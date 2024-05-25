Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Вы побываете у Гейзерного озера и в долине Кызыл-Чин с красно-жёлтыми склонами, подниметесь на крутой перевал Кату-Ярык и полюбуетесь головокружительным пейзажем с высоты. Рассмотрите древние петроглифы и памятники архитектуры и насладитесь единением с природой.
мая
июл
июл
авг
авг
авг
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|103 400 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. На участке с бездорожьем мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком — вариант, проверенный годами.
В это путешествие можно ехать с чемоданом или сумкой. При переездах на микроавтобусах багаж перевозится в навесных багажных рюкзаках. Убедительно просим перед поездкой измерить ваш багаж: размеры должны быть не больше 50×35×21 см или 60×40×25 см, иначе багаж может не поместиться в отсек. Для вашего удобства можно взять два небольших
чемодана и несколько сумок.
Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
Проживание. На турбазах в 2-местных номерах уровня «стандарт»: с удобствами, двумя кроватями, постельным бельём и обогревателем. При необходимости мы можем забронировать 3-местные номера для семей или компаний друзей (сообщать при подаче заявки). Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. Включено трёхразовое питание (исключение: обеды в 1-й, 5-й и 8-й дни, ужин в 8-й день). Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее предупредить об этом.
На всех турбазах мы предоставляем комплексное питание по определённому меню. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания, сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. В некоторых случаях по предварительному согласованию и за доплату возможна организация индивидуального меню.
Связь и интернет. На Алтае работают операторы сотовой связи МТС и Билайн, практически на всех базах есть Wi-Fi, но на маршруте местами связь может отсутствовать. Также мобильной связи и Wi-Fi не будет в долине реки Чулышман.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Артыбаш
Встречаемся в Горно-Алтайске и переезжаем в посёлок Артыбаш. По прибытии отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты.
Обратите внимание, что в заездах в мае, сентябре и октябре эта экскурсия может быть проведена в Горно-Алтайске с сохранением всех опций.
Вечером разместимся на турбазе, отдохнём от дороги, поужинаем и поближе познакомимся друг с другом.
Прогулка по Телецкому озеру
Утром на автобусе доберёмся до мыса Кырсай, по пути сделав остановку на обед. Далее пересядем на катер и прокатимся по Телецкому озеру. Увидим 12,5-метровый водопад Корбу и другие достопримечательности, которыми можно полюбоваться с воды.
К вечеру приедем на турбазу, где поужинаем и послушаем завораживающий концерт горлового пения.
Река Чулышман, водопад Куркуре, урочище Пазырык
Сегодня после завтрака на лодке переправимся через реку Чулышман и прогуляемся к водопаду Куркуре. После обеда отправимся к перевалу Кату-Ярык и поднимемся на него пешком (около 3,5 км). Вещи поедут в машине без нас.
Затем побываем в таинственном урочище Пазырык, где вы рассмотрите археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. Увидим впечатляющие Красные ворота — высокие отвесные скалы красноватого оттенка над узким проходом. Вы полюбуетесь загадочным Мёртвым озером и поразитесь высоте Улаганского перевала. Вечером заселимся на турбазу, поужинаем, желающие попарятся в бане (за доплату).
Кызыл-Чин и Гейзерное озеро
В этот день вам покажется, что вы оказались на другой планете! Отправляемся в уникальное место на Алтае, где глиняные горы окрашены в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового. Такой эффект создаётся благодаря реакции различных минералов. Не зря эту локацию прозвали «Алтайским Марсом».
После обеда-перекуса побываем у не менее необычного Гейзерного озера. Это небольшой водоём в окружении леса, поверхность дна которого состоит из смеси голубой глины и песка, образующих причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
К вечеру вернёмся на турбазу.
Чуйский тракт, Чуй-Оозы, урочище Калбак-Таш
Сегодня вы прокатитесь по одной из самых красивых автодорог мира — Чуйскому тракту! Полюбуетесь головокружительным Семинским перевалом высотой 1717 метров, живописными горами, устремлёнными в небо, бескрайними степями и вековыми кедрами.
Остановимся на Чуй-Оозы, где прозрачная Катунь смешивается с мутно-молочными водами Чуи. Местные жители считают место слияния рек священным.
Побываем с экскурсией в урочище Калбак-Таш, вы рассмотрите древние петроглифы, сохранившиеся в пещерах.
Пообедаем по дороге и завершим день, разместившись в турбазе.
Камышлинский водопад и ущелье Че-Чкыш
Утром совершим треккинг к Камышлинскому водопаду или, если погода будет подходящей, сплавимся до него по Катуни на рафте (за доплату). Сообщить о своём решении вы можете накануне.
Затем все вместе пообедаем на турбазе и отправимся в живописное ущелье Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое урочище из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт одноимённый ручей. Насладимся видами, а вечером поужинаем в кафе.
Чемальская ГЭС, остров Патмос
После завтрака посетим Чемальскую ГЭС, возведённую в 1935 году, и сакральный остров с греческим названием Патмос, дойдя до него по подвесному мосту над Катунью.
Затем — свободное время.
Отъезд
Завтракаем и выезжаем в Горно-Алтайск. В аэропорт прибудем до 15:00. Если вы улетаете на следующий день, мы отвезём вас в гостиницу (бронируется самостоятельно). При желании можем организовать посещение Национального музея имени А. В. Анохина (за доплату).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа команды (водитель, гиды)
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Переезды на микроавтобусах "Mercedes", "Volkswagen", "Fiat" (или аналогичных) по программе
- Переезды по бездорожью на специальном транспорте
- Посещение этнографического аила
- Прогулка на катере по Телецкому озеру
- Переправа на лодке
- Проживание в домиках и номерах с удобствами
- Трёхразовое питание (исключение: обеды в 3-й и 8-й дни, ужин в 8-й день)
- Рекреационные сборы по программе
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты
- Обеды при переездах (2 раза), ужин в 8-й день
- Прочие услуги и личные расходы (одноместное размещение, сплав по реке Катунь, моторафт, бани, сувениры и др.)
- Индивидуальное питание
- Медицинская страховка