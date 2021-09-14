Легенды Алтая. Фототур

Групповой тур в Горно-Алтайске
4.7
3 отзыва
Пейзажи Горного Алтая в золотом обличии осени навсегда останутся в вашей памяти. А благодаря профессиональному фотографу вы сможете запечатлеть их на максимально крутых снимках. Самые яркие места легендарного Горного Алтая в золотом обличии осени навсегда покорят ваши сердца. Вы будете проживать в уютных гостевых домах и базах отдыха. Вам не придется носить на себе тяжелые рюкзаки. Только маленькие рюкзачки, куда вы положите все самое необходимое.

Вы побываете в самых удивительных локациях и сделаете потрясающие снимки, утопающего в ярких красках и снежных вершинах Алтая.
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Легенды Алтая. Фототур
Ближайшие даты:
12
сен

Что вас ожидает:

Озеро Киделю
Озеро Киделю
Живописнейшее место, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных Алтайских вершин
Настоящие ледники Большой и Малый Актру
Настоящие ледники Большой и Малый Актру
Фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег
Профессиональный фотограф
Профессиональный фотограф
Под руководством профессионального фотографа сделаем потрясающие снимки Горного Алтая

Программа тура по дням

1 день

Новосибирск - Горно-Алтайск - с. Акташ

Размещаемся в автобусе и отправляемся в Горно-Алтайск.

Желающие могут присоединиться к группе у музея Республики Алтай в Горно-Алтайске.

В начале нашего путешествия мы посетим музей республики Алтай, чтобы поближе познакомиться с регионом нашего путешествия, обычаями и традициями местных жителей.

Далее держим путь в с. Акташ, в дороге проведем 6-7 часов.

По пути сделаем остановки в кафе и на живописнейшей обзорной площадке перевала Чике-Таман.

Ближе к вечеру приезжаем на базу отдыха.

Размещение и ужин.

Автобус: 800 км. Проживание: домики.

Новосибирск - Горно-Алтайск - с. АкташНовосибирск - Горно-Алтайск - с. АкташНовосибирск - Горно-Алтайск - с. АкташНовосибирск - Горно-Алтайск - с. Акташ
2 день

Гейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-Ярык

После раннего завтрака отправимся на легендарное Гейзерное озеро с необыкновенным цветом воды.

После чего едем в еще одно сказочное место – на перевал Кату-Ярык.

В пути сделаем остановку у живописного озера Киделю, где наше сердце покорят безупречные панорамы на фоне заснеженных алтайских вершин.

И, конечно, посетим водопад Элу с великолепным видом на каньон.

На перевале откроется панорамный вид на долину с ее масштабными перспективами, крутыми склонами и величественным Чулышманом.

Уделим побольше времени фотосъемке и созерцанию уникального алтайского пейзажа.

На обратном пути поспешим успеть на уже закатный свет к озеру Киделю.

Авто: 200 км. Пешком: до 2 км налегке. Проживание: домики.

Гейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-ЯрыкГейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-ЯрыкГейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-ЯрыкГейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-ЯрыкГейзерное озеро - озеро Киделю - водопад Элу - перевал Кату-Ярык
3 день

Северо-чуйский хребет и Куехтанарские озера

Еще до рассвета отправимся в путь, чтобы на одной из лучших смотровых площадок Чуйского тракта встретить восход солнца, которое окрасит красивейший Северо-Чуйский хребет в золотой цвет.

Это поистине уникальное зрелище.

После заедем в магазин закупиться едой для обеденного перекуса и через 40 км будем у начала тропы на Куектанарские озера – одну из не самых доступных, но живописных локаций.

Преодолеем около 5 км до первого озера с набором высоты 450 м.

Это однозначно того стоит.

Великолепное озеро, обрамленное золотыми деревьями, действительно впечатляет.

После обеденного перекуса на берегу озера отправимся в обратный путь.

Авто: 70 км. Пешком: 12 км налегке. Перепад высот: 450 м. Проживание: домики.

Северо-чуйский хребет и Куехтанарские озераСеверо-чуйский хребет и Куехтанарские озераСеверо-чуйский хребет и Куехтанарские озераСеверо-чуйский хребет и Куехтанарские озера
4 день

Марс - Курайская степь - альплагерь Актру

Вообще ранние подъемы мотивируют на совершение подвигов.

По желанию встретим рассвет на Красной горке, а уже после завтрака пересядем на внедорожники, которые доставят нас на Марс.

Конечно, это не планета Марс, но схожесть с марсианскими ландшафтами вас точно впечатлит.

Едем дальше, дабы запечатлеть красивейший пейзаж Курайской степи.

На транспорте повышенной проходимости проедем через всю Курайскую степь в долину ледников Актру.

Сама дорога до альплагеря – это уже само по себе приключение.

Разместимся в гостевом доме, – и вперед на прогулку, фотографировать и наслаждаться видами настоящих больших гор со снежными шапками.

Авто: 120 км. Пешком: 10 км. Проживание: домики.

Марс - Курайская степь - альплагерь АктруМарс - Курайская степь - альплагерь АктруМарс - Курайская степь - альплагерь АктруМарс - Курайская степь - альплагерь АктруМарс - Курайская степь - альплагерь АктруМарс - Курайская степь - альплагерь Актру
5 день

Дневка в альплагере Актру

Весь день гуляем по Актру и изумляемся прекрасными пейзажами.

Настоящие ледники Большой и Малый Актру, фактурные скалы, играющая на солнце горная река, низвергающиеся водопады и речные перекаты, золотые лиственницы, люди, лед и снег.

Каждый сможет сделать уникальные кадры в свою коллекцию.

Вечером нас ждет банька. Отличный отдых после насыщенного дня.

Пешком до 10 км.

Дневка в альплагере АктруДневка в альплагере АктруДневка в альплагере АктруДневка в альплагере АктруДневка в альплагере АктруДневка в альплагере Актру
6 день

Альплагерь Актру - плато Ештыкель - озеро Джангысколь

Рано утром выходим на уже приглянувшиеся точки съемки.

И уже в рассветных красках снимаем полюбившиеся пейзажи.

Садимся в вахтовку и едем обратно к Чуйскому тракту по живописной Курайской степи.

По пути делаем небольшой крюк и заезжаем в уникальное место – на плато Ештыкель и красивейшее озеро Джангысколь.

Многие плато Ештыкель сравнивают со знаменитым плато Укок и называют его "Плато Укок в миниатюре".

Вечером размещаемся на базе в Акташе.

Пешком до 3 км, авто 50км.

Альплагерь Актру - плато Ештыкель - озеро ДжангыскольАльплагерь Актру - плато Ештыкель - озеро ДжангыскольАльплагерь Актру - плато Ештыкель - озеро ДжангыскольАльплагерь Актру - плато Ештыкель - озеро Джангысколь
7 день

С. Акташ - п. Черга

После завтрака переезд до с. Черга займет у нас примерно 5-6 часов.

В пути сделаем остановку в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы и почувствуем мощную энергетику Алтая.

А также увидим водопад Ширлак и могучий порог Бегемот на реке Чуя.

Размещаемся в живописном месте на базе отдыха.

Остаток дня посвятим прогулке по окрестностям и знакомству с местными домашними животными.

Вечером нас ждет вкуснейший ужин.

Размещение 2-3-4-х местное.

Питание: завтрак, ужин.

(320 км авто, 12 км пешком)

С. Акташ - п. ЧергаС. Акташ - п. ЧергаС. Акташ - п. Черга
8 день

П. Черга - г. Горно-Алтайск - г. Новосибирск

Утром, после завтрака, выезжаем в Новосибирск, по пути при необходимости заедем в аэропорт г. Горно-Алтайска.

Дорога займет примерно 9 часов.

В пути мы сделаем остановку на большом сувенирном рынке.

Нельзя уехать с Алтая, не купив сувениры, как съедобные, так и нет.

Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск 14-15:00, время в пути может измениться +\- 1ч в зависимости от ситуации на дороге.

Советуем приобретать билеты на вечерние рейсы или на следующий день, чтобы погулять по столице Республики Алтай.

Если вы едете через г. Новосибирск, к посещению рекомендуем местный зоопарк, аквапарк и океанариум.

(520 км авто)

Проживание

Тур предусматривает 2-3-4-х местное размещение в уютных гостевых домах, базах отдыха и комфортном горном центре в ущелье Актру.

Варианты проживания

Турбаза

7 ночей
  • на базе отдыха в с. Акташ, 3 ночи (2-3-4-х местное размещение);
  • на базе отдыха в с. Чаган-Узун, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение);
  • в горном центре Альплагерь Актру, 2 ночи (2-3-4-х местное размещение);
  • на Зообазе в с. Черга, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение);

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршруту
  • Трансфер на вездеходе в ущелье Актру и обратно
  • Трансфер на вездеходе на Марс (Красные горы)
  • Проживание на базе отдыха в с. Акташ, 3 ночи (2-3-4-х местное размещение)
  • Проживание на базе отдыха в с. Чаган-Узун, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение)
  • Проживание в горном центре Альплагерь Актру, 2 ночи (2-3-4-х местное размещение)
  • Проживание на Зообазе в с. Черга, 1 ночь (2-3-4-х местное размещение)
  • Завтрак и ужин на Зообазе
  • Инструкторское сопровождение
  • Сопровождение профессиональным фотографом
  • Билеты на все экскурсионные объекты, запланированные программой
  • Баня в Актру
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит в цену
  • Трансфер до г. Горно-Алтайск/ г. Новосибирска и обратно
  • Питание, кроме завтрака и ужина на Зообазе (примерно 300-700 руб. за прием пищи)
  • Баня на Зообазе (по желанию)
  • Чаевые гидам (по желанию)
Место начала и завершения?
Новосибирск, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 35–85л (объем зависит от кол-ва ваших вещей)
  • Рюкзак 20–30 л (для дневных выходов)
  • Накидка на рюкзак от дождя
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая)

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые, либо просто завышенные ботинки (дополнительно можно взять резиновые сапоги, если ботинки/кроссовки промокают)
  • Сланцы или сандали (для дома)
  • Куртка непродуваемая
  • Дождевик (лучше мембрана)
  • Кофта флисовая (1–2 шт)
  • Термобельё (нательное белье)
  • 1–2 футболки
  • Пуховик лёгкий
  • Штаны на выходы из плотного материала
  • Носки 2–3 пары
  • Теплые носки 1–2 пары
  • Нижнее бельё

Что ещё взять:

  • Средства личной гигиены (Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь (лучше твёрдый), дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка)
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1–2 эластичных бинта (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
  • Очки солнцезащитные
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек
  • Платье для красивых фоточек
  • Помада гигиеническая с SPF
  • Термос 0,7 – 1 л,

Документы:

  • Паспорт
  • Медицинский полис
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.) 10тр наличными + карта

Дополнительно (по желанию)

  • Треккинговые палки (с зажимами системы ClickLock или FlickLock)
  • Настольные игры
  • Фотоаппарат, видеокамера
  • Зарядные устройства
  • Сетевой фильтр (тройник)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
14 сен 2021
Алтай, не оставит Вас равнодушным, Вы вернетесь другим человеком, плато Ештыкель навсегда останется в Вашей памяти
А
27 фев 2024
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
Д
22 янв 2024
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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