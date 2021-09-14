3 день

Северо-чуйский хребет и Куехтанарские озера

Еще до рассвета отправимся в путь, чтобы на одной из лучших смотровых площадок Чуйского тракта встретить восход солнца, которое окрасит красивейший Северо-Чуйский хребет в золотой цвет.

Это поистине уникальное зрелище.

После заедем в магазин закупиться едой для обеденного перекуса и через 40 км будем у начала тропы на Куектанарские озера – одну из не самых доступных, но живописных локаций.

Преодолеем около 5 км до первого озера с набором высоты 450 м.

Это однозначно того стоит.

Великолепное озеро, обрамленное золотыми деревьями, действительно впечатляет.

После обеденного перекуса на берегу озера отправимся в обратный путь.

Авто: 70 км. Пешком: 12 км налегке. Перепад высот: 450 м. Проживание: домики.