5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура купеческих домов
- 🕌 Посещение исторических монастырей
- 🍪 Дегустация городецких пряников
- 🌳 Прогулка по живописным улицам
- 🗿 Знакомство с памятниками истории
Что можно увидеть
- Улица Купеческая
- Улица Рублёва
- Троицкая гора
- Набережная Революции
- Улица Ворыхановская
- Городецкий вал
- Главная площадь
- Фёдоровский монастырь
Описание экскурсии
Улица Купеческая. На ней селились обеспеченные выходцы из крепостных крестьян и бурлаков. Они ставили шикарные особняки и становились щедрыми благотворителями. А ещё здесь находится памятник Ленину в натуральную величину.
Улица Рублёва. Вы полюбуетесь домами, украшенными ажурной накладной резьбой. А также увидите бывшую усадьбу графов Паниных со старинными деревянными воротами, на которых изображён герб семьи.
Троицкая гора. Я покажу вам современную инсталляцию «Утраченные храмы Городца» и поясню, что на ней изображено.
Набережная Революции. Вы увидите памятники Царю-освободителю и Александру Невскому, домики с корабельной резью и панорамы заволжских далей. А также самую длинную плотину Восточной Европы.
Улица Ворыхановская. Здесь когда-то селились сборщики дани. Мы полюбуемся типичными купеческими домами, украшенными резьбой и дымниками.
Городецкий вал. Я расскажу, как город затронули монголо-татарские нашествия. И покажу сосны, посаженные Екатериной II.
Главная площадь. На ней расположены храм Покрова Пресвятой Богородицы и мемориальный комплекс, посвящённый победам городецкого народа.
Фёдоровский монастырь. Вы осмотрите два храма, возведённые уральскими и московскими мастерами. А ещё единственный в России памятник А. Невскому в схиме.
Организационные детали
- Если вы путешествуете на своём транспорте, можем провести экскурсию в автопешеходном формате
- Ограничение по возрасту 6+
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Фотографии от путешественников
Было много информации. Все в доступной форме. С нами был подросток…. Ему тоже было интересно!
Спасибо Светлане за незабываемую экскурсию по городу!
Спасибо Tripster.