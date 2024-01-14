2 день

Вечные ледники и Голубое озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Выход на Голубое озеро (Голубое озеро открыто только в летние месяцы, с начала октября озеро подо льдом, все остальные локации доступны).

Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, Голубое озеро, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов.

16:00 Спуск в альплагерь.

18:00 Баня, ужин, посиделки у костра или в баре Актру.