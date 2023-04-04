Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы

Полюбоваться цветением алтайской сакуры, покорить горы и послушать «голос» водопадов

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Ответы на вопросы
В конце апреля-начале мая на Алтае цветёт рододендрон, окрашивая склоны гор и берега рек в оттенки фиолетового и лилового. Вы окажетесь среди ярких красок, погреетесь на тёплом весеннем солнце, посетите живописные перевалы.

Спустимся в пещеры, увидим Зубы дракона, побываем в «Долине горных духов» и пройдёмся по известному висячему мосту над Катунью. А ещё вы попробуете алтайский мёд и целебную минеральную воду.
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Автотур по весеннему Алтаю: фиолетовые горы и места силы
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Возьмите с собой: удобную обувь с хорошей подошвой (рекомендуем треккинговые ботинки, лёгкие кроссовки или кеды на смену, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболку с длинным рукавом, шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртку и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкую утепленную куртку, тёплую шапку. Необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки,
полотенце. Также понадобятся: сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, медицинский полис.

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча гостей в 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на ж. - д. и автовокзала Барнаула, в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б) , в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30 (гости, прилетающие в Горно-Алтайск, не попадают на экскурсии в с. Сростки и на стелы республики Алтай)
Завершение: Прибытие в аэропорт Горно-Алтайска в 16:00. Прибытие в Барнаул в 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Выездные
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