Только в своей компании вы проедете по интересному маршруту, посетите места, куда редко добираются другие путешественники: мы поднимемся к Акташскому ретранслятору, от которого видны главные хребты Алтая. Вы искупаетесь в Телецком озере, полюбуетесь водопадами, рассмотрите древние наскальные рисунки и получите заряд ярких эмоций, проезжая по серпантину перевала Кату-Ярык. Вас также ждут банька, приятные прогулки и традиционный концерт горлового пения.

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Погодные условия в горах меняются очень быстро, и, если они будут неблагоприятные (шторм, сильные дожди и ветра), придётся немного изменить план нашего путешествия. Искренне надеемся на ваше понимание!

Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны иметь среднюю физическую форму и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой). Все переезды по маршруту осуществляются на комфортабельном 4-местном джипе.

Нужно быть готовым к долгим переездам, а также к сложным участкам бездорожья.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

В некоторых местностях Алтая может встретиться много оводов и комаров. Обязательно необходимо иметь с собой репелленты, а также средства от укусов и антигистаминные препараты.

Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска из Москвы — авиарейс компании S7 с вылетом в 00:45 и временем прибытия в 09:05.

Вы можете приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку.

Важно: все авиарейсы из Горно-Алтайска совершаются только по утрам. Обратные билеты необходимо приобретать не раньше, чем на следующий день после завершения нашего тура. Рекомендуем заранее забронировать гостиницу для ночёвки (не входит в стоимость).

Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск. Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.