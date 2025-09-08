Встречаемся и отправляемся в наше насыщенное путешествие. Остановимся у памятников на въезде в Республику: вы узнаете о местных традициях и важности этого региона для всего тюркского мира. После завтрака на берегу реки Катунь покинем шумную часть Алтая и направимся на юг по знаменитому Чуйскому тракту.

Насладимся видами на кедры на Семинском перевале, полюбуемся просторами Усть-Канской степи и горами-«ирокезами». В селе Усть-Кан разместимся в гостинице и отдохнём. Для желающих (за доплату — от 1500 ₽/чел) можем провести экскурсию на границу Республики Алтай и Алтайского края, к реке Кумир, где вас ждут живописные пороги и знаменитые «Девичьи плёсы». Экспедиция пройдёт по лесной тропе на транспорте повышенной проходимости (УАЗ).