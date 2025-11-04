Старинный Гороховец приглашает на экскурсию, где каждый дом расскажет о купеческом богатстве. Участники увидят палаты 17 века, соборы и монастыри, прогуляются по набережной реки Клязьма.
Экскурсия раскроет, как торговля и ремёсла
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные купеческие палаты
- 🕌 Посещение старинных монастырей
- 📜 История города в летописях
- 🛍️ Торговля и ремёсла Гороховца
- 🌊 Прогулка по набережной Клязьмы
Что можно увидеть
- Купеческие палаты 17 века
- Свято-Сретенский женский монастырь
- Благовещенский собор
- Набережная реки Клязьма
Описание экскурсии
- Прогулка по купеческим палатам 17 века.
- Посещение Свято-Сретенского женского монастыря.
- Знакомство с ансамблем Благовещенского собора.
- Прогулка по набережной реки Клязьма.
Вы узнаете:
- почему Гороховец получил такое почётное звание в летописи.
- как торговля и ремёсла прославили город.
- что такое Домострой и как он влиял на повседневную жизнь.
- почему палаты гороховецких купцов считаются уникальными для всей России.
- какое значение имел город как крепость на восточной границе Руси.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Билеты в объекты по маршруту входят в стоимость.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|940 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Глафира — Организатор в Гороховеце
Провела экскурсии для 607 туристов
Команда местных профессиональных, аттестованных гидов. Знаем историю, архитектуру, достопримечательности, таинственные уголки, легенды и были, а также уникальные факты из жизни родного города. Рассказываем увлекательно, интересно, ярко! Любим свой город и с удовольствием показываем его гостям!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Татьяна
4 ноя 2025
Экскурсия хорошая, не перегружена информацией, экскурсовод Ирина рассказывала не скучно и интересно. Непонятно только одно: заявлена мини-группа до 10 человек, а фактически на экскурсии было человек 30. Или исправьте описание,
Оксана
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!
Е
Елена
19 окт 2025
Спасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такое интересное прошлое. Спасибо прекрасной Арине из туристко-информационного центра. Мы обязательно вернемся еще раз в этот милый город.
Ю
Юлия
6 окт 2025
В описании экскурсии написано посещение музея, что в стоимость входит билет. По факту в музей не водили, просто прогулка по улицам
В
Вера
30 авг 2025
Милый, провинциальный городок с уникальной историей и культурой. Купеческие палаты, уникальные деревянные дома, музеи. Клязьма и Лысая гора. В Гороховце есть что посмотреть, где погулять и покушать. Жаль, что музеи
М
Марина
27 авг 2025
Интересная экскурсия. Заказала в последний момент, выбирая из одного варианта и ничего особо не ожидая. А очень понравилось, было бодро и интересно
Ольга
16 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Спасибо организатору
Входит в следующие категории Гороховеца
