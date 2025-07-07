Городецкий край с древних времён славился народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда добирались даже до Европы! Роспись по дереву, золотная вышивка и изготовление пряников — вы узнаете об особенностях ремёсел и посмотрите на работу мастеров, которые превращают обычные вещи в произведения искусства. А по желанию — посетите мастер-классы по каждому промыслу.

Описание экскурсии

Ремесленное достояние городка

Вы познакомитесь с тремя видами народного творчества старого Городца — росписью по дереву на фабрике «Городецкая роспись», вышивкой золотыми нитями на фабрике «Золотная вышивка» и изготовлением пряников в музее «Городецкий пряник». В каждом из этих мест вы «из первых рук» узнаете о возникновении ремесла, его развитии и особенностях, понаблюдаете за работой мастеров и полюбуетесь лучшими изделиями на экспозициях.

Кисть, игла и тесто

По желанию вы сможете побывать на трёх мастер-классах по народным ремёслам. За один день распишите небольшой деревянный предмет (например, разделочную доску, пасхальное яйцо или матрёшку), попробуете себя в искусстве золотной вышивки и создадите неповторимый заварной или печатный пряник, участвуя во всех этапах приготовления. И конечно, вы сможете купить сувениры и домашнюю утварь на фабриках без наценок.

Небольшая прогулка по городу и дегустация пряника

Вы прогуляетесь по городецкой набережной, полюбуетесь живописными волжскими панорамами и попробуете городецкие пряники разных сортов. Увидите главные памятники и узнаете самые интересные факты из истории города, который всего на 5 лет младше Москвы. А на обратном пути я отвезу вас в красивейшее место области, где среди лесов вы отдохнете в приятном парке с прудом. В хорошую погоду, по желанию, вы сможете искупаться в Волге.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Начинается в Городце

Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса — Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan

Программу можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке

Что входит в стоимость, а что — нет