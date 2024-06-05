1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Городец как слоеный пирог истории
Путешествие по эпохам самого древнего города и его главные достопримечательности
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
21 июня в 09:00
26 июня в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
В тренде
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Удивиться, что это искусство было мужским занятием, и узнать, кто передал кисточку в женские руки
Начало: У фабрики
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
145₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Городец и мода в архитектуре
Погрузиться в тему зодчества и разобраться в деталях города
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
21 июня в 09:00
26 июня в 09:00
2 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
В древний Городец
Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
от 6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Замечательный экскурсовод! Рассказ с такой любовью и знанием дела! Интересно для любого возраста. Примечательно, что с Галиной здороваются городчане на улицах, поэтому кажется, что приехали в гости к хорошим знакомым, где все друг друга знают!
- ССергей25 мая 2024Огромное спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию! С удовольствием погрузились в историю Городца разных эпох. Рассказ был доходчив в
- РРегина17 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Галине за экскурсию, которую она провела для моих родителей. Это была не просто экскурсия, а душевное
- ЕЕлизавета15 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Получили массу интересной информации, впечатлений и удовольствия. Было очень увлекательно. Максим — профессионал, он рассказывает о
- ЮЮлия12 мая 2024Интересно.
- ААнна6 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Максим рассказывал об особенностях городецкой росписи очень вдохновляющее, интересно и с вниманием к деталям.
- ИИрина23 декабря 2023Экскурсия понравилась!
- ММария19 мая 2023Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
- ССветлана10 апреля 2023Очень душевно и с любовью к городу! Галина обратила наше внимание на те детали в облике города, на которые мы бы сами не обратили. Это добавило глубины и красоты. Спасибо!
- ТТатьяна8 декабря 2020Спасибо Алексею за интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Летние»
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