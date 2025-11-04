Мои заказы

Золотое узорочье Гороховца

Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Старинный Гороховец приглашает на экскурсию, где каждый дом расскажет о купеческом богатстве. Участники увидят палаты 17 века, соборы и монастыри, прогуляются по набережной реки Клязьма.

Экскурсия раскроет, как торговля и ремёсла
читать дальше

прославили город, а также объяснит, почему Гороховец упомянут в летописях как «град Святой Богородицы».

Узнайте, что такое Домострой и как он влиял на повседневную жизнь, и поймите, почему купеческие палаты уникальны для России

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные купеческие палаты
  • 🕌 Посещение старинных монастырей
  • 📜 История города в летописях
  • 🛍️ Торговля и ремёсла Гороховца
  • 🌊 Прогулка по набережной Клязьмы
Золотое узорочье Гороховца© Глафира
Золотое узорочье Гороховца© Глафира
Золотое узорочье Гороховца© Глафира
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 11:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Купеческие палаты 17 века
  • Свято-Сретенский женский монастырь
  • Благовещенский собор
  • Набережная реки Клязьма

Описание экскурсии

  • Прогулка по купеческим палатам 17 века.
  • Посещение Свято-Сретенского женского монастыря.
  • Знакомство с ансамблем Благовещенского собора.
  • Прогулка по набережной реки Клязьма.

Вы узнаете:

  • почему Гороховец получил такое почётное звание в летописи.
  • как торговля и ремёсла прославили город.
  • что такое Домострой и как он влиял на повседневную жизнь.
  • почему палаты гороховецких купцов считаются уникальными для всей России.
  • какое значение имел город как крепость на восточной границе Руси.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Билеты в объекты по маршруту входят в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глафира
Глафира — Организатор в Гороховеце
Провела экскурсии для 607 туристов
Команда местных профессиональных, аттестованных гидов. Знаем историю, архитектуру, достопримечательности, таинственные уголки, легенды и были, а также уникальные факты из жизни родного города. Рассказываем увлекательно, интересно, ярко! Любим свой город и с удовольствием показываем его гостям!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
4 ноя 2025
Экскурсия хорошая, не перегружена информацией, экскурсовод Ирина рассказывала не скучно и интересно. Непонятно только одно: заявлена мини-группа до 10 человек, а фактически на экскурсии было человек 30. Или исправьте описание,
читать дальше

или соблюдайте его))
Но в целом мы рады, что в Гороховец едут туристы в большой количестве) городок того стоит, очень милый, атмосферный, уютный и необычный. Наверное, если приводить все в порядок, пропадет некий его шарм)

Экскурсия хорошая, не перегружена информацией, экскурсовод Ирина рассказывала не скучно и интересно. Непонятно только одно: заявленаЭкскурсия хорошая, не перегружена информацией, экскурсовод Ирина рассказывала не скучно и интересно. Непонятно только одно: заявлена
Оксана
Оксана
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Елене!
Е
Елена
19 окт 2025
Спасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такое интересное прошлое. Спасибо прекрасной Арине из туристко-информационного центра. Мы обязательно вернемся еще раз в этот милый город.
Спасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такоеСпасибо экскурсоводу Наталье за интересный рассказ о Гороховце. Оказалось неожиданностью, что такой небольшой городок имеет такое
Ю
Юлия
6 окт 2025
В описании экскурсии написано посещение музея, что в стоимость входит билет. По факту в музей не водили, просто прогулка по улицам
В
Вера
30 авг 2025
Милый, провинциальный городок с уникальной историей и культурой. Купеческие палаты, уникальные деревянные дома, музеи. Клязьма и Лысая гора. В Гороховце есть что посмотреть, где погулять и покушать. Жаль, что музеи
читать дальше

города работают до 17-00. Осмотреть и посетить все за 1 день практически нереально. Туристический центр в историческом центре любезно представляет карту города. Здесь же можно купить сувениры (до 17-00), заказать экскурсию. Нам повезло. Наша экскурсия была познавательной, интересной и не нудной. Конечно за 1.5 часа невозможно рассказать и показать всю историю древнего городка. Однозначно рекомендую добавить Гороховец в копилку путешествий!!

М
Марина
27 авг 2025
Интересная экскурсия. Заказала в последний момент, выбирая из одного варианта и ничего особо не ожидая. А очень понравилось, было бодро и интересно
Ольга
Ольга
16 июн 2025
Очень интересная экскурсия! Спасибо организатору

Входит в следующие категории Гороховеца

Похожие экскурсии из Гороховеца

Сказочный город Гороховец
Пешая
2 часа
34 отзыва
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест «За семью печатями»
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гороховеце. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гороховеце