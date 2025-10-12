Юлия С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!

Узнали много нового, получили большое удовольствие!

Л Любовь Всё понравилось. Замечательный, небольшой, но интересный город. Благодаря экскурсоводу увидели много интересного, сами бы прошли мимо. Обязательно надо брать экскурсию.

О Ольга Истинное наслаждение. Глафира - неотъемлемая часть этого прекрасного города. Любовь, знания, удивительная речь - все подарок счастливым экскурсантам. Гороховец невероятный, таинственный, величественный, купеческий, церковный, очень хочется вернуться еще!

Ольга Отличная экскурсия с загадками - и детям и взрослым понравилось. Время пролетело быстро, так что нам показалось, что мало))) В финале были сладкие подарки - приятный сюрприз))

М Мария Надежда Леонидовна очень приятный человек, который болеет за свой город. Глубокие знания, приятный рассказ, адаптированный для нашей разношерстной по возрасту компании. Прогулка удалась на все 100%!!