9 дней
Тур на Алтай с фотографом: эстетичные кадры, съёмки с реквизитом, глэмпинги и топовые места
Устроить фотосессию на ранчо, прокатиться на катере и искупаться в чане с фруктами и травами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
«Вас ждут эстетичные пикники, фотосессия в банном чане и на ранчо, катание на квадроциклах и катере»
16 сен в 10:00
250 000₽ за человека
8 дней
Легенды Алтая. Фототур
Начало: Новосибирск, Горно-Алтайск
«Уделим побольше времени фотосъемке и созерцанию уникального алтайского пейзажа»
11 сен в 10:00
73 000₽ за человека
5 дней
В сиреневом море цветов: весенний автотур по Чуйскому тракту
Увидеть знаковые места, попробовать алтайский мёд и устроить фотосессию в цветочном облаке
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на авто - и ж/...
«Побродим по глиняным горам, окрашенным в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового, и устроим незабываемые фотосессии»
29 апр в 08:00
6 мая в 08:00
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья8 сентября 2024Нет слов, чтобы описать эмоции, просто ВЕЛИКОЛЕПНО!
- ААлексей22 августа 2024Сервис по типу швейцарских часов. Все надёжно и вовремя.
- ККонстантин14 сентября 2021Алтай, не оставит Вас равнодушным, Вы вернетесь другим человеком, плато Ештыкель навсегда останется в Вашей памяти
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Фотопрогулки»
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