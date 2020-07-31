Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Протяженность: на авто – 430 км.
Распределение общественных вещей и продуктов между участниками похода.
Упаковка арчимаков и драйбегов.
Инструктаж по технике безопасности.
Распределение лошадей между туристами.
Выход на маршрут.
Первое испытание – перевал Кузуяк высотой около 1 500 м.
С вершины перевала открывается вид на село Тюнгур.
После довольно крутого подъема на перевал и не менее крутого спуска туристы выйдут к реке Аккем.
Затем тропа снова уйдет вверх вдоль ручья Ороктой сквозь кедрач.
По мере увеличения высоты тайга сменится альпийскими лугами.
С вершины откроется панорамный вид на Белуху и озеро Ак-Кем.
Ночевка у истоков ручья Тухман, бьющего из-под скал.
Конный переход 4-5 часов. Протяженность: 26 км.
Сначала группа пойдет по высокогорному плато, откуда прекрасно виден Катунский хребет, а также разноцветные ковры альпийских лугов.
Затем тропа спустится к небольшому таежному озеру Кюльдуайры вдоль захватывающего дух обрыва Скынчак.
Озеро находится на высоте 2000 м над уровнем моря. В его зеркальной глади отражаются склоны окрестных гор.
Остановка на ночевку на берегу реки Текелю («теке» – горный козел, алт.), которая представляет собой правый приток реки Аккем.
Группа совершит экскурсию к водопаду Текелю – одному из крупнейших в Алтайских горах с высотой падения около 50 м.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Еще один напряженный, но крайне интересный день. Группе предстоит преодолеть около 30 км.
От реки Текелю тропа поднимается на довольно крутой перевал Сарыбель высотой около 2300 м. С него Белуха видна во всей красе.
На спуске через альпийские луга группа еще раз сможет полюбоваться величественным Катунским хребтом.
Спустившись в долину Ярлу, ночевка.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 30 км.
Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера.
Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем до мостика.
От него тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к часовенке архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах.
Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной Священной горы.
Пеший переход 7-8 часов. Протяженность: 20 км.
В этот день вы совершите радиальный выход в ущелье Ярлу, которое считается местом силы, которое еще носит название «долина эдельвейсов». Туристы почувствуют необычайную энергетику этого места.
Именно сюда со всего мира последователи Рериха приезжают медитировать. Здесь они выстроили целый город из камней.
Даже если вы не верите в сверхъестественное, вид ущелья не оставит вас равнодушным: склоны Ярлу днем окрашены в светло-синие тона, а вечером, в лучах заката, – в мягко-розовые.
Здесь также растет огромное количество эдельвейсов, загадочных цветов высокогорий, с которыми связаны многочисленные легенды и реальные истории.
Протяженность: пешком – 10 км.
От урочища Ярлу тропа идет через реку Ак-Кем, переправившись через которую, туристы начнут подъем на перевал – одно из самых серьезных испытаний на пути к подножию Священной горы.
Высота перевала более 3 тыс. м. н. у. м., склоны его преимущественно каменистые и крутые. Но все трудности с лихвой компенсируются, когда группа достигнет вершины: с перевала прекрасно видны белоснежная красавица Белуха, молочные воды озера Аккем, крошечное малахитовое зеркальце Озера Духов, многоцветная долина ручья Ярлу, царство камня и буйство красок альпийских лугов.
На перевале обычно лежит снег. На его вершине выстроена культовая каменная пирамида – Обо.
Спуск по гольцам до Кедровой поляны в Кучерлинское ущелье на высоту около 2 200 м.
Конный переход 7-8 часов. Протяженность: 20 км.
Последний день конной части маршрута.
В этот день туристы спускаются к деревне Кучерла вдоль одноименной реки. А затем по грунтовой дороге возвращаются в село Тюнгур на базу.
Размещение на турбазе «Тюнгур» в деревянных домиках без удобств.
Баня.
Протяженность: кони – 20 км.
Переезд на туркомплекс «Таёжник». Выезд.
Протяженность: авто – 430 км.
Внимание!!! Время указанно местное разница с Москвой +4!
Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, время в пути 9-10 часов.
Отправление на микроавтобусе или рейсовом автобусе до Барнаула в 22:30, время в пути 5-6 часов.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансферт из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
На активной части маршрута ночевки в туристических палатках. В заключительный день маршрута размещение на турбазе «Тюнгур» в деревянных домиках без удобств.
Отель «База отдыха Тюнгур» с видом на пляж расположена в городе Тюнгур. К услугам гостей — ресторан и сад. На территории работает бесплатный Wi-Fi и обустроена частная парковка. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак по меню.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50).
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Желающие могут в дополнение к конному маршрут приобрести водный тур.
Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов, либо хороший уровень физической подготовки.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются. Дети с 12 лет только в сопровождении родителей.
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Подать документы на пропуск необходимо заранее. Подробности уточняйте при бронировании.