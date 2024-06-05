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Городецкой росписи так, что заинтересуется даже скептик. Рассказ о промысле очень подробный, начиная с XIX века и заканчивая современностью. Удалось даже побывать в мастерской и посмотреть на работу мастериц. Также приятно порадовали иконописные мастерские. Экскурсия познавательна. Максим не только рассказывает, но и показывает изделия, говорит о мастерах, объясняет сюжеты. Очень рекомендуем. За двоих заплатили 1200 (600 с человека) за индивидуальную экскурсию — это стоит своих денег. Уникальное погружение в промысел.