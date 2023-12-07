Удивиться, что это искусство было мужским занятием, и узнать, кто передал кисточку в женские руки
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|126 ₽
|Дети 4-16 лет
|89 ₽
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Описание
Что вас ожидает
Немного истории
Мы поговорим о временах бурного расцвета городецкой росписи и тяжёлых годах угасания. В период рождения и подъёма этот народный промысел был чисто мужицким занятием. Именно серьёзные мужики проводили зимние вечера с кисточками и красками, являя на свет новое искусство. Затем роспись оказалась в женских руках, что повлияло на её характер. Расскажу, как это произошло, кто и для чего передал это искусство женщинам.
Погружение в процесс
Мы прогуляемся по фабрике. В будние дни вы сможете зайти в цех росписи, увидеть весь процесс — от грунтовки белья до разживки росписи и покрытия лаком готового изделия. Сможете пообщаться с мастерами и задать им вопросы.
Музей фабрики
Вы увидите самую большую в Городце выставку росписи, в том числе работы известных мастериц разных поколений. В советский период на фабрике работали и резчики. В коллекции есть произведения в разных техниках и жанрах: инкрустация, долблёная резьба, резьба на пряничных досках, на столярных предметах, резная миниатюра и икона. В отдельной комнате представлена история городецкой иконописной мастерской.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены посещение фабрики и музея, услуги гида
- При фабрике работает магазин. Можно приобрести свежие работы мастериц.
в понедельник в 13:30 и 15:30, во вторник и четверг в 09:30, в среду в 09:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у фабрики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 13:30 и 15:30, во вторник и четверг в 09:30, в среду в 09:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.