Всего за 3 дня вы увидите интересные и живописные локации Алтая.Перед вами во всей красе предстанет Катунь: вы полюбуетесь Тельдекпенскими порогами и понаблюдаете, как вода пересекает скальные отроги, а ещё

осмотрите Зубы дракона — гряду камней, торчащих из-под глади реки. По подвесному мосту доберётесь до острова Патмос, где расположены православный храм и женский скит Иоанна Богослова. Услышите интересные легенды о Долине горных духов и, в зависимости от сезона, побываете на Камышлинском водопаде или на Голубых озёрах. Желающим за доплату организуем дополнительные активности. Например: сплав по Катуни, конные прогулки или посещение экстрим-парка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Нужна ли прививка от клещей?

Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.