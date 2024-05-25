Алтай: топовые места и скрытые уголки
Авторский тур в Горно-Алтайске

Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы

Мы покажем вам популярные достопримечательности горного края и его «секретные» места.

Вы побываете у Гейзерного озера и в долине Кызыл-Чин с красно-жёлтыми склонами, подниметесь на крутой перевал Кату-Ярык и полюбуетесь головокружительным пейзажем с высоты. Рассмотрите древние петроглифы и памятники архитектуры и насладитесь единением с природой.
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Алтай: топовые места и скрытые уголки
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет103 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. На участке с бездорожьем мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком — вариант, проверенный годами.
В это путешествие можно ехать с чемоданом или сумкой. При переездах на микроавтобусах багаж перевозится в навесных багажных рюкзаках. Убедительно просим перед поездкой измерить ваш багаж: размеры должны быть не больше 50×35×21 см или 60×40×25 см, иначе багаж может не поместиться в отсек. Для вашего удобства можно взять два небольших
чемодана и несколько сумок.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.

Проживание. На турбазах в 2-местных номерах уровня «стандарт»: с удобствами, двумя кроватями, постельным бельём и обогревателем. При необходимости мы можем забронировать 3-местные номера для семей или компаний друзей (сообщать при подаче заявки). Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. Включено трёхразовое питание (исключение: обеды в 1-й, 5-й и 8-й дни, ужин в 8-й день). Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее предупредить об этом.
На всех турбазах мы предоставляем комплексное питание по определённому меню. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания, сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. В некоторых случаях по предварительному согласованию и за доплату возможна организация индивидуального меню.

Связь и интернет. На Алтае работают операторы сотовой связи МТС и Билайн, практически на всех базах есть Wi-Fi, но на маршруте местами связь может отсутствовать. Также мобильной связи и Wi-Fi не будет в долине реки Чулышман.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Артыбаш

Встречаемся в Горно-Алтайске и переезжаем в посёлок Артыбаш. По прибытии отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты.
Обратите внимание, что в заездах в мае, сентябре и октябре эта экскурсия может быть проведена в Горно-Алтайске с сохранением всех опций.

Вечером разместимся на турбазе, отдохнём от дороги, поужинаем и поближе познакомимся друг с другом.

Встреча и переезд в АртыбашВстреча и переезд в АртыбашВстреча и переезд в АртыбашВстреча и переезд в Артыбаш
2 день

Прогулка по Телецкому озеру

Утром на автобусе доберёмся до мыса Кырсай, по пути сделав остановку на обед. Далее пересядем на катер и прокатимся по Телецкому озеру. Увидим 12,5-метровый водопад Корбу и другие достопримечательности, которыми можно полюбоваться с воды.
К вечеру приедем на турбазу, где поужинаем и послушаем завораживающий концерт горлового пения.

Прогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеруПрогулка по Телецкому озеру
3 день

Река Чулышман, водопад Куркуре, урочище Пазырык

Сегодня после завтрака на лодке переправимся через реку Чулышман и прогуляемся к водопаду Куркуре. После обеда отправимся к перевалу Кату-Ярык и поднимемся на него пешком (около 3,5 км). Вещи поедут в машине без нас.

Затем побываем в таинственном урочище Пазырык, где вы рассмотрите археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Увидим впечатляющие Красные ворота — высокие отвесные скалы красноватого оттенка над узким проходом. Вы полюбуетесь загадочным Мёртвым озером и поразитесь высоте Улаганского перевала. Вечером заселимся на турбазу, поужинаем, желающие попарятся в бане (за доплату).

Река Чулышман, водопад Куркуре, урочище ПазырыкРека Чулышман, водопад Куркуре, урочище ПазырыкРека Чулышман, водопад Куркуре, урочище ПазырыкРека Чулышман, водопад Куркуре, урочище ПазырыкРека Чулышман, водопад Куркуре, урочище Пазырык
4 день

Кызыл-Чин и Гейзерное озеро

В этот день вам покажется, что вы оказались на другой планете! Отправляемся в уникальное место на Алтае, где глиняные горы окрашены в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового. Такой эффект создаётся благодаря реакции различных минералов. Не зря эту локацию прозвали «Алтайским Марсом».

После обеда-перекуса побываем у не менее необычного Гейзерного озера. Это небольшой водоём в окружении леса, поверхность дна которого состоит из смеси голубой глины и песка, образующих причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
К вечеру вернёмся на турбазу.

Кызыл-Чин и Гейзерное озероКызыл-Чин и Гейзерное озероКызыл-Чин и Гейзерное озероКызыл-Чин и Гейзерное озеро
5 день

Чуйский тракт, Чуй-Оозы, урочище Калбак-Таш

Сегодня вы прокатитесь по одной из самых красивых автодорог мира — Чуйскому тракту! Полюбуетесь головокружительным Семинским перевалом высотой 1717 метров, живописными горами, устремлёнными в небо, бескрайними степями и вековыми кедрами.

Остановимся на Чуй-Оозы, где прозрачная Катунь смешивается с мутно-молочными водами Чуи. Местные жители считают место слияния рек священным.
Побываем с экскурсией в урочище Калбак-Таш, вы рассмотрите древние петроглифы, сохранившиеся в пещерах.

Пообедаем по дороге и завершим день, разместившись в турбазе.

Чуйский тракт, Чуй-Оозы, урочище Калбак-ТашЧуйский тракт, Чуй-Оозы, урочище Калбак-ТашЧуйский тракт, Чуй-Оозы, урочище Калбак-ТашЧуйский тракт, Чуй-Оозы, урочище Калбак-Таш
6 день

Камышлинский водопад и ущелье Че-Чкыш

Утром совершим треккинг к Камышлинскому водопаду или, если погода будет подходящей, сплавимся до него по Катуни на рафте (за доплату). Сообщить о своём решении вы можете накануне.

Затем все вместе пообедаем на турбазе и отправимся в живописное ущелье Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое урочище из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт одноимённый ручей. Насладимся видами, а вечером поужинаем в кафе.

Камышлинский водопад и ущелье Че-ЧкышКамышлинский водопад и ущелье Че-ЧкышКамышлинский водопад и ущелье Че-Чкыш
7 день

Чемальская ГЭС, остров Патмос

После завтрака посетим Чемальскую ГЭС, возведённую в 1935 году, и сакральный остров с греческим названием Патмос, дойдя до него по подвесному мосту над Катунью.
Затем — свободное время.

Чемальская ГЭС, остров ПатмосЧемальская ГЭС, остров ПатмосЧемальская ГЭС, остров Патмос
8 день

Отъезд

Завтракаем и выезжаем в Горно-Алтайск. В аэропорт прибудем до 15:00. Если вы улетаете на следующий день, мы отвезём вас в гостиницу (бронируется самостоятельно). При желании можем организовать посещение Национального музея имени А. В. Анохина (за доплату).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа команды (водитель, гиды)
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Переезды на микроавтобусах "Mercedes", "Volkswagen", "Fiat" (или аналогичных) по программе
  • Переезды по бездорожью на специальном транспорте
  • Посещение этнографического аила
  • Прогулка на катере по Телецкому озеру
  • Переправа на лодке
  • Проживание в домиках и номерах с удобствами
  • Трёхразовое питание (исключение: обеды в 3-й и 8-й дни, ужин в 8-й день)
  • Рекреационные сборы по программе
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты
  • Обеды при переездах (2 раза), ужин в 8-й день
  • Прочие услуги и личные расходы (одноместное размещение, сплав по реке Катунь, моторафт, бани, сувениры и др.)
  • Индивидуальное питание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» (точное время сообщим дополнительно)
Завершение: Горно-Алтайск, до 15:00. Можно брать обратные билеты на вечерние рейсы или переночевать в хостеле или гостинице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыАлтай

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