Побывать у подножья Белухи само по себе прекрасно, а пройти путь через Ороктойскую тропу – двойной подарок. Основным преимуществом данного пути является то, что он проходит по верхам, неоднократно открывая Белуху с необычных и завораживающих ракурсов. Кроме того, в туре предусмотрен заход на водопад Текелю – один из самых высоких водопадов на Алтае. За время путешествия вы увидите максимальное возможное количество красивых мест, при этом сопровождать Вас будут вьючные кони, которые понесут продукты, палатки и прочее снаряжение.

По желанию отправимся в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней

Выйдем к одному из красивейших водопадов Алтая – Текелю, его высота более 40 метров!

Сделаем классные фото на фоне самого крупного озера в долине реки Кучерлы, наполненного ледяной водой зеленовато-голубого оттенка

Совершим путешествие к подножию этой величественной, обладающей особым магнетизмом и чарующей красотой вершины

Программа тура по дням

1 день Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 (трансфер бронируется и оплачивается отдельно). Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину. Прибытие в село Усть-Кокса в 17:00. Получение снаряжения. Инструктаж. Ужин. Вечер знакомств. Протяженность: авто 375 км от Горно-Алтайска.

Питание включено: ужин – в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

2 день Подъем вдоль реки Кучерла

Ранний подъем. В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки "Елань". Подъем вдоль реки Кучерла. По пути – осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков. Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет молочный цвет воды с бирюзовым отливом. Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов. Протяженность: на авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.

Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.

3 день Переход к Кучерлинскому озеру

В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения. Самое крупное из них – Кучерлинское озеро – с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга – узкой долиной Кучерлы, а с севера – мореными отложениями, создающими запруду. Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка. Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

4 день Переход под перевал Кара-Тюрек

Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

5 день Подъем на перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки. Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м). Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

6 день Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов. Посещение часовни. Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода. Обед у Ак-кемского ледника. Отличная возможность фото- и видеосъемки. По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы). Протяженность: пешком – 20 + 4 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

7 день Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер

Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер. В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный. После экскурсии спуск в базовый лагерь. Обед. После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней. Протяженность: пешком – 8 + 6 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

8 день Переход к водопаду Текелю

В этот день снимаем лагерь и переходим к реке Текелю. После обеда радиальных выход к одному из красивейших водопадов Алтая – Текелю. Высота более 40 м. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

9 день Озеро Гульдайры

Переход до горного озера Гульдайры (2150 м). Ночевка на берегу. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 8 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

10 день Стоянка Тухман

Большой переход от озера Гульдыайры до ближайшей хорошей стоянки с водой. Маршрут проходит траверсом по склонам хребтов, частично заходя на территорию национального парка федерального значения «Сайлюгемский». Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 15 км.

Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

11 день Возвращение в с. Усть-Кокса

В этот день вы в последний раз на маршруте сможете полюбоваться Белухой с хорошего ракурса, затем тропа резко спустится вниз вдоль ручья Ороктой. Потеря высоты на 1200 м происходит по ущелью до самой реки Ак-кем, к которой снова возвращается тропа. Возле реки Ак-Кем Вас будет ждать ГАЗ-66 для переезда через перевал Кузуяк в с. Тюнгур. Трансфер до с. Усть-Кокса. Размещение на территории туркомплекса в палатках. Прощальный вечер. Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км, на авто – 84 км.

Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин – в кафе.

12 день Отъезд