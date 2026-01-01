Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборЗолотое узорочье Гороховца
Увидеть, как жила русская купеческая провинция
Начало: На улице Ленина
24 янв в 14:00
25 янв в 11:00
940 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 20 чел.
Экскурсия-квест «За семью печатями»
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
1 мар в 10:30
3 мар в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
