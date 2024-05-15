Музеи и искусство Городца

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Городце, цены от 145 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Групповая
1.5 часа
9 отзывов
В тренде
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Удивиться, что это искусство было мужским занятием, и узнать, кто передал кисточку в женские руки
Начало: У фабрики
«В стоимость экскурсии включены посещение фабрики и музея, услуги гида»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
145 за человека
Городец и мода в архитектуре
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Городец и мода в архитектуре
Погрузиться в тему зодчества и разобраться в деталях города
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
«Вы рассмотрите усадьбу купца Облаева (ныне Краеведческий музей) и узнаете, зачем он «переодел» каменный фасад главного дома»
21 июня в 09:00
26 июня в 09:00
2 270 за всё до 10 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
В древний Городец
Памятники средневековья и старообрядчества в музейной столице Нижегородской области
«Сегодня Городец – музейная столица Нижегородской области с двенадцатью музеями: краеведческим, самоваров, пряника, добра, детским, Городом мастеров и др»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:30
от 6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    15 мая 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Экскурсия нам очень понравилась! Получили массу интересной информации, впечатлений и удовольствия. Было очень увлекательно. Максим — профессионал, он рассказывает о
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    Городецкой росписи так, что заинтересуется даже скептик. Рассказ о промысле очень подробный, начиная с XIX века и заканчивая современностью. Удалось даже побывать в мастерской и посмотреть на работу мастериц. Также приятно порадовали иконописные мастерские. Экскурсия познавательна. Максим не только рассказывает, но и показывает изделия, говорит о мастерах, объясняет сюжеты. Очень рекомендуем. За двоих заплатили 1200 (600 с человека) за индивидуальную экскурсию — это стоит своих денег. Уникальное погружение в промысел.

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Интересно.
  • А
    Анна
    6 мая 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Экскурсия нам очень понравилась! Экскурсовод Максим рассказывал об особенностях городецкой росписи очень вдохновляющее, интересно и с вниманием к деталям.
  • И
    Ирина
    23 декабря 2023
    В древний Городец
    Экскурсия понравилась!
  • М
    Мария
    19 мая 2023
    В древний Городец
    Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
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    ближе к современному центру и музейному кварталу, а также посетили Федоровский монастырь. Это логично, и можно понять, каким большим раньше был город. Алексей нам показал музеи - их можно посетить самостоятельно или с музейным гидом (я сходила в музей Самовара и в музей Александра Невского). Пряников тоже купила 8) Все очень понравилось!

  • С
    Светлана
    10 апреля 2023
    Городец и мода в архитектуре
    Очень душевно и с любовью к городу! Галина обратила наше внимание на те детали в облике города, на которые мы бы сами не обратили. Это добавило глубины и красоты. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    8 декабря 2020
    В древний Городец
    Спасибо Алексею за интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Музеи»

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Сколько стоит экскурсия по Городцу в июне 2024
Сейчас в Городце в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 145 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.58 из 5
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