Вы побываете в самых удивительных локациях и сделаете потрясающие снимки, утопающего в ярких красках и снежных вершинах Алтая.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новосибирск - Горно-Алтайск - с. Акташ
Размещаемся в автобусе и отправляемся в Горно-Алтайск.
Желающие могут присоединиться к группе у музея Республики Алтай в Горно-Алтайске.
В начале нашего путешествия мы посетим музей республики Алтай, чтобы поближе познакомиться с регионом нашего путешествия, обычаями и традициями местных жителей.
Далее держим путь в с. Акташ, в дороге проведем 6-7 часов.
По пути сделаем остановки в кафе и на живописнейшей обзорной площадке перевала Чике-Таман.
Ближе к вечеру приезжаем на базу отдыха.
Размещение и ужин.
Автобус: 800 км. Проживание: домики.
Гейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-Ярык
После раннего завтрака отправимся на легендарное Гейзерное озеро с необыкновенным цветом воды.
После чего едем в еще одно сказочное место – на перевал Кату-Ярык.
В пути сделаем остановку у живописного озера Киделю, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных алтайских вершин.
И, конечно, посетим водопад Элу с великолепным видом на каньон.
На перевале откроется панорамный вид на долину с ее масштабными перспективами, крутыми склонами и величественным Чулышманом.
Уделим побольше времени фотосъемке и созерцанию уникального алтайского пейзажа.
На обратном пути поспешим успеть на уже закатный свет к озеру Киделю.
Авто: 200 км. Пешком: до 2 км налегке. Проживание: домики.
Северо-чуйский хребет и Куехтанарские озера
Еще до рассвета отправимся в путь, чтобы на одной из лучших смотровых площадок Чуйского тракта встретить восход солнца, которое окрасит красивейший Северо-Чуйский хребет в золотой цвет.
Это поистине уникальное зрелище.
После заедем в магазин закупиться едой для обеденного перекуса и через 40 км будем у начала тропы на Куектанарские озера – одну из не самых доступных, но живописных локаций.
Преодолеем около 5 км до первого озера с набором высоты 450 м.
Это однозначно того стоит.
Великолепное озеро, обрамленное золотыми деревьями, действительно впечатляет.
После обеденного перекуса на берегу озера отправимся в обратный путь.
Авто: 70 км. Пешком: 12 км налегке. Перепад высот: 450 м. Проживание: домики.
Марс - Курайская степь - альплагерь Актру
Вообще ранние подъемы мотивируют на совершение подвигов.
По желанию встретим рассвет на Красной горке, а уже после завтрака пересядем на внедорожники, которые доставят нас на Марс.
Конечно, это не планета Марс, но схожесть с марсианскими ландшафтами вас точно впечатлит.
Едем дальше, дабы запечатлеть красивейший пейзаж Курайской степи.
На транспорте повышенной проходимости проедем через всю Курайскую степь в долину ледников Актру.
Сама дорога до альплагеря – это уже само по себе приключение.
Разместимся в гостевом доме, – и вперед на прогулку, фотографировать и наслаждаться видами настоящих больших гор со снежными шапками.
Авто: 120 км. Пешком: 10 км. Проживание: домики.
Дневка в альплагере Актру
Весь день гуляем по Актру и изумляемся прекрасными пейзажами.
Настоящие ледники Большой и Малый Актру, фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег.
Каждый сможет сделать уникальные кадры в свою коллекцию.
Вечером нас ждет банька. Отличный отдых после насыщенного дня.
Пешком до 10 км.
Альплагерь Актру - плато Ештыкель - озеро Джангысколь
Рано утром выходим на уже приглянувшиеся точки съемки.
И уже в рассветных красках снимаем полюбившиеся пейзажи.
Садимся в вахтовку и едем обратно к Чуйскому тракту по живописной Курайской степи.
По пути делаем небольшой крюк и заезжаем в уникальное место – на плато Ештыкель и красивейшее озеро Джангысколь.
Многие плато Ештыкель сравнивают со знаменитым плато Укок и называют его "Плато Укок в миниатюре".
Вечером размещаемся на базе в Акташе.
Пешком до 3 км, авто 50км.
С. Акташ - п. Черга
После завтрака переезд до с. Черга займет у нас примерно 5-6 часов.
В пути сделаем остановку в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы и почувствуем мощную энергетику Алтая.
А также увидим водопад Ширлак и могучий порог Бегемот на реке Чуя.
Размещаемся в живописном месте на базе отдыха.
Остаток дня посвятим прогулке по окрестностям и знакомству с местными домашними животными.
Вечером нас ждет вкуснейший ужин.
Размещение 2-3-4-х местное.
Питание: завтрак, ужин.
(320 км авто, 12 км пешком)
П. Черга - г. Горно-Алтайск - г. Новосибирск
Утром, после завтрака, выезжаем в Новосибирск, по пути при необходимости заедем в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Дорога займет примерно 9 часов.
В пути мы сделаем остановку на большом сувенирном рынке.
Нельзя уехать с Алтая, не купив сувениры, как съедобные, так и нет.
Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск 14-15:00, время в пути может измениться +\- 1ч в зависимости от ситуации на дороге.
Советуем приобретать билеты на вечерние рейсы или на следующий день, чтобы погулять по столице Республики Алтай.
Если вы едете через г. Новосибирск, к посещению рекомендуем местный зоопарк, аквапарк и океанариум.
(520 км авто)
Проживание
Тур предусматривает 2-3-4-х местное размещение в уютных гостевых домах, базах отдыха и комфортном горном центре в ущелье Актру.
Варианты проживания
Турбаза
- на базе отдыха в с. Акташ, 3 ночи (2-3-4-х местное размещение);
- на базе отдыха в с. Чаган-Узун, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение);
- в горном центре Альплагерь Актру, 2 ночи (2-3-4-х местное размещение);
- на Зообазе в с. Черга, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение);
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршруту
- Трансфер на вездеходе в ущелье Актру и обратно
- Трансфер на вездеходе на Марс (Красные горы)
- Проживание на базе отдыха в с. Акташ, 3 ночи (2-3-4-х местное размещение)
- Проживание на базе отдыха в с. Чаган-Узун, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение)
- Проживание в горном центре Альплагерь Актру, 2 ночи (2-3-4-х местное размещение)
- Проживание на Зообазе в с. Черга, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение)
- Завтрак и ужин на Зообазе
- Инструкторское сопровождение
- Сопровождение профессиональным фотографом
- Билеты на все экскурсионные объекты, запланированные программой
- Баня в Актру
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
Что не входит в цену
- Трансфер до г. Горно-Алтайск/ г. Новосибирска и обратно
- Питание, кроме завтрака и ужина на Зообазе (примерно 300-700 руб. за прием пищи)
- Баня на Зообазе (по желанию)
- Чаевые гидам (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- Рюкзак 35–85л (объем зависит от кол-ва ваших вещей)
- Рюкзак 20–30 л (для дневных выходов)
- Накидка на рюкзак от дождя
- Хоба (пенозад, сидушка туристическая)
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые, либо просто завышенные ботинки (дополнительно можно взять резиновые сапоги, если ботинки/кроссовки промокают)
- Сланцы или сандали (для дома)
- Куртка непродуваемая
- Дождевик (лучше мембрана)
- Кофта флисовая (1–2 шт)
- Термобельё (нательное белье)
- 1–2 футболки
- Пуховик лёгкий
- Штаны на выходы из плотного материала
- Носки 2–3 пары
- Теплые носки 1–2 пары
- Нижнее бельё
Что ещё взять:
- Средства личной гигиены (Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь (лучше твёрдый), дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка)
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1–2 эластичных бинта (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Очки солнцезащитные
- Фонарь налобный + комплект запасных батареек
- Платье для красивых фоточек
- Помада гигиеническая с SPF
- Термос 0,7 – 1 л,
Документы:
- Паспорт
- Медицинский полис
- Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.) 10тр наличными + карта
Дополнительно (по желанию)
- Треккинговые палки (с зажимами системы ClickLock или FlickLock)
- Настольные игры
- Фотоаппарат, видеокамера
- Зарядные устройства
- Сетевой фильтр (тройник)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.