – узнаете у гида.
После экскурсии обед и выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын Кель” или аналогичном
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении 34 900 руб.
Минимальная стоимость на 1 человека при наборе группы 15 человек. Стоимость зависит от количества человек в номере, выбранного отеля и дополнительных услуг.
Варианты проживания
Отель «Алтын Кель»
Потрясающий отель на берегу Телецкого с восхитительной природой, где есть баня, беседка, кафе с авторской кухней, теннисный стол. Возможно размещение в номерах:"Комфорт","Комфорт Плюс" или “Апартаменты”.
В номере класса "Комфорт" балкон, одна двуспальная или две односпальных кровати, доп. место (по необходимости), набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi В номере класса.
"Комфорт Плюс" две комнаты, два балкона, двуспальная кровать, раскладной диван, набор полотенец, санузел, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).
В номере "Апартаменты" кухонный блок и санузел на 2 номера, набор полотенец, телевизор, холодильник, WiFi (удобно для семьи или компании).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание в отеле
- Трехразовое питание по программе
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Горно-Алтайск, г. Барнаула, г. Новосибирска, г. Бийска, г. Новокузнецка, г. Кемерово и обратно
- Занятия с инструктором
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, термобелье, термоноски, горнолыжный костюм, шапка, защитный крем, обувь на плоской подошве, перчатки непромокаемые, балаклава, снаряжение (если есть).
Все необходимое снаряжение: лыжи, палки, ботинки, сноуборд, маску, шлем – можно взять в прокате.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер?
Тип транспорта: Тойота Хайс, Форд Транзит, Мерседес спринтер или большой туристический автобус на 40-47 мест (марка автобуса и модель по запросу).
Во сколько отправление трансфера?
Сбор группы: по запросу заказчика.
Города выезда: Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. Трансфер из другого города по запросу.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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