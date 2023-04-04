Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет. Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на ж. - д. и автовокзала Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б) , в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсии в с. Сростки и на стелы республики Алтай)
Завершение: Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска в 16:00. Прибытие в Барнаул в 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Провели 215 экскурсий для 171 туриста
Меня зовут Андрей. Я хожу в походы и вожу группы по Алтаю уже более 19 лет. Окончил географический факультет Алтайского государственного университета, работаю по специальности и очень люблю свое дело. В моей команде такие же увлеченные гиды, которые горят идеей рассказывать и показывать лучшее, что есть на Алтае.
Всего в нашей команде 7 человек. Евгений — любит путешествовать, горы, природу, увлекается сноубордом и автотематикой, всегда находит общий язык с группой, организует конкурсы. Сергей — родился в горах, занимается туризмом, горными лыжами, опытный водитель и механик, ко всему относится серьезно и ответственно. Павел — всегда располагает к себе всех туристов, ничего не упустит, очень тактичный человек, любит готовить, всем уделит внимание и поможет. Игорь — влюблен в Алтай, родился в горах, уже много лет работает гидом-инструктором по туризму, опытный охотник и рыболов. Ксения — менеджер в офисе, но душой в горах, была во всех походах, поездках и на всех базах, даст всегда самую точную и исчерпывающую информацию по маршрутам. Виктор — опытный гид по Горному Алтаю, выпускник Алтайского Государственного Университета исторического факультета. Не только расскажет об истории Алтая, покажет его природные красоты, но и познакомит с героями алтайского фольклора (в мифах и сказках).