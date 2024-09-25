Данный тур, это путешествие для каждого, кто хочет погрузится
Программа тура по дням
Встреча группы, переезд на Телецкое озеро
Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.
Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями.
В прошлые века здесь проходили караваны с грузами из Азии в Европу.
В с. Майма мы свернем с Чуйского тракта в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.
Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни.
Преодолев несколько перевалов, мы спустимся к реке Бия.
От слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь.
Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.
С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая.
Считается, что путешественник, побывавший на Алтае, но не видевший Телецкого озера, не увидел ничего.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе с. Артыбаш (Телецкое озеро).
Авто (от Бийска): 280 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 5-6 часов.
Экскурсия по Телецкому озеру на катере
Во время экскурсии вы услышите легенды и были Телецкого озера, узнаете о климатических и ландшафтных особенностях уникального горного водоема, познакомитесь с теорией происхождения озера с точки зрения науки и алтайской мифологии, полюбуетесь красотами: величественными горами, скальными отвесными берегами, прекрасной панорамой южного плеса.
Мы посетим эколого-просветительскую площадку Алтайского биосферного заповедника, а также водопады Корбу и Чедор.
На обратном пути увидим с воды водопад Киште, мыс Айран, Камгинский залив, а также заповедный поселка Яйлю.
Продолжительность экскурсии на катере – 3-3,5 часа.
Артыбаш - моторафтинг - водопад Камышлинский - Чемал
Сегодня мы покидаем Телецкое озеро и едем в Чемальский район.
По дороге делаем остановку для экскурсии к Камышлинскому водопаду.
Путь от с. Барангол, до Камышлинского водопада мы преодолеем на моторафте, новые эмоции и впечатления гарантированы.
Авто: 260 км, в пути 5-6 часов. Моторафтинг 15-20 мин. Экскурсия 30-40 мин.
Чемал - ущелье Чечкыш - Ороктойский мост - водопад Бельтертуюк - Чемал
В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш.
Атмосфера ущелья камерная.
Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки.
С площадки открывается вид на реку Катунь.
Далее едем в сторону Ороктойского моста.
С него открывается вид на пороги Тельдекпень.
Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь.
Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.
Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Название водопада в переводе с алтайского означает устье, закрытое со всех сторон, замкнутое.
Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров.
После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.
Авто: 120 км, в дороге 3-4 часа. Пешая часть 6-7 км, 3-4 часа.
Чемал - Чемальская ГЭС - Чуйский тракт - перевалы Семинский и Чике-Таман - Чибит
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
В начале дня совершим небольшую прогулку по козьей тропке от Чемальской ГЭС, до мостика к острову Патмос.
Далее нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман.
В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина.
Далее едем к слиянию рек Чуи и Катуни.
Следующая достопримечательность — археологический комплекс Адыр-Кан, где увидим каменного воина и наскальные рисунки.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто: 320 км. В дороге, 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.
Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл- Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач.
До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.
Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха.
Баня.
Авто: 240 км. В дороге, 5 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.
Чибит - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Сегодня нас ждет обратная дорога.
На обратном пути мы совершим остановки у водопада Ширлак (Девичьи слезы), осмотрим фрагмент старого Чуйского тракта и памятник Кольке Снигереву, а также песчаные бомы Катуни.
Далее отправляемся в Каракольскую долину.
Там мы поднимемся на гору Межелик у села Бичикту-Бом.
На горе возведен памятник суслику.
Истощённый мальчик бережно держит в руках маленького зверька.
Лицо как зеркало, посмотрев в которое каждый может увидеть себя.
В годы войны дети охотились на суслика и благодаря ему выжили.
Надпись на памятнике “В годы военного лихолетья от голода спасшему суслику. Благодарные дети войны”.
Авто (до Барнаула): 440 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в домиках, по 2-4 человека в номере, размещение на раздельных кроватях.
Варианты проживания
Турбазы по маршруту
Проживание в домиках, раздельное, по 2-4 человека. Семейные пары размещаются без подселения. Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере. Туалет общий, находятся на территории баз отдыха, в отдельном строении. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня. Обязательно с собой нужно брать теплые вещи, на температуры +5С, -5С. Возможны кратковременные ночные заморозки, днем также может быть прохладно.
Точные названия турбаз станут известны ближе к дате тура. Уточняйте при бронировании.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
- Внутримаршрутные переезды по программе (1700 км от Бийска)
- Размещение в домиках, раздельное, по 2-4 человека. Удобства на территории базы отдыха
- Питание: с ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Завтрак и ужин горячее, обед
- Перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Готовит гид
- Услуги гида проводника
- Экскурсии по программе
- Катер на Телецком озере
- Моторафтинг до Камышлинского водопада
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, один раз
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
- Рекреационные сборы (сборы заповедников)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до места встречи и обратно
- Питание в придорожных кафе, во время переездов и кафе мест размещения. Средний чек ~ 500 руб
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Дополнительные бани
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивная обувь для пеших переходов. Обувь (кроссовки, кеды) должна быть крепкая, с жесткой подошвой. Избегайте новой не разношенной обуви;
- сменная обувь для отдыха на базе (простые кроссовки, шлепанцы);
- удобная одежда для пеших переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом;
- комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- термобелье, либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна);
- теплый свитер;
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама;
- перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
- носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь (дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена);
- купальный костюм;
- туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе личное полотенце (в отдаленных районах на базах могут не выдать);
- гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
- маленький фонарик (налобный);
- индивидуальные лекарственные средства;
- небольшая фляга для воды (можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., термос по желанию);
- фотоаппарат или видеокамера (по желанию), с гермоупаковкой;
- сидение туристическое (хоба);
- личная посуда (миска, кружка, ложка);
- обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и т. д.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где осуществляется встреча туристов?
Начальной точкой всех наших маршрутов является г. Бийск. До города Бийск у нас организован (входит в стоимость) трансфер от ж/д вокзала Новосибирска (главный), аэропорта и ж/д вокзала г. Барнаула и обратно. В Горно-Алтайске участников тура забираем попутно, в этом случае вам не нужно ехать до Бийска.
- До Новосибирска можно добраться практически из любого города РФ. В Новосибирск можно прилететь на самолете, приехать на поезде либо междугороднем автобусе.
- До Барнаула можно добраться несколькими способами: на самолете, на поезде, на междугороднем автобусе.
- До Бийска можно добраться только на поезде, либо автотранспорте и междугороднем автобусе.
- До Горно-Алтайска есть прямые авиарейсы с Москвы и некоторых других регионов. Альтернативным способом может быть автотранспорт и междугородние автобусы.
Встреча туристов. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск / Горно-Алтайск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
- На ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени.
- В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени.
- На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени.
- На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени.
- В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору
День заезда считается днем начала тура.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Если вы прилетаете в Горно-Алтайск, то все необходимые документы будут у вашего гида, в Бийск в этом случае вы не заезжаете. Оплатить тур нужно будет заранее, либо гиду-инструктору, вся необходимая информация будет передана.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны и пр.), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 440 км, до с. Мульта — 510 км, до с. Артыбаш — 280 км. От г. Горно-Алтайска ехать на 100 км. ближе, чем от Бийска.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска вечером, и прибывает в Бийск утром.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск, либо Горно-Алтайск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск, либо Горно-Алтайск).
Так как мы не можем повлиять на задержки рейсов, дорожную ситуацию и прочие не зависящие от нас обстоятельства, иногда не получается состыковать все группы минута в минуту. Просим отнестись с пониманием к тому, что при встрече, либо комплектовании групп в Бийске, нужно будет подождать несколько часов других участников.
Как будет организован обратный трансфер?
Обратный трансфер включен в стоимость.
Ориентировочное прибытие:
- в Горно-Алтайск с 18:00 до 19:00;
- в Бийск с 20:30 до 21:30;
- в Барнаул с 23:00 до 00:00;
- в Новосибирск с 03:00 до 04:00 следующего дня.
Время местное.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту.
Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск.
Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
В Барнауле и Новосибирске обратный трансфер только до ж/д вокзала, до аэропорта нужно будет добраться самостоятельно, например, на такси.
При планировании закладывайте, пожалуйста, время на дорогу от ж/д вокзала до аэропорта.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия.
Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки.
Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
В гонки со временем водители участвовать не будут.
Время прибытия закладывается с запасом, для нас главное, чтобы вы не опоздали на самолет, либо поезд.
Просим отнестись с пониманием, если вы прибудете в город назначения на несколько часов раньше обозначенного времени.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На все время нахождения на маршруте, вы застрахованы СПАО «Ингосстрах», имеющей договоры с лечебными заведениями мест проведения тура.
Лимит покрытия при возникновении страхового случая: автотуры, экскурсионные туры, туры выходного дня и прочие не автономные туры - медицинские и транспортные расходы 150000 рублей, несчастный случай 100000 руб.
За наличие собственной страховки компенсации не производятся.
При возникновении на маршруте страхового случая, инструктор и администрация компании помогает пострадавшему решать все необходимые организационные вопросы (его транспортировка в медицинское учреждение, установление контактов со страховой компанией, с медицинским центром, получение расписок от оказавших платную помощь частных лиц и т. д.).
Важно: Пострадавший должен быть готов к самостоятельной оплате услуг связанных с транспортировкой и медицинским обслуживанием.
Страховая компания возмещает потраченные денежные средства на основании подтверждающих документов.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Большинство маршрутов проходит в горной местности. Сотовая связь на некоторых участках маршрутах практически отсутствует. Тем не менее почти в каждом туре есть несколько мест, в основном это населенные пункты, откуда можно сделать звонок (операторы МТС, Билайн, Мегафон). О таких местах на выбранном вами маршруте уточняйте у менеджеров и вашего инструктора. Спутникового телефона у инструктора нет.
Можно ли взять с собой в тур собаку, либо другого домашнего питомца?
Брать с собой домашних питомцев собак, кошек и др., в плановые (сборные) заезды запрещено. Не редки случаи аллергии на шерсть животных. На многих базах отдыха запрещено размещение с домашними питомцами. Просим отнестись, к ограничению с пониманием. Исключение могут составлять только индивидуальные туры.
На чем будем передвигаться?
Для переездов по маршруту используются микроавтобусы вместимостью от 6 до 17 мест. Микроавтобус подбирается под каждую группу, в зависимости от итогового количество участников в туре. Преимущественно по маршруту работают: Hyundai Starex, SsangYong Istana, Ford Transit, Iveco и др. Микроавтобусы не супер-комфортные, есть откидные ряды сидений, к сожалению кондиционер предусмотрен не везде. Вещи транспортируются в прицепе, либо салоне. На сложных участках с грунтовой дорогой, проезд к Марсу 1 и 2, долина Чулышмана, ущелье Актру и пр. переезд осуществляется на отечественных авто повышенной проходимости УАЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ и тд.
Как организовано питание?
Питание: с ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Готовит гид. Всего 6 завтраков, 6 обедов и 6 ужинов. Завтрак и ужин горячее, обед перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Питание во время переездов в придорожных кафе за дополнительную плату.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них.
Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов.
Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко.
Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников тура в равном объеме.
Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню.
В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание.
Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура.
Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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