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Давайте отправимся в поход к Белухе — самой высокой и одной из наиболее известных гор Алтая. Вас ждет восемь незабываемых дней в окружении алтайской природы.



За это время мы посетим живописные места с яркой и разнообразной историей — от озер и водопадов до рудника-музея под открытым небом. Поход подразумевает проживание в обустроенном палаточном лагере на условиях «все включено».