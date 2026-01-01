Описание тура
Групповые заезды: по средам и субботам
Ощутите магию алтайской осени! В октябре Алтай расцветает всеми оттенками жёлтого и красного, а небо и озёра дарят глубокие голубые тона — словно художник смешал краски на гигантском холсте. Тишина здесь особенная: она успокаивает, наполняет силой и вдохновляет.
Поднимитесь на канатной дороге в Манжерок — и перед вами откроется осенний мир во всей красе. Полюбуйтесь таинственными Голубыми озёрами, которые пробуждаются к жизни именно осенью, прокатитесь по легендарному Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог планеты. А ещё — посетите Алтайский Марс, будто сошедший со страниц фантастической книги. Хотите продлить волшебство? Мы предложим дополнительные активности для самых любознательных путешественников.
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! ВАЖНО! Мы – за безопасность, поэтому в случае неблагоприятных погодных условий оставляем за собой право изменять маршрут.
Программа тура по дням
Встреча, музей им. Анохина, Манжерок
9:00-10:30 Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться и на более ранее в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Посетим национальный музей им А. В. Анохина. В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока, самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
Завтракаем или обедаем в ресторане национальной кухни «Типография» или в ресторане «Рерих» (или в других заведениях города, за свой счёт).
Заедем во Всесезонный курорт Манжерок, который расположился на берегу Манжерокского озера. Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведут 10 канатных дорог: гондольного и открытого типов. Смотровая площадка находится на отметке 1020 метров, сюда вас доставит канатная дорога “Чуйский тракт”. Если канатка не будет работать по техническим причинам, мы посетим другие локации района Нижней Катуни.
*Если канатная дорога не будет работать по техническим причинам, мы посетим альтернативные локации района Нижней Катуни, по согласованию с гидом.
Стоимость канатки, справочно: 1500 рублей – взрослый билет, 1000 рублей – детский билет (оплата на месте, карты принимаются).
Заселяемся в парк-отель Манжерок / отель Чыгыш / базу ТанАлтай / базу Хан Алтай / отель Бертка (также возможны другие отели аналогичного уровня, размещение идет на усмотрение организатора). С доплатой возможно размещение в Altai Palace Шале 4* / Отель Altai Palace 4* / Гранд Шале 5* / Шамбала 5* / Манжерок 5* / Геометрика / Август / Pinewood resort / Хвоя в горах / Сказка Алтая / Мирамирам / Чепош Парк или других отелях по согласованию.
Ужин – самостоятельно.
Климат на Алтае горный, резко-континентальный с большим перепадом температур день/ночь. Предсказать погоду не является возможным заранее: погода может меняться и в течение дня, поэтому мы не можем ответить на вопрос, какая она будет. Одежду нужно брать многослойную, чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой одежды, иметь непромокаемую куртку или дождевик, удобную обувь на нескользящей подошве. Необходимо взять шапку, шарф, перчатки.
Голубые озера, с. Чемал, о. Патмос
Завтракаем.
Сегодняшний день посвятим Чемальскому району.
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место – «Голубые озера».
Заброска до Голубых озер оплачивается на месте дополнительно.
Голубые озера – одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни». Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров! На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Обедаем в кафе по пути следования (доп. плата).
Отправляемся в село Чемал, где посетим удивительный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса. Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря. Для того чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над рекой Катунь.
По погоде: поедем к урочищу Чеч-Кыш – скальному каньону в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь. Альтернативной смотровой площадкой может стать Толгоек.
Посмотрим на ряд острых скал – Зубы Дракона, которые находятся посреди реки Катунь.
Возвращаемся в отель. Отдыхаем.
Ужин – самостоятельно.
Чуйский тракт до Гейзерового озера
Завтракаем в отеле, выселяемся из номера.
Отправляемся в захватывающее путешествие по легендарному Чуйскому тракту — дороге, которая веками связывала народы и культуры. В 2014 году научно-популярный журнал National Geographic включил Чуйский тракт в топ-10 самых красивых автомобильных дорог мира!
На Семинском перевале (1 717 м) мы вдохнём кристально чистый воздух и полюбуемся панорамой горных хребтов. У местных торговцев можно присмотреть сувениры: кедровые шишки, сборы алтайских трав, изделия из войлока.
Потом мы отправимся в Каракольскую долину, уникальное место силы в Онгудайском районе. Возвышающаяся над долиной гора считается священной вершиной, к ней нельзя подходить близко, фотографировать и её название нельзя произносить вслух. Здесь создан Каракольский этнокультурный парк Уч-Энмек. Задержимся у памятника Суслику, где вам расскажут печальную историю про него.
Обед в кафе по маршруту (заказ на месте самостоятельный за доплату)
Перевал Чике‑Таман – это серпантины и головокружительные виды, от которых захватывает дух: извилистая лента дороги, пропасти и вершины, покрытые вековым лесом.
Слияние Чуи и Катуни: остановимся там, где встречаются две могучие реки. Бирюза Катуни против серо‑стальных потоков Чуи — природа создала здесь идеальный контраст (такой эффект увидим, если нам повезет!)
Древние послания: заглянем к петроглифам Калбак‑Таш или Адыр‑Кан — местам, где скалы хранят память веков. Представьте: эти рисунки видели ещё древних кочевников!
Отправимся смотреть дивное Гейзерное озеро! Оно поражает своим чарующим цветом и причудливыми узорами на дне озера любого, кто приезжает сюда. Почему же озеро имеет настолько насыщенный цвет? Ответ узнаете в нашей поездке!
Ужинаем в пос. Акташ (включено).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (отель Расул, турбазы Хуторок, Душа Алтая, У Никанорыча или аналогичные базы, номера с удобствами). С доплатой возможно размещение в отеле Речные Земли, номерах в вип-домиках или кедровых домах отеля Расул.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в пос. Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Сеанс нужно выбирать не ранее 20:00! Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Километраж дня: ок. 350 км. (6 часов в дороге + остановки)
Алтайский Марс, возвращение в Манжерок / Соузга
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сперва мы отправимся на Марс, Алтайский Марс!
Кызыл Чин — это удивительное по своему внешнему виду место. Пейзажи здесь напоминают каньоны Дикого Запада и Марсианские пейзажи одновременно. Здесь встречаются породы всех оттенков красного, желтого, оранжевого, зеленого и фиолетового цветов. Такое необычное явление, окрашивающие горы в разноцветные цвета, объясняется высоким содержанием в породе металлов. Добраться до Марса мы сможем на транспорте повышенной проходимости, возможны УАЗ-буханки.
Причудливые пейзажи Алтайского Марса — это дно древнего моря, существовавшего более 90 миллионов лет назад. Поэтому на территории долины и сегодня можно найти камушки, остатки ракушек и водорослей. *
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций около с. Акташ, с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
** Посещение Марса-2 по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Обед и ужин – в кафе по маршруту (заказ самостоятельный, за доплату)
Далее нас ждёт продолжительное возвращение в Манжерок / Соузга. Заселение в парк-отель Манжерок, апарт-отель Алтай, другие отели аналогичного уровня.
Примерный километраж дня: 500 км.
Трансфер в аэропорт ИЛИ дополнительный день
Завтракаем, возможен ранний завтрак в формате брекфаст-боксов.
Трансфер в аэропорт Горно-Алтайска и на автовокзал Горно-Алтайска (время будет согласовано в зависимости от рейсов, которыми улетают участники тура)
Вылетаем и обещаем непременно вернуться на Алтай еще раз.
Мы можем добавить к туру ещё один день для дополнительных активностей или экскурсий (за дополнительную плату).
1. Путешествие к Телецкому озеру.
Телецкое озеро — это один из крупнейших водоёмов Южной Сибири, одно из самых глубоких озёр в России. По объёму чистой пресной воды оно уступает только Байкалу. Его так и называют — Алтайский Байкал. Алтын-Кёль — так его называют коренные алтайцы, что переводе означает «золотое озеро». Если еще будет навигация по озеру, вы сможете совершить прогулку на катере и посмотреть водопады.
ИЛИ
2. Поездка на квадроциклах, болотоходах или снегоходах: от 1 до 12 часов на выбор.
На квадроцикле / снегоходе / болотоходе можно ехать как в одиночку, так и вдвоем. Водители транспорта должны иметь автомобильные права.
Пример маршрута на 3 часа: Крутосветка. Маршрут проходит по хребтам гор, со смотровыми площадками и завораживающими видами.
Пример маршрута на 12 часов: к Каракольским озерам! Озера представляют собой цепочку из семи ступенчатых озер ледникового происхождения, расположенных на различной высоте. Нижние озера лежат в кружении царства кедрового леса, верхнее же – в царстве каменно-моховой тундры.
ИЛИ
3. Релакс-день в бане с пармейстером или релакс-массажем!
Погрузитесь в атмосферу неги, блаженства и спокойствия, подарив драгоценное время самому себе!
ИЛИ
4. Вы можете отправится на вертолетные прогулки: например, полетать над долиной реки Катунь, отправится на гору Белуха, облететь Телецкое озеро, полетать над каскадом Каракольских озер.
ИЛИ
5. Другие активности на выбор (запрашивайте согласно вашим интересам).
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в стандартных номерах с удобствами: 2 ночи в районах Манжерок-Усть-Сама-Чемал + 1 ночь в пос. Акташ + 1 ночь в районе Соузга/Манжерок (номера с двуспальными кроватями / 2 односпальными не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании). Возможны аналогичные по уровню турбазы и отели (цена дана за одного человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в объекты по программе, кроме канатной дороги
- Питание по программе: 4 завтрака, 1 ужин
- Услуги гида-экскурсовода, возможно в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Дорога от вашего дома до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение (по запросу, с доплатой от 10000 руб., подселения нет)
- Питание по пути следования, не включенное в программу
- Страховка от клеща - несезон, можно оформить по желанию не позже 5 дней до заезда
- Баня, другие личные расходы
- Входные билеты на канатную дорогу в Манжерок
- Заброска на Марс-2
- Заброска до Голубых озер
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
Очерёдность дней экскурсий может меняться. Также маршрут может меняться в зависимости от погодных условий! Тур состоится от 2 участников.
• Нужна ли прививка от клещей?
Обязательных требований к прививкам нет - это на ваше усмотрение. Но мы рекомендуем оформить страховку от клещей.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Размещение
Размещение в отелях и на турбазах происходит на усмотрение организатора: примеры уровня турбаз и их названия указаны на странице тура. Конкретное размещение вы сможете узнать из информационного листа, полученного накануне. Если вы хотите повысить категорию отелей и номеров и разместиться в конкретном отеле, вы можете согласовать это с организатором.
• Дополнительный инвентарь: трекинговые палки, спреи от клещей, дождевики и т. д
На нашем складе в Горно-Алтайске доступны трекинговые палки, спреи от клещей, теплые пуховки, дождевики, раскладные стульчики и прочие нужные вещи. Если вас нужно чем-то снабдить – мы постараемся помочь, только сообщить об этом нам нужно заранее.
• Транспорт
Легковые автомобили иностранного производства, минивены уровня Hyundai Starex. Заброска на Марс возможна с пересадкой на более проходимое авто.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.
• Рассадка в транспорте
Просим обратить внимание, что конкретное место в салоне транспорта не фиксируется. Просьба с пониманием относиться к возможной ротации мест в течение тура.
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
• Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
• Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
• Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.