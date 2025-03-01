А Анна Сказочный город Гороховец Спасибо Елене за экскурсию. Очень интересно было. Гороховец открылся нам с новой и неожиданной стороны.

О Ольга Тайны и загадки Гороховца Хочу поблагодарить прекрасного экскурсовода Андрея Владимировича за интереснейшую экскурсию по Гороховцу. Познавательно, нескучно, с душой, можно сказать. Чувствуется, что человек очень любит родной город, прекрасно знает его историю и готов делиться своими знаниями с нами, гостями. Однозначно рекомендую!

М Марина Сказочный город Гороховец Благодарим экскурсовода Ирину за проведенное с нами время! У нас была группа с детьми и всех Ирина ждала,подстраивалась,отвечала на возникшие по ходу вопросы! Все было интересно и понятно! Спасибо,рекомендую обязательно

О Ольга Тайны и загадки Гороховца читать дальше Андрей, человек влюблённый в свой город. Гороховец не большой городок, основан 1168, но здесь есть где погулять и что посмотреть. Он с первых минут поражает своей красотой и уникальностью. Дома делать было нечего, поэтому решили съездить погулять куда нибудь. Выбрали Гороховец. Взяли экскурсию "Тайны и загадки Гороховца". Экскурсию провел

М Михаил Сказочный город Гороховец Спасибо экскурсоводу Андрею за знакомство с городом. Захотелось приехать сюда ещё.