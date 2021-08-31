Из общего впечатления по туру могу уверенно сказать, он превзошёл мои ожидания. Работой инструкторов остался доволен. Особенно остался доволен от общения со старшим инструктором Данилом, человек искренне увлечён процессом своей работы и получает удовольствие от созерцания горных панорам ничуть не меньше первопроходцев. Понравилась его заряженность на прохождение маршрута, передающаяся другим участника похода! Теперь по работе координаторов и офиса. Для знакомства и общения группы был создан чат в Контакте. Обратите пожалуйста внимание на то что не все люди пользуются социальными сетями и такие мессенджеры как Ватсап могут являться хорошей альтернативой для предварительного знакомства и обмена информацией перед походом, в общем чате. Предполагаю что я не единственный человек который не имеет аккаунта во Вконтакте, и не собирается его заводить. В данной ситуации это может являться определённого рода дискриминацией. В Остальном работу организаторов могу назвать слаженной. Тем кому будет интересен этот, либо подобный маршрут, могу вас рекомендовать. Воспользуюсь ли я вашими услугами в следующий раз, пока не знаю, зависит от различных факторов не зависящих от вас. Возможно да. Хочется чтоб имеющийся маршрут к Шавлинским озёрам вы могли предложить и в других вариациях, например как возвращение в посёлок Чибит уже другой тропой. Благодарю Вас за содействие и помощь в достижении поставленной мною цели, а именно посещение той территории на которю мне нужно было придти! Спасибо!