1 день

Встреча, музей им. Анохина, Манжерок

9:00-10:30 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться и на более ранее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Посетим национальный музей им А. В. Анохина. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока, самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

Завтракаем или обедаем в ресторане национальной кухни «Типография» или в ресторане «Рерих» (или в других заведениях города, за свой счёт).

Заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.

Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).

Заселяемся в парк-отель Манжерок / отель Чыгыш / базу ТанАлтай / базу Хан Алтай / отель Бертка (также возможны другие отели аналогичного уровня, размещение идет на усмотрение организатора). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / Гранд Шале 5* / Шамбала 5* / Манжерок 5* / Геометрика / Август / Pinewood resort / Хвоя в горах / Сказка Алтая / Мирамирам / Чепош Парк или других отелях по согласованию.

Ужин – самостоятельно.

Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. Необходимо взять шапку, шарф, перчатки.

