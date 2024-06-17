Вы искупаетесь в Телецком озере, полюбуетесь водопадами, рассмотрите древние наскальные рисунки и получите заряд ярких эмоций, проезжая по серпантину перевала Кату-Ярык. Вас также ждут банька, приятные прогулки и традиционный концерт горлового пения.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Погодные условия в горах меняются очень быстро, и, если они будут неблагоприятные (шторм, сильные дожди и ветра), придётся немного изменить план нашего путешествия. Искренне надеемся на ваше понимание!
Специальной туристической подготовки не требуется, но участники должны иметь среднюю физическую форму и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой). Все переезды по маршруту осуществляются на комфортабельном 4-местном джипе.
Нужно быть готовым к долгим переездам, а также к сложным участкам бездорожья.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней. На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.
В некоторых местностях Алтая может встретиться много оводов и комаров. Обязательно необходимо иметь с собой репелленты, а также средства от укусов и антигистаминные препараты.
Наиболее удобный вариант добраться до Горно-Алтайска из Москвы — авиарейс компании S7 с вылетом в 00:45 и временем прибытия в 09:05.
Вы можете приобретать билеты, как только менеджер подтвердит вашу заявку.
Важно: все авиарейсы из Горно-Алтайска совершаются только по утрам. Обратные билеты необходимо приобретать не раньше, чем на следующий день после завершения нашего тура. Рекомендуем заранее забронировать гостиницу для ночёвки (не входит в стоимость).
Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск. Он оформляется минимум 60 дней, в связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Проживание. На базах отдыха в номерах с удобствами/частичными удобствами. За дополнительную плату возможно одноместное размещение и улучшение условий проживания.
Питание. В стоимость входит питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня. Завтраки и ужины горячие, во время экскурсий — обеды-перекусы. Еду на маршруте готовит гид-повар.
Программа тура по дням
Встреча, поездка по Чуйскому тракту, размещение на турбазе
Встречаемся и отправляемся в путешествие по знаменитому Чуйскому тракту. Проедем по захватывающему серпантину перевала Чике-Таман. Полюбуемся завораживающими пейзажами с реками и курганами, увидим загадочные петроглифы урочища Калбак-Таш.
Остановимся на обед в аутентичном придорожном кафе (за доплату). К вечеру прибудем на турбазу «Кочевник», разместимся и отдохнём.
Гейзерное озеро, Акташский ретранслятор
Сегодня отправляемся в сторону Монголии. Будем проезжать через безграничные степи, простирающиеся вдоль могучих горных хребтов. Заедем на Гейзерное озеро, где немного отдохнём и полюбуемся причудливыми узорами на его дне.
Вскоре пейзаж станет похож на инопланетный: в нём начнут преобладать красноватые оттенки, причина которых — в процессах окисления и соединения различных веществ и минералов в почве.
Затем поднимемся на Акташский ретранслятор (3038 м) и насладимся потрясающей панорамой Северо-Чуйского хребта и Курайской степи. При ясной погоде даже разглядим высочайшую в Сибири гору Белуху. Затем вернёмся на турбазу.
Ледник Актру
В этот день едем к леднику! Сначала на джипах, затем на УАЗах по бездорожью поднимемся к альплагерю «Актру». Оттуда, уже пешком, пойдём гулять по леднику — Большому или Малому Актру (маршрут выберем, исходя из погодных условий и ваших пожеланий).
На турбазу вернёмся уже к вечеру. Поужинаем и сможем снять усталость в баньке (за доплату).
Треккинг к водопаду Куркуре, перевал Кату-Ярык, концерт горлового пения
В первой половине дня прогуляемся к водопаду Куркуре, а затем, по головокружительному горному серпантину, поедем к перевалу Кату-Ярык, круто спускающемуся в долину реки Чулышман. С высоты перед нами раскинется зигзаг живописной дороги. Вы полюбуетесь восхитительными пейзажами долины и загадочного Мёртвого озера; посмотрите на знаменитые Красные ворота, сложенные вулканическими горными породами с примесью ртутных минералов, из-за которых скалы в солнечную погоду становятся розовато-красного цвета; поразитесь высоте Улаганского перевала.
А вечером вас ждёт исконно алтайское развлечение — концерт горлового пения сказителей-кайчи.
Чулышман, «каменные грибы», мыс Кырсай
После завтрака на пароме пересечём реку Чулышман и отправимся в поход в урочище Аккурум со знаменитыми «каменными грибами». Затем – снова переправа к мысу Кырсай, вдоль берега которого протянулась широкая песчаная полоса. Нам откроются великолепные виды суровой, но завораживающей тайги, отражающейся в зеркальной поверхности озера. Вы насладитесь единением с природой: вокруг — нетронутые пейзажи и тишина. При желании можно позагорать и искупаться — вода здесь хорошо прогревается.
Вечером вернёмся на турбазу.
Водная прогулка по Телецкому озеру, водопад Корбу, экотропа «Третья речка»
Сегодня путешествовать будем по воде! Пройдём на катере через всё Телецкое озеро и посетим водопад Корбу, который считается памятником природы Алтая. После ужина прогуляемся по экотропе «Третья речка» и полюбуемся каскадом водопадов реки Ойрок.
Смотровая горы Кокуя, трансфер в аэропорт
Утром по канатной дороге поднимемся на гору Кокуя, чтобы ещё раз, но уже с высоты, насладиться видом бескрайней тайги у Телецкого озера. Затем — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|230 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-повара
- Все трансферы по программе
- Переход через Телецкое озеро на пароме/катере (6-й день)
- Переправа на лодке (4-й и 5-й дни)
- Проживание на турбазах (6 ночей)
- Трёхразовое питание, начиная с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня (исключение - обед во 2-й день)
- Аренда общего туристического снаряжения (костровое снаряжение, тент, групповая аптечка)
- Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе
- Помощь во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Доплата за улучшение условий проживания и одноместное размещение
- Питание во время трансферов, обед во 2-й день
- Баня
- Медицинская страховка
- Тур проводится по индивидуальным заявкам в любые удобные для вас даты
- Стоимость тура зависит от количества человек в группе: 1 человек - от 390 000 руб., компания из 2-4 человек - от 230 000 руб. с человека, компания из 5-8 человек - от 180 000 руб. с человека
- Стоимость указана при стандартном размещении, питании и программе. Если вы хотели бы дополнить путешествие экскурсиями или улучшить условия проживания, сообщите об этом при бронировании