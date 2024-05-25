Мы покажем вам популярные достопримечательности горного края и его «секретные» места. Вы побываете у Гейзерного озера и в долине Кызыл-Чин с красно-жёлтыми склонами, подниметесь на крутой перевал Кату-Ярык и полюбуетесь головокружительным пейзажем с высоты. Рассмотрите древние петроглифы и памятники архитектуры и насладитесь единением с природой.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).

Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды по асфальтовому покрытию мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. На участке с бездорожьем мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком — вариант, проверенный годами.

В это путешествие можно ехать с чемоданом или сумкой. При переездах на микроавтобусах багаж перевозится в навесных багажных рюкзаках. Убедительно просим перед поездкой измерить ваш багаж: размеры должны быть не больше 50×35×21 см или 60×40×25 см, иначе багаж может не поместиться в отсек. Для вашего удобства можно взять два небольших

чемодана и несколько сумок.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.