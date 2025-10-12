Вас ждет увлекательная прогулка по Гороховцу с экскурсоводом в образе посадской женщины.
Глафира познакомит с историей города, покажет уникальные архитектурные памятники, такие как Сретенский монастырь и Благовещенский собор. Участники квеста разгадают загадки, чтобы собрать кодовое слово и получить памятный подарок. Экскурсия длится 90 минут и проходит пешком, поэтому рекомендуется одеваться потеплее
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Уникальный квест с загадками
- 🏛️ Посещение исторических достопримечательностей
- 👗 Костюмированное сопровождение
- 🎁 Памятный подарок за выполнение квеста
- 🏞️ Прогулка по живописным местам
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Исторический центр Гороховца
- Купеческие каменные палаты 17 века
- Сретенский монастырь
- Благовещенский собор
- Деревянные избы
Описание квеста
Вы увидите:
- Исторический центр Гороховца, где сохранился комплекс храмовой и гражданской архитектуры допетровской эпохи
- Купеческие каменные палаты 17 века (7 из 20 сохранившихся в России)
- Старинные деревянные ворота, которым более 300 лет. Ведут в усадьбу купца Ершова
- Сретенский монастырь, с уникальными куполами, украшенными глазурованным разноветным лемехом, каменными наличниками разной формы, ажурными коваными золочёными крестами
- Благовещенский собор, который посещал цесаревич Александр II — будущий император России.
- Деревянные избы с ажурной и глухой резьбой — наследие якушей.
- Краснокирпичные здания, которые несут на себе следы смешений самых разных стилей — как «исторических» классических, так и модного тогда модерна
Во время экскурсии гости узнают много интересного о жизни купцов. Для этого придётся разгадывать загадки. За каждый правильный ответ — буква. Цель квеста — отгадать все загадки, собрать все буквы и составить кодовое слово. Всем, кто выполнит задание, — памятный подарок из Гороховца.
Организационные детали
- Лучше одеваться потеплее, потому что прогулка проходит на улице, часть маршрута пролегает вдоль реки Клязьмы
- Экскурсия пешеходная, длительностью 90 минут: путешественникам с маленькими детьми или людям с нарушениями двигательной активности необходимо это учитывать
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира — Организатор в Гороховеце
Провела экскурсии для 607 туристов
Команда местных профессиональных, аттестованных гидов. Знаем историю, архитектуру, достопримечательности, таинственные уголки, легенды и были, а также уникальные факты из жизни родного города. Рассказываем увлекательно, интересно, ярко! Любим свой город и с удовольствием показываем его гостям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
12 окт 2025
С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!
Узнали много нового, получили большое удовольствие!
Л
Любовь
9 авг 2025
Всё понравилось. Замечательный, небольшой, но интересный город. Благодаря экскурсоводу увидели много интересного, сами бы прошли мимо. Обязательно надо брать экскурсию.
О
Ольга
2 авг 2025
Истинное наслаждение. Глафира - неотъемлемая часть этого прекрасного города. Любовь, знания, удивительная речь - все подарок счастливым экскурсантам. Гороховец невероятный, таинственный, величественный, купеческий, церковный, очень хочется вернуться еще!
Ольга
18 июл 2025
Отличная экскурсия с загадками - и детям и взрослым понравилось. Время пролетело быстро, так что нам показалось, что мало))) В финале были сладкие подарки - приятный сюрприз))
М
Мария
3 июл 2025
Надежда Леонидовна очень приятный человек, который болеет за свой город. Глубокие знания, приятный рассказ, адаптированный для нашей разношерстной по возрасту компании. Прогулка удалась на все 100%!!
E
Evgeniya
14 мая 2025
Экскурсовод Ирина подарила прекрасные эмоции и ценный исторический материал. Прогулка прошла великолепно. Смело советуем отправляться на экскурсию!
Входит в следующие категории Гороховеца
