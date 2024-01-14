Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Групповой тур в Горно-Алтайске

Ледники Актру и глянцевый Алтай

5
3 отзыва
Приглашаем вас увидеть Алтай собственными глазами – отправиться в путешествие по Чуйскому тракту, подняться в горный центр на высоту 2200 м и провести там среди вечных ледников незабываемые дни с проживанием в уютных кедровых коттеджах, где вид на горы и ледники прямо из окна! Совершить восхождение к Голубому озеру (маршрут туристический, не категорийный).

А после Актру нас ждет спуск в Курайскую степь и продолжение прекрасных экскурсий по Чуйскому тракту! Тур проводится по индивидуальному запросу для групп 2-4 человек круглогодично.
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Ледники Актру и глянцевый Алтай. Джип-тур
Ближайшие даты:
6
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сен
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20
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Что вас ожидает:

Вечные ледники
Вечные ледники
Увидим снежные вершины гор, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, Голубое озеро и домик гляциологов
Лагерь альпинистов
Лагерь альпинистов
На авто повышенной проходимости нас ждет заброска в альплагерь, баня, посиделки у костра или в баре Актру
Глянцевый Алтай
Глянцевый Алтай
Отдохнем в 4-х звездочном отеле с бассейном, СПА-зоной, казино, караоке и рестораном с живой музыкой
На джипах по Алтаю
На джипах по Алтаю
Путешествие по всем локациям на комфортном автомобиле
Знаменитый Чуйский тракт
Знаменитый Чуйский тракт
Проедем по одной из самых красивых трасс мира, увидим слияние рек и Гейзерное озеро

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт и заброска в горы

9:00 Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Путешествие по Чуйскому тракту.

Перевал Чике-Таман, Слияние Чуи и Катуни, Гейзеровое озеро, Курайская степь.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

17:00 Заброска в альплагерь Актру на авто повышенной проходимости.

19:00 Заселение, отдых, ужин, баня.

Чуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горыЧуйский тракт и заброска в горы
2 день

Вечные ледники и Голубое озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Выход на Голубое озеро (Голубое озеро открыто только в летние месяцы, с начала октября озеро подо льдом, все остальные локации доступны).

Мы увидим: вершину г. Упи, вершину г. Снежная, ледник большой Актру, вершину Актру-Баши, Голубое озеро, вершину г. Юбилейная, домик гляциологов.

16:00 Спуск в альплагерь.

18:00 Баня, ужин, посиделки у костра или в баре Актру.

Вечные ледники и Голубое озероВечные ледники и Голубое озероВечные ледники и Голубое озероВечные ледники и Голубое озероВечные ледники и Голубое озеро
3 день

Переезд по Чуйскому тракту

8:00 Завтрак, спуск в Курайскую степь.

11:00 Выезд, обратная дорога по Чуйскому тракту с заездом на перевалы и сувенирные рынки.

18:00 Заселение в отель “Алтай Пэлас” с теплым бассейном летом и осенью, СПА-зоной, хамамом, сибирским чаном и завтраками формата "шведский стол".

Переезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому трактуПереезд по Чуйскому тракту
4 день

Свободный день. Отдых в СПА-зоне отеля. Квадроциклы по желанию

8:00-11:00 Завтрак, четкого времени нету, вы можете сами выбрать время в указанные часы.

Экскурсия на квадроциклах или снегоходах (оплачивается дополнительно).

Далее отдых в СПА-зоне (включено).

Массаж, СПА процедуры (по желанию оплачивается дополнительно).

Сибирский чан (по желанию, оплачивается дополнительно).

Вечером казино, караоке, отдых на летней веранде, живая музыка в ресторане (на ваш выбор, по желанию).

Свободный день. Отдых в СПА-зоне отеля. Квадроциклы по желаниюСвободный день. Отдых в СПА-зоне отеля. Квадроциклы по желаниюСвободный день. Отдых в СПА-зоне отеля. Квадроциклы по желаниюСвободный день. Отдых в СПА-зоне отеля. Квадроциклы по желанию
5 день

Отъезд

9:00-11:00 Завтрак.

Трансфер в аэропорт по согласованию.

Проживание

Тур предусматривает проживание в горном центре Актру и в отеле “Алтай Пэлас”

Доплата за одноместное размещение по запросу. Подселение не предусмотрено.

Варианты проживания

Горный центр «Актру»

2 ночи

Проживание и полное питание в горном центре Актру.

Горный центр «Актру»Горный центр «Актру»

Гостиница «Алтай Пэлас» 4

2 ночи

Отель Altai Palace расположен в селе Манжерок. К услугам гостей ресторан, бар, сад и казино. На территории этого 4-звездочного отеля установлен банкомат. Гости могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Желающие могут посетить открытый бассейн и фитнес-центр. По вечерам в отеле проводятся развлекательные мероприятия. Номера отеля оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, собственная ванная комната с биде, а также платяной шкаф. По утрам в отеле Altai Palace подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Гостиница «Алтай Пэлас» 4Гостиница «Алтай Пэлас» 4Гостиница «Алтай Пэлас» 4Гостиница «Алтай Пэлас» 4Гостиница «Алтай Пэлас» 4Гостиница «Алтай Пэлас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Путешествие на автомобиле класса «Джип»
  • Заброска в горы на авто повышенной проходимости
  • Проживание и полное питание в горном центре Актру
  • Проживание и завтраки в отеле «Алтай Пэлас»
  • Бассейн в летний период или СПА-зона в зимний период в отеле «Алтай Пэлас»
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Завтрак в день прибытия, средний чек 500 руб
  • Обеды-ужины, средний чек 1 500 руб
  • WiFi в альплагере 100 руб. в час, или 400 руб. в сутки
  • Сибирский чан в отеле «Алтай Пэлас» 1 500 руб
  • СПА-услуги в отеле Алтай Пэлас (стоимость под запрос)
  • Экскурсии на квадроциклах-снегоходах (стоимость под запрос)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какой транспорт в туре?
Будем передвигаться по маршруту на комфортном автомобиле класса "Джип". Количество посадочных мест 4. Кондиционер есть.
Есть ли скидки в туре?

Скидка на детей до 12 лет – 10%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
Е
3 окт 2023
Тур организован на 10/10.
Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.Тур организован на 10/10.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиДжип-турыВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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