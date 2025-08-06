Мои заказы

Экспресс-тур по Чемальскому району в мини-группе: природные жемчужины, легенды и лучшие виды

Побывать на острове Патмос и в Долине горных духов, увидеть Камышлинский водопад и Катунь
Всего за 3 дня вы увидите интересные и живописные локации Алтая.

Перед вами во всей красе предстанет Катунь: вы полюбуетесь Тельдекпенскими порогами и понаблюдаете, как вода пересекает скальные отроги, а ещё
осмотрите Зубы дракона — гряду камней, торчащих из-под глади реки.

По подвесному мосту доберётесь до острова Патмос, где расположены православный храм и женский скит Иоанна Богослова.

Услышите интересные легенды о Долине горных духов и, в зависимости от сезона, побываете на Камышлинском водопаде или на Голубых озёрах. Желающим за доплату организуем дополнительные активности. Например: сплав по Катуни, конные прогулки или посещение экстрим-парка.

1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет — это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Программа тура по дням

1 день

Камышлинский водопад или Голубые озёра, деревня мастеров Аскат и Зубы дракона на Катуни

9:00–10:30 — встретимся в аэропорту Горно-Алтайска, в центре города или в районе Манжерок (время встречи может корректироваться).

В зависимости от сезона:

С мая по сентябрь отправимся к Камышлинскому водопаду — двухкаскадному водопаду высотой 12 метров. Перейдём через подвесной мост через Катунь и поднимемся 2,5 км по тропе вдоль реки Камышла. При желании сможете вернуться на моторафте (доплата на месте).

С октября по апрель посетим Голубые озёра («Глаза Катуни»), доберёмся на моторафте или УАЗе (оплачивается дополнительно). Полюбуемся бирюзовой водой и прозрачной гладью озёр.

По пути остановимся на обед в кафе (оплата дополнительно).

Затем заедем в село Аскат — деревню мастеров и художников, основанную в 1866 году. При желании вы сможете посетить музей-усадьбу семьи Головань, Льняную лавку или центр русской культуры «Лукоморье» (в низкий сезон лавки могут быть закрыты).

Осмотрим природную достопримечательность — Зубы дракона, острые скалы среди вод реки Катунь.

Вечером заселимся в отель. Ужин — самостоятельно. За день проедем около 100 км.

Камышлинский водопад или Голубые озёра, деревня мастеров Аскат и Зубы дракона на Катуни
2 день

Тельдекпенские пороги, Долина горных духов и остров Патмос

Позавтракаем в отеле. После отправимся в посёлок Ороктой. Рядом с ним находятся Тельдекпенские пороги — одни из самых протяжённых на Катуни. Здесь река пересекает скальные отроги Куминского хребта. Полюбуемся этим природным чудом с подвесного Ороктойского моста.

Продолжим путешествие в долину Горных духов — урочище Че-Чкыш. Услышим легенды об этом месте и поднимемся на обзорную площадку с видом на реку.

Если проход будет закрыт (вход через частную территорию), альтернативой станет смотровая площадка Толгоек.

Пообедаем в кафе по маршруту (самостоятельный заказ).

Затем осмотрим село Чемал и остров Патмос. На острове увидим православный храм и женский скит Иоанна Богослова, соединённые с берегом подвесным деревянным мостом через Катунь. Посетим место бывшей Чемальской ГЭС — первой на Алтае, и место слияния рек Чемал и Катунь.

По желанию и при наличии времени заглянем на пасеку в Чемале: узнаем о жизни пчёл, особенностях мёда и сможем приобрести продукцию.

Вечером вернёмся в отель. Ужин — самостоятельно.

Тельдекпенские пороги, Долина горных духов и остров Патмос
3 день

Дополнительные активности по желанию и отъезд

После завтрака до 12:00 — свободное время для отдыха или дополнительных активностей. Затем выселимся из отеля с вещами.

По желанию и в зависимости от сезона сможем организовать: конные прогулки разных уровней сложности, сплав по реке Катунь, посещение зоопарка «Лохматая ферма», экстрим-парка «Виа Феррата» или форта Каюм (реконструкции русского деревянного острога 18 века), катание на канатной дороге на горе Манжерок, полёты на вертолёте или малой авиации с маршрутами над окрестностями Чемала, Каракольскими озёрами, Телецким озером, водопадом Учар, горой Белухой и Шавлинскими озёрами.

После завершения программы отправимся в центр Горно-Алтайска или в аэропорт (время будет согласовано по рейсам участников тура).

Дополнительные активности по желанию и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гид-водитель
  • Входные билеты на объекты экскурсий, кроме 3-го дня
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Туристический налог, введённый с 1 января 2025 г. - 1% от стоимости проживания, но не менее 100 ₽ за ночь, по запросу отеля / турбазы
  • Страховка от клеща - оформление не позже 5 дней до заезда
  • Моторафт на Камышлинском водопаде
  • Заброска на Голубые озёра (моторафт, УАЗ)
  • Билеты на дополнительные активности и развлечения в 3-й день
  • Возможно проведение тура в индивидуальном формате только для вашей компании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, в центре города или в районе Манжерок в 9:00-10:30. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура
Завершение: Центр Горно-Алтайска или аэропорт (время будет согласовано в зависимости от ваших рейсов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
6 авг 2025
Замечательная экскурсия, прекрасные виды и гид, всё прошло хорошо, мы довольны, спасибо!

