Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Откройте для себя древний Гороховец! Узнайте, почему его называют родиной Штирлица и какие фильмы здесь снимались. Погрузитесь в историю и легенды
Начало: На площади Патоличева
5 апр в 08:00
6 апр в 08:00
3450 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузиться в атмосферу старинного купеческого уездного города и ощутить его колорит
Начало: На улице Ленина
3 апр в 15:30
4 апр в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 марта 2025Спасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороны.
- ООльга23 февраля 2025Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Андрея Владимировича за интереснейшую экскурсию по Гороховцу. Познавательно, нескучно, с душой, можно сказать. Чувствуется, что человек очень любит родной город, прекрасно знает его историю и готов делиться своими знаниями с нами, гостями. Однозначно рекомендую!
- ММарина22 февраля 2025Благодарим экскурсовода Ирину за проведенное с нами время! У нас была группа с детьми и всех Ирина ждала,подстраивалась,отвечала на возникшие по ходу вопросы! Все было интересно и понятно! Спасибо,рекомендую обязательно
- ООльга9 февраля 2025Дома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны и загадки Гороховца". Экскурсию провел
- ММихаил27 января 2025Спасибо экскурсоводу Андрею за знакомство с городом. Захотелось приехать сюда ещё.
- ВВиктория5 января 2025Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Пешеходные»
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