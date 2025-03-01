Пешие экскурсии-прогулки в Гороховеце с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Гороховеце, цены от 3450 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тайны и загадки Гороховца
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и загадки Гороховца
Откройте для себя древний Гороховец! Узнайте, почему его называют родиной Штирлица и какие фильмы здесь снимались. Погрузитесь в историю и легенды
Начало: На площади Патоличева
5 апр в 08:00
6 апр в 08:00
3450 ₽ за всё до 10 чел.
Сказочный город Гороховец
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Сказочный город Гороховец
Уютный старинный городок в центре России приглашает вас окунуться в атмосферу древней Руси с храмами, купеческими палатами и деревянными избами
Начало: В историческом центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
4270 ₽ за всё до 50 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с посадницей Глафирой
Пешая
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Костюмированная экскурсия-квест с Глафирой
Погрузиться в атмосферу старинного купеческого уездного города и ощутить его колорит
Начало: На улице Ленина
3 апр в 15:30
4 апр в 10:30
5340 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 марта 2025
    Сказочный город Гороховец
    Спасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороны.
    Спасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороныСпасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороныСпасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороны
  • О
    Ольга
    23 февраля 2025
    Тайны и загадки Гороховца
    Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Андрея Владимировича за интереснейшую экскурсию по Гороховцу. Познавательно, нескучно, с душой, можно сказать. Чувствуется, что человек очень любит родной город, прекрасно знает его историю и готов делиться своими знаниями с нами, гостями. Однозначно рекомендую!
  • М
    Марина
    22 февраля 2025
    Сказочный город Гороховец
    Благодарим экскурсовода Ирину за проведенное с нами время! У нас была группа с детьми и всех Ирина ждала,подстраивалась,отвечала на возникшие по ходу вопросы! Все было интересно и понятно! Спасибо,рекомендую обязательно
  • О
    Ольга
    9 февраля 2025
    Тайны и загадки Гороховца
    Дома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны и загадки Гороховца". Экскурсию провел
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    Андрей, человек влюблённый в свой город. Гороховец не большой городок, основан 1168, но здесь есть где погулять и что посмотреть. Он с первых минут поражает своей красотой и уникальностью.

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  • М
    Михаил
    27 января 2025
    Сказочный город Гороховец
    Спасибо экскурсоводу Андрею за знакомство с городом. Захотелось приехать сюда ещё.
  • В
    Виктория
    5 января 2025
    Тайны и загадки Гороховца
    Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!
    Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!Большое спасибо! Замечательный город! Узнали много интересного!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в апреле 2025
Сейчас в Гороховеце в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3450 до 5340. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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