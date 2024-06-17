По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур

Насладиться природой и свободой и увидеть популярные и редкие достопримечательности
Только в своей компании вы проедете по интересному маршруту, посетите места, куда редко добираются другие путешественники: мы поднимемся к Акташскому ретранслятору, от которого видны главные хребты Алтая.

Вы искупаетесь в Телецком озере, полюбуетесь водопадами, рассмотрите древние наскальные рисунки и получите заряд ярких эмоций, проезжая по серпантину перевала Кату-Ярык. Вас также ждут банька, приятные прогулки и традиционный концерт горлового пения.
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
По Алтаю на джипах в компании друзей. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Погодные условия в горах меняются очень быстро, и, если они будут неблагоприятные (шторм, сильные дожди и ветра), придётся немного изменить план нашего путешествия. Искренне надеемся на ваше понимание!

Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны иметь среднюю физическую форму и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой). Все переезды по маршруту осуществляются на комфортабельном 4-местном джипе.
Нужно быть готовым к долгим переездам, а также к сложным участкам бездорожья.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

В некоторых местностях Алтая может встретиться много оводов и комаров. Обязательно необходимо иметь с собой репелленты, а также средства от укусов и антигистаминные препараты.

Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска из Москвы — авиарейс компании S7 с вылетом в 00:45 и временем прибытия в 09:05.
Вы можете приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку.

Важно: все авиарейсы из Горно-Алтайска совершаются только по утрам. Обратные билеты необходимо приобретать не раньше, чем на следующий день после завершения нашего тура. Рекомендуем заранее забронировать гостиницу для ночёвки (не входит в стоимость).

Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск. Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.

Проживание. На базах отдыха в номерах с удобствами/частичными удобствами. За дополнительную плату возможно одноместное размещение и улучшение условий проживания.

Питание. В стоимость входит питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня. Завтраки и ужины горячие, во время экскурсий — обеды-перекусы. Еду на маршруте готовит гид-повар.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, поездка по Чуйскому тракту, размещение на турбазе

Встречаемся и отправляемся в путешествие по знаменитому Чуйскому тракту. Проедем по захватывающему серпантину перевала Чике-Таман. Полюбуемся завораживающими пейзажами с реками и курганами, увидим загадочные петроглифы урочища Калбак-Таш.

Остановимся на обед в аутентичном придорожном кафе (за доплату). К вечеру прибудем на турбазу «Кочевник», разместимся и отдохнём.

Встреча, поездка по Чуйскому тракту, размещение на турбазеВстреча, поездка по Чуйскому тракту, размещение на турбазеВстреча, поездка по Чуйскому тракту, размещение на турбазеВстреча, поездка по Чуйскому тракту, размещение на турбазе
2 день

Гейзерное озеро, Акташский ретранслятор

Сегодня отправляемся в сторону Монголии. Будем проезжать через безграничные степи, простирающиеся вдоль могучих горных хребтов. Заедем на Гейзерное озеро, где немного отдохнём и полюбуемся причудливыми узорами на его дне.

Вскоре пейзаж станет похож на инопланетный: в нём начнут преобладать красноватые оттенки, причина которых — в процессах окисления и соединения различных веществ и минералов в почве.

Затем поднимемся на Акташский ретранслятор (3038 м) и насладимся потрясающей панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степи. При ясной погоде даже разглядим высочайшую в Сибири гору Белуху. Затем вернёмся на турбазу.

Гейзерное озеро, Акташский ретрансляторГейзерное озеро, Акташский ретрансляторГейзерное озеро, Акташский ретрансляторГейзерное озеро, Акташский ретранслятор
3 день

Ледник Актру

В этот день едем к леднику! Сначала на джипах, затем на УАЗах по бездорожью поднимемся к альплагерю «Актру». Оттуда, уже пешком, пойдём гулять по леднику — Большому или Малому Актру (маршрут выберем, исходя из погодных условий и ваших пожеланий).

На турбазу вернёмся уже к вечеру. Поужинаем и сможем снять усталость в баньке (за доплату).

Ледник АктруЛедник АктруЛедник Актру
4 день

Треккинг к водопаду Куркуре, перевал Кату-Ярык, концерт горлового пения

В первой половине дня прогуляемся к водопаду Куркуре, а затем, по головокружительному горному серпантину, поедем к перевалу Кату-Ярык, круто спускающемуся в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги. Вы полюбуетесь восхитительными пейзажами долины и загадочного Мёртвого озера; посмотрите на знаменитые Красные ворота, сложенные вулканическими горными породами с примесью ртутных минералов, из-за которых скалы в солнечную погоду становятся розовато-красного цвета; поразитесь высоте Улаганского перевала.

А вечером вас ждёт исконно алтайское развлечение — концерт горлового пения сказителей-кайчи.

Треккинг к водопаду Куркуре, перевал Кату-Ярык, концерт горлового пенияТреккинг к водопаду Куркуре, перевал Кату-Ярык, концерт горлового пенияТреккинг к водопаду Куркуре, перевал Кату-Ярык, концерт горлового пенияТреккинг к водопаду Куркуре, перевал Кату-Ярык, концерт горлового пения
5 день

Чулышман, «каменные грибы», мыс Кырсай

После завтрака на пароме пересечём реку Чулышман и отправимся в поход в урочище Аккурум со знаменитыми «каменными грибами». Затем – снова переправа к мысу Кырсай, вдоль берега которого протянулась широкая песчаная полоса. Нам откроются великолепные виды суровой, но завораживающей тайги, отражающейся в зеркальной поверхности озера. Вы насладитесь единением с природой: вокруг — нетронутые пейзажи и тишина. При желании можно позагорать и искупаться — вода здесь хорошо прогревается.

Вечером вернёмся на турбазу.

Чулышман, «каменные грибы», мыс КырсайЧулышман, «каменные грибы», мыс КырсайЧулышман, «каменные грибы», мыс КырсайЧулышман, «каменные грибы», мыс Кырсай
6 день

Водная прогулка по Телецкому озеру, водопад Корбу, экотропа «Третья речка»

Сегодня путешествовать будем по воде! Пройдём на катере через всё Телецкое озеро и посетим водопад Корбу, который считается памятником природы Алтая. После ужина прогуляемся по экотропе «Третья речка» и полюбуемся каскадом водопадов реки Ойрок.

Водная прогулка по Телецкому озеру, водопад Корбу, экотропа «Третья речка»Водная прогулка по Телецкому озеру, водопад Корбу, экотропа «Третья речка»Водная прогулка по Телецкому озеру, водопад Корбу, экотропа «Третья речка»
7 день

Смотровая горы Кокуя, трансфер в аэропорт

Утром по канатной дороге поднимемся на гору Кокуя, чтобы ещё раз, но уже с высоты, насладиться видом бескрайней тайги у Телецкого озера. Затем — трансфер в аэропорт.

Смотровая горы Кокуя, трансфер в аэропортСмотровая горы Кокуя, трансфер в аэропортСмотровая горы Кокуя, трансфер в аэропортСмотровая горы Кокуя, трансфер в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет230 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-повара
  • Все трансферы по программе
  • Переход через Телецкое озеро на пароме/катере (6-й день)
  • Переправа на лодке (4-й и 5-й дни)
  • Проживание на турбазах (6 ночей)
  • Трёхразовое питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня (исключение - обед во 2-й день)
  • Аренда общего туристического снаряжения (костровое снаряжение, тент, групповая аптечка)
  • Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе
  • Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Доплата за улучшение условий проживания и одноместное размещение
  • Питание во время трансферов, обед во 2-й день
  • Баня
  • Медицинская страховка
  • Тур проводится по индивидуальным заявкам в любые удобные для вас даты
  • Стоимость тура зависит от количества человек в группе: 1 человек - от 390 000 руб., компания из 2-4 человек - от 230 000 руб. с человека, компания из 5-8 человек - от 180 000 руб. с человека
  • Стоимость указана при стандартном размещении, питании и программе. Если вы хотели бы дополнить путешествие экскурсиями или улучшить условия проживания, сообщите об этом при бронировании
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:30-09:40 (по местному времени). По прилёте, пожалуйста, включите телефон. Если рейс задерживается, сообщите об этом гиду по телефону, который вам предоставят в памятке перед туром. Если ваш отель расположен на Чуйском тракте, то мы сможем забрать вас по пути - в этом случае обязательно предупредите заранее
Завершение: В последний день тура в Горно-Алтайск возвращаемся ориентировочно в 20:00 (по местному времени). Рекомендуем приобретать билеты из Горно-Алтайска на рейсы, вылетающие на следующий после окончания тура день. Переночевать можно в хостеле или гостинице (за доплату)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыДжиппингПрирода и пейзажи

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