Этот поход на Алтай мы решили сделать длинным, чтобы не спеша посмотреть на самые красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла.
За 12 дней похода увидим Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетим озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах.
За 12 дней похода увидим Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетим озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЭтот поход на Алтай мы решили сделать длинным, чтобы не спеша посмотреть на самые красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла. За 12 дней похода увидим Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетим озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах. В самых красивых местах задержимся подольше: 5 дней постоим лагерем возле озера Аккем с видом на гору Белуха и на 2 ночи остановимся возле большого Кучерлинского озера. Все имеющееся время с удовольствием используем, чтобы сходить в радиалки к ближайшим озерам. Мы знаем, что наши туристы привыкли к турам налегке, потому в походе на Алтай задействуем местных лошадей. Лошади будут нести личные вещи туристов и общественное снаряжение, а мы будем ходить в треккинги с небольшим рюкзаком 25-30 л, гулять по кедровым лесам, наслаждаться рассветами на озерах и делать тысячи снимков! Даты поездок на 2024 г. (12 дней): 22 июля - 02 августа 04-15 августа Важно знать:
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
- Старт маршрута: г. Горно-Алтайск в 10:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск в 20-22:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Личные вещи и общественные продукты по маршруту несут лошади.
- Проживание: палатки.
- Питание: трехразовое.
- Маршрут проходит на высоте: 990-3050 м.
- Протяженность маршрута: 155,3 км.
- Ограничение по возрасту: от 15 до 60 лет.
- Перевозка груза по пешему маршруту: продукты и личные вещи туристов перевозят лошади, туристы идут по маршруту с рюкзаком 25-30 л.
- Ограничения по весу личных вещей для перевозки и подробные правила перевозки груза на лошадях указаны в разделе Список снаряжения. Важная информация: Тур на Алтай Клуб проводит уже несколько лет, но в даты 21 июля – 01 августа инструктор Плешков Евгений впервые будет вести данный маршрут. Все локации в туре инструктор посетит впервые вместе с туристами. Инструктор Евгений имеет опыт руководства группами в горах с 2012 г.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина реки Аккем
- Аккемское озеро
- Долина реки Ярлу, камень Рериха
- Аккемский ледник, часовня Архангела Михаила, озеро горных Духов
- Долина Семи озер
- Перевал Кара-Тюрек - р. Текелюшка
- Озеро Кучерла
- Поход на Зеленое и Синее озера
- Спуск по долине реки Кучерла
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезд на транспорте повышенной проходимости.
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-12) и ужин (день 1-11) готовятся в лагере, обед (день 2-11) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в дни перемещения палаточного лагеря.
- Регистрация группы в МЧС.
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
- Обеды в о время трансфера (день 1, 12). Стоимость обедов в кафе: 350-450 руб.
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
- Дополнительные расходы, которые могут возникнуть в горах: посещение бани на Кучерлинском и Аккемском озере (около 4000 руб. час с группы), пирожки (200-300 руб.), платный вайфай на Аккемском озере (250 руб.), зарядка гаджетов на Аккемском озере (250-300 руб.).
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Алтай
- Старт маршрута: г. Горно-Алтайск в 10:00 по местному времени (МСК + 4 часа)
- Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск в 20:00-22:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке
- Личные вещи и общественные продукты по маршруту несут лошади
- Проживание: палатки
- Питание: трехразовое
- Маршрут проходит на высоте: 990-3050 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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