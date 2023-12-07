Многие стереотипно воспринимают городецкую роспись: «Это цветочки на доске или хлебнице». Да, в широкой продаже часто встречаются изделия именно с цветочным орнаментом. Но городецкая роспись, в первую очередь, — сюжет, момент из жизни, запечатлённый мастером. Работы рассказывают простые истории человеческого счастья. А я расскажу об интересной судьбе этого народного искусства и его мастерах.

Описание

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Немного истории

Мы поговорим о временах бурного расцвета городецкой росписи и тяжёлых годах угасания. В период рождения и подъёма этот народный промысел был чисто мужицким занятием. Именно серьёзные мужики проводили зимние вечера с кисточками и красками, являя на свет новое искусство. Затем роспись оказалась в женских руках, что повлияло на её характер. Расскажу, как это произошло, кто и для чего передал это искусство женщинам.

Погружение в процесс

Мы прогуляемся по фабрике. В будние дни вы сможете зайти в цех росписи, увидеть весь процесс — от грунтовки белья до разживки росписи и покрытия лаком готового изделия. Сможете пообщаться с мастерами и задать им вопросы.

Музей фабрики

Вы увидите самую большую в Городце выставку росписи, в том числе работы известных мастериц разных поколений. В советский период на фабрике работали и резчики. В коллекции есть произведения в разных техниках и жанрах: инкрустация, долблёная резьба, резьба на пряничных досках, на столярных предметах, резная миниатюра и икона. В отдельной комнате представлена история городецкой иконописной мастерской.

Организационные детали