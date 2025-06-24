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Пеший поход к Белухе налегке с конным сопровождением

Чудесный мир алтайских гор вновь открывается перед любителями активного отдыха с доступностью тура к Белухе пешком в 2025 году с конным сопровождением.

Путешествие дарит уникальную возможность своим участникам ощутить гармонию природы,
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пройти по тайным тропам и достичь одной из самых высоких вершин Сибири.

Тур к Белухе пешком идеально подходит как для опытных путешественников, так и для новичков, мечтающих о покорении новых высот.

Этот тур рассчитан на тех, кто любит пешие горные походы и хочет наслаждаться красотой окружающего пейзажа в полной мере, без утомительного груза за спиной.

Вы возьмете с собой столько вещей, сколько необходимо в пешем походе, а вершины будете покорять налегке!

5
3 отзыва
Пеший поход к Белухе налегке с конным сопровождением
Пеший поход к Белухе налегке с конным сопровождением
Пеший поход к Белухе налегке с конным сопровождением
Ближайшие даты:
3
июл18
июл
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Туркомплекс "Таежник" - туркомплекс "Байру"

Заезд на т\к Таежник.

Знакомство с гидом.

Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл до 10:30 (из Новосибирска и Горно-Алтайска).

Встреча туристов прибывших из Барнаула.

Выезд к месту начала активной части маршрута, с. Тюнгур.

Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).

Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.

По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.

Размещение в палатках (за доп. плату возможно ночевка в деревянном домике).

Ужин в кафе т\к Байару.

Инструктаж, подготовка к походу.

Баня.

Туркомплекс "Таежник" - туркомплекс "Байру"Туркомплекс "Таежник" - туркомплекс "Байру"Туркомплекс "Таежник" - туркомплекс "Байру"
2 день

Село Тюнгур - перевал "Кузуяк" - визит-центр Национального парка "Сайлюгемский" - река "Ороктой"

После завтрака в кафе т\к Байару распределяем и упаковываем вещи и продукты по арчимакам и драйбегам, складываем необходимые мелочи в личные рюкзаки и отправляемся в путь.

Часть пути от т/к “Байару” до визит-центра Сайлюгемского национального парка преодолевается на автомобиле повышенной проходимости, далее отправляемся в первый пеший переход до р. Ороктой.

Пеший переход этого дня проходит по территории Сайлюгемского национального парка.

Обед в виде перекуса.

Установка лагеря на поляне возле Ороктоя.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

В пути 4-5 часов.

Авто 15 км, пешком 10 км.

Село Тюнгур - перевал "Кузуяк" - визит-центр Национального парка "Сайлюгемский" - река "Ороктой"Село Тюнгур - перевал "Кузуяк" - визит-центр Национального парка "Сайлюгемский" - река "Ороктой"Село Тюнгур - перевал "Кузуяк" - визит-центр Национального парка "Сайлюгемский" - река "Ороктой"Село Тюнгур - перевал "Кузуяк" - визит-центр Национального парка "Сайлюгемский" - река "Ороктой"
3 день

Река "Ороктой" - ручей "Тухман"

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня мы начинаем движение по тропе находящейся между Ороктойским хребтом и рекой Ороктой.

Тропа идет по хвойному лесу.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Перевалив невысокий Актаринский хребет спускаемся к подножию следующего хребта Тукмеш, высшая точка которого имеет высоту 2460 метров, откуда берет начало р. Тухман у которой и разбивается лагерь.

В пути 4-5 часов.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пешком 15 км.

Река "Ороктой" - ручей "Тухман"Река "Ороктой" - ручей "Тухман"Река "Ороктой" - ручей "Тухман"
4 день

Ручей «Тухман» - озеро Кюльдуайры

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня нас ждет длинный переход, поэтому встав пораньше и позавтракав, сворачиваем лагерь, грузим коней и выходим на тропу.

В первой половине дня группа пересечет несколько небольших речушек, являющихся притоками реки Мал. Араскан и выйдет к хребту Муйкох и далее вдоль реки Караайры дойдет до оз. Кюльдуайры на берегу которого разбиваем лагерь на ночлег.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

В озере Кюльдуайры можно искупаться, несмотря на то, что температура воды не очень высока.

Продолжительность перехода 5-6 часов.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пешком 16 км.

Ручей «Тухман» - озеро КюльдуайрыРучей «Тухман» - озеро КюльдуайрыРучей «Тухман» - озеро КюльдуайрыРучей «Тухман» - озеро Кюльдуайры
5 день

Озеро Кюльдуайры - река «Текелю». Экскурсия на водопад Текелю

Завтрак готовится гидом на костре.

Вскоре после выхода на маршрут этого дня путники смогут полюбоваться обрывом Скынчак, рядом с которым пролегает тропа до р. Текелю, где и предстоит разбить лагерь на ночевку.

Обед в виде перекуса.

Пеший переход 3-4 часа.

Экскурсия 1-2 часа.

После обеда экскурсия на красивейший водопад Текелю, высота падения воды в котором составляет 60 метров.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пешком 12 км.

Озеро Кюльдуайры - река «Текелю». Экскурсия на водопад ТекелюОзеро Кюльдуайры - река «Текелю». Экскурсия на водопад ТекелюОзеро Кюльдуайры - река «Текелю». Экскурсия на водопад Текелю
6 день

Река «Текелю» - долина Ярлу

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня мы отправимся в путь до овеянной легендами долины Ярлу.

Многие считают эту долину местом силы.

Разбиваем лагерь на берегу реки Ярлу, после обеда отправляемся на экскурсию по долине Ярлу, где посещаем каменный город и Камень Рериха.

Склоны гор, окружающих мистическую долину окрашены чуть ли не во все цвета радуги.

Долина Ярлу оставляет неизгладимые впечатления на многих людей, а некоторых притягивает к себе из года в год.

Обед в виде перекуса.

Время в пути 3-4 часа.

Экскурсия 2-3 часа.

Мы не зря выбрали берег реки Ярлу в качестве места ночевки, здесь есть дрова и место, где можно пасти лошадей, то чего нет на берегу озера Аккем.

Кроме того на берегу озера не всегда можно найти свободное и удобное место для стоянки.

По решению гида, в зависимости от состояния группы и погодных условий и с согласия всех участников группы, лагерь может быть установлен на берегу Аккемского озера, что увеличит дневной переход и будет необходимость сбора и переноса дров до места установки лагеря всеми членами группы.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пешком 13 км.

Река «Текелю» - долина ЯрлуРека «Текелю» - долина ЯрлуРека «Текелю» - долина ЯрлуРека «Текелю» - долина Ярлу
7 день

Дневка. Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику

Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера.

Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем до мостика.

От него тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к месту, где стояла часовенка архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах.

Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной Священной горы.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Пеший переход 7-8 часов.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пешком 15 км.

Дневка. Радиальный выход к Ак-Кемскому ледникуДневка. Радиальный выход к Ак-Кемскому ледникуДневка. Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику
8 день

Переход: Долина Ярлу - оз. Ак Кем - перевал Каратюрек - ур. Айры-Карасу

Ранний подъем.

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня нам предстоит крайний раз взглянуть на величественную гору и попрощаться с ней.

Но какой это будет взгляд!

Ведь прощание с Белухой предстоит совершить с вершины перевала Кара-Тюрек, что в переводе означает “Черное Сердце” высота которого составляет 3080 метров над уровнем моря.

Поистине вид впечатлит даже самого не впечатлительного человека.

После расставания с горой спускаемся по каменным россыпям до урочища Айры-Карасу, где нам и предстоит ночевка.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Время в пути 7-8 часов, набор высоты чуть больше 1 км при подъеме на Кара-Тюрек.

Место стоянки может быть изменено, оно определяется погодными условиями, состоянием группы и иными объективными причинами, что повлечет за собой небольшое изменение протяженности перехода.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пешком 18 км.

Переход: Долина Ярлу - оз. Ак Кем - перевал Каратюрек - ур. Айры-КарасуПереход: Долина Ярлу - оз. Ак Кем - перевал Каратюрек - ур. Айры-КарасуПереход: Долина Ярлу - оз. Ак Кем - перевал Каратюрек - ур. Айры-Карасу
9 день

Пеший переход от урочища Айры-Карасу до поляны Изекерю, далее на автомобиле до т/б «Байару»

Завтрак готовится гидом на костре.

В этот завершающий активную часть маршрута день путниками предстоит преодолеть довольно длинное расстояние, но часть из пути – на автомобиле.

После спуска в долину реки Кучерла, путники движутся вдоль реки Кучерла по довольно ровной местности.

Дойдя до поляны Изекерю гости садятся в автомобиль повышенной проходимости и едут до т/б Байару.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Размещение на территории в палатках.

Ужин в кафе.

Баня.

Пеший переход от урочища Айры-Карасу до поляны Изекерю, далее на автомобиле до т/б «Байару»Пеший переход от урочища Айры-Карасу до поляны Изекерю, далее на автомобиле до т/б «Байару»Пеший переход от урочища Айры-Карасу до поляны Изекерю, далее на автомобиле до т/б «Байару»Пеший переход от урочища Айры-Карасу до поляны Изекерю, далее на автомобиле до т/б «Байару»
10 день

Туркомплекс "Байару" - туркомплекс "Таежник"

Завтрак в кафе т\к Байару.

Выезд из т\к Байару.

Обед в придорожном кафе.

Ужин в кафе т\к Таежник.

Выезд.

Отправление в 22:30.

Прибытие в Барнаул в 4 утра следующего дня, в Новосибирск в 7 утра следующего дня (трансфер в стоимость не входит).

Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.

Для тех, кто выезжает из т\к Таежник на следующий день после окончания программы тура размещение согласно заранее выбранному варианту, завтрак в стоимость тура не входит.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

9 ночей
Палаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата тур стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
  • Баня согласно, программы тура
  • Аренда лошадей для груза (1 лошадь на багаж 2-х человек)
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Рекреационные сборы
  • Трехразовое питания, согласно программы тура (кроме обеда в 1 день)
  • Аренда снаряжения
  • В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска / г. Барнаула / г. Новосибирска
  • Доставка до т/к Таежник к началу тура и выезд обратно кроме группового трансфера из г. Горно-Алтайска
  • Обед в 1 день
  • Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск / село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:

  1. Небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках (арчимаки всегда упаковываются плотно, и сумки туристов мы туда не разрешаем складывать, все вещи в мешках полителеновых складываются в арчимаки) и драйбегах
  2. Походная обувь в пешем туре должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки,сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
  3. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
  4. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка.
  5. Комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике.
  6. Теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис).
  7. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  8. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
  9. Кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей. Можно конечно бандану, при условии соблюдения пункта 14 и отсутствия страха обгореть!
  10. Носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных
  11. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро.
  12. Купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде.
  13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду.
  14. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  15. Маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным!
  16. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.
  17. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
  18. Фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде!
  19. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
  20. Палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
  21. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие особенности тура?
  • маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт пеших горных походов и хорошую физическую форму;
  • время в пути, и протяженность переходов, указанные в программе тура, рассчитаны исходя из хорошего физического состояния всех участников группы и хороших погодных условий;
  • график, протяженность и длительность переходов может варьироваться, в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Скорость группы определяется скоростью самого медленного участника, на которую ориентируется гид. Отрыв наиболее сильных участников группы от остальных не допускается;
  • групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок. Внимание! При приобретении билетов на самолет выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 11:00 по местному времени!
  • проживание в 2-4-местных деревянных домиках в первую и девятую ночь за дополнительную плату;
  • в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Что взять с собой в пеший тур»;
  • график движения по маршруту и нитка маршрута может меняться в зависимости от погодных условий и состояния группы, с сохранением основных объектов показа;
  • туристы идут налегке, с небольшими рюкзаками для личных вещей (документы, вода, фотоаппарат, ветровка), остальные вещи перевозятся на лошадях. На двух туристов выделяется 1 лошадь для перевозки вещей, плюс на группу две лошади, две на которых едут конюхи и еще одна на которой везут вещи инструктора и общественный груз;
  • на маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха;
  • дети до 16 лет на маршрут не допускаются;
  • в стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
  • ВНИМАНИЕ! Для иностранных граждан на этом маршруте требуется оформление пропуска в погран зону. Срок оформления - 30 суток. Прием заявок на тур от иностранных граждан прекращается за 33 дня до выхода на маршрут. Для оформления пропуска необходим скан паспорта, с которым иностранный гражданин планирует прибыть на маршрут, контактный номер телефона и информация о месте постоянного проживания.
Как организован трансфер до места начала тура?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.

Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник.

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.

Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.

В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.

Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.

Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).

В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.

При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону
Стоимость трансфера от жд вокзала 1600 руб\чел в одну сторону
Стоимость индивидуальной машины от 8000,00 в зависимости от количества человек, если больше четырех машина стоит количество мест* цену места старта
(расчет с водителем, стоимость не фиксирована).

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает.

Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
24 июн 2025
Организация тура проведена на высшем уровне.
Организация тура проведена на высшем уровне.Организация тура проведена на высшем уровне.Организация тура проведена на высшем уровне.Организация тура проведена на высшем уровне.Организация тура проведена на высшем уровне.Организация тура проведена на высшем уровне.Организация тура проведена на высшем уровне.
А
18 июн 2025
В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы. Все прошло на хорошем уровне. Будем рады снова путешествовать с Вами.
В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы.В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы.В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы.В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы.В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы.В целом претензий к организаторам нет. Был общий чат, где мы могли задавать интересующие нас вопросы.
Т
18 июн 2025
Принимающая сторона порадовала организацией поездки, очень благодарны гиду Жанне и нашим водителям. Группа на начало июня была всего 3 человека, получился фактически индивидуальный тур, что было очень удобно.
Принимающая сторона порадовала организацией поездки, очень благодарны гиду Жанне и нашим водителям. Группа на начало июняПринимающая сторона порадовала организацией поездки, очень благодарны гиду Жанне и нашим водителям. Группа на начало июняПринимающая сторона порадовала организацией поездки, очень благодарны гиду Жанне и нашим водителям. Группа на начало июняПринимающая сторона порадовала организацией поездки, очень благодарны гиду Жанне и нашим водителям. Группа на начало июняПринимающая сторона порадовала организацией поездки, очень благодарны гиду Жанне и нашим водителям. Группа на начало июня

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