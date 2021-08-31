У Вас будет возможность совершить радиальный выход на вершину горы Пирамида, дойти до ледника у подножия горных вершин Шавлинского озера отведать местных лепешек и местного сыра из айрана.
Вас ждут чистота и прохлада горных рек, чарующий запах альпийских лугов и горного разнотравья, тишина, незабываемые вечера у костра и бесконечное звездное небо.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
г. Новосибирск - г. Горно-Алтайск - п. Чибит
Наше путешествие начнётся в 06.30 в г. Новосибирск.
По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске.
Едем до поселка Чибит, который расположился в самом сердце Чуйского тракта посреди Горного Алтая.
По пути мы остановимся в придорожном кафе на обед (не входит в стоимость), а также увидим место слияния рек Чуя и Катунь.
Вечером приедем в поселок Чибит, откуда и начнется наш пеший маршрут.
Остановимся на базе отдыха в палатках.
(787 км, 14-16 часов).
Чибит - р. Орой
Утром, собравшись, мы сядем в автомобили уаз, которые довезут нас до моста через р. Чуя.
И поднимемся до места первой стоянки вблизи р. Орой.
Здесь мы поставим лагерь.
Протяженность: 3 км – авто, 6 км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 800 метров.
Река Орой - река Шавла
Хороший трудовой день.
Утром мы отправимся вдоль р. Орой вверх по течению и остановимся на привал у домика Алтайцев, где по желанию можно отведать вкуснейшие Алтайские лепешки, молоко, творог и сыр из айрана.
На поляне любуемся массивными и величественными кедрами и идем дальше.
Ближе к обеду пересечем перевал Орой (2230 м), откуда откроется потрясающий вид на обширную равнину с множеством небольших озер.
Вечером, пройдя равнинную местность доберемся до долины р. Ештыкол, которая в дальнейшем впадает в р. Шавла.
На берегу р. Шавлы мы и заночуем.
Протяженность:18км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 600 метров.
Река Шавла - озеро Нижнее Шавлинское
Весь день мы будем держать путь вдоль р. Шавла, пока не достигнем нижнего Шавлинского озера (кульминация нашего путешествия).
По дороге мы будем повторять изгибы р. Шавла, обойдем небольшое живописное озеро, встретим кедры, лиственницы, заросли черники, голубики и брусники.
Вот уже виднеются снежные вершины.
Отсюда хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков р. Шавлы.
После поворота реки налево, будем забираться по склону и набирать высоту, нижнее Шавлинское озеро уже близко.
И наконец, начинает виднеться водная гладь лазурного цвета.
Пройдя немного дальше открывается великолепный вид на озеро и горные вершины: Сказка, Мечта и Красавица.
Вечером ставим палаточный лагерь, делимся впечатлениями и любуемся невероятным пейзажем.
Протяженность: 15 км – пешком с рюкзаками.
набор высоты 350 метров.
Дневка. Радиальный выход
После завтрака отправимся в радиальный выход на верхнее Шавлинское озеро, преодолевая курумники.
Самые отважные могут дойти до ледника у подножия горных вершин.
После возвращения в лагерь будем готовить ужин, есть вкусные алтайские лепешки, угощать бурундуков, которые резвятся рядом, чем-нибудь вкусненьким.
Протяженность: 10-12 км – пешком налегке.
Перепад высот 300 метров.
Дневка
По желанию можно просто поваляться на берегу озера.
Загорать и купаться.
А можно совершить радиальный выход на вершину горы Пирамида, откуда открывается отличный панорамный вид на окрестные горы.
Протяженность: 10 км – пешком налегке.
Перепад высот 2000 метров.
Озеро Шавлинское - долина реки Ештыкол
Утром выдвигаемся в обратный путь.
Нам предстоит большой переход под Оройский перевал через равнину.
Мы попрощаемся с рекой Шавла и будем держать путь вдоль р. Ештыкол.
По дороге можем встретить лошадей, свободно пасущихся на просторах вблизи перевала.
Протяженность: 15 км пешком с рюкзаками.
Перепад высот 350 м.
долина р. Ештыкол - долина р. Орой
Этот день мы начнём с тропы вдоль р. Ештыкол в сторону перевала Орой, перед которым пополним запасы питьевой воды и через перевал отправимся к уже знакомому нам домику Алтайцев, где и остановимся купить алтайских лепешек и свежего молока, наблюдая прекрасный горный пейзаж.
Дальше наш путь будет лежать вниз, в долине р. Орой где мы и заночуем.
Протяженность: 10 км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 250 метров.
Долина реки Орой - п. Чибит
Поселок Чибит уже совсем близко.
Выйдем на тропу до мостового перехода через р. Чуя.
После моста будем идти по серпантину на склоне долины реки, по пути часто будут перебегать дорогу суслики, встречаться домашний скот (коровы, лошади, овцы), дальше выходим на холм, откуда открывается панорама поселка Чибит и реку Чуя.
Размещение на базе отдыха в домиках.
Вечером нас ждет баня.
Протяженность: 10 км – пешком с рюкзаками.
Перепад высот 900 метров.
п. Чибит - г. Новосибирск
На рассвете мы выдвигаемся обратно в г. Новосибирск.
При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск.
По пути обязательно остановимся, чтобы посетить сувенирный рынок.
Обратные билеты мы советуем покупать после 22.00.
Если вы едете через г. Новосибирск, советуем посетить: аквапарк, зоопарк и океанариум.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках, ночь перед отъездом – в 4-х местных домиках на базе отдыха.
Варианты проживания
Ночевка в палатках
Домик на базе отдыха
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Новосибирска / Горно-Алтайска до места начала маршрута и обратно
- Заброска к мосту через реку Чуя и обратно
- Заброска продуктов до озера на лошадях
- Проживание на базе отдыха в ночь перед отъездом
- Трехразовое питание на активной части маршрута (горячие завтраки и ужины, обеды перекусами)
- Инструкторское сопровождение
- Групповое снаряжение: 3-4-х местные палатки (при желании размещаться индивидуально вы можете взять свою палатку), котлы, газовые горелки и баллоны
- Групповая аптечка
- Баня в последний вечер
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск/Новосибирска и обратно
- Питание в дороге
- Баня на Шавлинском озере по желанию (около 1 000 руб.)
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- спальный мешок (комфорт 0 или -3);
- коврик туристический;
- палки треккинговые (зажимами систем ClickLock или FlickLock);
- рюкзак 65-85 л с жесткой спинкой и хорошим широким поясным ремнем;
- рюкзак 15-30л (легкий) для радиальных выходов;
- накидка на рюкзак от дождя;
- хоба (сидушка туристическая);
- герметичные мешки (легкие) для сохранения вещей в сухости.
Одежда и обувь:
- ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва) (разнашивать в течении 7-10 дней до похода!);
- сандалии (с фиксированной пяткой) или галоши из ЭВА;
- куртка мембрана от 10000/10000 (если куртке от 1 года, обрабатываем её водозащитной пропиткой!);
- штаны ветро- и влагозащитные;
- легкий пуховик или куртка (жилетка утепленная) вес около 400г;
- шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
- кофта утепленная (флисовая);
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1-2 футболки (лучше синтетические, подойдут беговые);
- майка синтетическая (беговая) с широкими плечами под лямки рюкзака;
- носки треккинговые (3-4 пары, синтетические) + теплые треккинговые носки 1 пара№
- штаны ходовые легкие;
- шорты;
- нательное белье;
- комплект термобелья влагоотводящего;
Что взять еще:
- 2 литра сухарей, берем вместо хлеба (можно уложить в тетрапак из под сока по 1 или 2л.);
- тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага 1 рулон, шампунь биоразлагаемый (лучше твердый), принадлежности для девочек и пр.);
- полотенце абсорбирующее (лёгкое и быстросохнущее);
- бутылка для воды 0,5-0.7л.;
- очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
- крем от загара SPF 20-30;
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;
- карманные перекусы (орехи, сухофрукты, батончики);
Документы:
- паспорт;
- полис страхования от н/с;
- деньги на сувениры и дополнительные расходы;
Дополнительно (по желанию):
- термос (0,5 -1 литр) по желанию, легкий!
- гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
- купальные принадлежности;
- спортивные изотоники для разведения в воде;
- фотоаппарат (видеокамера);
- помада гигиеническая;
- веревка 5-10м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Включен ли в стоимость трансфер от Новосибирска/Горно-Алтайска до места начала тура и обратно?
Трансфер из Новосибирска / Горно-Алтайска до места начала маршрута и обратно в стоимость не включен и оплачивается отдельно. Стоимость на 1 человека рассчитывается в зависимости от общей численности группы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.