К подножью Белухи Ороктойской тропой

Побывать у подножья Белухи само по себе прекрасно, а пройти путь через Ороктойскую тропу - двойной подарок

4.7
3 отзыва
Побывать у подножья Белухи само по себе прекрасно, а пройти путь через Ороктойскую тропу – двойной подарок.

Основным преимуществом данного пути является то, что он проходит по верхам, неоднократно открывая Белуху с необычных и завораживающих ракурсов. Кроме того, в туре предусмотрен заход на водопад Текелю – один из самых высоких водопадов на Алтае.

За время путешествия вы увидите максимальное возможное количество красивых мест, при этом сопровождать Вас будут вьючные кони, которые понесут продукты, палатки и прочее снаряжение.
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
К подножью Белухи Ороктойской тропой
Ближайшие даты:
07
июл
25
июл
12
авг

Что вас ожидает 🤩

Красавица Белуха
Красавица Белуха
Совершим путешествие к подножию этой величественной, обладающей особым магнетизмом и чарующей красотой вершины
Завораживающее Кучерлинское озеро
Завораживающее Кучерлинское озеро
Сделаем классные фото на фоне самого крупного озера в долине реки Кучерлы, наполненного ледяной водой зеленовато-голубого оттенка
Водопад Текелю
Водопад Текелю
Выйдем к одному из красивейших водопадов Алтая – Текелю, его высота более 40 метров!
Загадочные Места Силы
Загадочные Места Силы
По желанию отправимся в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00 (трансфер бронируется и оплачивается отдельно).

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в село Усть-Кокса в 17:00.

Получение снаряжения.

Инструктаж.

Ужин.

Вечер знакомств.

Протяженность: авто 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин – в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-Кокса
2 день
Подъем вдоль реки Кучерла

Ранний подъем.

В 08:00 выезд в д. Тюнгур. Из Тюнгура заброска на машине до стоянки "Елань".

Подъем вдоль реки Кучерла. По пути осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков.

Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет молочный цвет воды с бирюзовым отливом.

Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.

Протяженность: на авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак – в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки КучерлаПодъем вдоль реки Кучерла
3 день
Переход к Кучерлинскому озеру

В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.

Самое крупное из них Кучерлинское озеро с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга узкой долиной Кучерлы, а с севера мореными отложениями, создающими запруду.

Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка. Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеру
4 день
Переход под перевал Кара-Тюрек

Переход под перевал Кара-Тюрек.

Лагерь на верхней границе леса.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-Тюрек
5 день
Подъем на перевал Кара-Тюрек

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.

Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Подъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-Тюрек
6 день
Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов.

Посещение часовни.

Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.

Обед у Ак-кемского ледника.

Отличная возможность фото- и видеосъемки.

По дороге можно подняться к озеру Горных духов (по желанию и самочувствию группы).

Протяженность: пешком – 20 + 4 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов
7 день
Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер

Радиальный выход в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер.

В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.

После экскурсии спуск в базовый лагерь.

Обед.

После обеда экскурсия в ущелье Ярлу (по желанию), где выстроен целый город из камней.

Протяженность: пешком – 8 + 6 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озерПрогулка в ущелье реки Ак-Оюк, в долину семи озер
8 день
Переход к водопаду Текелю

В этот день снимаем лагерь и переходим к реке Текелю.

После обеда радиальных выход к одному из красивейших водопадов Алтая – Текелю.

Высота более 40 м.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход к водопаду ТекелюПереход к водопаду ТекелюПереход к водопаду ТекелюПереход к водопаду Текелю
9 день
Озеро Гульдайры

Переход до горного озера Гульдайры (2150 м).

Ночевка на берегу.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 8 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Озеро ГульдайрыОзеро ГульдайрыОзеро ГульдайрыОзеро Гульдайры
10 день
Стоянка Тухман

Большой переход от озера Гульдыайры до ближайшей хорошей стоянки с водой.

Маршрут проходит траверсом по склонам хребтов, частично заходя на территорию национального парка федерального значения «Сайлюгемский».

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 15 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Стоянка ТухманСтоянка ТухманСтоянка ТухманСтоянка Тухман
11 день
Возвращение в с. Усть-Кокса

В этот день вы в последний раз на маршруте сможете полюбоваться Белухой с хорошего ракурса, затем тропа резко спустится вниз вдоль ручья Ороктой.

Потеря высоты на 1200 м происходит по ущелью до самой реки Ак-кем, к которой снова возвращается тропа.

Возле реки Ак-Кем Вас будет ждать ГАЗ-66 для переезда через перевал Кузуяк в с. Тюнгур.

Трансфер до с. Усть-Кокса.

Размещение на территории туркомплекса в палатках.

Прощальный вечер.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км, на авто – 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин – в кафе.

Возвращение в с. Усть-КоксаВозвращение в с. Усть-КоксаВозвращение в с. Усть-КоксаВозвращение в с. Усть-Кокса
12 день
Отъезд

Утром сдача снаряжения и свободное время.

Экскурсия в село Верхний Уймон  одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся Краеведческий музей им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.

Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Протяженность: на авто – 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак и обед – в кафе. Ужин – в пути за свой счёт.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в 2-х, 3-хместных туристических палатках.

Вы можете жить в отдельной палатке один, без доплаты (в этом случае нести палатку придется самостоятельно, в те дни когда нет лошадей).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000, СНС-30000 *
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-150000, СНС-30000 *
  • Трансфер Усть-Кокса – Тюнгур –Усть-Кокса
  • Транспортировка Тюнгур – Елань (2й день),"Три берёзы" –Тюнгур (11 день)
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (2-11 дни маршрута)
  • Экскурсия в село Верхний Уймон (12 день)
  • Входные билеты в музеи старообрядчества и семьи Рерихов
  • Рекреационные сборы
  • Пропуск в Сайлюгемский национальный парк (10 день)
  • Размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера(5,6,7 день маршрута) с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и туалетом
  • Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,11 день)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге до Усть-Коксы
  • Баня, на маршруте посещение бани возможно:3й день – Кучерлинское озеро, от 2000 р. /час5,6,7 дни – оз. Ак- Кем, от 1500 р. /час1,11 дни – Эко туркомплекс "Альтаир", 1000 р. /час.
  • 3й день – Кучерлинское озеро, от 2000 р. /час
  • 5,6,7 дни – оз. Ак- Кем, от 1500 р. /час
  • 1,11 дни – Эко туркомплекс "Альтаир", 1000 р. /час.
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск:
  • Взрослый – 5 600 руб.
  • Дети до 14 лет – 5 000 руб.
  • Чаевые гидам
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт.
  2. Пуховик или теплая куртка.
  3. Непромокаемая одежда (дождевик, куртка, брюки).
  4. Треккинговые ботинки.
  5. Треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута).
  6. Сапоги (желательно из вспененного полиуретана).
  7. Кроссовки и сланцы (легкие тапочки).
  8. Сидушка из каримата ("подпопник").
  9. Теплый спортивный костюм и теплая шапочка.
  10. Хлопчатобумажные перчатки.
  11. Футболки 2-3 шт.
  12. Шорты.
  13. Носки шерстяные 2 пары.
  14. Носки тонкие 3-4 пары.
  15. Кепка от солнца.
  16. Солнцезащитные очки и крем.
  17. Купальник / плавки.
  18. Фонарик.
  19. Складной нож.
  20. Спички.
  21. Батарейки.
  22. Личный комплект посуды.
  23. Предметы личной гигиены.
  24. Личная аптечка:
    • эластичный бинт,
    • мозольные пластыри,
    • бинт,
    • йод,
    • бальзам Спасатель,
    • противопростудные средства,
    • обезболивающие средства,
    • сердечные и желудочные препараты.
Как организован трансфер в туре?

До места начала маршрута и обратно организован трансфер (не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно).

Трансфер до с. Усть-Кокса отправляется:

  • из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Трансфер из с. Усть-Кокса отправляется:

  • в Горно-Алтайск в 15:00 (время местное, MSK+4). Прибытие в Горно-Алтайск в 21:00 в гостиницу в Майме (стоимость гостиницы от 500 руб. /чел.).
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Будет ли возможность на маршруте помыться в бане?
  • на маршруте посещение бани возможно:
    • 3й день – Кучерлинское озеро, от 2000 р. /час;
    • 5,6,7 дни – оз. Ак- Кем, от 1500 р. /час;
    • 1,11 дни – Эко туркомплекс "Альтаир", 1000 р. /час.
Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.

На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.

В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.

Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.

Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.

В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена медицинская страховка и страхование от несчастного случая:

  • на активной части маршрута – МС-450000, СНС-30000;
  • на не активной части маршрута – МС-150000, СНС-30000.

Страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.

Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет, если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Каковы особенности тура?

Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, с 3-го дня (первый походный день) по 11-й день (десятый походный день), используются вьючные лошади. Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-10 кг). На 6-й и 7-й день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.

При желании можно заказать дополнительно лошадь для переноски личных вещей. Стоимость одной лошади – от 1 700 руб. /день (необходимо оплачивать 10 дней). Одна лошадь несет до 40 кг груза. К аренде лошади добавляются услуги коневода (1500 руб. /день), один коневод может вести до 4 лошадей одновременно.

По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.

Бесплатный WI-FI на территории туристического комплекса «Альтаир» в с. Усть-Кокса (1-й и 11-й, 12-й дни маршрута).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀
А
14 сен 2021
Организовано все очень хорошо. Никаких нареканий,только Спасибо

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25 июля
49 900 за 1 человека
Тавдинские пещеры и Парк лабиринтов - место силы в горах Алтая
5 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Тавдинские пещеры и Парк лабиринтов - место силы в горах Алтая
Мы пройдем с вами по следам предков! Побываем в системе горных пещер, известных древнему человеку
14 июля
1 800 за 1 человека
Голубое озеро и остров Патмос
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Голубое озеро и остров Патмос
Прогулка по красотам Горного Алтая - Голубое озеро, козья тропа, остров Патмос
10 000 за всё до 5 чел.
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