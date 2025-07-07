Увлекательное знакомство с народными промыслами и прогулка по набережной Волги
Городецкий край с древних времён славился народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда добирались даже до Европы! Роспись по дереву, золотная вышивка и изготовление пряников — вы узнаете об особенностях ремёсел и посмотрите на работу мастеров, которые превращают обычные вещи в произведения искусства. А по желанию — посетите мастер-классы по каждому промыслу.
Вы познакомитесь с тремя видами народного творчества старого Городца — росписью по дереву на фабрике «Городецкая роспись», вышивкой золотыми нитями на фабрике «Золотная вышивка» и изготовлением пряников в музее «Городецкий пряник». В каждом из этих мест вы «из первых рук» узнаете о возникновении ремесла, его развитии и особенностях, понаблюдаете за работой мастеров и полюбуетесь лучшими изделиями на экспозициях.
Кисть, игла и тесто
По желанию вы сможете побывать на трёх мастер-классах по народным ремёслам. За один день распишите небольшой деревянный предмет (например, разделочную доску, пасхальное яйцо или матрёшку), попробуете себя в искусстве золотной вышивки и создадите неповторимый заварной или печатный пряник, участвуя во всех этапах приготовления. И конечно, вы сможете купить сувениры и домашнюю утварь на фабриках без наценок.
Небольшая прогулка по городу и дегустация пряника
Вы прогуляетесь по городецкой набережной, полюбуетесь живописными волжскими панорамами и попробуете городецкие пряники разных сортов. Увидите главные памятники и узнаете самые интересные факты из истории города, который всего на 5 лет младше Москвы. А на обратном пути я отвезу вас в красивейшее место области, где среди лесов вы отдохнете в приятном парке с прудом. В хорошую погоду, по желанию, вы сможете искупаться в Волге.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Начинается в Городце
Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса — Toyota Camry или VW Caravelle/Multivan
Программу можно провести для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: экскурсии на фабриках и посещение музея, дегустация городецкого пряника
Мастер-классы оплачиваются отдельно (500 ₽ с чел. за каждый мастер-класс, минимальный заказ — 1500 ₽)
Путешественников, пребывающих в Городец по воде, по запросу встречаю на пристани
В программе предусмотрено время на обед в кафе или блинной (30-50 мин.) — по желанию и оплачивается дополнительно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваш гид в Городце
Провёл экскурсии для 959 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых читать дальше
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного.
Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.
Г
Галина
7 июл 2025
Интересная экскурсия, комфортная атмосфера, отличное времяпрепровождение. Узнали много интересной информации, побывали на производстве, научились городецкой росписи на мастер-классе и даже съездили на Горьковское "море". Всё очень понравилось, рекомендуем данную экскурсию.
Олеся
25 сен 2021
Рекомендую экскурсию всем и каждому! Очень познавательно, интересно было и взрослому, и ребёнку 11 лет. Мы узнали о городецкой росписи по дереву, о золотой вышивке и традиционных пряниках (нам дали читать дальше
рецепт!) Послушали лекцию Шашковой Елены об иконописи и поучились расписывать матрешку у Приваловской Натальи Семёновны. Даже в выходной день, в субботу, мы посетили все предприятия. Побывали в Феодоровском монастыре. Посмотрели город мастеров. Благодарим Олега за экскурсию и новые знания!
Н
Наталья
21 июн 2021
Очень благодарны Олегу за экскурсию Городец ремесленный. Несмотря на праздничный/ выходной день, когда предприятия были закрыты (что подразумевает экскурсия) мы все же попали на золотошвейную фабрику, в мастерские городецкой росписи читать дальше
без толп туристов и все благодаря умению Олега поддерживать контакт с людьми. Олег рассказывает явно меньше, чем знает, ориентируясь на уровень знаний туриста, но если вы будете в теме, то приятно с ним побеседовать на тему историй Городца и Нижнего. Нас очень тронула прямо таки материнская опека Олега своих туристов. Если Вы планируете посетить Городец, выбирайте поезду с Олегом, останетесь довольны.
Лена
9 мая 2021
Добрый день всем! 4 мая мы имели удовольствие с сыном побывать на индивидуальной экскурсии "Городец ремесленный" с Олегом. День получился очень насыщенным, интересным и познавательным. Это был первый опыт индивидуальной экскурсии и читать дальше
я осталась очень довольна, потому как создается другая, особая атмосфера, в отличии от групповых экскурсий. Спасибо Олегу за интересную подачу материала, за предусмотрительность и внимательное отношение на протяжении всего дня. Мы посетили два мастер-класса: Городецкая роспись и Городецкий пряник. Получили массу приятных эмоций и впечатлений. Это очень здорово, что есть хранители и продолжатели ремесленных искусств, и просто не равнодушные люди, которые несут свои знания в мир. Так же мы посетили предприятие "Городецкая золотая вышивка". Знакомила с историей этого предприятия Салалеева Наталья Валентиновна, человек который много лет посвятил работе на данной фабрике. Материал подается в доступном и интересном формате. На выставке представлены уникальные работы. Желаю процветания и известности данному предприятию! Рекомендую экскурсию "Городец ремесленный" и для взрослых, и для детей. Узнаете много новой информации, попробуете себя в разных ролях (художник, пекарь) и просто полюбуетесь красивым городом, пейзажами и интересной беседой с гидом.
М
Мария
25 авг 2019
Огромная благодарность Олегу за отличную, позитивную и очень познавательную экскурсию. Столько ремесел в одном городе. Гордость за нашу страну, в которой столько творческих, увлеченных людей. Экскурсия очень насыщенная, самим (без Олега) нам бы столько за один день посмотреть не удалось.
Ю
Юлия
30 мая 2019
Экскурсия прошла замечательно! Получили массу впечатлений, кучу новой информации, огромное удовольствие от общения с мастерами своего дела, профессионалами и чудесными рассказчиками! Сын с удовольствием познавал азы золотной вышивки на мастер-классе и изготовил собственный пряник. Городец произвел приятное впечатление ажурными наличниками. Перекусили вкуснецкими блинами. Спасибо Олегу за этот незабываемый день!
Екатерина
11 сен 2018
Экскурсия очень интересная, познавательная, творческая. Гид замечательный, сотрудники фабрик потрясающе интересные люди, доброжелательные, очень любят своё дело. Большое вам спасибо! Город понравился, всем советуем поесть вкусных блинов и познакомиться с современными блинопеками. Спасибо большое за прекрасный день!