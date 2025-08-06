Перед вами во всей красе предстанет Катунь: вы полюбуетесь Тельдекпенскими порогами и понаблюдаете, как вода пересекает скальные отроги, а ещё
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Программа тура по дням
Камышлинский водопад или Голубые озёра, деревня мастеров Аскат и Зубы дракона на Катуни
9:00–10:30 — встретимся в аэропорту Горно-Алтайска, в центре города или в районе Манжерок (время встречи может корректироваться).
В зависимости от сезона:
С мая по сентябрь отправимся к Камышлинскому водопаду — двухкаскадному водопаду высотой 12 метров. Перейдём через подвесной мост через Катунь и поднимемся 2,5 км по тропе вдоль реки Камышла. При желании сможете вернуться на моторафте (доплата на месте).
С октября по апрель посетим Голубые озёра («Глаза Катуни»), доберёмся на моторафте или УАЗе (оплачивается дополнительно). Полюбуемся бирюзовой водой и прозрачной гладью озёр.
По пути остановимся на обед в кафе (оплата дополнительно).
Затем заедем в село Аскат — деревню мастеров и художников, основанную в 1866 году. При желании вы сможете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку или центр русской культуры «Лукоморье» (в низкий сезон лавки могут быть закрыты).
Осмотрим природную достопримечательность — Зубы дракона, острые скалы среди вод реки Катунь.
Вечером заселимся в отель. Ужин — самостоятельно. За день проедем около 100 км.
Тельдекпенские пороги, Долина горных духов и остров Патмос
Позавтракаем в отеле. После отправимся в посёлок Ороктой. Рядом с ним находятся Тельдекпенские пороги — одни из самых протяжённых на Катуни. Здесь река пересекает скальные отроги Куминского хребта. Полюбуемся этим природным чудом с подвесного Ороктойского моста.
Продолжим путешествие в долину Горных духов — урочище Че-Чкыш. Услышим легенды об этом месте и поднимемся на обзорную площадку с видом на реку.
Если проход будет закрыт (вход через частную территорию), альтернативой станет смотровая площадка Толгоек.
Пообедаем в кафе по маршруту (самостоятельный заказ).
Затем осмотрим село Чемал и остров Патмос. На острове увидим православный храм и женский скит Иоанна Богослова, соединённые с берегом подвесным деревянным мостом через Катунь. Посетим место бывшей Чемальской ГЭС — первой на Алтае, и место слияния рек Чемал и Катунь.
По желанию и при наличии времени заглянем на пасеку в Чемале: узнаем о жизни пчёл, особенностях мёда и сможем приобрести продукцию.
Вечером вернёмся в отель. Ужин — самостоятельно.
Дополнительные активности по желанию и отъезд
После завтрака до 12:00 — свободное время для отдыха или дополнительных активностей. Затем выселимся из отеля с вещами.
По желанию и в зависимости от сезона сможем организовать: конные прогулки разных уровней сложности, сплав по реке Катунь, посещение зоопарка «Лохматая ферма», экстрим-парка «Виа Феррата» или форта Каюм (реконструкции русского деревянного острога 18 века), катание на канатной дороге на горе Манжерок, полёты на вертолёте или малой авиации с маршрутами над окрестностями Чемала, Каракольскими озёрами, Телецким озером, водопадом Учар, горой Белухой и Шавлинскими озёрами.
После завершения программы отправимся в центр Горно-Алтайска или в аэропорт (время будет согласовано по рейсам участников тура).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
- Входные билеты на объекты экскурсий, кроме 3-го дня
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды и ужины
- Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г. - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
- Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
- Моторафт на Камышлинском водопаде
- Заброска на Голубые озёра (моторафт, УАЗ)
- Билеты на дополнительные активности и развлечения в 3-й день
- Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании