Давайте отправимся в поход к Белухе — самой высокой и одной из наиболее известных гор Алтая. Вас ждет восемь незабываемых дней в окружении алтайской природы.
За это время мы посетим живописные места с яркой и разнообразной историей — от озер и водопадов до рудника-музея под открытым небом. Поход подразумевает проживание в обустроенном палаточном лагере на условиях «все включено».
За это время мы посетим живописные места с яркой и разнообразной историей — от озер и водопадов до рудника-музея под открытым небом. Поход подразумевает проживание в обустроенном палаточном лагере на условиях «все включено».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Мы организуем 8-дневный треккинг к подножию Белухи с казахстанской стороны на условиях «все включено».
Что вас ждет
Вы увидите загадочную двуглавую Белуху и посетите живописные места с яркой и разнообразной историей: самый большой водопад Восточного Казахстана, место, откуда Рерих писал свои картины, озеро Равновесия, Коккольский рудник-музей под открытым небом, озеро Сказка. Организационные моменты• Тур начинается в городе Усть-Каменогорск, Казахстан.
- Максимальный состав группы — 10 человек.
- Проживать будем в благоустроенном палаточном лагере с видом на самую вершину.
- Помните, что в горах нет сотовой связи и интернета. В базовом лагере есть спутниковая связь, но только на экстренные случаи.
- Погода в горах может быть непредсказуемой, солнце быстро сменяется дождем, холод — теплом и наоборот. Берите самую практичную и удобную одежду и обувь и чем больше теплых вещей, тем лучше.
- Для похода не требуется особых навыков езды на лошади, все кони обучены и отправляются в путь под присмотром проводника, но следует внимательно выслушать технику безопасности и соблюдать правила, которые вам расскажут на маршруте.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вершина Белухи
- Озеро Язевое
- Коккольский водопад
- Озеро Равновесия
- Камень Рериха
- Верхний лагерь Коккольского рудника
- Озеро Сказка
Что включено
- Проживание: гостевые дома/базовый лагерь
- Питание: трехразовое (готовит повар)
- Походный инвентарь: треккинговые палки, хобы, аптечка
- Страховка пассажиров
- Сборы нацпарков и пропуски
- Трансфер
- Комфортные внедорожники
- 2 опытных гида
- Аренда лошадей
- Инструкторы
Что не входит в цену
- Билеты в Усть-Каменогорск
- Обязательная индивидуальная туристическая страховка
Место начала и завершения?
Г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Помните, что в горах нет сотовой связи и интернета, заранее предупредите об этом своих близких. В базовом лагере есть спутниковая связь, но только на экстренные случаи
- Необходимо учесть, что погода в горах может быть непредсказуемой, солнце быстро сменяется дождем, холод - теплом и наоборот. Берите самую практичную и удобную одежду и обувь и чем больше теплых вещей, тем лучше
- Для похода не требуется особых навыков езды на лошади, все кони обучены и отправляются в путь под присмотром проводника, но следует внимательно выслушать технику безопасности и соблюдать правила, которые вам расскажут на маршруте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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