Гороховецкий историко-архитектурный музей – экскурсии в Гороховеце

Найдено 4 экскурсии в категории «Гороховецкий историко-архитектурный музей» в Гороховеце, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
На машине
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Гороховцу: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Гороховца, осматривая купеческие палаты 17 века и деревянный терем судовладельца Шорина. Включены транспортные расходы
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6800 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочный город Гороховец
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Золотое узорочье Гороховца
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Золотое узорочье Гороховца
Откройте для себя старинный Гороховец: купеческие палаты, монастыри и соборы. Узнайте о жизни по Домострою и значении города в истории
Начало: На улице Ленина
13 дек в 14:00
14 дек в 11:00
940 ₽ за человека
Экскурсия-квест «За семью печатями»
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузитесь в атмосферу древнего Гороховца с экскурсоводом в образе посадской женщины, раскрывая тайны купеческой жизни
Начало: На улице Ленина
11 дек в 10:30
12 дек в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 ноября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Спасибо огромное за заботу и сопровождение при организации экскурсии, отдельное спасибо водителю. Отдельное спасибо экскурсоводу Наталье, знающий и главное увлеченный человек любящий свой край, ваши эмоции согревают!!
  • Е
    Екатерина
    17 ноября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Прекрасная экскурсия с гидом Надеждой. Она очень увлекательно провела экскурсию. Надежда -кладезь информации, но при этом этом рассказ был увлекательный и легкий. Два часа пролетели незаметно.
  • И
    Ирина
    11 ноября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Прекрасная экскурсия, охватывала все исторические места города. Хороший, качественный рассказ. Город власти готовят стать туристическим центром, подобно Суздалю. Работы невпроворот,
    читать дальше

    но стоит того. Экскурсию проводится на автомобиле, так как город на горе и пешком конечно можно добраться, но будет тяжело. Однозначно рекомендую туристам, любящим нашу историю от древности до наших дней

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Сказочный город Гороховец
    1 ноября прогулялись по тихим улочкам Гороховца с гидом Ириной. Очень приятное впечатление от рассказа-узнали много интересного. Изумительны такие малые городки, которые являются хранителей исконной древности. Спасибо Ирине и организаторам за наше знакомство с этим городом.
  • С
    Светлана
    7 ноября 2025
    Сказочный город Гороховец
    К сожалению, нам не хватило времени посетить музеи Гороховца, хотя бы один. Интересный город, интересный рассказ, можно советовать друзьям. Красота неимоверная. Прямо, «Ах!».
  • М
    Микаела
    3 ноября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Так давно собиралась написать отзыв и наконец собралась:) Почти спустя год! Хотела выразить огромнейшую благодарность Надежде - нашему чудеснейшему экскурсоводу,
    читать дальше

    благодаря которому этот потрясающий городок Гороховец остался так крепко и глубоко в сердечке) Не только моем, но и моих двух подруг, с которыми мы были в этом теплом путешествии. Очень интересно, душевно, искренне и заботливо! Надежда, огромное спасибо, до сих пор с таким теплом вспоминаю Вас! Процветания и активной,но бережной туристической жизни этому невероятному месту, которое красиво даже в грустном ноябре!

  • Ю
    Юлия
    26 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Впечатления об экскурсии очень хорошие. Организация на высоте. Экскурсовод Надежда с любовью и теплотой рассказала о Гороховце. Спасибо за интересную экскурсию! Буду рекомендовать своим друзьям.
  • С
    Светлана
    25 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Путешествовали с экскурсоводом Надеждой. Прогулка получилась интересной,познавательной,увлекательной. Все проходило неспеша,комфортно,так что время пролетело совершенно незаметно. Надежда показала все интересные места и локации,заразила историей города. Обязательно вернемся в этот город еще раз,чтобы погулять по нему,прикоснуться к истории. Спасибо большое!!!
  • М
    Мария
    17 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    У нас гидом была Надежда. Честно, говоря, бывали и поинтереснее экскурсии от частных гидов. То ли про Гороховец особо рассказать
    читать дальше

    нечего, то ли Надежда не самый интересный рассказчик. В самом начале экскурсии случился форс-мажор - стало спускать колесо моего автомобиля. Надежда это первая заметила и вызвала знакомых шиномонтажников, которые сняли колесо и отвезли в сервис, а мы пока смогли продолжить экскурсию на авто Надежды. За это ей большое спасибо! Отделались малой кровью, как говорится. На ожидание шиномонтажника потратили минут 15. После этого Надежда начала очень торопиться, было ощущение какой-то гонки. Оказалось, она торопилась на встречу с подругами.
    В итоге закончили экскурсию на 10 минут раньше - ну и куда было так бежать? В общем по-человечески я очень благодарна Надежде. Но не могу не оставить отзыв для других относительно ее восприятия как гида. Ну это субъективно мое мнение.

  • М
    Марина
    14 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Неожиданное открытие прекрасного города Гороховец. Замечательный экскурсовод Надежда. Вся информация понятна, последовательна, интересна. 3 часа пролетели незаметно. Обязательно вернемся в
    читать дальше

    этот городок, еще не тронутый Московскими ценами, Дорогими отелями и ресторанами. Древние церкви, монастыри, палаты. Природа выше всяких похвал. Спасибо за отличный день!

  • О
    Ольга
    13 октября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Большое спасибо нашему экскурсоводу Надежде Леонидовне! Очень интересная и познавательная экскурсия. Три часа пролетели незаметно. Надежда Леонидовна местный житель, с
    читать дальше

    ней мы посетили такие места, куда без нее попасть просто невозможно. Она с любовь и интересом рассказывает о городе. Захотелось вернутся в Гороховец еще раз)

  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Экскурсия-квест «За семью печатями»
    С Глафирой гуляли по Гороховцу. Мы в восторге! Наша группа взрослых путешественников, с детским интересом слушали "легенды и были", отвечали на вопросы, разгадывали тайны!
    Узнали много нового, получили большое удовольствие!
  • Э
    Эльмира
    6 октября 2025
    Сказочный город Гороховец
    25.09 были на экскурсии" Сказочный Гороховец". Столько лет проезжали мимо этого города на машине. Но иногда надо остановиться, увидеть город,
    читать дальше

    пройтись по нему, услышать рассказ интересного человека. У нас была экскурсовод Ирина (Элина), к сожалению, не знаю точно имени. Ирина создала чудесный фон для продолжения нашего путешествия по Нижегородской области и Нижнему Новгороду.

  • Н
    Наталья
    28 сентября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Прекрасный городок Гороховец! Спасибо Ольге за душевную и очень интересную экскурсию ❤️ благодаря Ольге влюбились в этот милый и тихий городок:)
  • И
    Ирина
    27 сентября 2025
    Гороховец: обзорная экскурсия с посещением Лысой горы
    Были на экскурсии в г. Гороховец с гидом Надеждой на ее автомобиле. Надежда - обаятельный и компетентный гид, она провела
    читать дальше

    нас по маршруту, отвечала на все вопросы и сделала памятные фото. Понравилась подача материала, у нас сложилась картина происхождения города, его важных жителей и точек интереса. Спасибо за чудесный день!

  • Е
    Елена
    25 сентября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Наша экскурсовод Надежда- «подарила» нам Гороховец! Я не ожидала, что этот маленький городок окажется настолько большим в плане истории, природы,
    читать дальше

    красоты. Более того, Надежда учла психологические нюансы нашей маленькой группы и подстроилась под нас с маршрутом и подачей материала. Отличная экскурсия!!!

  • Н
    Наталия
    23 сентября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Очень понравилась экскурсия! Андрей Владимирович отличный экскурсовод. Обошли всю старую часть города, дома 17 века, монастыри и тд. Порадовало, что взяли экскурсию с такси,иначе подъем на смотровую площадку Лысой горы занял бы полдня))… Отдельное спасибо за рекомендацию кафе для обеда)
  • Е
    Елена
    17 сентября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Мы влюбились в Гороховец 😍Тихий, уютный, неторопливый, но, вместе с тем, очень богатый исторически. Мы бродили по улочкам в сопровождении
    читать дальше

    замечательного экскурсовода Ирины. Полное владение информацией, видно, как человек любит свой город, как заинтересован чтобы он хорошел и процветал. И вообще, всё с чем мы сталкивались в городе и, прежде всего, люди -замечательные, отзывчивые, доброжелательные. Желаем Гороховцу богатства и процветания 😍

  • Н
    Наталия
    16 сентября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Очень все понравилось. Учитывая, что экскурсия частично на машине, поэтому многое охватили. Замечательно! Город сказочный. Приятно слушать про историю города, когда человек эрудирован, начитан
  • Е
    Елена
    11 сентября 2025
    Сказочный город Гороховец
    Прекрасны город Замечательный гид

