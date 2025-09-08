Большое путешествие: Алтай сакральный, этнический и исторический
Увидеть Белуху и Телецкое озеро, услышать горловое пение и узнать тайны Уймонской долины
Приглашаем в настоящее приключение на живописных просторах Алтая! Мы проедем по Чуйскому тракту и полюбуемся великолепными кедрами на Семинском перевале, Усть-Канской степью, перевалом Чике-Таман и священным местом слияния Катуни и читать дальшеуменьшить
Чуи. Погрузимся в мистику Уймонской долины, куда приезжают искатели тайных знаний и Шамбалы.
Исследуем древние петроглифы, заглянем в увлекательные музеи и увидим легендарную гору Белуху — самую высокую вершину Сибири.
Посетим заповедную Каракольскую долину: вы познакомитесь с археологическими находками и в одном из старейших сёл послушаете горловое пение.
Погуляем по Алтайскому Марсу и долине реки Чулышман, в горнолыжном комплексе «Телецкий» поднимемся на гору Кокуя и насладимся панорамным видом на тайгу и горные вершины. А ещё прокатимся по Телецкому озеру и совершим экскурсию по столице Республики Алтай. Каждое место — это незабываемый опыт, который подарит вам яркие эмоции и новые знания!
Как доехать до Горно-Алтайска: -самолетом в а/порт Горно-Алтайска; -автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22.00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 часов); -автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа).
Программа тура по дням
1 день
По Чуйскому тракту на юг
Встречаемся и отправляемся в наше насыщенное путешествие. Остановимся у памятников на въезде в Республику: вы узнаете о местных традициях и важности этого региона для всего тюркского мира. После завтрака на берегу реки Катунь покинем шумную часть Алтая и направимся на юг по знаменитому Чуйскому тракту.
Насладимся видами на кедры на Семинском перевале, полюбуемся просторами Усть-Канской степи и горами-«ирокезами». В селе Усть-Кан разместимся в гостинице и отдохнём. Для желающих (за доплату — от 1500 ₽/чел) можем провести экскурсию на границу Республики Алтай и Алтайского края, к реке Кумир, где вас ждут живописные пороги и знаменитые «Девичьи плёсы». Экспедиция пройдёт по лесной тропе на транспорте повышенной проходимости (УАЗ).
2 день
Уймонская долина, фольклор староверов, музей Н.К. Рериха
Сегодня переедем в село Усть-Кокса, преодолев два перевала. После размещения в гостинице состоится экскурсия по Уймонской долине, известной с 18 века. Этот регион был домом для старообрядцев, искателей свободы и поклонников легендарного Беловодья — страны, где «все жили по справедливости и Божьему закону». В Уймонскую долину приезжают в поисках тайных знаний и Шамбалы.
Мы посетим Музей истории и культуры Уймонской долины, а также познакомимся с фольклором староверов. Заглянем в музей Н. К. Рериха, который останавливался в этих местах во время Центрально-Азиатской экспедиции. Также будет возможность увидеть величественную гору Белуху.
3 день
Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день в Уймонской долине, который можно посвятить отдыху, прогулкам или оздоровительным процедурам в гостинице.
Для желающих (за доплату — от 2500 ₽/чел) можем организовать экскурсию на Красную гору или Мультинские озёра. Красная гора — это живописное место на высоте 2471 м, где мы совершим прогулку, насладимся видами и сделаем отличные фотографии. По пути посетим несколько озёр, окружённых кедровыми лесами и редкими травами, такими как красный и маралий корень, золотой корень и другие.
4 день
Каракольская долина и традиции алтайцев
В этот день переедем в Онгудайский район, одно из самых больших и традиционных мест Республики Алтай. Мы отправимся в этно-природный парк «Уч-Энмек», в сакральную для местных жителей Каракольскую долину.
Во время экскурсии вы познакомитесь с археологическими находками и наскальными рисунками, которые приоткроют историю этих древних земель. Мы также посетим одно из старейших сёл, где вас ждут ужин с дегустацией блюд местной кухни и знакомство с искусством горлового пения.
5 день
Чуйский тракт и петроглифы Калбак-Таш
Продолжим путешествие по Чуйскому тракту. Преодолеем перевал Чике-Таман и остановимся у места слияния рек Катунь и Чуя, в природном парке «Чуй-Оозы». Мы увидим несколько порогов, известных своей сложностью для водных маршрутов, и посетим древний археологический комплекс петроглифов Калбак-Таш, где сохранилось более 5000 древних рисунков. Проехав через Курайскую и Чуйскую степи, попадём в высокогорье. Ночуем на базе отдыха в селе Акташ.
6 день
Гейзеровое озеро, Алтайский Марс и казахские традиции
Сегодня вас ждёт знакомство с отдалёнными высокогорными районами, Гейзеровым озером и Алтайским Марсом с космическими пейзажами. Затем посетим сёла Кош-Агач и Жана-аул, познакомимся с традициями казахов, составляющих большинство местного населения: побываем на ферме с верблюдами и попробуем шубат, вы узнаете секреты охоты с беркутами и о том, как изготавливают настоящие казахские ковры ручной работы.
7 день
Переезд в долину реки Чулышман
После завтрака отправимся в долину реки Чулышман. Вы увидите знаменитые Красные ворота, остановимся у озера Киделю и посетим Пазырыкские курганы — археологическое открытие, которое поразило мир. Далее спустимся в долину Чулышман, где совершим пешеходную экскурсию к водопаду Куркуре (4 км).
8 день
Каменные грибы и Чулышманская долина
Сегодня отправимся исследовать Чулышманскую долину, известную неповторимыми пейзажами и природными памятниками. Мы посетим Каменные грибы — удивительные образования в урочище Карасу. Затем посетим одно из самых живописных мест долины, чтобы насладиться красотами этого труднодоступного региона.
9 день
Прогулка по Телецкому озеру, горнолыжный комплекс «Телецкий»
Утром переедем на южную оконечность Телецкого озера, откуда совершим водную прогулку до посёлка Артыбаш. Вы увидите знаменитые водопады, заповедные сёла и живописные скалы. Остановимся на водопаде Корбу и затем отправимся в горнолыжный комплекс «Телецкий», где поднимемся на вершину горы Кокуя и насладимся панорамным видом на тайгу и горы.
10 день
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску, посещение музея
Сегодня едем обратно в Горно-Алтайск. По прибытии вас ждёт краткая обзорная экскурсия по столице Республики Алтай и посещение Национального музея имени А. В. Анохина. Здесь можно увидеть уникальные археологические коллекции, включая материалы из раскопок курганов Ак-Алаха, а также работы первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина. Ночь в гостинице.
11 день
Отъезд
Выезд из гостиницы до 10:00. Трансфер в аэропорт или автовокзал Горно-Алтайска.
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Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Стандартный
189 000 ₽
Дети до 12 лет
177 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и ужины
Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
Услуги сопровождающего-гида
Рекреационные сборы
Что не входит в цену
Авиаперелёт из вашего города до Горно-Алтайска и обратно
Обеды
Доплата за 1-местное размещение - 25 500 ₽
Стоимость тура для детей до 14 лет - 143 700 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в аэропорту Горно-Алтайска, 9:00-10:00 (время местное, опережает московское на 4 часа). Дополнительно до 9:00 возможна встреча на автовокзале и в гостиницах Горно-Алтайска
Завершение: Горно-Алтайск, гостиница, до 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 108 туристов
Алтай, Байкал, Хакасия, Тыва, Красноярский край — мы создали более 100 авторских активных, экскурсионных и комбинированных туров. Пешком, на автомобиле и на конях, на рафтах и катамаранах — новые приключения читать дальшеуменьшить
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Мы очень благодарны гиду Дарье за то что она сделала эту поездку в горный Алтай по-настоящему запоминающейся! Вся неделя с ней пролетела на одном дыхании, она всегда была с нами, читать дальшеуменьшить
своим примером мотивировала и очень искренне вела все дела! Стоит только подумать или захотеть что-то, а Даша уже все подготовила и устроила! Огромное спасибо ей за это!
Желаем успехов и новых достижений нашей Даше и всей команде!
Если появится путешествие в Бурятию — обязательно дайте знать! И только с Дарьей хотим поехать!
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К
Ксения
Только что вернулась из невероятного 11-дневного путешествия по Горному Алтаю. Это было просто что-то с чем-то! С первых минут и до самого конца поражала красота этих мест — горы, реки читать дальшеуменьшить
и такой свежий воздух, что хочется дышать им без остановки.
Особенно хочу сказать про нашу проводницу Ирину. Она реально в теме и знает про Алтай всё до мелочей, постоянно делилась интересными историями и фишками. При этом она была очень внимательной и заботливой, помогала решать любые споры между нами с такой легкостью, что атмосфера в группе всегда оставалась позитивной и дружелюбной.
В общем, поездка вышла яркой, насыщенной и оставила много крутых впечатлений. Познакомилась с новыми людьми и получила уйму незабываемых эмоций. Всем советую такой тур, особенно если ваш гид — Ирина!
Отдельное спасибо водителю Юрию — профессионал своего дела, и автобус удобный, что тоже немаловажно.
И конечно, большое спасибо тем, кто всё организовал — всё было продумано до деталей, ничего лишнего и очень душевно. В программу включили встречи с коренными жителями, показали их традиции, национальную кухню, горловое пение — это добавило особую атмосферу и сделало поездку ещё интересней.
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Д
Дарья
Были в путешествии по Алтаю в конце августа — впечатления просто супер! Организация была на уровне, прописали всё так, что всё шло гладко без заминок. Отдельное спасибо нашему гиду Ирине читать дальшеуменьшить
— настоящая профи, она сделала поездку комфортной для всех, реально чувствовалось, что человек любит своё дело. Жили в классных местах — особенно запомнились домики прямо на берегу реки и в долине, атмосфера там просто кайф. Транспорт удобный, водители ездили аккуратно, что тоже важно. Кормёжка порадовала — вкусно и сытно, а во время переездов нам устраивали классные остановки с небольшими экскурсиями. А вот прогулка на катере по Телецкому озеру — это отдельный восторг, просто слов не хватает. Очень советую эту поездку и, конечно, Иру в роли гида!
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Т
Татьяна
Всё прошло просто великолепно. Очень благодарна команде, которая придумала этот маршрут и так тщательно всё организовала. Поездка оставила море впечатлений, всё было продумано до мелочей…
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И
Ирина
Пять дней на Алтае пролетели как одно мгновение. Программа была очень насыщенной: горные перевалы, древние наскальные рисунки, необычные озёра с нереальными узорами, разноцветные ландшафты, напоминающие другую планету, и удивительные по читать дальшеуменьшить
красоте природные памятники. И конечно, отдельная магия в людях, которые были рядом.
В этой поездке сошлось всё. По всем пунктам сплошные плюсы. Если бы можно было поставить 10 баллов из 5, я бы поставила. Недостатков попросту нет.
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И
Ирина
Летом 2024 съездили на Алтай и впечатления до сих пор переполняют. Всю поездку с нами была гид Ирина, замечательный человек и профессионал. Огромное ей спасибо за заботу и атмосферу. Если и выбирать куда‑то поехать, то только с этой командой. До этого были на Байкале, тоже всё прошло отлично. Очень рады, что есть такие организаторы. Спасибо за ваш труд!
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