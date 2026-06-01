Описание тура
Горный Алтай одно из самых сакральных мест России. Подножие Белухи и Аккемское озеро это самое сердце Алтая, сердце России и Сердце Земли. Здесь меняются мысли и способ мышления, после поездки сюда изменяется жизнь и воплощаются мечты!! В этих удаленных, почти нетронутых человеком местах мы проведем целых 2 недели без интернета и мобильной связи. Мы будем практиковать йогу, практиковать созерцание и медитации. В программе есть несложный сплав по реке Катунь, ежедневные трекинги, трансформационные игры и нескучные семинары.
Программа тура по дням
Встреча в Горно-Алтайске, переезд в Тюнгур
Встречаемся в Горноалтайске (аэропорт, авто вокзал). Переезд из Горноалтайска до посёлка Тюнгур. В пути около 380 км, 6 часов, включая остановки, будет кафе. В Тюнгуре ужин, постановка лагеря, ночуем в палатках на территории кемпинга. Перебираем вещи: лишние вещи из рюкзаков лучше оставить на хранение на базе, забрать их можно будет по возвращению. Основное снаряжение и провиант мы отправляем на лошадях или на вертолете. Первая практика под куполом звездного неба, вблизи костра.
Сплав по Катуни. Стоянка в устье Аккема
Завтракаем, собираем лагерь. Начало похода на высоте 860 метров над уровнем моря. По рюкзакам распределяется общее снаряжение, продукты на первую часть похода. На вторую продукты и снаряжение доставляются лошадьми или вертолетом. Потом мы заберем их на базе мчс на Аккемском озере.
Сплав! Рюкзаки, которые несем на первой части пути мы загружаем в автотранспорт. А сами получаем спасжилеты, весла, проходим инструктаж и садимся в рафт! Под руководством опытных капитанов идём вниз по Катуни, проходим небольшие порожки! Это захватывающий дух аттракцион. Если он вам не по душе можно отправиться на автотранспорте, который подвозит наши рюкзаки. Сплав оканчивается у нашей сегодняшней стоянки. Мы оставляем водное снаряжение, получаем рюкзаки. Разбиваем лагерь на слиянии рек Катунь и Аккем.
Первый ходовой день по долине реки Аккем
Утренние практики на берегу Катуни. Завтрак. Идем вдоль реки Аккем, по таежной тропе, тут есть каменистые, несложные участки. Сегодняшний переход занимает вместе с обедом 5-6 часов и длится около 15-17 км.
В тайге к моменту нашего путешествия созревают ягоды черной и красной смородины, жимолости, малины, брусники. черники, костяники и шикши.
К вечеру ставим промежуточный лагерь разводим костер и готовим на нем ужин. Вечерние практики
Второй ходовой день по долине реки Аккем
Йогические практики, завтрак. Сегодня нам предстоит пройти 12-15км.
Днем открываются превосходные виды на Белуху. С остановками на отдых и перекус к вечеру мы доходим до озера Аккем (2000 м.) Это красивое место в нашем маршруте является ключевым.
Ставим лагерь. Здесь мы проживем неделю. Йогические практики. Ужин. Костер.
Лагерь у Белухи. Ярлу. Камень Рерихов
День отдыха и акклиматизации. Осваиваемся на новом месте. Обустраиваем и украшаем наш лагерь. Несложный трекинг в долину Ярлу (долина Сердца Матери мира), Камень Рерихов. Начало основной йогической программы.
Долина Семи Озер
Йогические практики. Трекинг в долину Семи озер. Девушки, возьмите обязательно с собой красивые наряды для фотосессий!
Озеро Горных Духов
Йогические практики. Трекинг к верховьям реки Аккем, к месту где раньше располагалась часовня Архангела Михаила, небольшая передышка в этом месте выход к невероятной красоты озеру Горных духов.
Аккемский ледник, Томские стоянки
Йогические практики. Трекинг на Аккемский ледник, выход к базовому лагерю восходителей на Белуху Томские стоянки. По возвращению обратно Баня!!
Резервный день. Баня
Запасной день. Сегодняшний день посвятим релаксу, созерцательным практикам и медитациям. По согласию всей группы, это возможно, будет день молчания и наблюдения за собой и своими эмоциями, мечтами, мыслями и ограничивающими барьерами, техники выхода за пределы ментальной матрицы.
Перевал Каратюрек
Сегодня утром начинаем путь домой. Идем от Аккемского озера к перевалу Каратюрек (3060 м., сложность 1А). Затем спуск к стоянке на реке Кучерла (2200 м.) Переход протяженностью 13 км, набор высоты составит 1000 м. С большой долей вероятности на высоком плато могут работать мобильные телефоны.
Кучерлинское озеро
Спуск вдоль реки Кучерла, осмотр древних петроглифов в гроте Куйлю. Переход составит около 16 км.
Возвращение в Тюнгур. Баня
Сбор лагеря без спешки, переход до Тюнгура (23 часа). Возможно, за рюкзаками приедет автотранспорт. Отдых, ужин, покупка сувениров, стоянка в кемпинге. Баня!!
Резервный день
Дополнительный запасной день на случай плохой погоды и корректировок программы. Если предыдущие дни проходят чётко по программе, то отправляемся на прогулку по красивым места в окрестностях Тюнгура или едем на экскурсию в село Верхний Уймон.
Трансфер в Горно-Алтайск, Прощание группы
Ранний подъем, отъезд в Горноалтайск (6 часов в пути). В этот же день можно уехать вечерним рейсом из Горноалтайска или переночевать в гостинице и запланировать отъезд на следующие сутки.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- 3разовое питание (готовим на газовых горелках или на костре, днем вместо обеда возможен сухой паек)
- Все сборы национальных парков
- Все входные билеты, все экскурсии
- Консультации по аренде и приобретению снаряжения
- Консультации по подготовке к восхождению
- Туристическое групповое снаряжения (включая палатки)
- Альпинистское групповое снаряжение (веревки, ледовые буры и пр.)
- Автотранспортные переезды (в том числе Барнаул Тюнгур и обратно)
- Сплав по реке Катунь в 1й день маршрута (рафтинг)
- Заброска продуктов и части снаряжения на середину маршрута (к озеру Аккем)
- Подвозка рюкзаков автотранспортом во 2й день и в 12й дни
- Занятия по приобретению альпинистских навыков, необходимых для восхождения
- Размещение в кемпинге в Тюнгуре
- Оформление пропусков в пограничную зону
- Регистрация в мчс
- Работа инструкторов
- Групповая аптечка
- Йоговская разминка
- Посещение бани 1 раз
Что не входит в цену
- Ж/д или авиа билеты до/от Горноалтайска
- Страховка
- Прокат личного снаряжения (рюкзак, спальник, пенкаковрик, и прочее)
- Проживание в гостинице в Горноалтайске до и после похода
- Питание в кафе по дороге (в первый и заключительный дни)
- Дополнительное посещение бани (по желанию)
- Размещение в домике (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Список снаряжения:
ветро/влагозащитная куртка (мембрана с Goretex), + штаны из мембранных тканей (Goretex, Sympatex, Ceplex, Hipora)
теплый комплект для вечера и сна (флис, теплое термобелье или Polartec)
пуховая куртка (по желанию)
несколько футболок на смену (термобелье на влагоотвод)
трекинговые горные ботинки (разношенные)
2/3 пары термоносков, теплые носки для сна
сменная обувь (кроссовки или трекинговые сандалии)
перчатки теплые, рукавицы, шапка (Polartec, Windblock)
комплект чистой городской одежды
головной убор (бандана, платок, кепка и т. п.)
туристический рюкзак (от 75 л) с накидкой от дождя
рюкзак для радиальных выходов (2550л) с накидкой от дождя
термос (от 0,5 л)
спальник (t комфорта: 0 С можно ниже) с компрессионным мешком
туристический коврик,
компрессионный мешок для одежды
коврик для йоги
одежда для йоги
сидушка (по желанию)
набор личной посуды (кружка, миска, ложка, нож)
фонарик налобный + 2 комплекта запасных батареек
личная аптечка (индивидуальные лекарства, 2 эластичных бинта, уголь, пластырь)
средства личной гигиены (в том числе влажные салфетки и гигиеническая помада с солнцезащитным эффектом)
полотенце
трекинговые палки
солнцезащитные очки
солнцезащитный крем (блокировка spf от 50)
перчатки рабочие 1 пара
пустая пластиковая бутылка (1 1,5л)
Спальник и прочее снаряжение можно взять в прокате (наличие уточняется).
Пожелания к путешественнику
На маршрут допускаются участники в хорошей физической форме и вменяемом психическом состоянии. Участие не требует какойто специальной подготовки, однако пребывание на высокогорье противопоказано лицам с гипертонией, ожирением, болезнями сердца и сосудов. При сомнениях, рекомендуем проконсультироваться с врачом до записи на маршрут.
Количество участников в группе от 6 до 16 человек. Все необходимые знания участники приобретают из инструктажей и практических ежедневных занятий.
Лица, употребляющие во время проведения тура алкоголь или другие психотропные вещества к участию не допускаются!