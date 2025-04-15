Добро пожаловать в Городец

Прогулка по Городцу откроет вам богатую историю купеческих семей и уникальную архитектуру. Посетите знаковые места и насладитесь атмосферой старинного города
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Городцу. Здесь вы узнаете о жизни местных купцов, осмотрите их резные особняки и посетите Городецкий вал. На улице Купеческой вас ждут роскошные дома и памятник
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Ленину. На улице Рублёва полюбуйтесь ажурной резьбой и усадьбой графов Паниных. На Троицкой горе вас ждёт инсталляция «Утраченные храмы Городца». Набережная Революции порадует видами на Волгу и памятниками. Не пропустите Фёдоровский монастырь, где завершил путь Александр Невский

5
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура купеческих домов
  • 🕌 Посещение исторических монастырей
  • 🍪 Дегустация городецких пряников
  • 🌳 Прогулка по живописным улицам
  • 🗿 Знакомство с памятниками истории
Добро пожаловать в Городец
Добро пожаловать в Городец
Добро пожаловать в Городец
Ближайшие даты:
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мая
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Улица Купеческая
  • Улица Рублёва
  • Троицкая гора
  • Набережная Революции
  • Улица Ворыхановская
  • Городецкий вал
  • Главная площадь
  • Фёдоровский монастырь

Описание экскурсии

Улица Купеческая. На ней селились обеспеченные выходцы из крепостных крестьян и бурлаков. Они ставили шикарные особняки и становились щедрыми благотворителями. А ещё здесь находится памятник Ленину в натуральную величину.

Улица Рублёва. Вы полюбуетесь домами, украшенными ажурной накладной резьбой. А также увидите бывшую усадьбу графов Паниных со старинными деревянными воротами, на которых изображён герб семьи.

Троицкая гора. Я покажу вам современную инсталляцию «Утраченные храмы Городца» и поясню, что на ней изображено.

Набережная Революции. Вы увидите памятники Царю-освободителю и Александру Невскому, домики с корабельной резью и панорамы заволжских далей. А также самую длинную плотину Восточной Европы.

Улица Ворыхановская. Здесь когда-то селились сборщики дани. Мы полюбуемся типичными купеческими домами, украшенными резьбой и дымниками.

Городецкий вал. Я расскажу, как город затронули монголо-татарские нашествия. И покажу сосны, посаженные Екатериной II.

Главная площадь. На ней расположены храм Покрова Пресвятой Богородицы и мемориальный комплекс, посвящённый победам городецкого народа.

Фёдоровский монастырь. Вы осмотрите два храма, возведённые уральскими и московскими мастерами. А ещё единственный в России памятник А. Невскому в схиме.

Организационные детали

  • Если вы путешествуете на своём транспорте, можем провести экскурсию в автопешеходном формате
  • Ограничение по возрасту 6+

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Добро пожаловать в Городец (Екатерина)Добро пожаловать в Городец (Екатерина)Добро пожаловать в Городец (Екатерина)Добро пожаловать в Городец (Екатерина)Добро пожаловать в Городец (Ирина)
Евгений
15 апр 2025
Динамичная экскурсия. Все по делу, ничего лишнего. Гладкое и грамотное изложение материала, глубокое знание темы. Спасибо за экскурсию.
А
11 апр 2025
Светлана - отличный рассказчик, обладающий обширными знаниями по истории города. На экскурсии, помимо основных достопримечательностей, обращала моё внимание на милые интересные детали, которые могли бы остаться незамеченными. Однозначно рекомендую!
Екатерина
6 апр 2025
Были на экскурсии с мужем и детьми 9 и 11 лет. Все очень понравилось, было интересно, узнали много нового об этом старинном городе.
Были на экскурсии с мужем и детьми 9 и 11 лет. Все очень понравилось, было интересно, узнали много нового об этом старинном городе.Были на экскурсии с мужем и детьми 9 и 11 лет. Все очень понравилось, было интересно, узнали много нового об этом старинном городе.Были на экскурсии с мужем и детьми 9 и 11 лет. Все очень понравилось, было интересно, узнали много нового об этом старинном городе.Были на экскурсии с мужем и детьми 9 и 11 лет. Все очень понравилось, было интересно, узнали много нового об этом старинном городе.
Ирина
2 апр 2025
Благодаря прогулке со Светланой и ее рассказу мы увидели, что Городец - это настоящий музей под открытым небом. Рассказ насыщен историческими и краеведческими подробностями, но совершенно не перегружен, что дает толчок для дальнейшего самостоятельного посещения многочисленных музеев Городца.
Благодаря прогулке со Светланой и ее рассказу мы увидели, что Городец - это настоящий музей под
Наталья
16 мар 2025
Были на автопешеходной экскурсии 16 марта. 7 человек взрослых и 1 ребёнок 6 лет. Всем понравилось. Светлана знает историю города. Очень интересно рассказывает. Можно добавить посещение музеев во время экскурсии (в качестве рекомендации).
Э
12 мар 2025
Экскурсия понравилась, очень понравилась экскурсовод Светлана. 2,5 часа прекрасно проведённое время. Индивидуальная экскурсия на 4 человека за разумные деньги. Рекомендую
М
5 мар 2025
Всё понравилрсь! Рассказ нестандартный, экскурсией довольны. Была обзорная экскурсия по Городцу.
С
3 мар 2025
Светлана, очень грамотный и приятный человек. Ознакомила нас с историей г Городец. Прошли по всем значимым местам.
Было много информации. Все в доступной форме. С нами был подросток…. Ему тоже было интересно!
Спасибо Светлане за незабываемую экскурсию по городу!
Спасибо Tripster.
Ю
25 фев 2025
Большое спасибо Светлане за чудесную экскурсию! Это была прекрасная прогулка по уютному милому Городцу. Благодаря Светлане увидели все самое красивое, узнали все самое интересное об истории города и его современной жизни. Детали, которые сам не заметишь, истории, которые не найдешь в путеводителях и интернете - бесценно)
В
18 фев 2025
Экскурсия очень познавательная, экскурсовод Светлана все очень интересно рассказала, рекомендуем!
И
27 янв 2025
Спасибо Светлане за познавательную, интересную экскурсию. Мы прошли пешком по главным улицам города, все достопримечательности находятся близко, поэтому нисколько не устали. Был морозный день, чтобы согреться, заглянули в сувенирную лавку. Очень душевно, тепло пообщались, Светлана ответила на все вопросы. У нас остались приятные впечатления.
Артём
18 янв 2025
Мы посетили экскурсию втроём, между локациями передвигались с экскурсоводом на своей машине - это очень удобно. Гид очень знающая и увлеченная, рассказывала много интересных фактов о культуре и истории. Спасибо экскурсоводу, о Городце остались только приятные впечатления.
С
9 янв 2025
Светлана очень подробно и структурировано рассказала об истории Городца, о его недавнем прошлом 19-20 веков и настоящем. Экскурсия была изначально пешеходная, но мы были на машине, и Светлана предложила расширить ее посещением локаций Городского вала и монастыря. Рекомендую
Виктория
7 янв 2025
Интересная автопешеходная прогулка по городу помогла нам лучше узнать и почувствовать дух Городца. Светлана провела нас по основным историческим улицам и переулкам, набережной и площади, мы доехали до Городецкого вала
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и Городецкого Феодоровского мужского монастыря. Из положительных моментов хочется отметить правильную речь экскурсовода, что не было спешки в рассказе и ходе движения, не перегруженность датами и фамилиями, использование Светланой микрофона в ходе рассказа. В итоге удовольствие от экскурсии получили и взрослые, и подросток.

Михаил
5 янв 2025
Огромное спасибо Светлане за прекрасные два часа, проведенные в прекрасном городочке Городец. Чудесный рассказ, мифы а главное не поддельная любовь к своему городу сопутствующие аттрибуты у Светланы. Все было прекрасно.

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