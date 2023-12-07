Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла

Групповая экскурсия в Городце

Удивиться, что это искусство было мужским занятием, и узнать, кто передал кисточку в женские руки

Многие стереотипно воспринимают городецкую роспись: «Это цветочки на доске или хлебнице». Да, в широкой продаже часто встречаются изделия именно с цветочным орнаментом. Но городецкая роспись, в первую очередь, — сюжет, момент из жизни, запечатлённый мастером. Работы рассказывают простые истории человеческого счастья. А я расскажу об интересной судьбе этого народного искусства и его мастерах.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет126 ₽
Дети 4-16 лет89 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Немного истории

Мы поговорим о временах бурного расцвета городецкой росписи и тяжёлых годах угасания. В период рождения и подъёма этот народный промысел был чисто мужицким занятием. Именно серьёзные мужики проводили зимние вечера с кисточками и красками, являя на свет новое искусство. Затем роспись оказалась в женских руках, что повлияло на её характер. Расскажу, как это произошло, кто и для чего передал это искусство женщинам.

Погружение в процесс

Мы прогуляемся по фабрике. В будние дни вы сможете зайти в цех росписи, увидеть весь процесс — от грунтовки белья до разживки росписи и покрытия лаком готового изделия. Сможете пообщаться с мастерами и задать им вопросы.

Музей фабрики

Вы увидите самую большую в Городце выставку росписи, в том числе работы известных мастериц разных поколений. В советский период на фабрике работали и резчики. В коллекции есть произведения в разных техниках и жанрах: инкрустация, долблёная резьба, резьба на пряничных досках, на столярных предметах, резная миниатюра и икона. В отдельной комнате представлена история городецкой иконописной мастерской.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены посещение фабрики и музея, услуги гида
  • При фабрике работает магазин. Можно приобрести свежие работы мастериц.

в понедельник в 13:30 и 15:30, во вторник и четверг в 09:30, в среду в 09:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у фабрики
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:30 и 15:30, во вторник и четверг в 09:30, в среду в 09:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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