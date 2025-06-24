Путешествие дарит уникальную возможность своим участникам ощутить гармонию природы,
Программа тура по дням
Туркомплекс "Таежник" - туркомплекс "Байру"
Заезд на т\к Таежник.
Знакомство с гидом.
Завтрак в кафе "Таежник" для тех, кто прибыл до 10:30 (из Новосибирска и Горно-Алтайска).
Встреча туристов прибывших из Барнаула.
Выезд к месту начала активной части маршрута, с. Тюнгур.
Обед в кафе (оплачивается самостоятельно).
Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках (за доп. плату возможно ночевка в деревянном домике).
Ужин в кафе т\к Байару.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Село Тюнгур - перевал "Кузуяк" - визит-центр Национального парка "Сайлюгемский" - река "Ороктой"
После завтрака в кафе т\к Байару распределяем и упаковываем вещи и продукты по арчимакам и драйбегам, складываем необходимые мелочи в личные рюкзаки и отправляемся в путь.
Часть пути от т/к “Байару” до визит-центра Сайлюгемского национального парка преодолевается на автомобиле повышенной проходимости, далее отправляемся в первый пеший переход до р. Ороктой.
Пеший переход этого дня проходит по территории Сайлюгемского национального парка.
Обед в виде перекуса.
Установка лагеря на поляне возле Ороктоя.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
В пути 4-5 часов.
Авто 15 км, пешком 10 км.
Река "Ороктой" - ручей "Тухман"
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня мы начинаем движение по тропе находящейся между Ороктойским хребтом и рекой Ороктой.
Тропа идет по хвойному лесу.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Перевалив невысокий Актаринский хребет спускаемся к подножию следующего хребта Тукмеш, высшая точка которого имеет высоту 2460 метров, откуда берет начало р. Тухман у которой и разбивается лагерь.
В пути 4-5 часов.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пешком 15 км.
Ручей «Тухман» - озеро Кюльдуайры
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня нас ждет длинный переход, поэтому встав пораньше и позавтракав, сворачиваем лагерь, грузим коней и выходим на тропу.
В первой половине дня группа пересечет несколько небольших речушек, являющихся притоками реки Мал. Араскан и выйдет к хребту Муйкох и далее вдоль реки Караайры дойдет до оз. Кюльдуайры на берегу которого разбиваем лагерь на ночлег.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
В озере Кюльдуайры можно искупаться, несмотря на то, что температура воды не очень высока.
Продолжительность перехода 5-6 часов.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пешком 16 км.
Озеро Кюльдуайры - река «Текелю». Экскурсия на водопад Текелю
Завтрак готовится гидом на костре.
Вскоре после выхода на маршрут этого дня путники смогут полюбоваться обрывом Скынчак, рядом с которым пролегает тропа до р. Текелю, где и предстоит разбить лагерь на ночевку.
Обед в виде перекуса.
Пеший переход 3-4 часа.
Экскурсия 1-2 часа.
После обеда экскурсия на красивейший водопад Текелю, высота падения воды в котором составляет 60 метров.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пешком 12 км.
Река «Текелю» - долина Ярлу
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня мы отправимся в путь до овеянной легендами долины Ярлу.
Многие считают эту долину местом силы.
Разбиваем лагерь на берегу реки Ярлу, после обеда отправляемся на экскурсию по долине Ярлу, где посещаем каменный город и Камень Рериха.
Склоны гор, окружающих мистическую долину окрашены чуть ли не во все цвета радуги.
Долина Ярлу оставляет неизгладимые впечатления на многих людей, а некоторых притягивает к себе из года в год.
Обед в виде перекуса.
Время в пути 3-4 часа.
Экскурсия 2-3 часа.
Мы не зря выбрали берег реки Ярлу в качестве места ночевки, здесь есть дрова и место, где можно пасти лошадей, то чего нет на берегу озера Аккем.
Кроме того на берегу озера не всегда можно найти свободное и удобное место для стоянки.
По решению гида, в зависимости от состояния группы и погодных условий и с согласия всех участников группы, лагерь может быть установлен на берегу Аккемского озера, что увеличит дневной переход и будет необходимость сбора и переноса дров до места установки лагеря всеми членами группы.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пешком 13 км.
Дневка. Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику
Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера.
Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем до мостика.
От него тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к месту, где стояла часовенка архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах.
Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной Священной горы.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Пеший переход 7-8 часов.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пешком 15 км.
Переход: Долина Ярлу - оз. Ак Кем - перевал Каратюрек - ур. Айры-Карасу
Ранний подъем.
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня нам предстоит крайний раз взглянуть на величественную гору и попрощаться с ней.
Но какой это будет взгляд!
Ведь прощание с Белухой предстоит совершить с вершины перевала Кара-Тюрек, что в переводе означает “Черное Сердце” высота которого составляет 3080 метров над уровнем моря.
Поистине вид впечатлит даже самого не впечатлительного человека.
После расставания с горой спускаемся по каменным россыпям до урочища Айры-Карасу, где нам и предстоит ночевка.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Время в пути 7-8 часов, набор высоты чуть больше 1 км при подъеме на Кара-Тюрек.
Место стоянки может быть изменено, оно определяется погодными условиями, состоянием группы и иными объективными причинами, что повлечет за собой небольшое изменение протяженности перехода.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пешком 18 км.
Пеший переход от урочища Айры-Карасу до поляны Изекерю, далее на автомобиле до т/б «Байару»
Завтрак готовится гидом на костре.
В этот завершающий активную часть маршрута день путниками предстоит преодолеть довольно длинное расстояние, но часть из пути – на автомобиле.
После спуска в долину реки Кучерла, путники движутся вдоль реки Кучерла по довольно ровной местности.
Дойдя до поляны Изекерю гости садятся в автомобиль повышенной проходимости и едут до т/б Байару.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Размещение на территории в палатках.
Ужин в кафе.
Баня.
Туркомплекс "Байару" - туркомплекс "Таежник"
Завтрак в кафе т\к Байару.
Выезд из т\к Байару.
Обед в придорожном кафе.
Ужин в кафе т\к Таежник.
Выезд.
Отправление в 22:30.
Прибытие в Барнаул в 4 утра следующего дня, в Новосибирск в 7 утра следующего дня (трансфер в стоимость не входит).
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Для тех, кто выезжает из т\к Таежник на следующий день после окончания программы тура размещение согласно заранее выбранному варианту, завтрак в стоимость тура не входит.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках на маршруте.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата тур стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
- Баня согласно, программы тура
- Аренда лошадей для груза (1 лошадь на багаж 2-х человек)
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Рекреационные сборы
- Трехразовое питания, согласно программы тура (кроме обеда в 1 день)
- Аренда снаряжения
- В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие - 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска / г. Барнаула / г. Новосибирска
- Доставка до т/к Таежник к началу тура и выезд обратно кроме группового трансфера из г. Горно-Алтайска
- Обед в 1 день
- Страховка от клеща, её можно оформить дополнительно, стоимость страховки 400,00 рублей, срок действия 1 год
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:
- Небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках (арчимаки всегда упаковываются плотно, и сумки туристов мы туда не разрешаем складывать, все вещи в мешках полителеновых складываются в арчимаки) и драйбегах
- Походная обувь в пешем туре должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки,сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
- Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
- Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка.
- Комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике.
- Теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис).
- Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
- Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
- Кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей. Можно конечно бандану, при условии соблюдения пункта 14 и отсутствия страха обгореть!
- Носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных
- Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро.
- Купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде.
- Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду.
- Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты.
- Маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным!
- Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.
- Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
- Фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде!
- Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
- Палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
- Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт пеших горных походов и хорошую физическую форму;
- время в пути, и протяженность переходов, указанные в программе тура, рассчитаны исходя из хорошего физического состояния всех участников группы и хороших погодных условий;
- график, протяженность и длительность переходов может варьироваться, в зависимости от погодных условий и физического состояния группы. Скорость группы определяется скоростью самого медленного участника, на которую ориентируется гид. Отрыв наиболее сильных участников группы от остальных не допускается;
- групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска в подарок. Внимание! При приобретении билетов на самолет выбирайте те рейсы, которые прилетают в аэропорт Горно-Алтайска до 11:00 по местному времени!
- проживание в 2-4-местных деревянных домиках в первую и девятую ночь за дополнительную плату;
- в качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе «Что взять с собой в пеший тур»;
- график движения по маршруту и нитка маршрута может меняться в зависимости от погодных условий и состояния группы, с сохранением основных объектов показа;
- туристы идут налегке, с небольшими рюкзаками для личных вещей (документы, вода, фотоаппарат, ветровка), остальные вещи перевозятся на лошадях. На двух туристов выделяется 1 лошадь для перевозки вещей, плюс на группу две лошади, две на которых едут конюхи и еще одна на которой везут вещи инструктора и общественный груз;
- на маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха;
- дети до 16 лет на маршрут не допускаются;
- в стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
- ВНИМАНИЕ! Для иностранных граждан на этом маршруте требуется оформление пропуска в погран зону. Срок оформления - 30 суток. Прием заявок на тур от иностранных граждан прекращается за 33 дня до выхода на маршрут. Для оформления пропуска необходим скан паспорта, с которым иностранный гражданин планирует прибыть на маршрут, контактный номер телефона и информация о месте постоянного проживания.
Как организован трансфер до места начала тура?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин.
Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте ссылка либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами.
Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За один день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает.
Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов чтобы удобно было связаться с водителем. для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.