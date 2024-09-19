Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны

Групповая экскурсия в Горно-Алтайск: живописные места и восхитительная Белуха
Давайте отправимся в поход к Белухе — самой высокой и одной из наиболее известных гор Алтая. Вас ждет восемь незабываемых дней в окружении алтайской природы.

За это время мы посетим живописные места с яркой и разнообразной историей — от озер и водопадов до рудника-музея под открытым небом. Поход подразумевает проживание в обустроенном палаточном лагере на условиях «все включено».
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Мы организуем 8-дневный треккинг к подножию Белухи с казахстанской стороны на условиях «все включено».

Что вас ждет

Вы увидите загадочную двуглавую Белуху и посетите живописные места с яркой и разнообразной историей: самый большой водопад Восточного Казахстана, место, откуда Рерих писал свои картины, озеро Равновесия, Коккольский рудник-музей под открытым небом, озеро Сказка. Организационные моменты• Тур начинается в городе Усть-Каменогорск, Казахстан.
  • Максимальный состав группы — 10 человек.
  • Проживать будем в благоустроенном палаточном лагере с видом на самую вершину.
  • Помните, что в горах нет сотовой связи и интернета. В базовом лагере есть спутниковая связь, но только на экстренные случаи.
  • Погода в горах может быть непредсказуемой, солнце быстро сменяется дождем, холод — теплом и наоборот. Берите самую практичную и удобную одежду и обувь и чем больше теплых вещей, тем лучше.
  • Для похода не требуется особых навыков езды на лошади, все кони обучены и отправляются в путь под присмотром проводника, но следует внимательно выслушать технику безопасности и соблюдать правила, которые вам расскажут на маршруте.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вершина Белухи
  • Озеро Язевое
  • Коккольский водопад
  • Озеро Равновесия
  • Камень Рериха
  • Верхний лагерь Коккольского рудника
  • Озеро Сказка
Что включено
  • Проживание: гостевые дома/базовый лагерь
  • Питание: трехразовое (готовит повар)
  • Походный инвентарь: треккинговые палки, хобы, аптечка
  • Страховка пассажиров
  • Сборы нацпарков и пропуски
  • Трансфер
  • Комфортные внедорожники
  • 2 опытных гида
  • Аренда лошадей
  • Инструкторы
Что не входит в цену
  • Билеты в Усть-Каменогорск
  • Обязательная индивидуальная туристическая страховка
Место начала и завершения?
Г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Помните, что в горах нет сотовой связи и интернета, заранее предупредите об этом своих близких. В базовом лагере есть спутниковая связь, но только на экстренные случаи
  • Необходимо учесть, что погода в горах может быть непредсказуемой, солнце быстро сменяется дождем, холод - теплом и наоборот. Берите самую практичную и удобную одежду и обувь и чем больше теплых вещей, тем лучше
  • Для похода не требуется особых навыков езды на лошади, все кони обучены и отправляются в путь под присмотром проводника, но следует внимательно выслушать технику безопасности и соблюдать правила, которые вам расскажут на маршруте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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