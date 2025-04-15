Приглашаем на увлекательную экскурсию по Городцу. Здесь вы узнаете о жизни местных купцов, осмотрите их резные особняки и посетите Городецкий вал. На улице Купеческой вас ждут роскошные дома и памятник

Ленину. На улице Рублёва полюбуйтесь ажурной резьбой и усадьбой графов Паниных. На Троицкой горе вас ждёт инсталляция «Утраченные храмы Городца». Набережная Революции порадует видами на Волгу и памятниками. Не пропустите Фёдоровский монастырь, где завершил путь Александр Невский

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Городце

Светлана Ваш гид в Городце

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Улица Купеческая. На ней селились обеспеченные выходцы из крепостных крестьян и бурлаков. Они ставили шикарные особняки и становились щедрыми благотворителями. А ещё здесь находится памятник Ленину в натуральную величину.

Улица Рублёва. Вы полюбуетесь домами, украшенными ажурной накладной резьбой. А также увидите бывшую усадьбу графов Паниных со старинными деревянными воротами, на которых изображён герб семьи.

Троицкая гора. Я покажу вам современную инсталляцию «Утраченные храмы Городца» и поясню, что на ней изображено.

Набережная Революции. Вы увидите памятники Царю-освободителю и Александру Невскому, домики с корабельной резью и панорамы заволжских далей. А также самую длинную плотину Восточной Европы.

Улица Ворыхановская. Здесь когда-то селились сборщики дани. Мы полюбуемся типичными купеческими домами, украшенными резьбой и дымниками.

Городецкий вал. Я расскажу, как город затронули монголо-татарские нашествия. И покажу сосны, посаженные Екатериной II.

Главная площадь. На ней расположены храм Покрова Пресвятой Богородицы и мемориальный комплекс, посвящённый победам городецкого народа.

Фёдоровский монастырь. Вы осмотрите два храма, возведённые уральскими и московскими мастерами. А ещё единственный в России памятник А. Невскому в схиме.

Организационные детали